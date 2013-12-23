Два шамана. Часть 7

Летяга Просмотров: 18 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:07 by

Человек всегда стремится вперёд. Всегда, всю жизнь. Развиваясь, чего-то добиваясь, совершенствуясь или просто приобретая полезные навыки, человек движется вперёд. Да что там! Даже лёжа на диване можно двигаться вперед - если, конечно же, не кричать каждые пять минут «Захар!», а развиваться духовно, читать хорошую литературу или слушать хорошую музыку. Впрочем, любое движение можно, как минимум, затормозить, а то и повернуть его вспять. И для этого вовсе не нужно изобретать что-то сверхъестественное, всё давно уже изобретено…- Извини, Дима, я спущусь и встречу нашу гостью. Потом продолжим этот диспут, - шаман легко встал из кресла и прошёл к входным дверям.- А, ну да, ты же всегда при исполнении, - вдогонку Александру проговорил кот и продолжил, обращаясь к Ане:- Интересно, а как бы выглядел его отпуск? Пока он Страж, он всегда и везде на работе. Хоть в тундре, хоть в тропиках. А если сложит с себя полномочия, то тут же выстроится очередь из желающих его убить. Рэй вот, к примеру, напал меньше чем через минуту после его отставки.- Да, вопрос... - согласилась девушка. - Интересно, а отпуск того, кто всё время спит, хоть как-то можно отличить от его будней?- Что за грязные намяки на чистую шкирку? - возмутился Дима. - Я даже когда сплю, я не сплю! Я, как и любой кот, путешествую по междумирью!- А храпом ты демонов отпугиваешь? - засмеялась Анна. Кот нахмурился и неожиданно выпустил когти в гладящую его руку девушки.- Ай! Ну вот как ты это делаешь? - Аня потрясла оцарапанной кистью.- Я в любом мире свой, как и любой кот, дорогая шаманка, и воздействовать могу хоть на физическое тело, хоть на астральное!Дружеский обмен колкостями, в прямом и переносном смысле слова, прервал своим возвращением шаман, ведя под руку элегантно одетую пожилую даму с подчёркнуто аристократичным, но тем не менее очень дружелюбным лицом. Одета посетительница была просто, но явно дорого, что выдавало в ней не просто состоятельную женщину, но и даму с хорошим вкусом.- Присаживайтесь в это кресло, Зинаида Карловна, - Александр подвел посетительницу к нужному креслу и помог усесться.- По виду бывшая учительница, но не школы, а, скорее всего, какой-нибудь гимназии, - наблюдая за гостьей, предположила Аня и, подумав, добавила:- Судя по манерам и манерности, много бывала за границей. Возможно, там же и преподавала. Детям наших дипломатов, например.- А я думаю, что она сама дипломат, - тоже рассматривая посетительницу, проговорил Дмитрий. - Чувствуется в ней лоск какой-то необычный! И еще что-то необычное...Шаман тем временем уже помог гостье опуститься в кресло, предложил ей чай и, услышав вежливый отказ, уселся сам на своё любимое место у окна.- Итак, Зинаида Карловна, прежде чем Вы озвучите мне свою просьбу, я бы хотел узнать всю предысторию вашего обращения ко мне.- Александэр, - мягко улыбнулась старушка, - а никакой истории нет. Я, как видите, далеко не молода. И уже задумываюсь о смерти. Но представьте себе, не могу решить, кому из семьи завещать нашу квартиру. Кому она действительно будет нужна и полезна. Я уже слишком хорошо знаю людей, и это мне в определённом смысле вредит. Я вижу их насквозь! Нет, Александэр, вы не подумайте, они не гадкие и не алчные, даже наоборот. Но я же вижу, что эта квартира детям ни к чему. А внуки могут её банально продать и поделить деньги. Но ведь это недопустимо, квартира - это же семейное достояние, это кров и очаг! Вы должны мне помочь! Понимаете?- Признаться, не очень, - покачал головой шаман.- Ну что же Вы, Александэр, в вашем юном возрасте мозг должен быть ещё гибким!- Ну да, всего-то тысяча лет! Эх ты, недоросль французская! - хмыкнул кот.- Не перегибай! - мысленно ответил ему шаман, а вслух сказал посетительнице:- Зинаида Карлавна, представьте себе, что я ещё моложе и ещё глупее! Разъясните мне более подробно, как несмышлёнышу.- Ах, Александэр, ну что тут непонятно? Я не знаю, кому завещать нашу квартиру в центре города, и решила посоветоваться с Николаем, моим покойным мужем. Поймите, сыну ничего не надо, в сорок лет Олег уже устал от света и от жизни. Марина, дочь, владеет крупной компанией. Ей-то эта квартира точно не нужна, у неё своя гораздо больше. Есть ещё два внука и внучка, но тут ситуация также патовая. Мишенька и Захар - это просто избалованные дети богатой мамочки и залюбленные внуки одной, кхе-кхе, сумасбродной бабушки. Они же эту квартиру превратят в бардак, в блудилище, раньше, чем меня донесут до катафалка!Старушка с негодующим видом замолчала, а кот, воспользовавшись паузой, спросил у Ани:- Ты запах чувствуешь?- Да, Дима, кровь... Много крови.- Хоть на ней и нет чужой крови, но вы правы, запах просто омерзительный, - мысленно согласился с друзьями шаман.- А что же с внучкой, Зинаида Карловна?- Она модэль, - выделив голосом последний слог, проговорила старушка и закатила глаза, - постоянно живет в Америке, иногда бывает в Париже. Со мной, родной бабушкой, общается только по Skype.- У периметра гости, - мысленно обратился к друзьям шаман, - кто то очень сильный. Дима, сходи, посмотри кто, и попроси подождать.- А почему именно Дима, а не я? - поинтересовалась слегка обижено Аня. - Я вроде бы тебе... - девушка замялась, не зная, как назвать свой статус.- Ты мне жена, а отправляю я Диму, потому что гость может быть кем угодно. А кот всё-таки воин! – мягко успокоил любимую шаман.- Ты впервые назвал меня женой, - прошептала Аня.- Не суди строго, солнышко, за тысячу лет это мой первый брак.- Так что скажите, Александэр, Вы призовёте мне сюда дух Николая? У меня есть о чём поговорить с ним с глазу на глаз, – сама того не зная испортила романтику момента старушка.- Понимаете, мир духов и мир людей находятся рядом, но они не пересекаются. Даже если я смогу вызвать сюда дух, Вы его не увидите. И с глазу на глаз не поболтаете, – шаман говорил, тщательно подбирая слова, а Аня в это время прислушивалась к защитному периметру, куда ушел Дима и где было всё так же тихо.- Не сможете? - удивилась старушка, - странно, мне рекомендовали Вас как настоящего специалиста. А вы...- А я говорю всё как есть, не вешая лапшу про колебания торсионного поля и прочую ересь из бульварных газет! - закончил за неё фразу шаман. - Ни один медиум не сможет предоставить духу своё тело или проявить духа в мире людей. И духи тоже не сидят на скамейках, ожидая, когда же их вызовут. У них есть свои дела и свои занятия. Чтобы что-то узнать у духа, его нужно сначала найти - либо там, либо там, - шаман махнул рукой вверх и вниз. Старушка проследила взглядом за жестом и, подумав, кивнула.- Но даже если найду, то не факт, что дух захочет общаться, ведь он нам ничем не обязан. А даже если и захочет, то не факт, что пойдёт со мной сюда. Не забывайте, что духи живут в другом времени, и у них другие понятия о том, что важно, а что нет, - продолжил объяснять Зинаиде Карловне шаман. Та внимательно выслушала и вновь кивнула:- Меня, признаться, тоже смущало, что в любой момент можно просто так взять и вызвать любого духа. Неужели они там всегда бездельничают? Это же, кхе-кхе, не парламент! Да, Александэр, я склонна Вам верить!Негромко затрещал создаваемый портал, и в комнате проявился взбудораженный Дима. Прежде чем вернуться в тело кота, он несколько раз отрицательно помотал головой и выразительно махнул рукой, показывая шаману, что дело не срочное. На все Анины расспросы бывший комиссар только загадочно улыбался и просил подождать. Александр же тем временем продолжал разговор с посетительницей.- Я постараюсь вызвать Вашего мужа сюда, но допускаю и то, что просто принесу ответ на Ваш вопрос. А чтобы Вы могли убедиться, что я не обманываю и действительно с ним встречался, предлагаю спросить что-то ещё, из того что мог знать только он.- Хорошо, пусть скажет, где у меня на теле находятся две родинки рядом.Шаман в знак согласия молча прикрыл глаза, встал и зажег огонь в пиалах с ароматическими травами, что стояли у него на столе. Затем уселся обратно в кресло и, закрыв глаза, перешёл в междумирье.- Рассказывай, - Бросил он Диме, встал с кресла и прошелся, оставляя за собой затухающий в пространстве след.- Ты сядь, сядь, - хохотнул бывший комиссар, - Там Мрыся пришла. Помириться хочет.- Чего? - непроизвольно вскрикнула Аня, а шаман недоуменно остановился возле сидящей в кресле гостьи.- А теперь и вишенка на торт вашего изумления, друзья, - продолжал смеяться Дима, - она просится к нам пожить!- А с чего это ради? Ты точно её правильно понял? – Аня смотрела на Диму настолько широко распахнутыми глазами, что напоминала собой персонажа японского комикса аниме.- Она считает, что Рэй Блек вернулся, так? - помассировав висок, спросил Александр.- Именно так, - подтвердил Дима, - но почему-то она вовсе не горит желанием прильнуть к его впалой груди, а как раз наоборот, хочет спрятаться!- Саша! Дима! Но это же невозможно! В междумирье же смерть окончательная! Вы же сами меня этому учили!- Анют, то, что я не знаю, как это возможно, ещё не значит, что это невозможно. Так что сейчас лучше допустить самый плохой вариант развития событий.- Да, шаманка, - Дима встал и тоже заглянул в остекленевшие глаза замершей гостьи, - получить второй раз земную жизнь очень сложно, но исключать этого нельзя.- Итак, друзья, сейчас мы все вместе идём к Мрысе! - начал говорить шаман, - но наткнулся на решительный протест Анны.- Мне. Она. Тут. Не нужна! - по слогам проговорила девушка.- Солнышко, мы на работе, и это как раз тот случай, когда личные амбиции лучше держать при себе. Ты шаманка, а ей, возможно, действительно нужна помощь, да и мы не должны отвергать никакие знания. Поэтому мы сейчас и пойдём к ней. Поверь, нам есть о чём поговорить!Когда друзья вышли за периметр, Мрыся тут же бросилась к ним с испуганным, полубезумным взглядом.- Александр! Помоги мне! Ты же добрый! - в поисках поддержки ведьма вопросительно посмотрела на спутников шамана, но они хранили молчание.- Я тебе уже как-то помог, а через семьдесят лет ты напала на меня. А ещё через сто пришла разрушить мой дом и убить моих близких. Скажи, зачем ты мне сейчас нужна?- Я исправлюсь! Я всё отработаю! Только разреши мне жить у тебя, или хоть где, но с той стороны защитного периметра! Рэй Блек, он... - Мрыся нервно рассмеялась, - он вернулся из мира мёртвых! Я знаю, что это невозможно, но он это сделал! И теперь он ищет меня, чтобы убить!- Вы же были заодно. Ты же за него хотела предать нас мучительной смерти. Или он был для тебя только ширмой? Только поводом напасть? - негромко, но от того очень серьёзно спросила Аня.- Тебе меня не понять, покойница! - гневно ответила ей ведьма и продолжила, снова обращаясь к шаману: - Я унаследовала огромную кучу его артефактов. Именно с их помощью я смогла напасть на тебя, вот за них-то Рэй и хочет меня убить!- Убитые в междумирье уходят навсегда, он не мог вернуться! - попытался было успокоить разнервничавшуюся Мрысю Александр.- Да-да, конечно! - всё с тем же нервным смешком ответила ему собеседница, - и Странники не имеют доступа к первородной силе, и покойница не может стать шаманкой. Но вот они, твои слуги, как доказательства возможности невозможного!Анна попыталась ответить на наглость ведьмы чем-то не менее едким, но Дима лишь чуть тронул её за плечо и покачал головой, призывая дать шаману самому ответить на показательное хамство. Александр еле заметно кивнул другу и ответил Мрысе с откровенной ехидцей в голосе:- Слуги? О ком ты? Ты всё ещё ищешь работу служанкой? Извини, я слуг не держу, мне нечем тебе помочь. Дима - мой друг, а если учесть, что он ещё и кот, то это скорее я его слуга. Всё как у людей. А Аня так и тем более не служанка. Она моя жена и, кстати, именно она будет решать, разрешить тебе у нас жить или нет.- Что? - одновременно вырвалось и у Ани и у Мрыси. А молча стоявший на протяжении всей беседы Дима просто захохотал во весь голос.- Александр! Это был ход котом! Браво! Браво! Лучше и не придумаешь!- Но почему она?- Потому что именно её, Мрыся, ты чуть не убила. Потому что ты намеренно ей хамила. Поэтому я даю ей право распоряжаться твоей жизнью.Автор: Kotij (Тимофей Клименко).

Ключевые слова: Шаман кот междумирье

Другие, подобные истории: