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Творческие истории

Шаман наших дней. Часть четвёртая

Как много несчастий может принести порой одна случайная человеческая глупость! Потому что тут же найдётся слишком много желающих ею воспользоваться. Вот, к примеру, ни один нормальный гражданин или гражданка не станут в людном месте распахивать кошелёк с крупными купюрами и класть его в наружный карман. Поскольку знают, что его тут же стащат. Или, говоря более грамотно, им завладеют. И никто не станет ехать в автобусе в час пик в куче золотых украшений и с торчащим из кармана дорогим гаджетом. Потому что знают, что это ценно, и этим непременно кто-нибудь попытается завладеть. Кто-нибудь не добрый. А вот распахивать душу в людном месте, это завсегда пожалуйста! Этого люди не боятся делать! Перед случайными знакомыми, попутчиками, таксистами или вообще анонимными собеседниками. Нате, смотрите, какая у меня душа! Телефон прячут, а душу напоказ выставляют, будто бы телефон им дороже… А ведь если так делать, то завладеют душой ещё раньше, чем кошельком. И как только Вы сделаете глупость, распахнёте душу, от желающих этой глупостью воспользоваться отбоя уже не будет!


На площадке между лестничными пролётами стояли мать и сын. Матери было около тридцати пяти – сорока лет, она была вполне привлекательна и одета не столько модно, сколько просто, но со вкусом. Сыну было около пятнадцати - восемнадцати лет, сложнее сказать было сложно из-за скрадывавшей возраст одежды в стиле готов. Вместе они как будто оттеняли друг друга: сын на фоне матери выглядел ещё более мрачно и скорбно, а женщина на его фоне смотрелась уездной учительницей из рассказов Чехова.

- Сынок, ещё раз тебя прошу, будь умницей, не ругайся с экстрасенсом. Тётя Оля посоветовала его как очень хорошего специалиста. Пожалуйста, сделай это ради меня!

- Маам! Ну не начинай снова! Мы же уже договорились! Я иду сюда, слушаю бред этого дементора, а ты, наконец, начинаешь мне верить! И больше не вмешиваешься в дела интернет-группы. Всё в силе?

- Конечно, сын!

- Ну пойдём, мам! Костры инквизиции ждут нас! – и, засмеявшись, парень потянул мать вверх по лестнице. Пройдя ещё несколько пролётов, они остановились перед неприметной коричневой дверью с приклеенным сверху номером квартиры и старой, но блестящей латунной ручкой.

- Сынок… - хотела что-то сказать женщина, но дверь перед ней распахнулась, и её взгляду предстал сам хозяин квартиры.

- Проходите! – шаман окинул беглым взглядом пришедших и отметил про себя, что с ними явно что-то не так. Предчувствие, неоднократно спасавшее его, в этот раз даже не звенело колокольчиком, а заливалось сиреной. Гости прошли в прихожую, и пока хозяин закрывал дверь, огляделись. Женщина с интересом всматривалась в старинную, явно ручной работы, люстру с висящими по углам лисьими хвостами, а парень с улыбкой смотрел на стоящие у стены остроносые тапочки с бисерным узором.

- Извините, а Александр сегодня принимает? - обернувшись, с мольбой в голосе спросила гостья, - нам бы хотелась попасть к нему на приём.

Встречающий их мужчина в простой и совсем не примечательной одежде явно не вязался у неё с образом экстрасенса. Тот же, в свою очередь, вглядывался в неё, но найти свою причину беспокойства всё никак не мог.

- Да. Обувайте тапочки и проходите туда, - Александр указал рукой на дверь комнаты в конце коридора, и, дождавшись когда гости исполнят то, что он сказал, проводил их туда. Убранство комнаты произвело на пришедших сильное впечатление. Женщина с опаской начала рассматривать чучела животных, а парень заинтересовался масками и часами, что висели в комнате. Кот с чёрно-рыжей мордочкой, что спал на кожаном диване, обстоятельно рассмотрел самих гостей и демонстративно зевнув, лёг дальше досыпать. Александр тем временем уселся в глубокое низкое кресло спиной к окну, так что его лицо скрывал льющийся из-за спины дневной свет и обратился к стоящим гостям, указывая на два свободных кресла с другой стороны стола.

- Присаживайтесь. Меня зовут Александр. И прежде чем вы озвучите мне свою просьбу, я бы хотел услышать всю предысторию вашего обращения ко мне.

Посетители уселись в кресла, и дама обратилась к шаману.

- Здравствуйте, Александр! Я Алла, а это мой сын Андрюша. Он очень талантливый мальчик, много читает, пишет рассказы, стихи, очерки. Ведёт в интернете большую группу, у него там очень много читателей. Им всем очень нравится читать Андрюшу, но вот недавно я увидела, что он в своих заметках стал описывать, - женщина тяжело вздохнула и продолжила с явным усилием, - как правильно совершать самоубийство! И из обсуждений я поняла, что и другие ребята этим серьёзно интересуются! Я водила Андрюшеньку к психологу, но он ничего плохого не увидел. И второй психолог, он тоже считает, что это просто подростковая глупость. Но я читала их беседы, я читала, как мой сынок, мой Андрюшенька, советовал ребятам покончить с собой! Молю! Заклинаю! Скажите, что в него никто не вселился! Он мальчик добрый, он всегда сказки любил! Он даже плакал, когда Черномор Людмилу украл!

Андрей, всё ещё разглядывавший маски, нехотя вклинился в разговор, принуждённо засмеявшись над словами матери.

- Мам, ну это то было зачем рассказывать? Это же касается только нас, Стражу то это вовсе неинтересно, да и знать не обязательно! - и продолжил, обращаясь к шаману, - поймите, это просто увлечение, фантазия… игра, что - ли! Мы обсуждаем теорию самоубийств с единомышленниками из простого интереса, шутя! Мы никого не призываем на самом деле покончить с собой, это просто роли в игре, где мы, якобы, выполняем задания друг друга! Ну что тут такого, что я прошу кого то нарисовать на руке рыбку? Кита, например? В этом же нет ничего плохого! Мы же подростки и просто играем! А это наша субкультура! Неужели Вы не помните себя молодым? – Андрей широко и дружелюбно улыбнулся, а затем продолжил абсолютно искренне и доверительно.

- Успокойте маму, что я не самоубийца и не одержимый! Успокойте! А то с такой с такой усердной заботой о моей жизни, я и впрямь скоро задумаюсь о суициде! – парень ещё раз засмеялся приятным мелодичным смехом. Шаман, внимательно слушавший своих визитёров, оторвался от рассматривания заклёпок в форме черепов на куртке парня и облегчённо засмеялся. Затем, резко закрыл глаза и безо всякой подготовки, огромным усилием воли мгновенно перешёл в нижний мир. Проекция комнаты, в которой оказался шаман, повторяла оригинал, только всё было будто бы в дымке, и из-за разницы во времени между мирами двоилось, как при мигрени. Здесь, в нижнем мире, а если быть точным, то в одном из самых дальних его измерений, время текло не так, как в среднем мире. Секунда в мире людей, в этом измерении растягивалась примерно на час. Александр тоже раздвоился: его астральное тело встало и подошло к гостям, а человеческое всё также сидело в кресле, в своём среднем мире. Каждое движение его духа вызывало колебания пространства, навроде ряби на воде. Шаман уже наклонился к Андрею, а его след всё ещё затухал в пространстве.

- Знаешь, в чём ты прокололся? Мальчик Андрюша не мог знать, что я Страж, а вот Демон Смерти это знает точно! – с этими словами Александр ударил в лицо Андрея раскрытой ладонью, но демон оказался быстрее и, уклонившись от удара, тут же захлестнул на шее мужчины огненную удавку. Шаман попытался перехватить её рукой, но огонь жёг руку с такой силой, словно бы это настоящее пламя жгло настоящую плоть. Превозмогая нестерпимую боль, шаман спросил, скрипя зубами.

- Зачем ты пришёл ко мне? Какого чёрта тебе нужно?!

- Что значит какого?! Да всех! Всех моих братьев, кого ты запер в своих проклятых масках! Всех! Или ты думал, что твои тапочки с освящённым бисером меня остановят? – хохотал демон, свободной рукой нанося удары Александру. В привычной среде он двигался гораздо быстрее человека, оставляя за собой минимальный след. Как и Анна, которая, появившись у демона за спиной, попыталась освободить шамана от удавки. Но её синяя молния не причинила демону ни малейшего вреда, и вторую удавку он захлестнул уже на шее девушки. Затем он поднял обе руки вверх, что при росте более двух метров было не сложно, и спросил у Александра.

- А это кто такая? Твоя призрачная подружка? А ты в курсе, что если убить её второй раз, уже тут, то она просто перестанет существовать? Я могу её стереть прямо сейчас, да и тебя, кстати тоже! Неужели за несколько сотен лет ты так и не понял, Страж, кому можно бросать вызов, а кому нет?

Ни шаман, ни Аня не могли ничего ответить своему истязателю, поскольку удавки на их шеях, затягивались всё туже и туже… Демон с восторгом и умилением любовался на их мучения, то опуская жертв на пол, чтобы они могли, уперевшись ногами в пол, ослабить удавки, то вздымал их снова вверх и продлял агонию.

- Ну, это-то понятно, а нафига было делать столь сложную комбинацию с клубом самоубийц, якобы нечаянно палиться Алле, подстраивать визит сюда через случайный разговор у неё на работе? В чём смысл всё так усложнять? Что мешало открыто придти и напасть? – перед демоном стоял молодой невысокий мужчина. Он был одет в чёрную мятую рубашку и чёрные же брюки свободного кроя, которые совсем не скрывали его склонность к полноте. На его лице была ироничная самодовольная улыбка.

- А ты ещё кто такой? Откуда ты здесь взялся? – опешил демон.

- Сударь, отвечать вопросом на вопрос крайне не вежливо! – высокопарно проговорил неизвестный и сделав ещё шаг к демону, резко подпрыгнул и ударил того в ухо так, что противника отбросило в сторону окна, вместе с удавками и пленниками.

- Скажем так, я случайный прохожий, - продолжал мужчина, пока отлетевший демон поднимался с пола, - ребят немедленно отпусти! И не сочти за труд, больше так не делай. А то я для тебя место в раю вымолю! - демон скинул с пленников удавки и сделал ими резкий выпад в сторону незнакомца, но они будто бы натолкнувшись на препятствие, отлетели прочь. Второй удар также не увенчался успехом. Вынужденно освобождённые Александр и Аня, лежали по углам комнаты и пытались отдышаться, в это время мужчина вновь подошёл к демону, и, наклонившись над ним, доверительно проговорил.

- Скажу по секрету, накинуть на меня удавку тебе явно не удалось! Так может расскажешь, зачем тебе это было надо?

- Люди мне были нужны как сосуды для освобождённых из заключения братьев, - тяжело дыша ответил тот и кивнул на пульсирующие огнём маски, что весели по стенам квартиры шамана, - а напасть я планировал позже и в том мире. Для обряда нужна кровь человека, вот я и привёл с собой эту клушу, но кто ты такой, чёрт возьми?

Демон откатился назад, снеся собой проекцию стола, и в тоже мгновение вместо удавок в его руках появился длинный огненный меч, который он со всей силой обрушил на голову противника. Меч отскочил в сторону.

- Ага, вот щас взял и всё тебе рассказал! Ты же тогда от радости гадить где попало начнёшь, дурик! Удавка и меч явно не твоё оружие, может попробуешь скалкой или ногтями? Думаю, это оружие больше по тебе!– насмехался мужчина, даже не моргнув глазом на неудачную атаку врага, но неожиданно с нечеловеческой скоростью бросился вперёд, сшиб демона с ног и зашептал ему что-то на ухо. Демон обмяк и прекратил сопротивляться. В это время подоспели на помощь пришедшие в себя Александр и Анна. Девушка с испугом глядела на неожиданного заступника, а шаман лишь бросил ему короткое: «В маску гада!» и мужчины приступили к обряду. Вскоре демон был скован заклятиями и помещён в одну из масок на стене. В мире людей прошло пол секунды…

Шаман стоял на балконе и любовался на звёздное небо. Нет, он его вовсе не читал, как делал это обыкновенно, а просто любовался, шумно прихлёбывая свой любимый травяной чай с листьями смородины. Рядом с ним, невидимая для посторонних глаз, стояла Анна, прислонив голову к плечу своего любимого. С другой стороны, прямо на перилах, сидел кот, меланхолично щурясь и обернув хвост вокруг себя. Все трое не спеша обменивались мыслями.

- Зачем ты хранишь эти маски дома? – спросила девушка, - ведь демоны будут пытаться и дальше ими завладеть?

- Обязательно будут, только всё же мой дом, это самое безопасное место. В любом другом они захватят маски гораздо быстрее! – ответил шаман и продолжил обращаясь к коту, - я одного не пойму, почему его силы на тебя совсем не подействовали?

- Потому что его силы действуют только на людей, а я уже давно не человек, если ты не заметил, - усмехнулся в ответ кот, - а как кот, я живу одновременно во всех измерениях сразу. И для любого я коренной обитатель с доступом к первородной Силе. Поэтому я на него действовал свободно.

- А что ты ему шепнул такого на ухо, что он больше не сопротивлялся? – полюбопытствовала Аня.

- Его истинное имя. Только оно одно способно подчинить носителя тьмы, который не подчиняется никому. А зная имя сущности, обретаешь над ней абсолютную власть! – самодовольно улыбнулся в усы кот и обратился к шаману, - Александр, а что будет дальше с этим горе - писателем?

- С Андрюшкой? Ничего хорошего, увы. После того как в его теле пожил демон, которому он кстати сам дорогу и открыл своими дурными мыслями и желаниями, уже точно ничего хорошего. Такое даром не проходит. Будет в лучшем случае дурачком безобидным, а может стать и буйным параноиком.

Кот грациозно спрыгнул с перил и пошёл в комнату, равномерно покачивая поднятым вверх пушистым хвостом. В дверном проёме он остановился и, не оборачиваясь целиком, бросил через плечо Александру, как бы продолжая разговор.

- А может быть я насчёт души и был не прав. Низко её ценят не только те, кто не знают ей цену, но и те, кто эту цену знает хорошо. Для своей, мелкой, душонки.



Автор: Kotij.
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Сегодня, 02:00 by ЛетягаПросмотров: 23Комментарии: 1
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Ключевые слова: Шаман демон маски кот

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 02:56
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Вот такую книгу я бы прочел с удовольствием.)
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