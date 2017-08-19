Сделка

Летяга Просмотров: 57 Комментарии: 3 +4 Вчера, 20:28 by

Эту историю мне прислал друг пять лет назад, я прочел её и посчитал художественным вымыслом, но недавно я узнал, что в декабре он трагически скончался, упав в шахту лифта в собственном подъезде.«Привет!Хочу поделиться с тобой одной историей из своей жизни, которая меня беспокоила в последнее время.Началось все в 1998 году. Я - пятнадцатилетний подросток, которому только что купили компьютер, так как родители удачно купили доллар по 6-7 рублей, а продали по 25. Вообще, они в то время на этом сильно разбогатели, так как у отца было предчувствие, что все так и случится, и мы два года жили впроголодь, скупая доллар, а летом даже продали дачу и машину для этого. На дворе стоял декабрь. Мать возилась на кухне, отец со своими рыбацкими снастями в коридоре. Я уже второй час играю в StarCraft.- Ты уже ушел? – слышу я крик матери из кухни.- Нет, - кричу в ответ, вспомнив, что меня уже в третий раз отправляют за хлебом.- Сейчас магазин закроется, будешь искать хлеб, где хочешь, - добавляет отец.- Иду, иду! – отвечаю я, останавливая игру.Быстро накидываю пуховик поверх футболки. Сую ноги без носок в ботинки. Шорты переодевать не стал, благо магазин в торце дома. Хватаю с полки мелочь и выбегаю в подъезд.Жму кнопку лифта. Лампа раздражает своим миганием. Лифт едет очень долго, такое впечатление, что я живу не на восьмом, а на двадцать восьмом этаже. Подростковое нетерпение берет верх, и я срываюсь с места в сторону ступенек. Двери лифта тут же открываются, и я резко разворачиваюсь на лестнице. Цепляясь карманом за перила, рву куртку, лампа в этот момент перегорает, но я успеваю запрыгнуть в уже закрывающиеся двери лифта. Жму прожженную кнопку с цифрой 1 и в полумраке кабинки начинаю рассматривать повреждения на куртке.Еще не успев перевести дух, я почувствовал резкий рывок кабины. Сердце ушло в пятки, я замер на месте, раскинув руки по сторонам, пытаясь удержаться за стенки. Мгновение полной тишины, которое показалось мне вечностью, сменилось еще одним рывком и секундным падением, от которого у меня перехватило дух. Скрежет, остановка и полная темнота.Все еще стараясь не двигаться, я прижался спиной к задней стенке. Простояв так около минуты, я понял, что дальнейшего движения не будет. На ощупь ищу кнопки. В полной темноте начинает играть воображение, которое воспроизводит картинки из памяти. Я ведь ездил в этом лифте сотни раз, поэтому знаю, что кнопка вызова давно сожжена. Пытаясь безрезультатно нажать на её опаленный остаток, я лишь убеждаюсь, что это бесполезно.Пытаюсь кричать, но никто не слышит. Прислушиваюсь, а в ответ лишь гробовая тишина. Ничего не остается, как сидеть и ждать помощи.Ждать в замкнутом пространстве и в полной тишине трудно. Полностью теряешь счет времени. Через несколько минут (как мне показалось), двери кабины со скрежетом открылись до середины, после чего распахнулись двери шахты лифта. Глаза, привыкшие к полной темноте, смогли различить очертания подъезда, хотя света тоже не было. Разобравшись, я убедился, что кабина застряла между этажами, и единственной возможностью выбраться, было пробраться сквозь небольшое окно, образованное дверьми кабины и плитой перекрытия. В этот момент мной овладел страх того, что в любой момент кабина может начать движение и располовинить меня. В позвоночнике непроизвольно отдалась тупая боль. Из подъезда по-прежнему не доносилось ни единого звука. Я снял толстую куртку и выкинул её из лифта. Собравшись с силами, я выскочил из кабины, щучкой проскользнув в отверстие, практически даже не задев двери. Падение оказалось не очень удачным, я приземлился на руки, сильно их отбив. Поднимаясь на ноги, я услышал за спиной шипение из динамика связи с лифтером. Просто помехи, как в радиоэфире, но сквозь них что то пробивалось. Я стал прислушиваться. «Добро пожаловать!» - постоянно повторял хриплый мужской голос. Через несколько секунд, связь прервалась, двери кабины захлопнулись с громким ударом, и лифт со скрежетом уехал. Я остался на темной лестничной клетке.Оказавшись на твердой земле, я окончательно успокоился. Нащупывая рукой перила, я добрался до ступенек и начал спускаться вниз. Я проделывал это столько раз, что мог с закрытыми глазами спуститься до первого этажа, так и не споткнувшись. Заглянув вниз, я увидел, как тремя этажами ниже пробивался свет. Быстро перебирая ногами, я спустился на три лестничных пролета. Меня по-прежнему окружала темнота. «Что за ерунда?»- подумал я. Заглянув опять за перила, я наблюдал все ту же картину. Тусклый свет мерцал тремя этажами ниже. Тогда, я решил бежать до самого низа. Три, четыре, пять, десять лестничных пролетов миновало, но картина не менялась. Я остановился, восстанавливая дыхание. Уставившись в абсолютно темное окошко подъезда, я надеялся различить хоть что-то, но всю улицу заволокло непроглядным туманом. Перегнувшись через перила, я не смог увидеть конца лестничных пролетов, и все еще наблюдал тусклый свет тремя этажами ниже.Мною овладела паника. «Где я? Что вообще происходит?» - проносились мысли в голове. Стоя на ступеньках между неизвестными мне этажами, я заметил, как мимо меня, вниз пролетел тлеющий окурок. Я резко высунул голову, но вверху никого не было, лишь бесконечная череда перил, уходящая в темноту. Подумав несколько секунд, я решил вернуться домой. Пробежав пять или шесть этажей вверх, я начал всматриваться в двери, пытаясь разобрать номера квартир, но все двери были абсолютно гладкими и без опознавательных знаков. То же самое я обнаружил на всех этажах выше, которые я судорожно обследовал, мечась от одного к другому.Поняв, что бег по лестницам ни к чему не приводит, взобравшись на очередной этаж, я просто сел на верхнюю ступеньку и стал обдумывать дальнейшие действия. Я закрыл глаза и попытался расслабиться, в надежде придумать выход из сложившейся ситуации. Из моего транса меня вывел щелчок зажигалки, раздавшийся за спиной. Опомнившись, я резко подался вперед, перепрыгну несколько ступеней и, прижавшись спиной мусоропроводу, обернулся. В темноте я не смог различить даже силуэта человека, лишь шевелящийся огонек от тлеющей сигареты.- Вы кто? – спросил я дрожащим голосом.Ответа не последовало.- Вы кто, где я? – повторил я уже громче.В тишине я продолжал стоять и наблюдать за тлеющим окурком. Через некоторое время, он просто упал вниз.- Как отсюда выбраться?! – крикнул я в отчаянии, боясь, что это единственная живая душа, которую я увижу.-Отсюда одна дорога - вниз, – донеслось из темноты.Я услышал, как захлопнулась тяжелая металлическая дверь. Я как сумасшедший, ринулся вниз, перебирая ногами ступеньки, пока в один момент не почувствовал, что падаю. Одного из пролетов просто не оказалось, и я повис на перилах, сильно ударившись лицом. Болтая ногами в воздухе, я пытался подтянуться, что получилось не сразу, но все же удалось. Выкарабкавшись обратно, я развалился на бетонной площадке. Уже собравшись вставать, я почувствовал, как мои ноги кто-то схватил и тянул в тот обрыв, из которого я только что еле выбрался. Пытаясь отбиться, я попутно вцепился в перила. В ногах почувствовалось сильное жжение, как будто, я повис над пылающим огнем. Когда мои руки ослабли, и я уже готов был сдаться, я услышал, как этажом ниже открылась кабина лифта и из динамика, сквозь шипение раздалось: «Это не тот!».Тяжесть на ногах и жар резко пропали, но руки, сильно ослабшие, все равно невольно расцепились, и я, пролетев пару метров, упал на бетонные ступени, ударившись головой. Я отключился.Прейдя в сознание, я увидел свет от лампы и, привычный для меня, подъезд. Встав на ноги, я нащупал здоровую шишку на гудящей голове. Меня окружали знакомые мне квартиры соседей на пятом этаже. За окошком проглядывались звезды и соседние дома. Осторожно ступая по ступеням, я поднялся на свой этаж, не заметив ничего необычного. Через несколько секунд, я вошел в квартиру, защелкнув за собой дверь.- А где хлеб? – раздался голос отца.Я стоял молча, слушая удары своего сердца.- Что с тобой? Почему куртка порвана? – продолжал расспросы отец. – Это что, кровь на голове?Я вкратце рассказал родителям о произошедшем. Мать обработала мне шишку на голове, отец вышел в подъезд, осмотрел лифт, который оказался полностью исправен. Я был рад, что меня не сочли за сумасшедшего, но и сделать в этой ситуации мы ничего не смогли. В итоге, я отправился спать с тем условием, что если я почувствую ухудшения, то мы сразу отправимся в больницу.Шишка на голове болела. Через несколько минут, я почувствовал приступ тошноты. Поднявшись с кровати, я вышел в коридор и замер, так как услышанное повергло меня в шок.- Как ты мог так поступить? Ты что, сразу не понял, что ничем хорошим это не обернется! – ворчала мать на отца за закрытой кухонной дверью.- Я даже поверить не мог, что это может быть правдой, - оправдывался отец.- Эта твоя сделка лишит нас сына. Ты все еще думаешь, что это шутки? Нужно обратиться в милицию.- Я даже не знаю, как его найти теперь. Этот семинар был два года назад. Больше об этом человеке я ничего не слышал. Теперь я понимаю, что нужно было читать договор внимательнее, - продолжал отец.- Ты понимаешь, что в этом договоре даже нет его имени и адреса? - сокрушалась мать.- Я понимаю.- Вот смотри еще раз этот пункт. Оплата за информацию, предоставленную в рамках данного договора возлагается на Заказчика, либо его родственников, по выбору Информатора, - прочла мать. – Как это понимать, и что за оплата?- Он там очень много говорил, я не все разобрал, пытался записать то, что он про курсы валют говорил, а когда у соседа спросил, тот ответил, что мы тут все продаем свои души. Я подумал, что он пошутил.В этот момент, я не смог сдержаться и меня стошнило прямо на ковер. Перепуганные родители отвезли меня в больницу, где я пролежал неделю с сотрясением. За это время, родители, не выйдя на связь с моим старшим братом, отправились к нему в Москву, где он проживал в общежитии института.Через некоторое время, я узнал, что он погиб при обрыве кабины лифта. Мать сильно горевала и обвиняла во всем отца. Через некоторое время, родители разошлись. Мать ничего не хотела слышать об отце и запрещала мне с ним встречаться. Он несколько раз виделся со мной, но через некоторое время завел другую семью и про нас окончательно забыл.С тех пор прошло 12 лет. На дворе декабрь 2010 года. Две недели назад я похоронил мать.На похоронах я встретил отца. Он сильно изменился. Мы стали немного общаться, а вчера я даже был у него в гостях. На деньги, вырученные с продажи валюты, он построил хороший дом. Его новой жены и детей дома не было.Когда он показывал мне дом, в одной из комнат, я заметил десяток работающих компьютеров. На мой вопрос: «Зачем тебе столько?». Он рассказал о какой-то добыче, о каких-то цепочках и блоках данных. Я очень далек от этого, но единственное, что мне показалось знакомым в его словах – это слово «биткоин». Где-то я его раньше слышал.По пути домой, меня стал волновать этот вопрос еще сильнее. Я никак не мог сопоставить своего отца и компьютеры с вычислением каких-то данных. Мне сразу вспомнилась история двенадцатилетней давности. Про то, как отец стал обладателем информации о росте курса валют, и какую цену мы заплатили за это в итоге. Я уверен, что он тогда пошел на сделку с темными силами в обмен на свою душу или душу родственника, хотя он все отрицал впоследствии. Если история повторяется, то в этот раз я - его единственный родственник.Вернувшись домой, я сразу начал рыться в интернете в поисках какой-либо информации.После часов изучения данного вопроса, мое волнение полностью улетучилось. И знаешь, что я тебе скажу? Даже если отцу и посоветовали вкладывать в это деньги, то нужно быть полным идиотом, что бы последовать этому совету, ведь разбогатеть на воздухе невозможно!»Автор: Say2626.

Ключевые слова: Лифт двери кабина лестница родители расплата

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