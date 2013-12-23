Два оборотня

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 21:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ночной_Монстр Просмотров: 32 Комментарии: 2 +2 Вчера, 21:26 by

Однажды вечером, сразу после заката, в один двор забрела с большая чёрная собака. У неё были красные глаза и белые клыки, с которых стекало нечто красное. Дети, увидев её, сразу же с визгом побежали домой. Животное зарычало и погналось за ними. Оно схватило зубами одного мальчика и потащило куда-то. Остальные прибежали домой и рассказали всё родителям, а те решили отследить собаку и пристрелить.На следующее утро ребята пошли в школу и один мальчик, Миша, случайно разбил окно. Его вызвали к директору. Он подошёл к двери и услышал странные звуки: хруст и чавканье. "Наверное, Иван Иваныч (так звали директора), завёл собаку, вот только зачем он привёл её в школу? Может, не с кем оставить?" - подумал Миша. Тут к нему подошла завуч, Софья Павловна, и спросила:- Ты что, подслушиваешь?!- Нет, - ответил мальчик. - Меня просто к директору вызвали. Скажите, а что за собака у него в кабинете?- У меня сейчас срочный разговор с директором, поэтому подожди пока здесь, - сказала Софья Павловна. - Да, и не вздумай подслушивать.Софья Павловна постучалась в кабинет, который почему-то был заперт. Иван Иваныч открыл дверь.- А, Софья Павловна, здравствуйте, проходите! Вы по поводу учеников?- Здравствуйте, да, именно так.- А что здесь делает этот мальчик?- К вам вызвали, но он пока в коридоре подождёт.- Хорошо.Завуч зашла в кабинет, закрыла дверь и почему-то её также заперла.Как только щёлкнул замок, Миша сразу же бросился к двери и стал подслушивать. Он опять услышал странное чавканье и хруст. "Почему же дверь заперта? И что это за срочный разговор?" - подумал он.Вдруг чавканье и хруст прекратились и послышались голоса.- Вы сильно рискуете, Иван Иваныч, обедая в своём кабинете - говорила Софья Павловна."Сильно рискует, обедая? Интересно, чем же он рискует?" - подумал мальчик.- Не о чем беспокоиться, Софья Павловна, дверь всегда заперта.- Мальчик, который сейчас сидит в коридоре, спрашивал, не завели ли вы собаку. Боюсь, как бы он не догадался.- Не догадается. Скажите ему, что я завёл собаку, а оставить не с кем. Нельзя, чтоб он узнал."Узнал что?!" - подумал Миша.- Как бы там ни было, вчера вы тоже сильно рисковали, когда утащили ребёнка на глазах у свидетелей. Раньше вы были более осторожны.- Я две недели не мог поймать ребёнка. Две недели без сырого мяса, представляете? Конечно, я немного потерял бдительность."О чём они? Какое сырое мясо? Какой ребёнок?" - ещё больше удивился Миша.- В общем, мальчика этого надо убрать. И, насчёт учеников, - делим, как договорились - начальные классы А и Б и средние В - мне, остальные - вам.- Вот всегда, вы Софья Павловна, самое лучшее себе отберётё. Знаете, что у первоклашек мясо вкуснее."Какое ещё мясо?" - ужаснулся Миша.Тут он вспомнил, как вчера к ним во двор забежала собака и утащила мальчика (он был среди детей, который тогда гуляли в этом дворе), и всё понял. "Директор - оборотень, и завуч, возможно, тоже. Надо бы предупредить учителей. А если и они в сговоре?! Что же делать?" - лихорадочно думал Миша.Тут послышались шаги к двери, Миша поспешно отскочил к окну и встал около него со скучающим видом. Щёлкнул замок, дверь распахнулась, и в неё выглянула Софья Павловна.- Поди, уже заждался? - спросила она - Заходи, директор ждёт."Вряд ли он будет убивать меня прямо в кабинете. Да и бегаю я быстро, если что" - подумал Миша и зашёл в кабинет директора. Там всё выглядело, как обычно, только на столе было тёмно-красное пятно. Проследив за Мишиным взглядом, директор, предупреждая вопросы, пояснил:- Краску пролил.Но Миша-то знал, что это вовсе не краска.Директор начал объяснять Мише, что нельзя разбивать окна, что за такое следует исключать из школы, что следует вызвать родителей, и т.д. и т.п. Миша чуть не помер со скуки. Закончив лекцию, директор сказал:- Ну всё, иди, и чтобы больше не повторялось. Миша облегчённо вздохнул (ну наконец-то кончилось) и направился к двери. Он уже взялся за ручку, как вдруг директор остановил его:- Подожди, Миша, скажи, а что ты думаешь о моей собаке?- О как-кой с-собаке? - начал заикаться Миша.- Ну, которую я в школу привёл. И где-то спрятал, да?- А у вас раз-зве ес-сть с-собака? - Миша никак не мог выйти из образа заики.- Но кто же тогда, по-твоему, чавкал? Ты ведь слышал чавканье?- С-с-слыш-шал.- А кто же мог чавкать, если не собака?- К-к-к-т-т-то ж-ж-же? - Миша определённо стал чемпионом школы по заиканию.Директор улыбнулся, как удав при виде кролика. Во рту у него Миша увидел кривые острые зубы.- Это я чавкал, и хрустел тоже я. Ты обо всём догадался, так ведь? Ты понял, что это я утащил мальчишку с вашего двора. Ты обо всём догадался. Я, правда, сомневался до последнего момента. Но ты испугался, когда я спросил тебя о собаке. Да так, что начал заикаться. С чего бы тебе так бояться обычного директора? Значит, ты всё-таки догадался.Тут директор ухмыльнулся:- Но толку-то от того, что ты догадался? Ты всё равно не успеешь никому ничего рассказать.Миша распахнул дверь и помчался по коридору, крича: "Помогите!!! Спасите!!! Директор оборотень! Он хочет меня убить! Спасите!!! Помогите!!! На помощь!!!". За ним по пятам бежал директор, на ходу покрываясь чёрной шерстью. Мальчик заскочил в какой-то класс и заорал на всю школу:- Ключ, ключ, скорее, где ключ?! Надо срочно запереть дверь!!! За мной гонится оборотень!!!- Какой оборотень, о чём ты говоришь? - удивилась учительница (Марья Петровна) тут она случайно посмотрела в коридор и увидела... нечто. Нечто было похоже на гибрид человека и собаки, на какой-то неумелый генетический эксперимент. Оно было огромно, бежало на четвереньках, было покрыто чёрной шерстью и скалило зубы. Но лицо напоминало человеческое. А пальцы на руках были такие же, как у людей, и превращались в когти. Марья Петровна вскрикнула, схватила ключ и судорожно заперла дверь, затем все забаррикадировали дверь стульями и партами. А потом учительница сказала:- Дети, у кого есть с собой какие-нибудь острые предметы, выкладывайте.Ученики закопошились. Улов оказался следующим: несколько швейных иголок, почему-то перочинный ножик, ну и куча ручек, линеек, и циркулей.- Ну и зачем тебе в школе ножик, Сидоров? Ты кого убивать собрался?- Никого, я так, похвастать принёс. А то мне не верят, что у меня есть настоящий перочинный ножик. Между прочим, лезвие из чистого серебра. - оправдывался Сидоров."Из серебра? - подумал Миша - кажется, серебром можно убить оборотня!"- Ладно, сейчас я предупрежу других учителей и позвоню в службу спасения.С этими словами Марья Петровна достала телефон и обзвонила всех, кроме завуча и директора (Миша предупредил её), сказав им забаррикадировать двери и приготовиться к возможному нападению. Затем она позвонила в службу спасения и сообщила, что по школе №139 носится огромный зверь неизвестной породы. И тут вдруг двери школы распахнулись и из них выскочила огромная чёрная собака, а за ней рыжая, поменьше, но не менее свирепого вида, они помчались по улице и забежали в какой-то двор. Как раз в тот, где жил Миша. И где эту собаку по очереди караулили активисты с ружьём.Недолго думая, они выстрелили в неё, но пуля почему-то отскочила.- Что за... - сказали активисты и выстрелили опять. И снова отскочила.- Пули, что-ли, резиновые?Тут собаки зарычали и бросились на них. Все убежали в подъезд и стали совещаться:- Что же это за зверь, которого пуля не берёт?- А может это и не зверь вовсе?- А кто же тогда?Тут у одного из них, мишиного папы, зазвонил телефон. Звонил Миша:- Алло, пап, привет, тут у нас в школе такое...И рассказал всё про оборотней, и что сейчас они бегают где-то по улицам.- Не по улицам они бегают, а стоят возле нашего подъезда - ответил Мише его папа.- У подъезда? - переспросил Миша.- Да. Скажи, а как можно убить оборотня?- Вроде бы только серебром.- Это плохо. У нас ничего серебряного нет, кроме цепочки. Только боюсь, она порвётся.- Зато у нас есть! - радостно воскликнул Миша, вспомнив про перочинный ножик. - Мы скоро будем. - сказал он и бросил трубку.Посовещавшись, по телефону с теми, кто сидел в подъезде, решили, что одни будут отвлекать одного оборотня, другие - другого, а кто-то должен убить его ножом.Потом учителя и несколько старшеклассников побежали к мишиному двору. Там они и активисты разделились на три группы - одна залезла на крышу гаражей, другая - на высоченное дерево и обе эти группы стали громко кричать, всячески привлекая внимание оборотней. Когда же те отвлеклись, на помощь подоспела третья группа. Она схватила одного оборотня и перерезала ему горло серебряным ножом. А потом проделала то же самое со вторым. Прошла пара минут и собачьи трупы превратились в человеческие. Трупы директора и завуча 139-й школы...В это время в школу приехала служба спасения, отругала всех за ложный вызов и уехала.Трупы закопали в лесу. История с оборотнями начала забываться. Останки мальчика, которого утащил директор-оборотень найти так и не удалось. Но в школьных коридорах до сих пор иногда можно услышать завывание и увидеть два призрака собаки - чёрный и рыжий. А ведь долгое время никто и не догадывался, что живёт, работает и учится бок о бок с оборотнями. Понаблюдай за директором своей школы, за учителями, просто за людьми - не покрываются ли они шерстью, не скалят ли острые зубы, не боятся ли серебра. А то - кто знает?..

Ключевые слова: Оборотень школа собака труп авторская история

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