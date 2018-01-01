Тайна профессора. Мистическая жизнь Мишки Репницына

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr.Nos Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:43 by

Сегодня в семье Репницыных случилось ЧП. Вечером мама привела домой ревущего Степу. Прямо из больницы. Папа, Миша и Полина с удивлением смотрели на бледного мальчика. Оказалось, что его сегодня укусила какая-то бездомная собака на прогулке в детском саду. Воспитательница не успела укрыть от нее всех ребят, так как пёс выскочил неожиданно на площадку, где гуляли дети. Только дворник успел граблями отогнать её. А Степе пришлось ехать в больницу и делать укол. А самое интересное в том, что укусила она его в самое "мягкое место", на котором он обычно восседал на разного рода предметах мебели.Узнав о таком событии, Мишка сразу же стал шутить и подкалывать младшего брата на тему покусанного батона, рваного колобка и помятой подушки.Потом Мишке это надоело, и он снова уткнулся в игру, в которой растения сражались с зомби.Стёпа ходил по квартире, как раненый боец, держа рукой правую половинку пострадавшей части тела. Приходилось даже кушать стоя возле стола. Мама то и дело осматривала его боевую рану, а папа отправился на улицу на поиски той самой собаки, покусившейся на ягодицы его ребёнка. Вскоре он вернулся так и не найдя собаки. Из разговоров очевидцев выяснилось, что собака эта сбежала из лаборатории, находящейся на той стороне улицы. Мрачное серое здание, о котором слагали целые легенды. Живущие по соседству люди слышали страшный вой по ночам, рассказывали о секретных экспериментах, проходящих внутри. О сумасшедшем учёном, пытающегося найти сыворотку оживления из мёртвых, и о многих других страшных и странных вещах, творившихся в этой лаборатории. Конечно, все это на уровне слухов и выдумок, иначе бы данное заведение уже давно бы закрыли. Но то, что собака была оттуда, это не подлежало сомнению, так как сосед из второго подъезда лично видел, как долговязый мужчина в очках и сером плаще, нес на руках укусившую мальчика собаку, у которой почему-то была разбита голова. Возможно её сбила машина, либо просто кто-то разбил ей голову чем-то тяжёлым. Также сосед видел, как этот долговязый тип исчез за дверями лаборатории. Папа сходил туда в надежде, что там подтвердят слова соседа, и больше эта собака не будет представлять ни для кого угрозы, но там ему, конечно же, ответили, что у них не было и нет никаких собак. Ну, да - что ж еще могли ответить. Ведь тогда придётся отвечать за нее, а это бросит тень на лабораторию.Сразу после ужина в дверь позвонили. Папа открыл ее - на пороге стоял невысокий худой мужчина в сером плаще. Лысина, длинный нос, на котором висели большие чудаковатые очки. Из под них выглядывали маленькие серые глазки. В руках человек держал коробку с тортом. Его узкие губы растянулись в улыбке, обнажив желтые зубы.- Здравствуйте, - кивнув головой, прогнусавил гость. - Меня зовут Юрий Владимирович. Я профессор из лаборатории первых материй, что находится через дорогу. Я пришёл к Вам по поводу сегодняшнего инцидента с собакой. Вы позволите ? - мужчина явно напрашивался в гости.Папа Миши сделал два шага назад, впуская гостя в прихожую.- Я пришёл попросить прощения за Мухтара и этим тортом хотя бы частично загладить вину.- Так вот оно что? - разозлился папа. - Так это ваш Мухтар укусил моего сына?- Именно так. И мы искренне сожалеем об этом. Сейчас собаку уже усыпили, и она больше не причинит никому вреда.- Усыпили? - в коридор вышла мама, все это время стоявшая у входа в комнату, облокотившись на косяк. - Зачем же сразу такие меры?- Чтобы подобного не повторилось. Мухтар был бездомным псом, но наша лаборатория взяла над ним шефство. К сожалению, он выбежал с территории нашего центра. Уж не знаю, что на него нашло, что он укусил Вашего мальчика. Но нам, правда, очень жаль...В это время в коридор выглянул Стёпа.- Это он? Мальчик, которого укусил пёс? - спросил Юрий Владимирович.Папа кивнул. Гость подозвал Степку к себе и вручил ему торт.- Обязательно покушай тортик сегодня, Стёпа. Он очень нежный и быстро портится, так что попейте чая с ним пока она свежий. И не бойся собаку. Она больше никогда не причинит тебе вреда. Дядя Юра об этом позаботился. Поправляйся и приходи к нам в Центр, я тебе много всего интересного покажу. Придёшь?Стёпа кивнул и направился с тортом на кухню. Гость смотрел и улыбался ему в след, пока мальчик не скрылся из виду.- А это, - мужчина указал на стоящего в коридоре Мишку. - Его старший брат, я так понимаю?Мишка кивнул.- Обязательно сегодня покушайте торт, он свежий. - обратился он к Мишке. - Ну, а я, пожалуй, пойду. Всего доброго и... до свидания. Еще раз, извините нас.- До свидания, - хором ответили мама и папа.Гость открыл дверь и вышел, папа закрыл дверь за ним.- Подумать только, - сказала мама. - Пришёл, извинился. Какой все-таки молодец. Другой бы носа не высовывал, а этот вон какой совестливый.- Да он просто за свою лабораторию трясется, чтоб не закрыли, - недовольно пробормотал папа.- Пойдём торт есть? - спросил Миша.- Что-то аппетита нет сегодня, оставим на завтра, - ответил папа и с ним все согласились.Время двигалось ко сну. Ребята улеглись в своей комнате, но поспать им сегодня ночью не удалось....Всю ночь Стёпа стонал и хрипел. Мама дежурила возле его кровати до самого утра. У мальчика даже поднялась температура, из-за чего было принято решение - вызвать врача на дом. В итоге, Мишка отправился в школу сонный и вялый. Поспать ему удалось не более двух часов. Надо ли говорить о том, что на всех уроках мальчик тормозил как никогда.На уроке математики он вместо сложения вдруг стал вычитать, а задачу на доске решил так, что в ответе получил 1,5 строителя, требующихся, чтобы уложить плитку в комнате, чем вызвал смех класса и двойку в дневнике. На перемене к нему подошел Даня Гажон.- Слушай, Мишка. Чего это сегодня с тобой? Заболел?- А то не видно? Заболел и болезнь моя называется - недосып. Вчера Степку собака укусила, так он всю ночь стонал и температурил.- Собака? Ого? Где это так?- Да в садике, где ж еще. Приходил ещё профессор вечером, из лаборатории, извинялся. Оказалось это его пёс.- Из лаборатории? - удивился Данька. - Это которая через дорогу от тебя?- Ну да.- Так она могла быть заразная. Ты что не знаешь ничего, что они над собаками опыты ставят?- Ой, ну слышал чего-то. Что с того? Мало ли чего говорят...- Ну, ты даёшь, Мишка! Ты разве про собаку Никифоровой не слышал?- Нет, а что с ней?- У, брат. Так говорила она, что умерла её собака. Схоронила она её на теплотрассе, зима ж была. А потом увидела её живую на территории лаборатории!- Да ну! Может, не она это была? Просто похожа?- У неё ошейник был точь-в-точь, как у её собаки и надпись Эльза.- Прямо она так разглядела? И ошейник и кличку?- Да, говорит, все так и было!- И что ж она её не позвала? Собаку свою?- Так звала, говорит. Но не откликнулась Эльза. А потом посмотрела как-то на нее зло, глаза желтые будто, зарычала. Страшно, говорит, так стало. А потом охранник прогнал Никифорову от забора, а собаку мужик какой-то в халате белом увел куда-то.- Брехня это, Данька. Что-то сомневаюсь я в этом.- Брехня? Ты знаешь, что Никифорова сделала потом?- Что?- Она пришла на то место, где похоронила собаку, а там... раскопано уже кем-то...- Эй, придурки. Че тут шушукаетесь, как бабки у подъезда? - разговор ребят прервал Медведев. - У кого есть десяточка мне на сок? Чтобы я сам не проверял?- У родителей попроси, Медведев. Мы тебе не бесплатный банкомат! - огрызнулся Мишка.- Че? Ты че это, Репницын, бессмертный, что ли?- Хочешь проверить?- Ого? Ничесе ты борзый стал? Что вдруг? Блатных козявок с утра наелся, что ли?Медведев подошел вплотную к Мишке и пихнул его своим пузом, отчего мальчик попятился назад. - Ща я выбью из тебя всю это борзость, урод!И тут произошло то, что никто не ожидал. Мишка, то ли недосып сказался, то ли что - зафинтил Медведеву прямо в глаз. В тот же миг толстяк припер его к стене и ударил коленом в живот. Вокруг сразу сбежалась толпа зевак, и только во время подоспевшая Оксана Сергеевна предотвратила показательную казнь Мишки.- Оба дневники ко мне на стол!После уроков Медведев ждал Мишку у центрального входа. Вместе с ним стояла толпа зевак, предвкушающих предстоящую баталию.В этот раз Мишку спасла скользкая подошва на ботинках, нога вовремя поехала, и он упал в тот момент, когда Медведев пытался ударить ему в нос. Падая, Мишка пытался зацепиться за воздух, и этого взмаха было достаточно, чтобы зафинтил Медведеву в другой глаз. А потом Мишка ударился так сильно, что все решили, что он чего-то себе сломал. Это остановило хулигана. Мишка тут же понял это и издал жуткий крик, держась за ушибленную ногу.- Слышь, Димон! - сказал Медведеву Костин. - Он по ходу того? Ногу сломал. Если тебе припишут, из школы выгонят. Валить надо отсюда.Хулиганы и остальные поспешили разойтись. Данька помог Мишке подняться.- Что? Ногу сломал? - спросил Даня.- Совесть сломал, а не ногу, - рассмеялся Мишка. - Ну, его, этого жирдяя. Пусть понервничает.- Так ты это придумал?- Ну, конечно!- Ай, молоток, Миха! Даже я поверил. Тебе в кино надо. Актёр из тебя во! - он показал большой палец вверх.У входа в школу парни попрощались и разошлись по домам. Мишка быстро шел, мечтая скорее лечь на свою постель и поспать.В голове он прокручивал сегодняшний разговор про собаку Никифоровой, про лабораторию. Потом он переключился на стычку с Медведевым, завтра похоже нужно будет изображать раненого бойца в школе, чтобы этот толстяк не приставал. Так, незаметно, он добрался до своего подъезда. И вдруг застыл в оцепенении. У крыльца стоял вчерашний профессор, который приходил к ним домой.- Здравствуйте, - поздоровался Миша.- Здравствуй, мальчик. А я как раз к вам заходил, но никто мне что-то двери не открыл?- Наверное, они уехали в поликлинику, - предположил Миша.- В поликлинику? - удивился профессор. - А зачем? Разве что-то не так?- Стёпа всю ночь не спал, ревел, под утро температура поднялась...- Что? А скажи, вы вчера ели торт, который я принес?- Нет, папа сказал, что сегодня будем кушать.- О, нет... - вдруг побледнел профессор. - Мне нужно срочно в лабораторию, а ты жди здесь и без меня не заходи домой!- Почему это?- Поверь мне... так надо! - сказал профессор и скрылся за углом дома...Мишку удивило высказывание профессора, но почему-то он решил поверить ему и дождаться возле дома. Что же такого было в этом торте, если профессор так расстроился, что мы его не поели? Или он испортился? Может, он побежал за другим тортом? Или все-таки что-то не так было с той собакой, укусившей Стёпу? Вскоре появился запыхавшийся профессор. Они вошли в подъезд и нажали кнопку вызова лифта, который стоял на первом этаже. Войдя в лифт, профессор пристально посмотрел на Мишу.- Значит, так. Слушай меня внимательно. Та собака, которая укусила твоего младшего брата, болела одной редкой болезнью, которая могла передаться и Стёпе. Именно поэтому я вам и принес торт. В этот торт я ввел специальное лекарство, чтобы Стёпа поправился, если вдруг заболел этой болезнью после укуса...- Это же собака? Какая такая болезнь? Бешенство, что ли?- Можно и так сказать. В общем, то, что ты увидишь сейчас, может тебя напугать. Но не переживай, я помогу твоим папе, маме, сестре и брату.- А что с папой и мамой случилось? - испугался Мишка.- Возможно, ничего...Дверь лифта открылась, и они вышли на площадку.- Открывай дверь, но не входи. Сначала послушаем.- Что послушаем? - удивился мальчик.- Звуки. Не покажется ли нам что-то странным.Мишка достал ключ и вставил его в замочную скважину. Профессор тем временем достал из кармана шприц и ампулу с каким-то лекарством.- Что это?- Просто лекарство. На всякий случай... Вдруг кто-то из твоей семьи заболел?- Но собака же укусила Степку. Как могли заболеть мама или папа? Стёпа мог заразить?- Мог... - озабоченно ответил профессор, опуская пустую ампулу в карман. Ампула была точно не одна, так как в кармане старичка был слышан звон стекла. Он встал на изготовке, держа шприц с лекарством, как пистолет. Дверь открылась, и Миша со стариком стали прислушиваться к звукам. Тишина. Лишь где-то в глубине квартиры было слышно какое-то шуршание. Они вошли и прикрыли за собой входную дверь.- Закрой на замок, - шепнул профессор.- Зачем? Вдруг придётся бежать?- Сейчас главное, чтобы они не выбрались из квартиры, иначе это будет не остановить.- Что остановить? - испуганно шептал Мишка, закрывая дверь.- Нашествия... - таинственно произнёс профессор, вынимая ключ и пряча его в свой карман.- Зачем вы забрали ключ, как теперь открыть дверь?- Никак... - старик бесцеремонно и холодно смотрел мимо мальчика, прислушиваясь к звукам.- Вы меня пугаете. Верните мой ключ и про какое нашествие вы говорите?- Про нашествие...- прошипел профессор. - Зомби!!! - крикнул он.В этот момент из гостиной комнаты вышла мама. Лицо ее было неестественно бледным, глаза пустые, рот перекосило, словно параличом. Она медленно шла, выставляя корявую руку вперед, шаркая ногами и что-то страшно хрипя. Миша сразу понял, что это уже не его мама, а ходячий мертвец.- Надо воткнуть в нее шприц, ввести лекарство, чтобы она снова стала нормальным, пока ее клетки живы и не стали разлагаться, - крикнул профессор.- Что же вы ждёте?- Проблема в том, что лекарство нужно вводить медленно из-за его консистенции. Если его резко вводить, оно просто выльется. Пока оно вводится, может пройти больше минуты, и в это время важно, чтобы зомби тебя не поцарапал и не укусил. Поэтому вводить надо тебе, а я буду её сдерживать.Все происходило очень быстро. Мишка даже испугаться не успел, как профессор сунул ему шприц и повалил зомби - маму на пол, стараясь удержать руки, что у него с трудом получалось.- Давай! Вводи в нее шприц!- Куда?!- Куда угодно! Давай скорее!Мишка припал на пол и вонзил иглу на всю длину в руку матери. Он даже почувствовал, как она вошла в кость.- Не торопись. Медленно вводи лекарство.Мишка нажал на шприц, и лекарство брызнуло наружу, пришлось уменьшить нажатие. Мама брыкалась и тряслись так, что старичок едва её сдерживал. Она загибала пальцы, стараясь оцарапать, стучала зубами, пытаясь укусить. Мишка впервые видел её такой жуткой, отчего становилось ещё страшнее. Когда лекарство почти все вошло в маму-зомби, краем глаза Мишка увидел младшего брата Степку, вышедшего на звук из детской комнаты.- Скорее, - крикнул профессор. - Ещё один идет! Надо ещё приготовить лекарство!Когда шприц полностью опустел, Мишка отскочил от мамы и встал в проходе. К нему шел младший брат с бледной кожей и перекошенным лицом.- Закрой дверь! Нам нужно время, пока твоя мама не отключился!Профессор изо всех сил держал её за руки, пока она не перестала биться в конвульсиях и не уснула. На руке матери были следы от укуса, профессор достал какой-то серый пластырь и наложил на место отпечатков маленьких зубов. Он подождал несколько секунд, а затем дернул пластырь вверх – следы на руке мамы исчезли, словно их и не было никогда. Затем старик схватил маму за ноги и оттащил на кухню. Когда он вернулся в коридор, то достал из кармана новую ампулу с лекарством и заправил очередной шприц. Мишка все это время держал дверь, не пуская Степу-зомби. Воспользовавшись паузой, профессор заправил ещё два шприца и положил на тумбу в прихожей.- Запускай! - крикнул старик, хватая шприц на изготовке. Мишка отошёл в сторону, и его брат вошел в коридор, щелкая зубами и махая руками. Шприц вошел ему прямо в шею, отчего Стёпа зашипел, обнажив кровавые зубы. В это время из глубины комнаты шла младшая двухгодовалая сестра Полина. Мишка снова прикрыл дверь, держа оборону. Профессор вводил лекарство, как вдруг раздался жуткий крик, и дверь отлетела вместе с Мишкой в сторону. В коридор ворвался папа...Если с мамой, Степой и Полиной было все понятно и можно было справиться, то с мужиком под 100 кг, превращенного в зомби, сделать это было куда сложнее. Отец сильным взмахом сшиб Мишку с ног, и напал на профессора. Старичок как раз едва успел ввести все лекарство в шею Степы, но уснуть мальчик ещё не успел. Тогда ребёнок, воспользовавшись тем, что старик отвлекся на папу-зомби, вцепился в ногу профессора и пытался укусить, но вовремя подоспевший Мишка, успел помешать ему это сделать, сбрасывая ногой его со старика. Степа отлетел в сторону, дернулся и обмяк, уснув в проходе на кухню. Папа-зомби навалился на профессора, пытаясь укусить. Старик, как мог, держал руками голову отца, но силы покидали его.- Шприц..., - прохрипел он, указывая на тумбу, на которой лежали два шприца.Мишка схватил один из них и воткнул отцу в руку. Все внимание зомби перевелось на мальчика. "Это конец", - мелькнуло в голове Мишки. Папа попытался встать, но рука профессора притянула его к себе, не давая встать. Мальчик стал медленно вводить лекарство, пока тот пытался вцепиться зубами в плоть старика. Спасало лишь то, что движения отца были медленные и заторможенные, поэтому профессор успевал отражать атаки папы-зомби. В какой-то момент рука профессора не выдержала и хрустнула, старик заорал от боли, отец склонился над ним, чтобы укусить. Лекарство уже почти все было введено, как резкая боль пронзила ногу Мишки. Мальчик обернулся и увидел, как двухгодовалая сестра вцепилась зубами в его икру. Сражаясь с отцом, он совершенно забыл про нее. Свободной ногой Мишка ударил её в лоб, отбрасывая в сторону. Резкое жжение разливалось по всему телу, туман вдруг окутал голову. Сквозь белую пелену мальчик видел вытекающие из кармана профессора разбитые ампулы. На его шее склонился папа-зомби, который все же смог добраться до долгожданной плоти, а к мальчику ползла сестра Полина с бледным и перекошенным лицом. Туман в голове усиливался, и Миша потерял сознание…Когда Миша очнулся, то сразу же понял что лежит на кровати в своей комнате. Он сел и огляделся. На полу сидела Полина и строила башню из кубиков. Она посмотрела на мальчика и улыбнулась ему, как самая обычная сестра. Тут в комнату вошел брат Степка, увидел Мишку и крикнул:- Мама! Миша проснулся!Следом за братом зашла мама. Она подошла к мальчику и поцеловала его в лоб.- Выспался, сонное царство? Покушали кашки утром, да? – улыбнулась она. – Твоя сестренка отчудила вчера, пачку таблеток для сна мне в кастрюлю подкинула. Хорошо хоть все крепким сном отделались.- Что? – Мишка сел, задрал одеяло и посмотрел на свою икру. – Мама? А где профессор?- Какой профессор?- Ну, этот, который торт нам приносил? Юрий Владимирович который?- Откуда я знаю? – удивилась мама. – Причем тут профессор?- Ну как же. Мы же с ним Вас лечили, чтобы вы снова нормальными стали. Вас же всех Степа в зомби превратил, а его собака этого профессора!- Какие зомби, дорогой?! Ты что? Мы супа со снотворным наелись.- Да нет же! – Мишка вскочил и выбежал в коридор. – Вот же! Он тебя на кухню утащил, а я тебе лекарство вводил, пока ты зомби была!!! А меня Полина в икру укусила.- Надо же, как на тебя снотворное подействовало? – мама потрогала лоб Миши. – И хватит уже играть в эти игру «Зомби против растений» или как там ее! А то уже весь свихнулся со своими зомби… Давай на кухню, завтракать будешь. Хорошо, что сегодня выходной – не знаю, как бы я тебя в школу такого подняла. Спал как убитый…Мама покачала головой и ушла на кухню, из которой вкусно пахло только что приготовленными блинами. Миша стоял в полном недоумении. Неужели и вправду все приснилось? Он осмотрел коридор, дверь, которую с силой вышибал папа. Никаких следов, может, и вправду, все приснилось? И тут что-то блеснуло возле тумбочки, Миша подошел и увидел пустую ампулу из-под лекарства, на которой красными буквами было написано "Лаборатория первых материй"…

Ключевые слова: Собака укус профессор зомби авторская история

Другие, подобные истории: