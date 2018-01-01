Музыка смерти. Мистическая жизнь Мишки Репницына

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:39

Причина: Стилистика автора сохранена

Mr.Nos Просмотров: 48 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:30 by

В эту субботу в школе проводилась генеральная уборка. Все классы прибирались в кабинетах, мыли парты, окна, стены коридоров. Мишка Репницын, Данька Гажон и еще некоторые ребята из 2«Д» класса были отправлены на территорию школы – помогать убирать мусор.Закончив со сбором мусора, нужно еще было убрать прошлогоднюю листву, в связи с чем понадобились грабли. Руководила процессом уборки территории заведующая по воспитательной работе Ольга Андреевна. Она отправила Мишку, Даньку и Никиту Холоднова в подвал, где и находились грабли. Взяв ключи от дверей подсобных помещений, ребята отправились к школе.- Только ничего там не трогать! – предупредила Ольга Андреевна.- Хорошо, - ответил Мишка.Ребята прошли на школьный двор и спустились в подвальное помещение. У самого входа был выключатель, нажав на который, в щели двери появился тусклый желтый свет. Открыв подвал и войдя внутрь, в нос ударил затхлый запах прелой травы и земли. В углах висела паутина, возле самых дверей стояли лопаты, грабли и прочая хозяйственная утварь. У дальней стены комнаты стояло старое пианино. Данька сразу же направился к нему, пока Мишка выбирал грабли. Вскоре послышались обрывистые звуки пианино - это баловался Данька Гажон.- Данька, прекрати! Услышит еще кто-нибудь! – заворчал Мишка.- Ладно-ладно, - ковыряя клавишу ногтем, перестал играть Данька.Но другой мальчик уже открыл верхнюю крышку и стал заглядывать внутрь.- Всегда хотел посмотреть, - сказал Никита Холоднов. – Как там все внутри устроено?- Парни! – подбежал к ним Миша, отгоняя от пианино. – Что вы как маленькие?! Сказали же, что тут ничего не трогать!Миша опустил крышку и закрыл клавиши, но верхняя крышка, которую открыл Никита, закрыть не удалось, словно что-то мешало это сделать. Пришлось пододвинуть стул и залезть на него, чтобы понять причину. Оказалось, это какой-то смятый листок бумаги, лежащий внутри крышки, рядом с ним было сделано углубление в виде тайника, будто листок этот выпал оттуда.- Смотрите, что я нашел! – сказал Мишка, слезая со стула. В руках у мальчика был серый листок бумаги с нарисованной на нем нотной линейкой. – Что это?Но когда Миша развернул лист, то ребята замерли от страха. На листе были нарисованы ноты какой-то мелодии, но удивительно то, что они были выписаны словно кровью. Каждая нота с небольшими подтеками.- Это кровь, что ли? – сморщился Никита.- Похоже на то, – согласился Мишка.- Да ну вас! Просто чернила такие красные! Раньше часто такими писали! – сказал Даня. Он вырвал у Мишки листок и зачем-то понюхал. – Ну, точно! Чернила!Этого было достаточно, чтобы мальчики успокоились. Мишка еще раз залез на стул, посмотрел – нет ли еще чего-то внутри пианино и, убедившись, что там пусто, закрыл крышку. Данька свернул листок с нотами, сунул его в карман, ребята взяли грабли и вышли во двор на уборку, не забыв все закрыть и оставить в том же виде, в каком и было.- Как думаешь, что там за музыка? – спросил у Даньки Миша.- Не знаю, я ж не музыкант! Надо Теме Гудкову показать, он же на фортепиано учится! Может, он сыграет? Как раз сегодня кабинет музыки открыт – можно там и попросить сыграть его?- Точняк! – обрадовался Мишка. – Так и сделаем!Собрав листья в кучи, ребята побежали в класс, где должен был работать Артем Гудков. Им оказался мальчик с русыми волосами почти до плеч, серыми глазами и лицом, полным веснушек. Артем оттирал стенку около входа в класс, где обычно висело расписание.- Тёма! – начал Мишка. – Дело есть к тебе!- Чего еще за дело? – насторожился мальчик.- Ты же на пианино умеешь играть?- На фортепьяно, - поправил мальчик.- Ну, да понятно! – махнул рукой Мишка. – В общем, смотри! – он повернулся к Даниилу. – Покажи ему, Данька!Даня достал из кармана листок с нотами и протянул его Артему, но в этот момент чья-то сильная рука вырвала его из рук мальчика. Это был Димка Медведев.- А что это тут у нас?! – засмеялся хулиган, разворачивая лист. Рядом с ним, как всегда, стоял Леха Костин. – О?! Кровавая песня? Ты, что ли писал, это, Гудок, когда я тебе нос разбил? – заржал Медведев. – Интересно было бы послушать! А ну пойдем! Сыграешь?!Костин схватил Гудкова за шиворот и потащил к классу музыки.- Верни лист! – закричал Мишка.- А то что? – показывая кулак перед лицом мальчиков, нахмурился Димка Медведев.Мишка промолчал, он понимал, что сил даже с Данькой у них не хватит, чтобы победить Костина и Медведева.- Тогда мы с вами!- Чего? Валите парты мыть! – толкнул он Мишку, отчего тот упал на пол.Данька помог Мишке встать. Ребята бросились к кабинету музыки, в котором уже пропали хулиганы и Гудков, и прислонились ухом к двери, пытаясь услышать то, что будет играть Артем. Раздались звуки какой-то мрачной загробной мелодии. Даже через дверь эта музыка начинала пугать. Словно жуткие низкие ноты в неправильной гармонии проникали внутрь, расстраивая сердечный ритм и задевая какие-то потаенные нити, пробуждающие какой-то животный страх. Слушая эту мелодию, мурашки пробегали по спине, а голова рисовала жуткие видения, что представлял автор этих нот, когда сочинял эту ужасную музыку.Наконец звуки затихли. Ребята отбежали от дверей к окну и стали ждать, когда выйдут Медведев и Костин. Вскоре дверь распахнулась, и ребята вышли в коридор.- Чушь какая-то! – смеялся Медведев. – Или написана какая-то фигня, или это ты, Гудок, играть не умеешь! Мне не понравилось – муть! Пошли Леха, лучше Дроздова проверим! У него наверняка опять конфет полные карманы!Костин и Медведев загоготали и отправились к раздевалке, где уже собирались ребята, закончившие уборку. Мишка с Данькой забежали в кабинет. Гудков сидел на стуле, уставившись в лист с нотами, и не шевелился.- Тёма?! Ты чего?- Это нельзя было играть… - захрипел мальчик.- Что? – удивились ребята.- Это «музыка смерти», нам говорила о таком Алла Ивановна – моя учительница по музыке.- Чего? О чем ты, Тёма?- Музыка, играя которую, тебе становится холодно, а рядом с собой на клавишах ты начинаешь видеть чьи-то чужие призрачные руки – это значит только одно, что ты играешь «музыку смерти». Теперь кто-то из тех, кто слышал ее, - умрет. Это могу быть и я.- Не может быть, Тёма! Ты нас разыгрываешь, что ли? – побледнел Данька.- Разыгрываешь? – бледный мальчик повернулся в ребятам. - Вы что?! Не понимаете? Где вы взяли эти ноты?- В подвале нашли… - испугался Мишка. – Ты можешь толком объяснить, что происходит, Артем? Что за «музыка смерти»? Откуда она?- Алла Ивановна говорит, что когда-то давно в нашей школе был учитель музыки, который был очень талантлив. Он играл так, что его к себе приглашал даже сам президент страны, но он отказывался от всех приглашений, продолжая учить детей в школе. Ему не нужны были деньги, у него не было семьи, и единственной его целью было – сочинять такую музыку, которая бы могла воздействовать на людей. Подобрать ноты таким образом, чтобы, услышав их, человек бы мог выздороветь, обрадоваться, уснуть, затанцевать или что-то еще. Он мечтал воздействовать на людей через музыку, поэтому он подолгу задерживался в школе и все время играл, играл, играл. Долгие годы учитель потратил на это, но так ничего и не добился. Вскоре его вместе с его пианино переселили в школьный подвал, где он продолжал сочинять музыку, пока однажды его не нашли мертвым, склонившегося над пианино. Последние несколько недель он не выходил из подвала, а когда у него закончились чернила, он разрезал себе руку и стал писать ноты собственной кровью, от потери которой, похоже, что и умер. Но один его хороший друг, тоже музыкант, забрал его сочинения и присвоил себе после его смерти. С ними он прославился и стал очень знаменитым. Он всем говорил, что это сочинил его друг, который искал воздействия на людей через музыку. Но одну мелодию, которая ему больше всех понравилась, он присвоил себе. И сказал всем, что придумал ее ОН. И однажды, выступая на одном концерте, он стал исполнять эту мелодию, но вдруг побледнел, схватился за сердце и упал. Когда приехала скорая, он был еще в сознании и все время говорил о том, что чувствовал дикий холод, видел чьи-то руки, играющие с ним вместе эту мелодию, и умолял сжечь эти ноты. Но до больницы его так и не довезли, он умер по дороге в карете скорой помощи. Никто тогда не обратил внимания на его слова, а листок с нотами пропал прямо из зала консерватории, где выступал пианист. С тех пор было много случаев, когда эти ноты звучали где-то, и играющие их чувствовали холод и видели руки призрака, а после этого обязательно кто-то, кто слышал эту страшную музыку, – умирал. Словно мелодия пробуждала дух учителя музыки, который убивал за что-то того, кто слушал эту музыку.Артем грустно сидел на стуле и боялся встать. Мишка и Данька стояли в оцепенении и не могли поверить в то, что услышали.- А не может это быть обычной байкой, чтобы пугать детишек?- Я не знаю, и хотел бы я, чтобы так было, но я чувствовал и видел то, что призрак был. Зачем вы только нашли этот дурацкий листок? Что теперь будет? – заплакал Гудков.Мальчик уткнулся в пианино и заплакал в рукава своей рубашки. Мишка и Данька стояли рядом, не зная, что делать в таком случае.- Мы же тоже ее слышали, - прошептал Данька Мишке, отчего мальчик словно очнулся, понимая сейчас, что напрасно они подслушивали под дверью.- И что теперь делать? – спросил Мишка.- Я-то откуда знаю, это вы меня втянули в это! – плакал Артем. – И зачем я только вас послушал?!В этот момент дверь в кабинет открылась, и в класс вошла Оксана Сергеевна.- Так, Репницын, Гажон и Гудков! Вот вы где?! Кто вам разрешал трогать фортепьяно в кабинете? – она прошла к инструменту и закрыла крышку. – Марш одеваться, генеральная уборка закончена, я закрываю классы! – тут она посмотрела на Гудкова. – Артем? А ты чего плачешь? Что случилось?Артем молчал. Он встал со стула, отошел к дверям, где уже стояли остальные мальчики.- Мелодию грустную играл – растрогался! – улыбнулся Мишка.Мальчик держал в руке страницу с нотами, пряча ее за спиной. Попрощавшись, ребята вышли из кабинета.Уже через несколько минут они сидели на лавке и разговаривали.- Зачем вы только меня в это втянули, - чуть не плача сказал Артем.- Но мы же не знали, - оправдывался Данька.- Я чувствую, что призрак придет за мной, - Гудкова лихорадило, он трясся всем телом.- Успокойся, Тема! – подошел к нему Мишка. - Держи вот лучше барбариску, – мальчик протянул ему карамельку.Артем трясущимися руками развернул конфету и сунул ее себе в рот. Напуган он был очень сильно. Казалось, что он дрожит от всего сразу: и от холода, и от страха.- Ему бы сейчас валерьянки, а не сосульки твои, – проворчал Данька.- Ну, так сходи и принеси! – дерзко ответил ему Мишка.- Ага! Сейчас, только штаны сниму! И сгоняю!- Вот-вот! С голым-то задом – оно вернее и быстрее будет! Ты еще огнетушитель возьми в руки – никто не посмеет остановить человека, бегущего с огнетушителем.- Правда, что ли? Что мне еще взять?- Парни, перестаньте уже, - заулыбался Артем Гудков.Его развеселили эти перепалки ребят между собой, и он даже, казалось, начал успокаиваться после произошедшего.- А может, все это выдумки, Тёма? Может ничего и не будет? – вдруг переключился Данька.- Хотелось бы, - заговорил Артем. – Но слишком много совпадений как-то.Артем бросил фантик от конфеты в мусорный бак и грустно посмотрел куда-то в сторону. Мальчик едва сдерживался, чтобы не заплакать. Он сидел, словно чего-то выжидая. Словно ждал того, что неминуемо должно прийти за ним.- А может, тебе показалось, Тема? Просто ты подумал об этом, а твое воображение дорисовало все остальное? – спросил Мишка.- Не показалось, Миха. Я явственно чувствовал призрака и видел его руки на клавишах рядом со своими руками.- Костлявые? – уточнил Данька.- Что?- Руки были костлявые? Как у скелета?- Нет, обычные руки взрослого человека, только прозрачные, как у призрака.- А тело? – Мишка пристально посмотрел на Гудкова. – Тело ты его видел?- Нет, только руки, словно он сидел во мне… Я еще при этом чувствовал жуткий холод по всему своему телу!- Как же ты не убежал? Я бы сразу от страха бросил играть и убежал в коридор.- Я хотел, - словно вспоминая что-то страшное, начал Артем. – Но призрак не давал мне перестать играть, я в тот момент понимал, что он отпустит меня только, когда я закончу мелодию до конца. Это было очень страшно…- Ты молодец, - положил ему руку на плечо Данька. – Ты храбрый. Я бы, наверное, уже полные штаны напрудил.После этих слов ребята рассмеялись, представляя Даньку в свисающих сзади штанах. Но тут их смех прервал страшный хрип. Ребята посмотрели на Артема и отшатнулись в ужасе. Мальчик побледнел и схватился за горло обеими руками, он хрипел, из его рта потекли слюни. Он поднялся на ноги и, шатаясь, отошел от лавочки, на которой ребята сидели.- Что с тобой, Артем?! – испугались Мишка и Данька. – Это он? Это призрак?! Артем?!Ребята боялись подходить к нему. Артем махнул рукой и захрипел еще сильнее. Казалось, что его кто-то душит. Мальчик упал на колени и пытался захватить воздух ртом, но ничего не получалось. Ребята старались увидеть что-то, что душило его, но ничего не видели. Перед ними был только мальчик, лицо которого из бледного становилось мертвецки-красным…Миша и Даня стояли в полном оцепенении, глядя на то, как на их глазах «нечто» убивает их друга Артема, которого они по воле случая втянули во все это.- Так это правда? – пугающе произнес Данька, отходя от мальчика.В тот момент ему хотелось просто убежать далеко-далеко отсюда. Ведь когда призрак расправится с Артемом, он набросится на них?В тот момент вокруг никого на улице не было, чтобы можно было позвать на помощь кого-то из взрослых. Все происходило так стремительно, что в детские школьные головы, напуганные происходящим, ничего не приходило на ум. Они боялись подходить к Артему.Наконец Мишка бросился к парню и приподнял его сзади, стараясь оттащить от призрака, сильно нажав на грудь. После этого раздался хлопок, и на асфальт изо рта Артема вылетела зеленая сосулька. Мальчик закашлялся, жадно вдыхая уличный воздух.- Черт! – засмеялся Мишка. – Да он просто подавился барбариской?!Данька подбежал к Артему и помог тому сесть на лавочку. Уже несколько секунд спустя все трое заливались звонким смехом от только что произошедшего.- Больше так не шутите, ребята, когда у меня сосулька во рту…- Да уж. Я напугался, похоже, сильнее, чем Артем! – заявил Даня.- А ты чего вдруг кинулся к нему? Оттаскивать?- Да. Я ж тоже думал, что его призрак душит…- Хорошо, что все хорошо закончилось! Может, еще конфетку? – улыбнулся Даня.- Нет! – помахал рукой Артем. – На сегодня хватит сосулек.Ребята снова залились смехом. Еще посидев какое-то время, все разошлись по домам.Через день наступил понедельник, и снова всех ребят 2«Д» класса ждала родная школа. Данька и Мишка стояли возле окна в школьном коридоре и что-то оживленно обсуждали, когда к ним подбежал взволнованный Артем Гудков.- Ребята, вы слышали новость? – запыхавшись, спросил мальчик.- Если ты про контрольную, то да… - безразлично ответил Миша Репницын.- Какую контрольную?! Костин в больнице!- А чего с ним?- Говорят, ели откачали – задохнулся во сне!- Задохнулся? – испуганно произнес Данька, потом с опаской посмотрел по сторонам и добавил. – Или задушили?Ребята побледнели оттого, что услышали, и испуганно переглянулись между собой.- Ты уверен, что именно так все было? – спросил его Миша.- Уверен! Я сам слышал! – Артем заговорил шепотом. – Его мать приходила, я подслушал разговор с учительницей. Он же был с Медведевым, когда я играл тогда.- Да помним мы. Не думаете же вы, что это связано с легендой о «музыке смерти»? – задрожал Данька.- Это может знать только Костин, - сказал Миша. – Но если это и так, то что обычно потом происходило, Артем?- Когда потом?- Ну, что если ни один человек слышал эту мелодию? Призрак не успокоится, пока всех не задушит или как?- Я не знаю… - ответил Артем.- Ну, а где это можно узнать? – взмахнул руками Даниил. – Что если мы будем следующие? И вообще… раз всё так далеко зашло, нужно подробнее все узнать об этом учителе и легенде о его «музыке смерти».- Ты прав, Данька! – согласился с ним Мишка. – Но сначала надо сходить в больницу и спросить самого Костина! Убедиться, что это действительно так. Другого пути нет. Вот только – никто нас туда не пустит…Мы ж еще мелкие…- Это да, - вздохнул Даня.- Пустит! – подмигнул и улыбнулся Артем. – Я могу поговорить со своей тетей Наташей, она работает в детской больнице дежурной медсестрой!- Это супер, Тёма! – обрадовался Мишка. – Тогда договорись на сегодня?- Попробую…Прозвенел звонок, и ребята отправились в класс – сегодня их ожидало еще два урока.Все время до окончания занятий, парни сидели как на иголках. И вот, наконец, весело выбежали в коридор. Артема немного задержала учительница, напомнив ему о выступлении на концерте послезавтра, а за это время Мишка и Данька успели получить свою одежду в гардеробе и ждали мальчика на улице.По школьному двору одиноко гулял грустный Димка Медведев. Он ни к кому не цеплялся, никаких гадостей никому не делал – одиноко ходил, будто что-то вспоминая. Мишка обратил внимание на то, что каким бы вредным Димка Медведев не был – сейчас он был похож на человека, которому тоже не чужды переживания и боль расставаний. Когда на крыльцо вышел Гудков и подошел к ребятам, Медведев подошел к ним.- Слышь, Гудок? – начал мальчик, стараясь держаться, как обычно, нагло и круто. – У тебя ж вроде в больнице тетка работает?- И чего? – спросил Артем.- Не мог бы ты ее попросить провести меня к Лёхе? А то лучший мой кореш как бы, а навестить его не могу!- Вряд ли, - грустно ответил Гудков. – Там у них карантин, что ли, сейчас… - соврал Артем.- Ну, попробуй! Че ты? Я в долгу не останусь! – он легонько толкнул его в плечо и попробовал улыбнуться, вышло не очень. – Я ему звонил так-то, он говорит, что к нему можно ходить, но детей не пускают. Ты же знаешь - там правила!- Ну… - замялся мальчик.Всем ребятам стало жалко Медведева. Несмотря на то, что он постоянно задевал их, хотелось ему помочь. Артем не знал, что ответить. Он посмотрел на Даньку, тот скривил лицо – ему не хотелось, чтобы Медведев шел с ними. Потом он перевел взгляд на Мишку, который кивнул головой, тем самым давая добро на проход. Артем улыбнулся, выдохнул и посмотрел в глаза Медведева.- Ладно, - сказал он. – Пошли! Мы как раз сами к нему собрались!Тетя Артема провела ребят в палату к Костину. Мальчик выглядел вполне здоровым, единственное, что насторожило ребят, – след на шее от удушения.- Что случилось, Леха?- Да ничего особенного! Так… удушье небольшое. Наверное, неудачно лежал, пережал горло, видимо.- Мы-то испугались. Подумали, мало ли… - чуть не проговорился Гудков.- Мало ли, что? – Костин насторожился.- Да так. Ходят тут слухи всякие! – пытался съехать с темы Артем.- Ну-ка говори?! Что за слухи?! Кто что говорит?- Да про призрака болтают, - улыбнулся Мишка. – Народ у нас такой. Сам, что ли, не знаешь?! Сочинители да сказочники.- Что за призрак? И что с ним не так? – Леха оживился не на шутку.- Да ты че, Леха, завелся? – засмеялся Медведев. – Мало ли, чего там болтают! Мы ж знаем правду, что сам нечаянно передавил себе шею ты! Ты лучше давай скорее выписывайся уже. У меня такие планы созрели на счет Петухова из 2«А».- Да-да. Я понял… – как-то обидчиво произнес Леха.В этот момент Мишка, Данька и Артем переглянулись. Они поняли, что мальчик явно что-то не договаривает, но раскрывать все перед Медведевым было бы глупо. Завтра же он растрезвонит об этом всей школе.- Ладно, - понял Мишка. – Поправляйся Леха, мы пойдем! – он подмигнул Даньке, Артему, и ребята его поняли.Медведев крепко обнял друга, и вместе с ребятами они вышли в коридор, направляясь к выходу. Возле лестницы Мишка, сославшись на то, что забыл в палате свой телефон, вернулся, а остальным велел дождаться его на улице.Когда Мишка забежал в палату, Лешка стоял у окна.- Я… это… телефон забыл. – немного смущенно сказал он.- А, ну бывает, - улыбнулся Костин, стараясь держаться роли хулигана класса.- Слушай, Леха, – остановился у дверей Мишка, взяв телефон. – Ты точно никого не видел, когда задыхался? Просто у моего друга подобный случай был – его чуть призрак не задушил.- Призрак? – Лешка переглянулся по сторонам и медленно подошел. Лицо его было напуганным, словно затронули тему, которая его вдруг очень взволновала. – Слушай, Репницын. Я тебе кое-что расскажу, только никому об этом не болтай, особенно Медведеву.- Даю честное слово… - с замиранием ответил мальчик.- Я не знаю, но, похоже, у нас дома тоже завелся призрак!- Уверен?- Я не знаю точно. Но меня душили, а не я сам неудачно лег. И я не видел, кто это был, я только чувствовал чьи-то пальцы на своей шее. Это хорошо, что батя у меня зашел, а то бы того…- Да ну? Отца испугался?- Нет. Батя включил свет, подбежал ко мне, стал меня оттаскивать от чего-то невидимого. Не помогало. Тогда он сбегал на кухню за солью и посыпал это нечто, что меня душило. Я уж к тому времени сознание потерял. Теперь вот, - Костин достал из-под подушки солонку. – К следующему нападению я готов. Боится он соли, призрак этот.- Думаешь, призрак вернется? – спросил Гудков.- Откуда мне знать? Страшно, знаешь как? Только вы это, парни! Никому! Отец запретил, сказал, чтобы какие-то «другие врачи» не заинтересовались.- Да, Леха! Не переживай. Я – могила. Ты это… поправляйся! – он пожал руку Костину, который сейчас был совершенно не похож на того задиру из школы, и его было откровенно жаль.Мишка спустился вниз, у входа стояли Артем и Данька, Медведева с ними не было.- А где Димка?- Ушел домой! – хмыкнул Данька. - Еще увидят, что с нами стоит, засмеют же! Всё! Получил, что хотел, мы больше не нужны! Я говорил – ну его нафиг.- Ну и пусть! – прервал его Артем. – Узнал что-то у Костина?- Да. Он признался, что его призрак душил.После этих слов оба мальчика побледнели, глядя друг другу в испуганные глаза. Обоим даже показалось, что дыхание прерывается оттого, что кто-то вдруг их душит.Тяжело сглотнув, Артем начал:- То есть, это правда - про призрака? Что нам теперь делать? Кто следующий?- Мы ничего не знаем про то, что будет дальше, но нужно запастись солонками – именно с помощью соли отец Костина отогнал призрака, – констатировал Мишка. – А вообще, надо бы навести справки про этого учителя!- Это точно, - согласились Артем и Данька.- Где вот только такую информацию раздобыть? Может, тебе Артем поговорить со своей учительницей по музыке? – поинтересовался Мишка.- Хорошо, у меня сегодня как раз занятия - подготовка к школьному концерту. Я спрошу…- Отлично. А я поковыряюсь в Интернете на эту тему… - закончил Миша.Вечером, сидя за своим компьютером, Мишка пытался найти хоть что-то про эту «музыку смерти», про человека, который ее придумал. Читал про призраков и прочую невидимую нечисть. Почему и за что они способны убить незнакомого им человека? Почему они являются, что ими движет? Читал различные истории, расследования, теории и гипотезы. Мальчик даже отметил для себя, что давно не читал столько сразу. Оказалось, что такое возможно, если кто-то забрал какую-то вещь призрака и присвоил себе. Именно поэтому нельзя брать вещей с мертвых – так как известны случаи, что они преследовали вора всю жизнь, пока тот не возвращал вещь, либо не умирал. Миша сразу вспомнил про листок с нотами: «Надо его вернуть на место! В то самое пианино! Ведь все началось именно в тот день, когда мы нашли листок?». Он позвонил Даньке и договорился с ним, чтобы с утра отнести лист обратно в подвал.Утром в школе, под предлогом, что им дали задание убрать мусор с территории и им нужны веник и грабли, они выпросили у вахтерши ключ от подвала. Открыв его, они радостно вошли внутрь, но тут же замерли на месте в полном оцепенении. Старого пианино не было на месте…- Куда оно пропало? – удивился Мишка.- Может, выбросили?- Черт! Только не это! Теперь призрак никогда от нас не отстанет, пока не задушит…- Что же теперь делать? Может, можно листок спрятать в другое пианино?- Но мы же взяли не в другом… а в том… Нам и нужно то…Они закрыли дверь в подвал и медленно поплелись в школу. Такого поворота они, конечно, не ожидали.- Может, он нас не тронет? Мы же хотели вернуть его ноты? Мы же не виноваты, что его выбросили?- Я его выбросили?- Я не знаю… Наверное! Оно же такое старое было!- Если его выбросили, то теперь нам никак не избавиться от него.- Может, давай просто выбросим листок? Ему нужен он – пусть и берет его!- Давай. Так, наверное, можно? Избавимся от вещи призрака! – согласился Миша. – Наверняка он тогда оставит нас в покое!- Ага. А, может, вообще сожжем его?- Нет, сжигать нельзя! Просто выбросим во двор!- Точно! Сегодня вон какой ветер! Унесет куда-то, и призрак за ним улетит!- Ага! Давай! – Данька подошел к окну и приоткрыл форточку. – Бросай скорее.Мишка подбежал к окну и выбросил ноты. Ветер подхватил листок и понес через двор за пределы школы. Ребята почувствовали какое-то облегчение, словно они сбросили с плеч тяжелые рюкзаки с камнями. Они улыбнулись друг другу и отправились в класс. Возле кабинета бегали одноклассники, девчонки прыгали на резинке, мальчики играли мячом из тряпок. Мишка и Данька остановились у окна. К ним подбежал Артем.- Ребята, я выяснил! – запыхавшись, начал он. – Этого учителя звали Альберт Сурнин. Он преподавал в школе тридцать лет назад. И завтрашний концерт, кстати, посвящен ему! Представляете, как совпало? К семидесятилетию великого композитора будет концерт, на котором прозвучат его мелодии. Даже его старое пианино притащили в актовый зал из подвала! – Артем улыбался, а Мишка и Данька, услышав это, напряглись.Данька бросился к окну и стал вглядываться на улицу, Мишка подбежал и так же стал высматривать выброшенный лист с нотами.- Что с вами, ребята? – удивился Артем.- Мы листок выбросили… - ответил Мишка.- Нечаянно, - дополнил Данька, и вместе с Мишкой они побежали на улицу.Артем удивленно смотрел убегающим ребятам, которые исчезли на лестнице.«Странные они все-таки, – подумал мальчик. – Что у них творится в головах? Вечно куда-то бегут, что-то придумывают … и ведь наверняка во что-то вляпаются…»Артем оказался прав. Начался урок. Мальчик сидел на первой колонке и постоянно смотрел в сторону двери. Мишки и Даньки не было.- Кто знает, где Гажон и Репницын? – спросила Оксана Сергеевна.- Были в школе, - ответила Семенова. – Вот и вещи их на местах.- Это я и сама вижу. Ладно. Начнем урок…Артем не понимал, что происходит. Зачем они выбросили листок и зачем он им? Он сидел, уставившись в сторону двери, ему казалось, что вот-вот ребята забегут в класс, но никого не было. Может, что-то случилось?Но тут он перевел взгляд в окно и улыбнулся. По школьному парку бегали Мишка и Данька, поднимали листки с земли и складывали их в какую-то старую коробку. Ветер норовил выдуть всю макулатуру, но Данька всякий раз, как клал в коробку новую бумажку, обязательно прижимал ее сверху камнем. Вскоре ребята исчезли за углом школы. Теперь Артему нужно было бы встать, чтобы увидеть их, но во время урока это сделать невозможно.Где-то в середине урока, в дверь класса постучались, а сразу за этим она открылась, и в кабинет вошли раскрасневшиеся от ветра ребята.- Здравствуйте, - сказал Мишка. – Извините за опоздание, можно сесть на место?- Так-с, - нахмурилась учительница, взглянув на часы. – И где же это мы были?Ребята затихли на какое-то время, а потом Данька выпалил.- В туалете!- Так долго? – удивилась учительница. - У вас там что, прошу прощения, совместный запор? И почему оба сразу? По одному что? Страшно? Или один другому помогал справиться? За руки держал, а? – улыбнулась Оксана Сергеевна. Весь класс залился смехом. – Судя по вашим красным лицам, были ожесточенные бои на унитазе? – ребята надрывались от смеха, а Мишка и Данька стояли, опустив от стыда головы.Учительница просто жгла юмором. Мишка ткнул локтем Даньку за то, что тот сморозил про туалет.- Садитесь на места, - улыбалась Оксана Сергеевна. – Надеюсь, что вы нашли то, что искали в школьном дворе!Ребята с удивлением посмотрели на учительницу.– Да-да, - продолжила она. – Видела я вас, как вы там носились, бумажки собирали! Убирались? Или, может, просто в туалет идти готовились? – и снова класс разразился детским смехом.Ребята сели на места и уткнулись глазами в парты, чтобы не слышать смешков одноклассников. Мишка уже пожалел, что опоздал.Когда урок закончился, Артем подошел к ребятам.- Нашли?- Нашли… - недовольно пробухтел Мишка, показывая листок.- Зачем вы его выбросили? И если выбросили, то зачем вернули?- Мы поняли, как избавиться от призрака!- Как?- Надо вернуть то, что принадлежит призраку! Тогда он оставит нас в покое!- То есть - вернуть обратно в пианино?- Конечно!- Давайте я отнесу, – сказал Артем. – У меня сегодня после уроков еще генеральная репетиция в актовом зале.- Отлично! – обрадовался Мишка. – Держи, – и он протянул листок с нотами мальчику.Вечером Артем позвонил Мишке и сообщил, что листок с нотами успешно вернулся на свое законное место, потому можно спокойно спать, не боясь, что кто-то придет. Мишка на радостях убрал на кухню солонку и завалился спать. Ночью на его мобильный телефон пришла смс от Артема, прочитав которую Мишка побледнел: «Он приходил ко мне сегодня ночью, хотел задушить – спасла соль». Сон как рукой сняло.Дома все спали, и Миша не мог звонить другу, поэтому началась интенсивная переписка с телефона средствами текстовых сообщений. Из нее стало понятно, что почему-то призрак учителя продолжает охоту на тех, кто слышал мелодию. До самого утра сна не было. Утром сонные ребята встретились в школе.- Ты точно убрал листок туда, где мы его взяли? – спросил Миша.- Да, точно! – подтвердил Артем. – Там что-то в виде тайника сделано. Что-то тут явно не так! Что же он от нас добивается? Ты должен мне помочь, Мишка, – он схватил мальчика за грудки. – Я боюсь, Мишка!- Непонятно, – задумался Мишка. – Мы же вернули ему его ноты. Достань-ка мне лист из пианино, я хочу разглядеть его получше.Весь день Миша изучал темный клочок бумаги с кровяными закорючками, пытаясь понять, как избавиться от призрака. На последней перемене он подошел к Артему.- Во сколько ты сегодня выступаешь, Артем?- После уроков! Сразу же…- Ты будешь играть что-то из репертуара Сурнина?- Да, «Печальную былину».- А как называется эта мелодия? – он показал лист с нотами.- Я не знаю, у нее нет названия.- А может быть такое, что и автор этого произведения не Сурнин?- Нет. У меня ноты точно тем же подчерком написаны. Ну…похоже на то, - Артем достал из портфеля темный лист с нотами.Вверху справа была надпись: «Печальная былина. А. Сурнин».- Видишь, у него даже ноты написаны под одним углом, и ключи он ставит так же, - стал сравнивать их между собой Артём.- Ты уверен?- Почти на сто процентов! Это отсканированный лист с подлинной рукописи композитора.- Так вот же, чего он добивается!- Чего? – удивился Артем.- Он хочет, чтобы эту мелодию услышали все! Чтобы знали, что это он ее написал! Понимаешь, Артем?- Ты с ума сошел, Миха?- Ее непременно нужно исполнить на сегодняшнем концерте!- Нет! – испугался Артем. – Нельзя!- Его должны услышать все, ведь Альберт Сурнин был гордостью нашей школы, нашего города, области. И он бы хотел, чтобы мы исполнили его композицию! Я в этом абсолютно уверен! Ты ее исполнишь, Артем!- Но… нельзя же! А как же легенда о призраке?- Это всё вздор, Артем! Легенда, слух… Ты должен объявить ее, как «Музыка смерти» – неизвестное произведение Альберта Сурнина, и исполнить… Я читал о таком, когда призраки возвращались, если что-то было не доделано или спрятано, что-то, что порочило бы имя автора. Ты помнишь, что это произведение присвоил себе другой композитор? Именно поэтому он злится, душит, потому что люди не хотят помочь ему пролить свет на правду! Ты должен, Артем, сыграть эту мелодию!- Миша! Это безумство! Представляешь, что будет потом, когда вся школа услышит мелодию? Он задушит всех! Всех! Он будет душить каждый день, Мишка! И никто его не сможет остановить!- Я прошу тебя довериться мне! Так надо! Ему не нужна его рукопись, в этом мы убедились. Он добивается правды! И разве не сегодня люди должны узнать ее?!Артем задумался, крепко сжимая листок с нотами в руке. Мальчик был напуган, он не знал, что ответить. Он тяжело вздохнул, с сожалением посмотрел на Мишу.- Я не могу, Миша. Прости! – после этих слов он убежал в актовый зал.Как не пытался его остановить Миша, что-то крича в след, ему это не удалось. Мальчик был сильно напуган и запутан.Вскоре в школу пришел Данька, Мишка поделился с ним своими соображениями. Даня сначала встал на сторону Артема. Ему тоже казалось этой страшной затеей – заставлять слушать музыку целой школе.- Ты представляешь, если ты ошибся, что будет?- Да, Даня. Представляю! Но я не вижу другого пути решения. Я не могу поговорить с призраком, я не могу знать, чего он добивается – я лишь исхожу из того, что все это вовсе не случайно. Я пытаюсь понять, чего хочет Сурнин. Не может же он просто так убивать за то, что кто-то играет его мелодию?! Ведь началось все с того, что первый, кто это сделал, – решил присвоить себе авторство! Лишь после этого началось то, что началось! Теперь призрак считает, что каждый, кто играет его мелодию, присваивает авторство себе, а те, кто слышал, могут на память исполнить ее потом и также присвоить. Он хочет, чтобы все узнали о его мелодии, чтобы он мог навсегда покинуть мир, зная, что уже никто не присвоит себе то, чего он потом и кровью сочинил.- Наверное, ты прав. Опасно, но очень похоже на то, что это так.Начался концерт. Актовый зал в школе был полностью заполнен, сидели даже между рядами и стояли вдоль стен. Многие ребята исполняли на фортепьяно и других инструментах музыку Альберта Сурнина. Над сценой висела фотография композитора, обрамленная красными лентами, возле нее была вырезана большая золотистая цифра «70». Исполнители представляли название мелодии и играли ее, зал с замиранием сердца слушал и громко аплодировал. Это был целый праздник музыки. На концерте, кроме учителей и школьников, был мэр города, приезжие композиторы из других городов и многие уважаемые гости. И все это проходит не где-то во Дворце Молодежи, а прямо в школе, в обычной школе, где преподавал когда-то гениальный композитор.Мишка и Данька сидели в зале и ждали, когда появится Артем. Как оказалось, его мелодия должна была закрывать концерт. Наконец он вышел и сел за фортепьяно. Мишка увидел, что мальчик поставил на подножке отсканированный лист. «Все-таки он не будет играть то, что я просил», - расстроился Мишка. Артем повернул голову к микрофону и тихо проговорил: «Альберт Сурнин. Печальная былина». И мальчик заиграл. Это была красивая мелодия, от которой зал замер, как только первые ноты разлились по рядам. Все слушали ее с большим наслаждением. Когда мальчик закончил, зал еще долго ему рукоплескал. В это время на сцену вышла ведущая и представила мальчика, исполняющего эту мелодию. Мишка и Данька подбежали к сцене и вопросительно посмотрели на Артема. Было видно, что мальчик их заметил, переглядываясь с ведущей. Он уже закрыл пианино и ждал, когда все исполнители выйдут на сцену.- Алла Ивановна! – вдруг прервал он ведущую. – Можно? – он вытянул к ней свою белую ладонь, женщина удивленно протянула мальчику микрофон.- Еще, я бы хотел исполнить мелодию, которая долгое время была скрыта от всех. Мои друзья нашли ее в пианино, на котором играл Альберт Сурнин. Некоторые не совсем хорошие люди когда-то пытались присвоить ее себе, но принадлежит она руке Альберта Сурнина – нашего гениального композитора. Эта мелодия небольшая и без названия, но в узких кругах получила название – «Музыка смерти», – после этих слов в зале зашептались. - Я бы хотел исполнить ее, чтобы все знали эту таинственную странную мелодию, которую сочинил Альберт Николаевич. Вы позволите? – он посмотрел на ведущую, которая была очень удивлена, но все же кивнула мальчику в знак согласия.Зал захлопал, поддерживая юного исполнителя. Артем сел за фортепьяно, поставил лист с красными закорючками на подножку, посмотрел на стоявших у сцены мальчиков, улыбнулся и начал играть. Страшные звуки в неправильной гармонии заполнили зал. Казалось, что даже лампы стали светить более мрачно и таинственно, словно все окутало сумраком, лишь мальчик, сидящий за фортепьяно, словно освещался в этом сумраке, играя загадочную мелодию смерти. И тут Мишке показалось, что он вдруг увидел, как что-то призрачное подошло к инструменту и встало рядом с мальчиком, нажимающим на клавиши. В следующий момент он вошел в Артема и исчез. Было видно лишь призрачные руки рядом с руками мальчика. От этого, показалось, что даже сама музыка стала громче. Мишка обернулся в зал, все слушали мелодию с замиранием сердца, мальчик толкнул Даньку, кивая на призрака, но было понятно, что никто его не видит.Когда Артем закончил и встал возле стула, рядом с ним стоял призрак учителя музыки, точь-в-точь, как на том портрете. Он улыбался и с умилением смотрел на зал. Непонятно было, видит ли его Артем, но мальчик взял микрофон и, указывая на композитора, громко объявил:- Это «Музыка смерти»! Композитор – Сурнин Альберт Николаевич! Теперь мы знаем правду!Мальчик и учитель поклонились залу, который стоя аплодировал юному дарованию и великому композитору. Мишка видел, как учитель музыки с улыбкой на лице растворялся в воздухе, понимая, что уже больше никогда сюда не вернется…Артем сидел за своей партой, когда к нему подбежали Мишка с Данькой.- Тёма! Срочно! Ты нам нужен в классе музыки!- Зачем? – удивился мальчик.- Пойдем! Там объясним!Мальчик неохотно встал и прошел в кабинет. Ребята подбежали к нему и усадили на стул возле фортепьяно. Мишка взял гитару, лежащую на полке и, засунув пальцы в отверстие деки, вынул смятый листок бумаги.- Смотри, что мы нашли в старой гитаре, – он протянул Артему лист с нотами, от которого мальчик отшатнулся в ужасе.- Что? Опять? Я не буду играть! – мальчик попытался встать, но крепкая рука Даньки не дала ему это сделать.- Сиди ты уже!- Я не буду! Нет! Я не буду играть! – мальчик пытался избавиться от листа, но Мишка препятствовал этому.- Да не ори ты! – крикнул он. – Читай, что написано! На другой стороне!Мишка помог перевернуть ему лист. На обратной стороне было ручкой выведено чьим-то красивым почерком.«Я люблю тебя, Артем Гудков, но ты об этом никогда не узнаешь, потому что это письмо ты никогда не найдешь. И еще ты не играешь на гитаре. А ведь я, дура, записалась играть на ней только ради тебя. Чтобы видеть тебя на уроках музыки и быть рядом, ведь ты же мне нравишься еще с садика! А сейчас, прощай, Тёмочка! Я больше не могу смотреть, как ты меня не замечаешь, да и на гитаре у меня ничего не получается. Счастья тебе, Артем. Видно, не судьба нам быть вместе…»- Узнал, кто это? – спросил Мишка.- Это же Касаткина Настя? – обрадовался Артем. – Она ведь мне нравится еще с садика, но подойти к ней я бы никогда не решился. Ведь я же не думал, что такая красивая девочка будет в меня влюблена!- Ты только не вздумай ей проболтаться, что нашел ее тайник в гитаре! – указывая на лист, сказал Даня.- Нет, конечно, ребята! Подумать только! Настя меня любит! – Артем вскочил со стула, поцеловал мятый листок и, радостный, выбежал в коридор. – Это же так круто!- Может, скажем ему правду? – улыбался Даня, смотря вслед убегающему счастливому Артему Гудкову.- Нет! Иначе он никогда к ней не подойдет! А так… глядишь, что-то и получится…Мишка улыбнулся и подмигнул Дане, и они весело покинули кабинет музыки.

Ключевые слова: Школа фортепьяно игра ноты призрак авторская история

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