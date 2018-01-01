Погреба

Летяга Просмотров: 60 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 16:00 by

Началась история с того, что в погребе у меня сломалась полка стеллажа. Протянув кота за хвост весь день, отправился я туда только к вечеру. К слову, погреб у нас общий – во дворе между домами холм с двумя входами с противоположных сторон, внутри – тоннель с отдельными боковыми секциями, запираемыми на замок. В общем, взяв инструменты, плеер и каску (работать было нужно под потолком, и был опыт прикладывания головой), отправился в ноябрьских сумерках на трудовой подвиг.По приходу я застал неприятный сюрприз – часть лампочек, освещавших главный коридор, не горела, в том числе в той части, где располагалась дверь в мою секцию. Ладно, замок можно открыть и на ощупь, а в самой ячейке отдельно выведенный свет. Открыв дверь, перекрывшую примерно две трети коридора, я разложил на полке инструмент и вышел прикрыть дверь, чтобы не мешать тем, кто пойдет во время моей работы. Случайно глянув в сторону выхода, я увидел на фоне света приближающийся силуэт с пакетом в руке. Вырисовывавшийся капюшон плаща-палатки показался знакомым.-Добрый вечер, дядь Гриш! – поприветствовал я, вынув наушник, пенсионера с соседнего дома. Ответом был хриплый не то выдох, не то попытка сплюнуть. – Вам что, плохо? – дядя Гриша был не дурак накатить, потому тогда легкое пошатывание меня не смутило. Вместо ответа пакет, описав дугу, резко прилетел мне в голову. Я инстинктивно успел немного отклониться, отскочить в свою секцию и захлопнуть дверь, заперев ее молотком, вставленным в дверную ручку. Лицо саднило – видимо, в пакете была банка, лопнувшая от удара, порезав мне кожу и обдав рассолом от каких-то домашних заготовок. Из-за двери раздался уже неприкрытый короткий рык, а затем рывок двери. У меня, на фоне колотящегося сердца, повторно прокрутились в голове последние несколько секунд – силуэт слишком резко для пенсионера ударил, и мелькнувшая в свете от моей лампочки кисть была явно не его – бледная, жилистая, и, как мне показалось, испачканная в чем-то темном. Последовала еще пара рывков в дверь, затем какое-то шуршание. В вытяжке возле двери что-то мелькнуло, затем в ней показалась та же бледная рука, шарящая по косяку. Безволосая, крепкая, с короткими грубыми ногтями и испачканная в земле или еще какой-то грязи. Закатанный рукав куртки или плаща обнажал столь же бледный локоть с поцарапанной кожей. Хотя вентиляционной отверстие и было размером в один кирпич, я на всякий случай ударил по пальцам принесенной доской. Конечность тут же исчезла под раздраженное шипение из-за двери.Отойдя от первоначального волнения, я задумался. Телефона с собой не было, да и не возьмет он из-под земли. Дома меня ждали через час с небольшим, примерно столько же оставалось времени до того, как дежурная придет запирать входы в погреб. Кричать толку было мало – я попробовал, но через дверь меня мог услышать разве что человек, стоящий у самого входа, и то если на улице будет тихо. А за дверью какой-то агрессивный не то наркоман, не то просто псих. Грязь на руках я тогда списал на то, что он вскрыл чью-то ячейку погреба (некоторые двери из тонкой фанеры и с символическим замком), где стащил себе закуски к столу. А потом ему встретился я, и его переклинило. А пропустил его я из-за темноты и заткнутых ушей.Из раздумья меня вывел звук, которого я никак не ожидал. В дверь тихо и вежливо постучали. Один раз, другой, третий. Я рефлекторно сделал к ней шаг и остановился. Затем в дверь ударили так, что посыпалась пыль. Несколько ударов сменились рывками. Видимо, не надеясь выбить дверь, сделанную из стального листа, он пытался заставить выскользнуть мой засов. Но молоток застрял в ручке бойком и выпадать не собирался.Послав его подальше, я прислонился к стеллажу и опять задумался. Хоть дверь он и не откроет, ночевать в погребе в достаточно легкой одежде совершенно не хотелось. Но и выходить не тянуло – отбиваться я мог либо молотком, либо куском доски, и драться мне никогда особо не приходилось. Попытка закурить провалилась - сырой воздух погреба не давал стимулировать мысль привычным образом. Однако, похлопав себя по карманам, я обнаружил, помимо зажигалки, еще и фонарик. Решив, за неимением лучшего, хотя бы глянуть, кто создает мне проблемы, я приставил хранившуюся в погребе стремянку к стене и посветил к наружной части двери через вентиляцию. Он стоял, прислонившись спиной к противоположной двери. Фонарь осветил тяжелые ботинки, темные брюки и длинную куртку с капюшоном. А потом я перевел свет на лицо. Задрав тонкие, почти невидимые губы, нарушитель моего спокойствия обнажил крупные клыки, частоколом усеивавшие рот. Затем он с места прыгнул, зацепившись за косяк моей двери. Я от неожиданности рухнул на пол вместе с лестницей. В проеме вентиляции сверкнули желтые глаза с вертикальным зрачком. Затем лицо исчезло, и наступила тишина. Я порадовался, что догадался использовать фонарик – если до этого где-то на задворках сознания шевелилась мысль открыть дверь и все же вломить этому уроду, то теперь она уступила место желанию забаррикадировать дверь всем, чем только можно.Положение становилось удручающим. Скоро погреб запрут на ночь, и мне предстоит ночевка с непонятно чем под дверью. И я мог только надеяться, что в соседних секциях не найдется монтировки или арматуры, чтобы поддеть дверь и снять с петель. Какое-то время просидев в бездействии, я встрепенулся, услышав металлический лязг. Дежурная запирала снаружи дальний от меня вход. За дверью послышался шелест и быстро удаляющиеся шаги. Я уже обрадовался, что урода спугнули, как погас свет. Проклятье! Рядом с ближним входом располагался рубильник, выключающий свет во всем погребе, который выключали перед закрытием. Если дежурная не увидит света в коридоре, она решит, что в погребах никого нет, и запрет его, даже не проверяя. Поэтому, услышав скрип дверных петель на входе, я заорал в вентиляцию первое, что пришло в голову: "Помогите! Тут наркоман с ножом! Полицию!"Дверь резко захлопнули, я услышал стук навесного замка. В коридоре опять послышались торопливые шаги, на этот раз в мою сторону. На дверь посыпались тяжелые удары, будто били плечом или ногами.Внезапно вспыхнул свет, со стороны коридора раздалась ругань и удары по двери (этот урод еще и входную дверь подпер!). За стеной раздался топот. Через минуту в дверь постучали, громко требуя открыть.- Ты зачем заперся? Обдолбался чем, что ли? – допытывал меня участковый, стоя в коридоре погреба. Я отпирался, уверяя, что крепче чая ничего не пил и вообще – не любитель. – Ладно, черт с тобой, пойдем на улице поговорим.Мы гуськом шли к выходу, когда я услышал не слишком характерный звук для погреба – из-за приоткрытой двери в одну из ячеек (как раз из тех, что не запирались), звучали сильно приглушенные басы. Предложив проверить, я открыл дверь и посветил фонарем. Погреб был почти пуст, на старых полках только какие-то обломки досок и несколько плесневелых банок. В противоположной от входа стене было выбито несколько кирпичей, за проломом начинался тоннель, достаточно широкий, чтобы туда прополз не слишком крупный взрослый человек. Участковый хмыкнул что-то неопределенное – мол, завтра с утра проверит с нарядом. Но, выйдя на улицу, мы услышали тот же качающий бит, но громче и четче – с первого этажа рядом расположенного дома.Вышедший на стук слегка поддатый парень с порога попытался уверить, что шум у них в пределах положенного, и вообще, время еще детское, до ночи далеко. Покурив на крыльце, мы с участковым условились, что я зайду к нему завтра, узнать насчет лаза. Хотя тоннель и показался ему странным, он не слишком верил в буйного наркомана, лазающего по норам в погреба. Про странную физиономию я умолчал – чувствовал, что если в наркомана он и верит, то только в моем лице.Впрочем, следующая встреча показала, что я в его глазах хотя бы частично реабилитирован. Как он мне рассказал, он с утра зашел проверить еще одно подозрительное место. Под квартирой, где шла гулянка, было выкупленное подвальное помещение, которое пару лет назад хотели отделать не то под офис, не то еще подо что-то. Оформили документы, завезли стройматериалы, а потом хозяину стало не до этого. В итоге помещение простояло запертым и вроде бы никому не нужным. Хозяин жил неподалеку и без проблем согласился впустить участкового для осмотра. А вот внутри обнаружились странности. Дверь, открывающаяся вовнутрь, была подперта изнутри рулоном линолеума. В самом подвале обнаружили закрытые газетами и мешками окна, сколоченную лежанку, от подвального освещения розетки и старую одежду. В пыли были протоптаны дорожки, в том числе к двери со вскрытым замком, ведущей в общедомовую часть подвала.Вердикт полиции – бомж самовольно заселил долго пустующее помещение, прокопал лаз в погреба для краж и, наткнувшись на меня, с перепугу попытался меня пристукнуть, после чего спешно сбежал. Дело заводить не стали, так как весь ущерб – разбитые лампочки в коридоре. Я не стал комментировать вслух свое мнение насчет бомжей с замашками кротов, и постарался забыть эти события, хотя от привычки ходить вечером с наушниками избавился. Но, на днях возвращаясь домой в компанией друзей, обратил внимание на присевшего возле мусорных баков человека. Между низко надвинутой шапкой и шарфом, намотанным под нос, сверкнули знакомые желтые глаза.

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