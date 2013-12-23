Легенда о Хаосе. Глава 1 и 2

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:07

Безликий48 Просмотров: 38 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 16:07 by

Тьма. Всепоглощающая тьма. Она полностью поглотила все пространство пещеры, из которой она выгнала весь свет, ибо он был здесь нежеланным гостем.Солнце клонилось к закату. Раздавая последнее тепло всему живому, пока оно не отойдет на покой. Оранжевое небо расстилалось по всему горизонту, но со временем теряло все свои краски. Облака окрасились в багровый оттенок, а последние лучи света упорно продолжали бороться против наступающей ночи. Один такой луч скользнул вглубь пещеры, которая напоминала пасть огромного чудовища с черной бездной вместо глотки.Пропутешествовав несколько метров, он наткнулся на нечто серое, как камень, но имеющее свою интересную форму. Яйцо. Серое яйцо с черным причудливым узором, которое лежало среди груды камней. Будто намереваясь спрятаться среди них. Слиться, стать такими, как они. Такими же серыми, такими же холодными.Солнце практически покинуло небосвод, уступая прохладному белому диску луны свое место. Но луч света, исходящий от умирающего солнца, упорно продолжал греть яйцо, которое было до этого под властью всепоглощающей темноты. Но постепенно он слаб, становясь все тусклее и тусклее. Птицы замолкли. Цветы, деревья и другая живность давным-давно спят. Ветер разгулялся посреди веток, чувствуя себя полноправным хозяином. Наконец свет полностью исчез. И в этот момент яйцо дало трещину. Скорлупа его раз за разом разрушалась, освобождая того, кто в нем сидел, на свободу. Из образовавшейся дыры показалась черная лапа с тремя острыми коготками, за ним вторая, а затем вынырнула черная мордочка с четырьмя изогнутыми рожками, ярко золотые глаза пытались осмотреться по сторонам. Но куда бы он не посмотрел, везде была всепоглощающая тьма.Она и еще что-то нависали над новорожденным драконом. Но это что-то было плотным и имело свои очертания. Нечто большое, с огромными крыльями, с шипастыми прямыми рогами, худощавое, с черными как тьма глазами тихо оценивало новорожденного. Сфокусировав на этой чудовищной фигуре взгляд, дракончик подал голос. Полностью выбравшись из яйца, он, расправив маленькие крылышки, неуверенными шагами зашагал в ее сторону. То, что было скрыто во тьме, опустило свою голову к новорожденному и несколько раз вдохнув его запах, лизнуло его. Кошмарные черные глаза смотрели на него с материнской теплотой и любовью и не вызывали никакого страха. Дракончик вприпрыжку поскакал к своей матери, вдыхая ее аромат и стараясь залезть на нее. Драконесса же аккуратно взяла его в зубы, свернулась в кольцо и положила своего новорожденного в самый центр. Ощутив полную безопасность, он лег рядом с ее головой и, посапывая, отправился в мир грез."Его породила тьма, она же его защитит"Молодой дракон лежал около входа в пещеру и тихо разлядывал горизонт, где солнце делилось последними лучами с обитателями данного мира. Его черная чешуя отдавала отблекском, когда на него смотрело солнце. Из-за чего на стенах пещеры играли причудливые солнечные зайчики.- Интерестно. Существует ли граница нашего мира? Бесконечен ли этот горизонт? Возможно ли преодалеть его? - за этими вопросами Хаос и не заметил, что сзади кто-то подкрался.Когда же он понял это всеми своими чувствами, то было слишком поздно. Сзади с веселым визгом на него налетела маленькая драконесса, застав его врасплох и заставив его неуклюже подпрыгнуть от испуга. Маленькая, цвета неба, драконесса, сверкая пурпурными глазами, весело залепетала:- А я тебя поймала! А я тебя напугала!Пропищав это, она вцепилась в его крыло и стала активно его дергать.Сестра. Маленькая, посланная самими небесами, сестра, которая уже вот 6 лет не дает ему скучать и чувствовать себя одиноким. Хаос улыбнулся. Вытянув шею, он лизнул этот небесный комок, отчего в ее глазах еще больше разгорелся озорной огонек.- Давай играть! Ты водишь! - пискнув и куснув его за нос, его сестра исчезла во тьме пещеры.Хаос, потерев свой нос, лениво встал на ноги, потянувшись и потрещав костями, шагнул во тьму пещеры. Подождав, пока глаза привыкнут к темноте, он начал обшаривать каждый угол, каждый камень в поисках небесной озорницы. Уже обыскав почти все места, он наконец заметил край хвоста, который торчал из-за сталагмитовой колонны. Когда он схватил этот хвост и победоносно прокричал:- Попалась!Тут же поднялась большая голова с прямыми шипами, а на него взглянули черные глаза.- Мамочка. Обознался, - тихо проговорил Хаос.Тьма только улыбнулась ему и ответила:- Действительно. Ты меня поймал. Но не на тот хвост напал.Она подняла свое крыло. Из-за ее крыла вынырнула его сестра и с писком прыгнула на Хаоса. Тот только улыбнулся и посмотрел на свою мать. В надежде на то, что она ее успокоит. Она поняла его и приказным тоном сказала:- Рэй. Солнце закатывается. Сил надо набраться. На боковую!Рэй послушно слезла с крыла Хаоса и поскакала вглубь пещеры.Молодой дракон вышел на улицу, небо багровело, а солнце исчезало. Сзади бесшумно из темноты выплыла Тьма и, сев рядом с Хаосом, спросила:- О чем замечтался, сын мой?Немного помолчав, он ответил:- Хочу узнать. Есть ли предел горизонту? Кончается ли он? Вопросов много, а ответов мало...Немного потупив взгляд, он посмотрел на мать.Та лишь, ухмыльнувшись, ответила:- А что мешает тебе это проверить?- Серьезно? Ты мне позволяешь? - удивленно спросил Хаос.- А какой смысл тебе запрещать? Ты почти уже взрослый. 120 лет ты терзался вопросами. И мне кажется, что самое время это проверить, - Тьма улыбнулась и встала на ноги. - Мир открыт для тебя, сын мой. Я тебя больше не могу здесь держать, - сказав это, она исчезла во мраке пещеры.Хаос посмотрел на горизонт. Солнце полностью исчезло, уступив место холодной луне. Смешанные чувства бурлили в его разуме. С одной стороны - хорошо, что он может исследовать неизведанное, а с другой... не хочется покидать свой дом.Он решился. Крылья его медленно расправились. Он сделал шаг, затем еще один, а затем разбежался, взлетел и полетел по направлению ушедшего солнца.Кто знает, что таится за горизонтом.

Ключевые слова: Тьма пещера дракон горизонт солнце

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