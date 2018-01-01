Жизнь после смерти

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:09

Безликий48 Просмотров: 40 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:09 by

Процесс погребения человека под землю испокон веков сопровождается женским плачем и прискорбными лицами мужчин. Все стоят, опустив голову вниз, и сожалеют о несказанном или о том сказанном усопшему, которое было лишним.В такой день совершенно неважно, был человек хорошим или плохим, его уже никогда не вернуть. Остается только надеяться, что существует другая жизнь - загробная жизнь.Женщина последний раз посмотрела на тело своего ребенка, а затем крышку гроба закрыли. Супруг обнял её за плечи и начал уводить в сторону.- Не-е-е-ет, - закричала женщина, вырвалась и подбежала к гробу. Открыла его и начала теребить за пиджак покойника. - Миша! Миша! Вставай! Вставай! Ты не можешь уйти раньше меня.Потом она упала на колени и подняла голову к небу.- Господи, забери меня. Он так молод, ему еще жить и жить. Это мой единственный ребенок!Женщина разрыдалась, её начало трясти.Супруг вместе с двумя мужчинами подбежали к женщине и начали оттаскивать её. Она уже не сопротивлялась, но сама идти не могла. Затолкав в машину горем убитую мать, супруг сел за руль и нажал педаль газа, уезжая прочь с кладбища.Медленно гроб начали опускать в свежую вырытую яму.Каждый из присутствующих подошел, взял немного земли и со словами "Пусть земля тебе будет пухом" бросил землю на крышку гроба.Когда ритуал был окончен, могильщики принялись закапывать. Через полчаса на кладбище появилась новая могила. Кто-то продолжал стоять возле могилы и что-то тихо говорить сам себе. Другие начали расходиться по машинам.- Стойте! Не уходите. Я живой. Со мной все хорошо.Но никто не слышал этого голоса и тем более не видел маленький ярко-желтый круглый объект, который летал со стороны в сторону от одного человека к другому.Шар подлетел к машине.- Мама, папа! Куда вы уезжаете? Почему вы меня бросаете?!Машина завелась и поехала.Шар подлетел к стоящей возле нового захоронения девушке.- Мария! Я здесь. Почему ты плачешь? - шар крутился прямо перед лицом девушки, но она его не могла увидеть.Девушка прошептала:- Мишка, я тебя буду любить вечно.Затем она развернулась и пошла.- Я тебя тоже очень-очень люблю. И никогда не брошу! Куда же ты? Постой!Шар метался со стороны в сторону до тех пор, пока все присутствующие на похоронах не разъехались.Наступила ночь. Душа Михаила залетела в свое тело.- Как же холодно. Почему меня все бросили?Внезапно мрак и холод исчезли. Стало светло и тепло.Чей-то голос проговорил:- Михаил. Мне пришлось забрать тебя к себе на небеса.- Господь? Это ты?- Да. А теперь послушай меня и не перебивай. Тогда ты сам всё поймешь.- Хорошо, - шар вылетел из могилы и полетел к облакам.- Я давно наблюдаю за тобой. Ты действительно жил порядочным человеком. Любил и был любим. Еще я вижу будущее. Мария беременна и родит от тебя прекрасную девочку. Но судьба ждёт её слишком тяжелая, чтобы можно было помочь, находясь на земле. Мария будет трепетно относиться к дочке и беречь ее, как только она может, при этом никогда не забывая о тебе. Но этого не хватит, чтобы уберечь девочку. За каждым человеком закреплён свой Архангел. Случается так, что Архангелов не хватает для новорожденных. Тогда мне приходится забирать хороших людей к себе на небеса. Теперь ты сможешь уберечь свою дочь от несчастий, которые её поджидают. Отныне я нарекаю тебя Архангел Михаил.- Спасибо, Господь.Шар начал обретать человеческий образ. И стал идентичен с прошлым телом Михаила. Только с одной разницей - на спине у него выросли большие белоснежные крылья.

Ключевые слова: Смерть покойник призрак небеса защита крылья

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