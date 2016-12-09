Пятничная рассказявка №223 - Новогодняя скорость

Летяга Просмотров: 20 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:36 by

Белый медведь Егорыч, фыркая и громко топая, ввалился в сени. Прикрыл за собой дверь и, бурча под нос о несносной погоде, обмёл снег с лап веником. Заглянул в маленькое тусклое зеркало на стене и когтями расчесал совершенно растрёпанную челку. Полюбовался на результат и, стараясь не скрипеть половицами, вошёл в “рабочую” комнату дома Деда Мороза.Хозяин дома в простой домашней одежде и тёплых тапочках сидел за большим столом в центре комнаты и паковал подарки. Напротив рядком сидели бурые медвежата и помогали в меру сил: резали бумагу и ленточки; клеили коробки, коробочки и коробушечки; вязали из пушистых блестящих гирлянд бантики и слушали сказки, которые Дед Мороз рассказывал во время работы.Егорыч деликатно кашлянул, привлекая внимание.— Дедушка, там Снеговик приехал. Привез ещё партию игрушек.— Разгрузили?— Так точно. Он спрашивает, нужен ещё на сегодня? А то, говорит, надо за сосульками сходить, закончился запас.— Ну, пусть сходит.Медведь помахал лапой в сторону окна, за которым мелькнула и пропала в полярной ночи голова Снеговика.Егорыч ещё потоптался на пороге, а затем бочком, бочком подкрался к столу и уселся на лавку. Словно давно тут сидел. И даже принялся складывать коробочку. Тихо-тихо, чтобы не привлекать внимание. Но Мороз заметил манёвр медведя и усмехнулся в усы.— Ты чего-то хотел, Егорыч?Медведь замялся. Почесал нос, пригладил непослушную челку и принялся говорить, теребя когтями непослушную коробочку.— Тут такое дело, дедушка… Лазил я вчера в интернет… И наткнулся на статью о Санта-Клаусе. Коллега твой всё-таки. Вот… А там люди посчитали, что Санта должен двигаться со скоростью тысяча километров в секунду, чтобы везде успеть. Воооот… И я подумал. У нас-то страна больше. Как же ты успеваешь всех детей поздравить? Не может твоя тройка так быстро летать! Непонятно мне, дедушка.Дед Мороз улыбнулся и потрепал медведя по лапе.— А сам как думаешь?— У меня много версий. Может, ты особой магией пользуешься. Или Снегурочка для тебя время замедляет. А ещё подумал, может тебе военные с той базы прибор какой дали.Мороз расхохотался.— А как я тогда сто лет назад успевал?Егорыч только развел лапами.— Не знаю я. Расскажешь?— Долгая это история. Вот Новый Год встретим, напомни - обязательно расскажу. А теперь заканчиваем работу и спать. Завтра нам надо очень рано начать…Дед Мороз знал - Егорыч сначала забудет, а потом не решится напоминать. Ему не хотелось посвящать наивного медведя в некоторые тайны. Чудеса, они, вообще, не любят, когда о них говорят.Уже укладываясь в постель, Мороз всё думал о вопросе Егорыча. Он и правда не умел летать с такой скоростью. И особого транспортного волшебства не было в его арсенале. Но вот что было… Он точно знал, как это бывает:Человек только на минутку остается один в новогоднюю ночь. На полминуточки. И вдруг преображается. Появляется длинная окладистая борода, красная шуба, шапка. Блестит ледяным навершием посох, прислонённый к стене. И человек, ставший вдруг Дедом Морозом, подхватив мешок, крадется к новогодней ёлке. Очень тихо, чтобы не привлечь лишнее внимание. Достает подарки из темноты волшебного мешка. Раскладывает под ёлкой. И убегает на цыпочках прочь, на ходу преображаясь в самого себя. Ведь если у тебя в сердце есть доброта и хоть капля радости от праздника, то ты обязательно станешь чудом сам и подаришь его другим. А Дедушке останутся только самые сложные случаи. И никакого загадочного колдунства и военных приборов.Автор: Александр Котобус Горбов.

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