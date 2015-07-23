￼ Два шамана. Часть №2

Летяга Просмотров: 75 Комментарии: 4 +4 Вчера, 20:59 by

- Никогда не нужно бояться неудач, всегда нужно верить в свои силы, нужно браться за то, что не под силу другим, не боясь, что и у тебя может не получиться. Как минимум, ты получишь жизненный опыт и пищу для размышлений, а как максимум - опыт воплощения невозможного в жизнь. Никакое испытание, никакая проблема или ситуация не приходят к нам просто так. Удача или поражение - это в первую очередь урок судьбы, это ступень развития нашей личности. Они не случаются с нами за что-то, они приходят к нам для чего-то. И значит, глупо отвергать волю космоса. Ей нужно следовать и верить в себя и в свои силы, поняла, Анюта? – проговорил кот и, внимательно посмотрев на собеседницу, разгладил мягкой лапкой свои пушистые усы. Девушка, тяжело вздохнув, ответила:- Понять-то поняла, мне бы еще запомнить это и осознать. И зачем Великий Дух захотел, чтобы я стала шаманом…- Не зачем, а для чего! - улыбаясь, поправил любимую шаман, - У космоса свои планы на нас. Всегда.Негромкий стук каблучков отдавался в подъезде будто бы выстрелы, словно бы маленькая автоматная очередь, способная пробить брешь практически в любом мужском сердце. Дойдя до нужного этажа, девушка остановилась и критически оглядела себя в небольшое карманное зеркальце. Поправив непослушную прядь роскошных чёрных волос и смахнув несуществующую пылинку с плеча, она убрала зеркальце в сумочку и чуть слышно чем-то щёлкнув в ней, протянула руку к дверной ручке. Но в эту же самую секунду дверь перед ней распахнулась, и на пороге предстал Александр, хозяин квартиры.- Здравствуйте, Ирина, проходите!Девушка удивлённо вскинула брови:- Откуда вы знаете моё имя?- Профессия обязывает, - уклончиво ответил шаман и, впустив гостью в сумрак прихожей, негромко продолжил:- Переобувайтесь в тапочки и проходите прямо по коридору. Я сейчас подойду следом.После чего закрыл за Ириной дверь и удалился на кухню. Девушка надела расшитые бисером тапки и, слегка шаркая ими, прошла по коридору в указанном направлении. Прихожая и сам коридор выглядели вполне по-обычному бытово и потому заинтересовали девушку мало, чего нельзя сказать о комнате, куда она попала. Маски, застывшие будто бы в крике, чучела животных под стеклом и огромный меч на стене создавали впечатление какого-то странного музея или съемочной площадки приключенческого фильма. Массивный тёмный шкаф со множеством старинных книг в потрескавшихся от времени кожаных переплетах только дополнял общую картину обители шамана. А с большого кожаного дивана на Ирину смотрел крупный чёрно - рыжий кот. На секунду девушке померещилось, что в кошачьем взгляде промелькнула насмешка, но зверь тут же зевнул и прикрыл глаза.- Показалось! - подумала девушка и подошла поближе к книжному шкафу, пытаясь разглядеть чучела животных, что стояли рядом с фолиантами. От этого занятия её отвлекло вежливое покашливание хозяина квартиры и его негромкие слова.- Я взял на себя смелость и налил Вам смородинового чая. Вы же не откажетесь выпить со мной за компанию этот дивный напиток? - не спросил, но констатировал Александр.- Обрати внимание, Анют, - мысленно обратиться к сидящей на диване Ане кот, - не столь важно, что ты говоришь человеку, важно, как ты это говоришь. Вот эта мамзелька, к примеру, и чай не хочет, и смородину на дух не переносит, но смотри, как она сейчас легко согласится на малую уступку. А дальше её можно будет и на любую другую уговорить. Сесть, замолчать, рассказать или что-то ещё. Главное, чтобы собеседник начал подчиняться, а дальше уже дело техники!Ирина несколько секунд колебалась, но всё же сдалась и согласилась на чай, не выдержав внимательного и, как казалось, проникающего прямо в душу взгляда Александра. Потом по его просьбе села в кресло, потом сходила и поправила штору. Наконец, расположившись в кресле около низкого резного стола из тёмного дерева, шаман обратился к своей собеседнице.- Ещё раз здравствуйте, Ирина, меня зовут Александр, я шаман, и прежде чем Вы озвучите мне свою просьбу, я хотел бы узнать всю предысторию Вашего обращения.Девушка отпила немного чая, потом поджала губки и, глядя куда-то мимо собеседника в сторону окна, начала рассказ. Периодически она на несколько секунд замолкала, подбирая нужные слова, после чего продолжала дальше с легким неестественным прононсом.- Эдик, муж моей сестры, попал в аварию. Сейчас он лежит в коме, и врачи лишь разводят руками. Мы ходили к одной знахарке, и она сказала, что у Эдика часть души оказалась каким-то животным, которое куда-то убежало.- Вы очень мудро поступили, что пришли к знахарке, которая сразу поняла, в чём суть.- Спасибо! - засмущалась девушка, - вот мы и решили с сестрой обойти всех лучших специалистов в городе, побеседовать и выбрать того, кто больше внушает доверия. Так что позвольте позадавать Вам вопросы?- Без проблем. Только позвольте, я тоже Вас расспрошу? А то вдруг мне этот случай будет даже не по силам? Тогда и отвлекать на свою скромную персону я не вижу смысла.- Да-да, конечно, но я уверена, что Вы с этим блестяще справитесь! Про Вас столько всего рассказывают! - улыбнулась Ирина.- Не верьте! Пусть сначала за руку поймают или докажут! - засмеялся шаман, и девушка тоже подхватила его смех.- Да она же откровенно клеится! - возмутилась Аня. - Вот же коза!- Нет, Анют, смотри глубже, - возразил кот, - она не клеится, а пытается манипулировать. Очень аккуратно задевает самолюбие собеседника, чтобы он согласился на её предложение. Тебе, как будущему шаману, такие вещи нужно уметь отличать друг от друга.- И уметь грамотно подыграть, чтобы потом застать соперника врасплох и выбить из колеи. В таких ситуациях человек говорит не думая, а значит, искренне! - серьезным тоном добавил шаман, а вслух сказал всё так же игриво, обращаясь уже к Ирине:- Ну а раз вы обо мне столь наслышаны, то для чего пришли проверять? С какой-то другой целью?Девушка, продолжая смеяться, перехватила холодный внимательный взгляд Шамана и тут же осеклась. Вопрос застал её врасплох, и Ирина скороговоркой пробормотала:- Нет… да… поговорить… узнать как… ну, я хотела лично убедиться, расспросить Вас... посмотреть... проверить… - девушка пыталась отвести глаза, но это у неё почему-то не получалось. А Александр продолжал смотреть на неё так, что Ирине в это время больше всего хотелось просто убежать. Но вот шаман отвёл взгляд и, доброжелательно засмеявшись, обвёл рукой комнату.- Проверяйте, убеждайтесь! С чего начнем? Спрашивайте!Окончательно сбитая с толку Ирина спросила первое, что пришло на ум:- Александр, а сколько Вам лет? - и большим глотком шумно отхлебнула чай из кружки.- Да не швыркай ты так! - хором воскликнули Дмитрий и Анна, после чего переглянулись и засмеялись. А шаман внимательно посмотрел на горящую в закопченном подсвечнике свечу и, чуть помолчав, ответил.- Около тысячи. Примерно так.- Вы сейчас шутите или издеваетесь? – к Ирине понемногу стало возвращаться самообладание.- Ничуть. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам! А многие прописные истины когда-то были кощунством, как говорили Уильям Шекспир и Бернард Шоу. Говорят, что душа бессмертна, ведь так?- Даже если и так, то никакое тело физически не сможет жить столько времени!- К слову сказать, Ирина, Далай Лама решил эту проблему очень элегантно. Он просто перерождается примерно каждую половину века и в ус себе не дует!- Вы очень эрудированный собеседник! А откуда такой кругозор? - девушка вновь попыталась перехватить у Александра инициативу разговора.- Книги почитай, дура! - с чувством крикнула Аня, и по её тонким изящным пальцам забегали ярко-синие искры, - если всё, что читаешь, укладывается в сто сорок символов, то к чему приведёт такое развитие?- К тому, что и сто сорок символов скоро станут не по силам, и тогда самым объёмным произведением станет почтовая марка! – с мудрым видом подумал кот, а вслух лишь очень сладко зевнул. Шаман с улыбкой покосился на него и ответил Ирине:- Моими собеседниками в разное время были Кант, Толстой, Платон и много других достойных личностей, оказавших на меня огромное влияние.- Я серьёзно спросила... - обиженно проговорила посетительница.- Я тоже не шучу, - шаман кивнул на книжный шкаф, - они и сейчас готовы делиться с нами знаниями и мыслями. Достаточно лишь раскрыть книгу. Так что там с Эдуардом?- С каким Эдуардом? - растерялась девушка.- Мужем Вашей сестры! - Александр очень внимательно следил, как меняется выражение лица гостьи.- Да, да, конечно… В коме лежит… - сдавленно ответила та.- В какой больнице? Можете ли Вы предоставить к нему доступ? И какие у него были внутренние повреждения? Кома естественная или искусственная?- В нашей больнице... А какая именно кома, я и не знаю, кома да кома… А они разные, да?Кот уронил голову на лапки и мысленно закричал:- Зовите Станиславского! Такой момент не должен пропасть даром! – и ещё плотнее вжал мордочку в густой чёрный мех.- Да, разные. Но нам же врачи всё расскажут, да? Если мы придем в приёмные часы? Правильно? – словно бы подталкивая девушку к нужному ответу, проговорил шаман.- Да-да, конечно! - облегченно затараторила Ирина и энергично закивала головой, отчего чёрные как смоль волосы рассыпались по плечам. - Конечно же, впустят и расскажут! Мы у него уже раз десять были! Ну там, в реанимации! Александр, а если не секрет, куда Вы тратите свои гонорары? Ведь Вы один из самых высокооплачиваемых специалистов в данной отрасли?- Не секрет. Я оставляю себе ровно столько, сколько мне нужно для жизни. А всё остальное отдаю тем, кто нуждается. В основном это дети в больницах и детдомах.- Но ведь все говорят, что это до них просто не доходит, что всё разворовывают чиновники! - удивилась Ирина.- Об этом уже не просто говорят, об этом уже кричат на каждом углу, - грустно улыбнулся шаман, - но пока они кричат и обличают, я продолжаю помогать. Мы с этими ораторами друг другу не мешаем: я нигде не кричу, а они никому не помогают.- А скажите, Александр, почему на Вас такая старая одежда? Ведь Вы можете себе позволить практически любую брендовую вещь.- Могу. Но не хочу. Вещи, любые вещи, должны быть средством, но не целью. Ведь согласитесь, глупо было бы предположить, что человек, обладая таким огромным потенциалом, жил ради сорочки или телефона, или работал по двенадцать часов в сутки ради флакона духов? Человек, любой человек, способен на большее до тех пор, пока сам себя не ограничит искусственными рамками и условиями.- Да, да, конечно. А скажите, где именно находятся эти миры, в которые переходят шаманы при камлании? - Ирина внимательно смотрела на лицо шамана, стараясь не упустить ни одной эмоции, но тот, заметив это, был абсолютно беспристрастен.- Миры находятся рядом с нами. Поверьте, мы живем не в трёхмерности, и наши знания о Вселенной - лишь тень тени настоящих Знаний!Девушка попыталась ему возразить, но Александр упреждающе покачал головой и продолжил:- Взять, к примеру, атомы. Они существовали всегда, и именно из них состоит всё и вся вокруг, даже мы, но люди о них узнали совсем недавно. Придёт время, и люди узнают все тайны вселенной, но пока они к этому не готовы.- Скажите, а почему вы живёте один? Вы дали обет безбрачия? Или вы социопат?Кот снова мысленно засмеялся, а Аня, мечтательно прикрыв глаза, проворковала нараспев.- Вот как бы долбануть тебя сейчас между глаз, курица чернявая! Чтобы походила да позвенела котелком своим пустым!- Солнышко, кажется, человеколюбие и милосердие выглядят чуть-чуть по-другому! - мысленно засмеялся шаман, а Аня в ответ на это показала ему язык.- Я не один, но моя личная жизнь - это моё личное дело и не предмет для обсуждения. Я не собираюсь выставлять её напоказ.- Да-да, конечно... А скажите, кот, что лежит на диване - это Ваше тотемное животное?Александр удивлённо посмотрел на кота и улыбнулся тёплой, искренней улыбкой.- Можно и так сказать. Можно даже сказать, что он мой... - шаман задумался, подбирая слово.- Фамильяр? – предположила Ирина.- Пусть так! - согласился шаман. - Но самое главное, что это мой друг. Мой давний и надёжный друг.- Спасибо за то, что уделили мне время! – вставая, проговорила Ирина сухим казённым тоном и тут же продолжила слегка смущённо и приветливо: - Я посоветуюсь с сестрой, но думаю, что мы обратимся именно к Вам!Александр благодарно поклонился и проводил гостью до дверей. В дверях она обернулась и, окинув взором прихожую, сказала:- Вы нетипичный шаман! Вы больше похожи на философа.Мужчина в ответ улыбнулся и негромко ответил, не сводя с девушки смеющихся глаз:- Расширьте свои горизонты! Многое в мире на самом деле не то, что кажется! Впрочем, каждой истине своё время.Ирина в ответ улыбнулась и, ещё раз попрощавшись, пошла по лестнице вниз. Однако, как только за спиной щелкнул замок двери, девушка тут же остановилась и достала из сумочки портативный диктофон. Убедившись, что всё это время он исправно писал, девушка счастливо улыбнулась, прижала устройство к груди и зашагала дальше вниз по лестнице, повторяя нараспев девиз своей газеты:- Расследование продолжается!Проводив гостью, шаман уселся на диван и аккуратно приобнял Анну. Кожа девушки тут же стала светиться чуть синее и ощутимо нежнее. Кот спрыгнул с дивана пошел на балкон, однако у стола он остановился и спросил Александра:- Шаман! Что ты думаешь по ситуации с Ириной? В чём суть всего тут произошедшего?- Суть, Дима, ты высказал еще до её визита сюда. Я лишь дополню: вера в свои силы и в себя - это великолепно. Но глупая самоуверенность так и останется глупой самоуверенностью. Она ещё никого до добра не доводила.Планёрка в кабинете у главного редактора подходила к концу. Все отличившиеся были похвалены, все не оправдавшие доверия получили свою порцию «аяяев» и короткую сводку с биржи труда, куда им, бездельникам, всем давно уже и дорога.- А напоследок я оставил нашу звезду, нашу надежду журналистики, нашу Ирину! – объявил сидящий во главе стола мужчина.- Ну Иван Андреевич! Ну не надо... - девушка затравленно посмотрела на главного редактора. Иван Андреевич, грузный мужчина средних лет в ярком цветном костюме и клетчатом шейном платке, засмеялся мелким ехидным смехом и погрозил ей пальцем.- Нет, дорогуша, после того пафоса, с каким ты отправилась на задание, после громких обещаний я не могу не поделиться этой записью с коллегами!Ирина покраснела и спрятала лицо в ладони, а начальник продолжил:- И вот забегает она ко мне в кабинет, глаза горят, как фары у редакционного опеля, и сразу же заголовок бросает – «Шаманская берлога». Я запись включаю, а там сплошные сенсации! Что ни фраза, то сразу на первую полосу рвётся! Только не к нам, а в журнал "Крокодил"! Вот послушайте! - он щелкнул кнопкой диктофона, и оттуда послышался голос Ирины:- Эдик, муж моей сестры, попал в аварию. Сейчас он лежит в коме, и врачи лишь разводят руками. Мы ходили к одной знахарке, и она сказала, что у Эдика часть души оказалась каким-то животным, которое куда-то убежало.- Вы сейчас откровенно врёте. Впрочем, мне интересно, что же будет дальше! – негромко ответил ей мужской голос.- Спасибо! – смущённо ответила девушка. - Вот мы и решили с сестрой обойти всех лучших специалистов в городе, побеседовать и выбрать того, кто больше внушает доверия. Так что позвольте позадавать Вам вопросы?- Но я не выдержу этот поток глупости и вранья! Вы же даже не удосужились качественно подготовиться к интервью! А ещё обещали вывести меня на чистую воду! – вновь послышался укоризненный голос.- Иван Андреевич! Это гипноз! Я-то слышала совсем другие ответы! - вскрикнула Ирина.- Да-да, гипноз, конечно! – отмахнулся от неё главный редактор и продолжил, показательно пафосно обращаясь к коллегам: - Вот ещё пара шедевральных моментов! Слушайте, как нужно вести интервью! Учитесь у журналистки Ивановой! – и вновь щёлкнул клавишей диктофона.- Александр, а сколько Вам лет?- Я родился четыреста лет назад в горах Шотландии, я Дункан Маклауд из клана Маклаудов!Среди присутствующих раздался смех, а Иван Андреевич включил следующий фрагмент.- Александр, а если не секрет, куда Вы тратите свои гонорары? Ведь Вы один из самых высокооплачиваемых специалистов в данной отрасли.- Я покупаю на них золото и чахну над ним! Да, я не Дункан Маклауд, я Кощей Бессмертный. Могу показать, где у меня игла! Или журналисты не понимают шуток?- Ну ведь все говорят, что до них они просто не доходят, что всё разворовывают чиновники! - удивилась Ирина.- Браво, Ирина! Ваш профессионализм, как я погляжу, у вас точно не отнять в связи с отсутствием последнего. Или его тоже разворовали? Впрочем, и это не всё!- Да-да, конечно... А скажите, кот, что лежит на диване - это Ваше тотемное животное? – снова послышался голос Ирины.- Нет, это и есть легендарный, великий и ужасный кот Бегемот! Только он чуть усох и заржавел!- Фамильяр? – Ирина от звуков собственного голоса вжималась в стол.- Фамилия Бегемота? Воландов, блин! А отчество Фаготович! – захохотал мужчина.- Иван Андреевич, я по памяти интервью напишу, я покажу ему ещё! Он у меня... - начала говорить девушка, но начальник её грубо оборвал.- Иванова! И думать забудь про колдуна. Мне ещё не хватало нажить такого врага! Лучше научись для начала работать, а не рисоваться! Адекватно оценивай свои силы и умения, тогда и перевирать ничего не придётся! Это и всех касается!Автор: Kotij.

Ключевые слова: Шаман кот журналистка самоуверенность интервью

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