Малахитовый перстень (часть третья)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 19 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:19 by

Правила сыска везде одинаковы: что внизу, что вверху. Вот и этого убийцу ищет целая команда, где каждый занят своим делом. Задача Дарьи со Славой за мистическими проявлениями в нижнем городе следить, и где мистика проявляется — немедленно туда ехать. На город плавно наползала ночь. То здесь, то там возникало слабое свечение, это нижние ворожили, гадали, привораживали, в общем, старались выйти на связь с верхним миром, но пока им никто не отвечал. И вдруг в одном квартале всполохи стали сильнее, значит пошёл контакт, Дарья со Славой бегом туда. Мама с папой уехали на дачу, а это значит, что всю ночь можно потусить с друзьями. Пиво попили, фильмы посмотрели, о мистике разговорились. Кто-то предложил дух Пушкина вызвать, а что, поэт великий, знает всё, что в будущем произойдёт. Только собрался к ним прийти совсем не Пушкин. Эту сущность книга привлекла, книга ведь не простая, а посвящённая приворотам, порчам, изменениям реальности. По какой же ещё книге духов вызывать, как не по этой! Вот и вызвали, она уже изготовилась проникнуть в квартиру, как вдруг чьи-то мощные руки её увлекли обратно. Сущность огляделась, перед ней стоят двое — женщина и оборотень. И каждый сильнее её во много раз. Сопротивляться было бессмысленно, она и не сопротивлялась, она канючила, мол, я не виновата, они меня заставили. — Это не она, — сказала Дарья, — эта вообще не убийца. Уж больно слаба и труслива, максимум, что она сделает, это будет посуду бить и дверями хлопать. А нижние будут говорить: «барабашка» завёлся. А кто его завел? Сами вызвали! Ну что с ней делать, дали затрещину и отпустили восвояси. А в это время он выпил жизнь ещё у одного человека и стал ещё ближе к своей цели. И опять ночь, и опять нижние чёрной магией балуются, видать, совсем Библию с Кораном забыли. И снова им никто не отвечает, но вдруг опять в одном спальном районе сильное свечение пошло. Опять ноги в руки и туда! После того, как умерла жена, он долго не грустил, замена ей быстро нашлась. И какая замена! За то, что мало денег получаешь, не пилит; дорогих подарков дарить не надо; чтобы с мужиками водку пить не пошёл, не следит; а уж как женщина – высший класс! И ещё, только по ночам приходит, а утром исчезает, просто сказка! Жаль, только о ней никому не расскажешь, в лучшем случае засмеют, а в худшем и в психушку угодить можно. Вот и этой ночью пришла, как всегда, в постели – прямо королева! Только вот что странно: в эту ночь она и получаса не пробыла, куда-то быстро исчезла.— Ну что, госпожа суккуб, не вы ли по ночам нижних убиваете?— Да как вы только о таком подумали! Разве я похожа на убийцу? Да, девушка я ветреная, есть грех, слаба до мужчин. Но чтобы убивать – увольте!— Она правду говорит, — сказала Дарья, — эта дамочка только к мужчинам приходит, а у нас в основном женщины убитые. Пока они гонялись за суккубом, он опять лишил жизни человека. И снова ночь, опять нижние бесовщиной занимаются, опять без толку, но не совсем. Вон в том районе хорошо сверкнуло, живее туда. Он поселился под её диваном месяца три назад. Поначалу она его боялась, потом привыкла, а сейчас даже жить без него не может. Ведь он так приятно её покусывает, у неё от этих укусов легко кружится голова, как от хорошего вина, и очень поднимается настроение. Да и она после знакомства с ним стала намного красивее, похудела, постройнела, кожа приобрела беловатый оттенок, без него уже никак. Вот и этой ночью он вылез из-под дивана и лёг рядом с ней. Она уже предвкушала сладкую истому, как вдруг ей показалось, что в комнату запрыгнул огромный пёс, схватил в зубы её друга, и они исчезли. Она с горя металась по комнате, кричала, звала его, но он не появлялся. Волкодав передними лапами стоял на груди вампира, оскалив зубы — оборотни с вампирами были злейшими врагами.– Женщина, уберите собаку! Дарья оглянулась — в помещение зашла её давняя знакомая, вампирша Кэт.— На каком основании вы арестовали моего сотрудника? – Он подозревается в серийных убийствах. Мы вынуждены его задержать до выяснения обстоятельств. Дарья блефовала, но выхода у неё не было. Она понимала, что этот вампир не убийца, ему и не выгодно убивать свою жертву, ведь он использует её, как корову, постоянно выпивая у неё кровь, как телёнок молоко, кто же будет убивать корову, дающую молоко? Но Дарья знала: за вампирами водятся криминальные грешки. И если этого задержат и начнут копать, что-нибудь интересное обязательно накопают. И ещё Дарья знала, что вампиры очень осведомлены во всяких криминальных делах и, чтобы спасти своего, могут рассказать что-нибудь интересное. Она оказалась права.— Что ты хочешь за его свободу?— Информацию об убийце. — Спроси у Алисы! Алиса долго юлила, отнекивалась, но у Дарьи был компромат, и Алиса разговорилась, правда, рассказала не всё. Про перстень информацию утаила, Оксана не велела никому про перстень рассказывать, а её лучше не огорчать. Но где убийцу искать и кто он, Дарье сообщила. А он в это время совершил ещё одно убийство…Лирическое отступление №3И снова продолжим экскурсию «Мистический Екатеринбург».7) Харитоновский парк. Харитоновский парк, Вознесенская горка и Дом пионеров. Как это место ни называй, свою мистику оно не потеряет. Где-то тут убили последнего русского царя, где-то тут до сих пор хранятся сокровища купца Расторгуева, где-то тут есть множество подземелий со скелетами несчастных кладоискателей. Жившие в нынешнем Доме детского творчества купцы Расторгуевы были влиятельными старообрядцами. Как и другие люди их круга, они обожали строить подземные скиты, хранилища и тайные ходы — чтобы в случае беды незаметно сгинуть в лабиринтах вместе со своими сокровищами. Здесь же пытали до смерти врагов всесильной семьи, чеканили свою золотую монету и хранили невероятные ценности. Тайна страшных подвалов не раскрыта до сих пор — проникнуть в них в XX веке пытались две экспедиции, но оба раза попытки обернулись провалом. Однако в одном интервью екатеринбургский экстрасенс поведал, что сокровища всё ещё под землёй парка, но просто так они никому не достанутся. Клад тщательно охраняют призраки. Их, кстати, действительно периодически видят самые любопытные горожане в подвалах усадьбы Харитонова-Расторгуева.8) Дом Бажова. С домом Бажова примерно та же история, что и с усадьбой Расторгуевых-Харитоновых: здесь часто слышатся разные звуки, шаги. Хотя, согласно мнению экспертов по мистике, это навряд ли связано с личностью великого уральского писателя и маловероятно, что здесь кого-то мучили или убивали. Скорее всего, эти аномальные явления обусловлены тем, что дом сам по себе очень старый, и его облюбовали домовые, которые, хоть зачастую и селятся даже в новых домах, но всё же предпочитают обитать в старинных постройках. Вообще, чем старше дом, тем больше шансов встретить здесь потусторонних сущностей.9) «Свердловский треугольник» — это самая большая аномальная зона, которая захватывает как сам Екатеринбург, так и его окрестности. Определить её можно по трём ориентирам: Кировский оптовый рынок (рядом с озером Шарташ), Новосвердловская ТЭЦ и город-спутник Берёзовский. Как признаются уфологи города, внутри этого треугольника за последние 20 лет постоянно происходит что-то аномальное: люди то и дело сталкиваются здесь с неопознанными явлениями. Причём этому есть как устные, так и документальные подтверждения. Чаще всего в этом «треугольнике» горожане видят летающие тарелки, предположительно НЛО. Кроме того, в «треугольнике» почему-то очень легко заблудиться. Причем отклонения в ориентации на местности происходят не только у заезжих граждан, но и у людей, которые знают эти места как свои пять пальцев. По словам директора Музея Уфологии в Екатеринбурге Алексея Мартина, в этом загадочном месте можно столкнуться с такими явлениями, как хрональные скачки. «Однажды я прошёл здесь 10 км шагом за час! Обычно на это у меня уходит не менее двух часов. Как это случилось и почему, непонятно» – говорит он.10) Телебашня у цирка, она же «Башня смерти». Недостроенная телебашня у цирка является самым плотоядным местом Екатеринбурга, она уже давно приглянулась самоубийцам. Счёт погибших в её чреве идёт на десятки. Ежегодно, пытаясь взобраться на вершину объекта, срывались и разбивались насмерть несколько человек. Самому молодому из них было десять лет, самому старому — 62 года. История башни полна загадочных смертей, ритуальных суицидов и убийств. Строительство этого объекта, в какой-то мере также прославляющего Екатеринбург, было заморожено в 1989 году. После чего здесь собирались не только горе-альпинисты и самоубийцы, но также сатанисты и парашютисты. Сейчас все выходы и входы в башню заблокированы. Но охотники за привидениями по-прежнему кучкуются вблизи этого места, чтобы послушать голоса призраков. Строительство Свердловской телебашни началось в конце 1983 года. Она должна была стать самым высоким объектом в Азии (361 метр над уровнем моря) и второй по высоте после Останкинской в СССР. По проекту наверху должен был располагаться ресторан с крутящимся полом.Автор: Юрий Васильевич.

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