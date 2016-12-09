Подруга детства Динка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:16

Сделано_в_СССР Просмотров: 41 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:16 by

Она пришла, как приходила снова и снова. Холодная, чужая, жуткая. С неестественно бледной кожей, пахнувшими тиной волосами, светло-серыми печальными глазами. Когда-то близкая, родная, а теперь невыносимо далёкая.— Не боишься? — она улыбнулась. Её улыбка притягивала и отталкивала одновременно. Женька помотал головой, взял в свою руку чуть синеватую, утратившую тепло девичью ладонь. — Зря, — видение усмехнулось.— Динка, ты же не причинишь мне вреда? — молодой человек, не отрываясь, смотрел в тусклые, до боли знакомые глаза той, что когда-то была его подругой, полным надежды взглядом.— Не знаю, — Динка облизнула губы. — Ты такой тёплый. Я любила раньше тепло, солнце. Сейчас везде луна, как только просыпаюсь, снова луна. Есть хочется.— А вы разве едите? — Женя протянул собеседнице бутерброд с колбасой, но его бывшая подруга, помотав головой, решительно отказалась от угощения.— Меня мучает жажда. Вечная жажда, — капризно пожаловалась Динка, подозрительно косясь на давнего приятеля. — Сейчас бы кровушки, хоть глоток. Ты, наверное, вкусный.Лицо её вдруг напряглось, приобретая совершенно незнакомое звериное выражение. Жадно втянув носом речной воздух, существо, так сильно напоминающее близкого, безумно родного человека, хищно оскалилось. Издав злобный рык, оно впилось острыми ногтями в шею парня, заставляя того против воли запрокинуть голову назад. Женя судорожно задёргался, пытаясь вырваться. Липкая струйка крови небрежно скатилась по его коже, оставляя на белой майке ярко-алое пятно, а из скованного ужасом горла вырвался слабый крик, похожий больше на писк полузадушенного птенца.Неожиданно хватка хищника ослабла.— Уходи, — жалобно простонал призрак. — Ты был слишком дорог мне. Ещё не время.Дважды просить не требовалось. Перепуганный до дрожи в коленках Женька бросился к одинокому, сиротливо лежащему на траве велосипеду. Чудом спасшегося от смерти велосипедиста не смущала возможность напороться колесом на какой-нибудь крупный камень. Лучше уж отделаться парочкой синяков, упав с велика, чем ещё раз пережить чересчур близкое столкновение со смертью.Вдали речка оказалась ещё более зловещей, чем вблизи. Бледное сияние мрачной луны, казавшейся сегодня гораздо крупнее, чем обычно, в свою очередь, прибавляли страха. Сердце ночного экстремала бешено колотилось.— Так вот почему на самом деле пропал дядя Володя, — тоскливо подумал парень. — Просто не вовремя рыбки поесть захотел. Эх, Динка, дурёха. Зачем же из-за всяких подонков топиться?Молодой человек тяжело вздохнул. Ему было искренне жаль лучшую подругу детства.Автор: Helen-Roksolana.

Ключевые слова: Холодная чужая жуткая экстремал страх

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