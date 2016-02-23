Новая учительница. Мистическая жизнь Мишки Репницына

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:18

Причина: Стилистика автора сохранена

Mr.Nos Просмотров: 21 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 01:17 by

Мишка сидел и скучал, облокотившись на потрепанную тетрадь по английскому. Ему не хотелось ни с кем болтать, что-то объяснять, доказывать. Он просто сидел и задумчиво разглядывал стены класса. Другие ребята что-то бурно обсуждали, смеялись и весело разговаривали, учитель опаздывал на урок, но Мишка сонно стучал линейкой по парте, отгибая один конец, а другой, придерживая локтем, издавая шаманские звуки.- Может, не будет урока? – спросила Даша, сидящая позади него.- А мне-то откуда знать? – недовольно пробормотал Мишка. – Я что, живу с ней в одной квартире, чтобы знать об этом?! Сбегай лучше к классухе - спроси! Долго мы тут сидеть будем?- Сам беги! Мне что, больше всех надо?- Ну, вот тогда сиди и помалкивай. А то возникает тут - где да где! Иди вот сама к доске и начинай урок! А то сидишь тут…Мишка не успел договорить, чья-то мягкая рука упала ему на плечо. Он обернулся и на мгновение даже испугался. Перед ним стояла стройная красивая женщина с черными длинными волосами. В другой руке она держала какую-то толстую синюю книжку и школьный журнал. Зеленые глаза, бледное лицо, выраженные скулы и какая-то жуткая улыбка. Она пристально посмотрела на мальчика, отчего Мишке показалось, что он едва не попал под чары ее словно гипнотических глаз. Она улыбнулась ему как старому знакомому.- Не надо никому идти к доске, я уже пришла, – чуть с хрипотцой в голосе проговорила женщина.Она была одета в белую блузку и черную узкую юбку до колен. Женщина прошла к учительскому столику и положила на него школьный журнал с книгой.- Здравствуйте, дети! Я - ваша новая учительница по английскому языку – Гевель Дарья Николаевна. Я буду вести занятия у вашего класса весь год, так как ваша прежняя учительница переехала в другой город. А теперь давайте познакомимся с вами…Дальше Дарья Николаевна стала всех по списку перечислять, попутно отмечая что-то в классном журнале, и со всеми знакомиться, после чего начались занятия.По окончанию урока учительница попросила остаться дежурного, чтобы помочь вымыть доску и убрать мусор. Ей оказалась Дашка Котова. Все же остальные ребята, включая и Мишку, весело, толкаясь в дверях, бросились в коридор – ведь английский был последним уроком на сегодня. Данька подбежал к Мишке.- Видал? – указывая на дверь класса. – Закрывается там с Дашкой на ключ! Что это вдруг? Секретничают?- Ничёсе?! Первый раз такое вижу. Это, наверное, чтобы дежурная не убежала! – захохотал Мишка. – А дверь закрыли - можно даже теперь заставить ее окна помыть и пол! – ребята весело залились смехом.- Ага! – поддержал Данька. – Куда она теперь денется с подводной лодки!Мишка достал номерок гардероба из портфеля и вместе с Данькой отправился вниз по лестнице. Вскоре они уже были на улице.- Ну, че? Может, ко мне пойдем – мне отец новые комиксы принес! – предложил Даня.- Нет. Я не могу! Мне сегодня на тренировку. Да и уроков кучу задали.- Ну, тогда пойдем, кто дальше прыгнет? И по домам!- Хорошо, - согласился Мишка.Они залезли на качели, расположенные в соседнем дворе школы, и стали раскачиваться и прыгать с них, стараясь как можно дальше спрыгнуть, рисуя линию приземления.И вот, в очередной раз приземлившись, Мишка вдруг обратил вниманию на девочку, идущую мимо них. Взгляд ее был какой-то уставший и опустошенный. Мальчик сразу узнал в ней Дашку Котову.- Дашка-промокашка! – подзадорил девочку Мишка, но девочка словно не слышала обидного слова в ее сторону.Это было очень удивительно. Обычно она сразу кидалась на мальчика, пытаясь его ударить, а тут она прошла, словно бы ей было все равно, что ее дразнят.- Даша? Эй?! – крикнул Данька, но такая же ответная реакция девочки, что и Мишку, ждала и его.- Что это с ней? – спросил он у Миши.- Наверное, передежурилась! – улыбнулся мальчик. – Ну, всё! Мне пора домой. Давай, Данька! Пока!- Пока! – ответил Даниил и побежал домой….На следующий день Мишка проспал и чуть не опоздал в школу. Запыхавшись, он забежал в кабинет и сел на место. Позади сидел один Данька Гажон – соседки по парте не было.- А где Дашка? – тихо у Дани спросил Миша.- Говорят, заболела.- Странно! Вчера вроде нормальная была.- Ага. Вот тебе и дежурство! Я вот тоже родителям говорю, что чрезмерное выполнение домашней работы приводит к болезни – а они мне все одно твердят: труд из обезьяны сделал человека, трудиться надо всегда и везде, лучше отдыха – это активный отдых…- Так, Гажон и Репницын?! – прервала их Оксана Сергеевна. – У нас между прочим урок начался, так что будьте добры перестать болтать, пока я не записала вам в дневники замечание!Ребята притихли и после общались только на переменах – они знали, что дважды Оксана Сергеевна предупреждать не будет.Последним уроком был опять английский. И, как всегда, по окончанию уроков в классе остался только один дежурный – им оказался Леха Некрасов. Точно так же, как и с Дашкой, – дверь кабинета была закрыта. Мишке стало интересно, что там происходит, он подкрался к двери и заглянул в замочную скважину.- Что там? – прошептал Данька, который тоже жаждал узнать, зачем они закрываются.- Ничего. Ключ вставлен! Не видно, – Мишка прислонил голову к двери, пытаясь услышать, что там происходит, но был слышен только небольшой шум с улицы из открытого окна. По ногам сквозило. – Слушай! Давай Леху дождемся и у него спросим?- Давай! – согласился Гажон.Они сели возле раздевалки и стали ждать. Примерно через двадцать минут вниз спустился Лешка Некрасов. Он был какой-то бледный и ослабленный, словно он там не доску мыл, а таскал мешки.- Леха? Стой! – подскочил к нему Данька. – Что там?- Чего? – удивился мальчик, даже голос его уже казался больным.- Ты чего там в классе с училкой делал?- Доску мыл и мусор собирал, что же еще.- А че такой бледный тогда?- Сам ты бледный! Сходи-ка да помой доску – я посмотрю на тебя, какой ты будешь!Тут по лестнице спустилась Дарья Николаевна. Она просто светилась от счастья. Учительница подошла к вахтерше и отдала ей ключи от кабинета.- До свидания, мальчики! – улыбнулась она своей пугающей улыбкой. – А вы почему еще не ушли?- До свидания, Дарья Николаевна! – ответил Мишка. – Да мы Лешку ждали, хотели вместе с ним идти. Мы рядом живем.- Ах так? Ну, ясно! Всего хорошего и не забывайте про уроки! – улыбалась учительница.Мише даже показалось, что она стала какой-то особенно выразительной, чем во время уроков. «Вот что делает свобода от учебы с человеком! – подумал Мишка про себя. – Человек буквально расцветает».На следующий день Лешка Некрасов заболел. Утром пришел его брат Эрик из первого класса и принес записку от родителей. Мишка выбежал в коридор и стал расспрашивать его:- Чем он заболел, Эрик?- Да не знаем мы. Врач сказала, что общая слабость на фоне нехватки витаминов или чрезмерной физической нагрузки. Вялый он какой-то стал, будто не выспался.- А раньше с ним такое бывало?- Не помню я, вроде нет…- Ясно. Ладно, Эрик, спасибо! Привет Лехе передавай.- Хорошо, передам, - сказал парень с веснушками и побежал в свой класс, который находился этажом ниже.Мишка вошел в кабинет и сел на свободное место возле Даньки, где обычно сидела Даша Котова, которая сейчас болела.- Слушай, Данька. Я вот чего тут подумал, – начал Мишка, потом посмотрел по сторонам, не слышит ли их кто, заговорил почти шепотом. – Странная какая-то эта училка по английскому, тебе не кажется? Как пришла, сразу дежурные болеть начали. Слабость, вялость.- Думаешь, это как-то связано?- Ты слепой, что ли? Вспомни Леху вчера? До дежурства мы с ним в «сифу» играли, как угорелые, а после дежурства он у раздевалки чуть не уснул.- Он же сказал, что устал – дежурил.- Он там вагоны разгружал, по-твоему?! Что надо сделать за это время, чтобы так устать?- Ну да… верно, - согласился Даня. – И что ты предлагаешь?- На следующем уроке по английскому тебе надо напроситься быть дежурным! Ты понял?- Не хочу я… - испугался Даня. – Что она там со мной сделает?! Вдруг она вампирша?- Скажешь тоже! У нее клыков-то нет! Да и следы от укусов где? Их бы сразу увидели!- Все ровно страшно! Давай лучше ты?- Нет. Мне нельзя. У меня чемпионат на носу – без меня не выиграют в футбол!- Хитрый какой! Мне тоже нельзя болеть! У меня турнир по шахматам!- Что? По шахматам?! Да тебя же все всегда выигрывают, Данька! Что тебе там ловить?- На этот раз я подготовился! И хочу испытать свои силы!- Короче, все с тобой ясно… - расстроился Мишка.Вскоре начался урок.Всю неделю Мишка придумывал план, как узнать, что происходит с ребятами на дежурстве, но ничего толкового в голову не лезло. За все это время уже поправилась и пришла в школу Даша, которая дежурила самая первая. Все, что могли узнать у нее, это что она помыла доску, собрала мусор и отправилась домой. А вечером заболела. Никакой связи с тем, что это все из-за дежурства, она не видела и назвала мальчиков фантазерами.На следующем уроке английского за Мишкой приехал папа, чтобы забрать его на футбол, так как начало матча было поставлено раньше, и после школы мальчик уже никак не успевал вовремя. Папа постучал в дверь и заглянул в класс.- Здравствуйте, я папа Миши Репницына. У нас соревнование, я его пораньше заберу – я предупреждал в начале недели.- Да, конечно, - улыбнулась ему Дарья Николаевна. - Миша? Тебя папа ждет, – она снова мило улыбнулась папе, грациозно подошла к доске и, сделав томный вздох, начала что-то писать мелом.Папа буквально застыл в изумлении, глядя на учительницу, и если бы не Мишка, который пихнул его за руку, то он бы так еще долго стоял.Когда Миша и папа ехали в машине, отец спросил у мальчика:- А как зовут вашу учительницу?- Дарья Николаевна, - безразлично ответил Мишка.- Насколько я помню, у вас был другой учитель по английскому?- Да, Вера Павловна, но она уехала в другой город и теперь у нас… эта! – Мишка специально акцентировал внимание на последнем слове.- Очень странно.- Что странно?- У меня такое чувство, что я уже где-то ее видел раньше, вот только не помню, где.- Не знаю… - безразлично ответил Миша.- Не будь она такой молодой, то сказал бы, что эта моя учительница по английскому!- Ну, ты даешь, пап! Она ж тебя моложе! Как она могла быть твоей учительницей?!- Я же говорю, что именно так. Просто очень похожа. Правда, учился я в другой школе тогда и даже в другом городе, и для дочки моей учительницы она взрослая больно.- Просто похожа.- Вероятно так…А как ее фамилия?- Гевель, кажется!- Ясно… у меня была Фруза, а вот звали… Анна вроде…Уж и не помню точно… Фамилию только запомнил, мы ее просто дразнили между собой «Фруза-кукуруза»! - папа улыбнулся, будто вспомнил какие-то прекрасные воспоминания своего детства.Вскоре они приехали к спортзалу, где Мишке предстояло сразиться со своей командой в футбол за звание чемпиона города. Что было успешно выполнено. Вечером был праздничный ужин, Мишка хвастался перед матерью и братом с сестрой золотой медалькой. Потом дети стали играть в прятки, а взрослые убирать и мыть посуду. Мишка был «водой». Сестру Полину двух лет он нашел сразу, а вот Степку он никак не мог найти. Наконец, сдавшись, из шкафа вылез Степка.- А я тебя видел, как ты меня искал! – улыбался брат Мишке.- Видел?- Да, вот в эту дырочку, в которую ключик вставляется!- Точно! – треснул себя по лбу Мишка. – Шкаф! Я спрячусь в шкафу, который в классе!Он позвонил Даньке и поделился планом разоблачения учителя по английскому, тот одобрил его и подговорил своего старшего брата написать записку для Мишки, чтобы того освободили от последнего урока из-за якобы соревнований по футболу. Это была официальная отмазка от того, чтобы спокойно прогулять урок по английскому. Завтра начнется осуществление плана, и они узнают, что происходит за закрытыми дверями после уроков…На следующий день ребята первыми забежали в класс, и Мишка сразу же залез в шкаф. Его портфель и прочее – было сдано в гардероб. Внутри шкафа было довольно тесно, так как там лежали какие-то тубусы, свернутые плакаты, книги и прочая школьная утварь. Мишка сел на книги, облокотился на старые свернутые занавески и прильнул глазом к замочной скважине. Все было прекрасно видно: и учительский стол, и доску. Ближе к началу урока Даня Гажон подлез к шкафу и прижал плотно дверь, чтобы та нечаянно не открылась. Потом прислонился к шкафу и, глядя куда-то вверх, тихо спросил:- Ты как там?- Нормально, - шепотом ответил Миша.- Ну, всё тогда! Сиди тихо! Записку я отдал – никто ничего не заподозрил.- Хорошо! Ты, главное, не забудь меня потом из кабинета вызволить! Не уйди без меня – не хочу тут ночевать!- Не волнуйся! Будет все в лучшем…Он не договорил, потому что в класс вошла Дарья Николаевна. Данька отскочил от шкафа и сел на место.Начался урок. Ребята сидели тихо, слушая, что говорит учительница. Интересно наблюдать за ребятами, кто и чем занимается на уроке. Медведев жевал бумагу, брал пустую ручку и обстреливал ребят. Витька Узкий снова придумывал прозвища ребятам, после чего листок пошел по партам. Попова Марина откровенно ковыряла в носу, и пока никто не видит – пихала в рот зеленые сгустки из носа. ФУ! Потом мальчик устал смотреть и облокотился на заднюю стенку шкафа и стал думать, что же будет после уроков. Мишка так хорошо сидел, что едва не засыпал от монотонной речи Дарьи Николаевны. Иногда она что-то спрашивала у ребят, ходила по классу или около доски – все эти звуки убаюкивали мальчика, и если бы не звонок, то, возможно, Мишка бы так и уснул.Вместе со звонком об окончании урока, сердце в груди застучало сильнее. Мишка примкнул к замочной скважине. Дежурным сегодня был Никита Холодов. Когда ребята выбежали из класса, Дарья Николаевна подошла к двери и закрыла ее на ключ.- Чтобы сквозняка не было, - сказала она Никите, который намочил тряпку и стирал мел с доски.Учительница подошла к окну и открыла его – в кабинет ворвался свежий прохладный воздух. Затем Дарья Николаевна достала из своей сумки что-то шелестящее и протянула мальчику.- Держи конфету, Никита! Веселее работать будет!Мальчик поблагодарил, взял конфету у учительницы, развернул ее и сунул в рот. Доска уже к тому моменту была полностью помыта, и Никита пошел по колонкам, чтобы собрать мусор – пару мятых бумажек у некоторых парт. Проходя по последней колонке, мальчик вдруг замер, словно его тело выключили. Так он стоял, лишь моргая пустыми глазами. Мишка смотрел на него и не понимал, что вдруг с ним произошло. Он стоял словно манекен – его лицо не выражало абсолютно никаких эмоций.- Подойди ко мне, мальчик! – вдруг Мишка услышал чей-то хриплый старческий голос.Он посмотрел в сторону учительского стола и увидел вместо учительницы старуху в одежде Дарьи Николаевны. Вернее, это и была Дарья Николаевна, только старая и седая, со сморщенным страшным лицом, сгорбившаяся бабка. Она очень тяжело дышала и, казалось, вот-вот умрет прямо тут. Никита повиновался этой старухе и подошел к ней, она трясущейся костлявой рукой схватила его руку:- Услышьте меня, Демоны тьмы, я заклинаю ко мне прийти. Вихри смерти закрутите – молодость мою верните!В тот же миг в класс из окна ворвалось что-то бесформенное, без костей и зубов, но от этого еще более страшное. Ветер и холод окутал кабинет, облизывая стенки, пол и потолок, словно заглядывая во все тайные места. Миша почувствовал, как его окутал холод, будто тело накрыли ледяным одеялом. Страх пронзил его насквозь и не отпускал, пока нечто, охватившее мальчика, не бросило его, словно неподходящий и ненужный материал. Лишь вибрация воздуха выдавала присутствие вызванных демонов, которые уже охватили тело Никиты. На мгновение показалось, что мальчика слегка оторвало от пола, и что-то прозрачное вошло в него, наполняя тело, как воздушный шар. Послышались звуки чавканья и хлюпанья, словно нечто ело изнутри Никиту, и в следующий миг соединенные руки мальчика и учительницы вздрогнули, будто бы их ударило током. Лицо Дарьи Николаевны стало преображаться из морщинистого старческого лика старухи в красивое молодое лицо девушки, которую Мишка привык видеть. Она улыбалась. Невидимая сущность покидала класс через окно точно так же, как и ворвалось несколько минут назад. Еще несколько секунд Дарья Николаевна стояла в каком-то магическом отсвете, радостно вдыхая жизненные силы. Потом она отпустила руку Никиты, и тот пришел в себя.- Ну, - задумался на какой-то момент Никита, оглядывая класс. – Я пойду домой?- Да, Никита, конечно! Ступай! – улыбнулась ему учительница.Она прикрыла окно и подошла к двери, открыв ее ключом. Бледный Никита вышел в школьный коридор и отправился к раздевалке, следом вышла Дарья Николаевна и стала закрывать дверь на ключ, но остановилась – зазвучал голос Гажона.- Дарья Николаевна, как хорошо, что вы еще не ушли! Я забыл шапку в классе на подоконнике – можно я ее заберу?Дверь открылась, и в кабинет забежал Данька, быстро пробегая возле подоконников. Конечно же ничего не найдя, он стал искать у стеллажей у дальней стены класса, под партами. Дарья Николаевна все это время стоявшая у двери, наконец, отправилась ему помогать искать – в этот момент Мишка и должен быть покинуть кабинет, но мальчик даже не помышлял об этом. Он долго сидел в ступоре и пытался осмыслить недавно увиденное в классе, не решаясь вылезти из шкафа. Ему все время казалось, что это «нечто», влетающее через окна, сидит возле двери и ждет, когда он откроет ее.Несколько минут спустя Данька незаметно выудил из-под куртки шапку и с возгласом: «Нашел!», а потом выбежал из класса. Учительница неодобрительно поглядела ему в след и вышла следом. Затем раздалось два щелчка замка входной двери и удаляющиеся шаги каблуков Дарьи Николаевны.Просидев больше десяти минут, Мишка осторожно приоткрыл дверь, прислушался и, не услышав ничего подозрительного, выполз из шкафа. Он подошел к входной двери и пихнул ее вперед – она была закрыта. У мальчика сразу же возникла мысль о том, чтобы выпрыгнуть в окно, но, вспомнив, что второй этаж – это все же высоко, Мишка передумал. Оставалась одна надежда – Данька, который возможно, как-то спасет его. Но для этого он должен понять, что Мишка не ушел из класса во время отвлекания учительницы. Видеть он этого не мог, чтобы Дарья Николаевна ничего не заподозрила, поэтому остается надеяться, что он догадается, что Мишка все еще в классе, когда не найдет его у раздевалки. Мальчик прошел к доске и огляделся. Именно тут, в этом месте, эта «англичанка» высасывала жизненные силы или что-то у Никиты Холоднова.Мишка подошел к окну и выглянул в школьный двор, в котором весело бегали школьники, не спешащие домой после уроков. Он попытался высмотреть среди них Даньку, но его там не было. И тут Мише на глаза попалась синяя книжка Дарьи Николаевны, которую она всегда носит с собой. Книжка лежала на столе, на ее обложке был нарисован какой-то непонятный азиатский иероглиф. Затаив дыхание, он подошел к столу и придвинул книгу к себе. Сердце бешено заколотилось, когда мальчик открыл первую страницу. Книга была похожа на личный дневник учительницы. Некоторые страницы были вклеены, на них были нарисованы какие-то странные символы. На второй странице была вклеена черно-белая потертая фотография, на которой Дарья Николаевна рядом с каким-то мужчиной в старой военной форме с саблей. В углу фотографии была выведена надпись черными чернилами: «1896 год». Кто это? Неужели это Дарья Николаевна? Следующая страница была исписана разными именами, прочитав которые Мишка многое стал понимать: «1873 - Соколик Инга Альбертовна»; «1909 - Жданова Ольга Анатольевна»; «1931 - Полищук Маргарита Ивановна»; «1954 - Харченко Любовь Борисовна»; «1978 Булатова Елена Михайловна»; «1992 - Фруза Анна Игнатьевна»; «2009 - Гевель Дарья Николаевна».- Этого просто не может быть…В этот же момент в замочной скважине раздался металлический звук ключа. Мишка от испуга дернулся и нечаянно порвал страницу с фотографией в книжке. Он с ужасом закрыл книгу и отодвинул ее на край стола. Времени спрятаться в шкаф уже не было, потому что слышно было, как замок открылся, и вынимался ключ из замочной скважины, Миша одним движением нырнул под стол. Дверь открылась, и мальчик услышал быстро приближающиеся к нему по полу стуки каблуков. «Это конец!» - прогремело в голове мальчика…От звука приближающихся к нему каблуков Мишка чуть не умер от страха. Сердце мальчика замерло и, казалось, перестало стучать, чтобы не выдавать своего присутствия. Он сидел, прижавшись к боковой полке стола, максимально сжавшись в комок.Стройные женские ноги в черных кожаных туфлях подошли к столу и остановились.- Ну и?! – произнес знакомый женский голос.Стало понятно - его заметили. От этого возгласа мальчику захотелось выпрыгнуть из-под стола и сигануть в окно, но все, что он смог сделать – это схватить женщину за обе ноги, чтобы она не могла их сжать, и не глядя нырнуть между ними.- А-а-а-а! Репницын! - заорала женщина.Мишка прыгнул вперед, ударившись головой в стенку, но быстро отпрянув, дернулся в сторону выхода. Руки мальчика так крепко вжались в голени женщины, что он буквально отрывал пальцы от ног вместе с колготками, которые она носила. Словно белая пелена накрыла его всего. Он бежал, ничего не понимая и не соображая. Учительница что-то кричала ему вслед, но он уже ничего не мог разобрать – страх захватил его полностью и не отпускал до самого дома.В квартиру он добрался только через час. От испуга он поначалу убежал в сторону речки и, немного отойдя от потрясения в зарослях камыша, отправился домой. На пороге его встречала мама.- Ну, привет, пропащая душа! Тебя вот тут все дожидаются уже.- Кто дожидается?- Данька твой и учительница ваша.Из гостиной комнаты выглянул Данька Гажон. Лицо у Даньки было белее белого. Он был чем-то напуган и очень взволнован, в глазах читался животный страх. Он отрицательно качал головой, давая понять, что ничего хорошего мальчику сейчас не светит.- Что? – удивился Мишка и хотел было даже выбежать из квартиры, но мать успела его опередить.- Стоять! – рявкнула она. – Куда это мы собрались? – она рукой отпихнула Мишку от двери, указывая на обувь, давая понять, чтобы тот разделся. Парень стал снимать ботинки. - Молодой человек, может быть, объясните, что вы делали в запертом классе?- Я? – заглядывая в гостиную, спросил Миша, чтобы увидеть, далеко ли сидит Дарья Николаевна. - Кому объяснить?- Мне интересно и учительнице вашей, которой ты колготки разорвал… И объясни, что это за футбол у тебя во время английского такой? – мама вынула записку, написанную Данькиным братом.«Черт, - думал про себя Мишка. – Она тут, она нашла меня и все поняла. Надо бежать, пока есть силы. Но, может, она испугается меня трогать тут – при маме. Эх, был бы еще папа дома…»- Ну, так что? – грозно спросила мама. – Тебе есть. что ответить нам с Оксаной Сергеевной?- С кем?- С учительницей твоей! – повторила мама. – Тебе еще и уши, я смотрю, прочистить надо?!Мишка радостно забежал в комнату и увидел свою классную руководительницу Оксану Сергеевну. Она сидела на диване, обхватив руками плечи. Сердце его сразу же наполнилось радостью – ведь получалось так, что в классе его открыла не эта ведьма по английскому языку.- Ну что, Миша? Ты можешь нам объяснить, что с тобой происходит? – строго спросила Оксана Сергеевна.- Могу! – заулыбался мальчик. – Все могу!Но этой улыбкой мальчик почему-то только напугал всех еще больше…Вечером был серьезный разговор с отцом, было отстранение от телефона, компьютера, планшета и телевизора. Все выходные из комнаты разрешалось выходить только поесть и вымыть руки. Легенда о том, что он забрался в шкаф на спор, всем не понравилась, но все в нее поверили. Маме удалось уговорить Оксану Сергеевну не распространяться по поводу этого инцидента в школе, Даньку от Репницыных забрала злая мама, которую выдернули прямо с работы – его так же ждал домашний арест все выходные. Поговорить ребятам не удалось, и они оба с нетерпением ждали понедельника, чтобы поделиться друг с другом всем произошедшим в классе.Наконец понедельник наступил, но, когда Мишка вошел в класс, то увидел, что Даньку пересадили на первую колонку, чтобы мальчики не болтали. Урок еще не начался, и Мишка, указав головой на выход, вышел в школьный коридор. Даня Гажон вышел следом.- Ну, чего? – спросил он у Мишки. – Что там?- Все очень плохо, Даня, – зловеще заговорил Миша. – Похоже, мы имеем дело с древней ведьмой, которой уже больше ста лет!- Да хорош заливать! – не поверил Данька.- Это правда! Знаешь, что я видел?И Мишка рассказал все, что увидел Даньке, когда сидел в шкафу. Данька поделился им историей о том, как отвлекал «англичанку», потом искал Мишку у раздевалки, и в итоге, поняв, что он все еще в классе, – обратился за помощью к Оксане Сергеевне, которой пришлось рассказать, что Миша закрылся в шкафу на спор.- Это что же получается? Она так и будет высасывать из школьников жизненную силу?- Похоже, что да.- Надо что-то делать, Мишка!- Надо… Но пока не знаю, что… Кто нам поверит теперь? Хотя…Но тут Мишку кто-то толкнул в спину, и он упал. Обернувшись, он увидел Димку Медведева и Леху Костина.- Слышь, секретчики?! Лицо попроще и прочь с дороги! – сквозь зубы проговорил Димка.- Парни, вам чего надо? – сказал Данька, помогая Мишке встать с пола.- Мармелада! – захохотал Костин. – Встали тут на нашем пути – еще и возникают! Может, вам более доходчиво объяснить? – мальчик стал засучивать рукава, но тут прозвенел звонок. – Потом договорим…На уроках Миша все думал, что теперь делать с этой ведьмой. Получается, что Гевель Дарья Николаевна, она же Фруза Анна Игнатьевна, которая вела английский еще у его папы, каждые 20-30 лет меняет фамилию, имя и отчество, и школу, чтобы не вызывать подозрения своей нестареющей внешностью. А молодость она поддерживает за счет учеников школ, высасывая с помощью призываемых демонов жизненные силы из детей. Но что теперь делать им? Как с ней бороться? Может, все рассказать папе, но вряд ли он поверит.На перемене снова Медведев и Костин пристали к мальчикам. У них явно чесались кулаки, и Мишке с Данькой едва удалось избежать стычки. Но после урока литературы все-таки драка состоялась между Мишкой и Медведевым, которую успела пресечь Оксана Сергеевна. Наказанием, кроме записи в дневник, стало внеочередное дежурство по классу.И первым эту честь выполнить предстояло Димке Медведеву. И так уже совпало, что дежурство предстояло ему после урока английского.- Ну, хоть какое-то время поживем спокойно, пока Медведев болеть будет после дежурства, - улыбался Данька Гажон, говоря Мишке. Они стояли у дальнего окна класса на перемене и смотрели, как Димка стирал записи на доске. – Будет знать, толстопуз!- Его надо предупредить! – сказал Мишка.- Что? – удивился Даня. – Зачем? Пусть получит за свои проделки!- Нет, - отрезал Миша. – Надо ему сказать! Я тоже не питаю к нему каких-то симпатий, но поступить я так не могу, зная правду!Дело закончилось жутким смехом Медведева, что у Мишки поехала крыша, и он явно перечитал страшилок. Никакие доводы и аргументы о том, что все дежурные заболевают после этого – не помогали.- Как знаешь, Димка! Но я бы на твоем месте не стал есть конфетку, которую она тебе предложит на дежурстве. Не знаю как, но эта конфета превратит тебя в зомби, который будет беспрекословно выполнять любые ее команды.- Ты, Репницын, так решил мне отомстить? Или ты думаешь, я боюсь всякой там чепухи, которую ты мне тут наговорил?- Я просто искренне хотел тебе помочь.- Да пошел ты, пока я тебе не вмазал! – рассердился Медведев. – Подумать только, Дарья Николаевна – русский Дункан Маклаут, высасывающая жизненные силы у школьников!Медведев держался за свой большой живот от смеха, рядом стоял Лешка Костин, и оба парня в унисон заливались припадочным смехом.- Как знаешь… - тихо произнес Мишка и сел на место.Начался английский. В класс вошла Дарья Николаевна. Она внимательно оглядела класс и села за учительский стол. Положила школьный журнал на стол и, взяв в руки свою синюю книжку, медленно и страшно заговорила:- Кто-то из вас трогал одну вещь, которую трогать было нельзя! Когда я узнаю, кто это был, ему очень не поздоровится. Я надеюсь, что этот кто-то подойдет ко мне после уроков и признается, что увидел и узнал, в противном случае я буду думать, что он знает больше, чем ему положено знать – тогда с ним будет совершенно другой разговор! – глаза «англичанки» словно сверкнули злобным огнем.Ребята сидели с удивленными глазами – такой они еще не видели кроткую и мягкую учительницу по английскому. Один Миша понимал, о какой вещице идет речь – ее синяя книга, дневник, в котором он нечаянно порвал страницу.- А вы спросите у Репницына, - засмеялся Медведев. – Он тут всем байки рассказывает, что вы русский горец, которому больше ста лет. Заливает, что вы высасываете силы из школьников нашего класса!- Вот как? – улыбнулась Дарья Николаевна. – Очень интересно.Она направилась к третьей колонке, где сидел Мишка. В этот момент ему хотелось испариться из класса, исчезнуть, пропасть бесследно, чтобы его никто никогда не нашел. Он боялся даже представить, что будет с ним теперь.- С чего это вдруг такие познания, Михаил? И очень интересно, где и как тебе удалось их узнать… - она остановилась напротив мальчика.Мишка молчал. Он боялся даже взглянуть на лицо «англичанки». Мальчик сидел и думал лишь об одном – зачем он рассказал всё этому тупорылому Медведеву, который, совершенно не церемонясь, сдал его этой ведьме со всеми потрохами. Вот и делай после такого хорошее. Что теперь с ним самим будет, когда она узнала всё?- Я думаю, Миша, нам есть с тобой, о чем поговорить? – улыбнулась она. – Задержись сегодня после урока.Начался урок, который превратился в муки ада, в вечное ожидание перед казнью. За все это время Миша представил себя съеденным заживо, скормленным демонам, стареньким ребенком, ходячим зомби, подчиняющимся всю свою жизнь ведьме. Нагнетало неведение и неминуемая расплата…Когда раздался звонок об окончании урока, Дарья Николаевна стояла в дверях, чтобы не выпустить Мишку в коридор, хотя он и не пытался уйти. Данька, понимая всё происходящее, не стал подходить к мальчику, спокойно покинув кабинет. В классе остались Медведев, учительница и Миша.- Дима, погуляй пока в коридоре, я тебя позову убрать в классе! – сказала «англичанка».Медведев провел большим пальцем себе по горлу, показывая Мишке, что его не ждет ничего хорошего, и вышел из кабинета. Дарья Николаевна подошла к мальчику и села напротив него. Ее глаза светились каким-то зловещим огнем.- Итак, Миша, – начала она. – Я так понимаю, ты все знаешь про меня? Что мне больше ста лет и, чтобы не умирать и быть всегда молодой, мне нужны жизненные силы с чистым разумом? Это так? – она вопросительно посмотрела на мальчика, Мишка молчал.- Так, - улыбнулась она. – Что ж. Кто тебе поверит? Это же даже звучит дико. Учитель английского запирался с детьми в классе, вызывал демонов, чтобы те подарили ей вечную молодость? Абсурд, но всё-таки… Я могу тебя, конечно, убить, но боюсь, что Медведев - не единственный, кому ты успел все рассказать, поэтому давай заключим с тобой сделку. Я уеду в другой город, а ты забудешь о том, что я когда-либо преподавала тут? В противном случае я пойду до конца, пока не убью всех, кто тебе дорог! – лицо учительницы пронзила волна ярости.Казалось, она была готова прямо сейчас накинуться на мальчика.- Хорошо… - заплакал мальчик. Ему было страшно от всего, что говорила ему ведьма. – Я согласен.- Я очень рада, Миша, что мы нашли с тобой компромисс. Уже завтра меня не будет в этой школе, но сегодня… Сегодня я последний раз обновлю свои силы, но сделаю это до максимума, ведь мне еще предстоит длительный переезд, устройство в другую школу, ведь неизвестно, когда я следующий раз смогу обновиться! Правда, для этого мне придется убить мальчика, ну, думаю, это не такая страшная потеря, так как я понимаю, что Дима Медведев не особо тут кому-то нравится, – Дарья Николаевна страшно захохотала. – А теперь ступай, Миша! Счастливо тебе оставаться и помни о нашем договоре!Миша встал, утер с лица слезы, взял портфель и вышел в школьный коридор. У окна стоял довольный Медведев, которого окликнула учительница.- Скалься, скалься, придурок! – злобно произнес Мишка. – Это твоя последняя улыбка в этой жизни!Медведев точно ничего не понял, что имел в виду Мишка, злорадно улыбаясь, видя, что учительница довела его до слез. Миша медленно спустился по лестнице и подошел к раздевалке. В голове была каша. Что дальше будет, правильно ли он поступил? Он монотонно подошел к окну раздевалки, подал гардеробщице номерок и стал по сторонам высматривать Даньку...В это время дежурный вытер доску и собрал мусор в классе. Учительница сидела за столом и о чем-то размышляла.- Ну, всё, Дарья Николаевна, - прервал ее мысли мальчик. – Я все сделал, я могу идти домой?- Что? – словно очнулась учительница. – Молодец. Вот! Держи конфетку за это! – она протянула ему красную карамельку.- Спасибо, - сказал мальчик, взял конфету и опустил ее в рот.Потом он поднял портфель с пола и направился к двери, но, не доходя несколько шагов, неожиданно замер, словно он был роботом на батарейках, у которого резко кончилась зарядка.- Подойди ко мне, - скомандовала Дарья Николаевна, открывая окно в классе.Дежурный медленно повернулся и направился к «англичанке». Он был полностью в ее власти. Страшная старуха стояла, держа своей костлявой бледной рукой мальчика за руку. Ее желтый гнилой рот приоткрылся в счастливой ухмылке. Ведьма тяжело дышала и хрипела. Ее ноги неестественно выгибались от старости, которая наступала все больше и больше. Прямо на глазах учительница старела и превращалась в мумию.- Услышьте меня, Демоны тьмы, я заклинаю ко мне прийти. Вихри смерти закрутите – молодость мою верните!Она крепко сжимала руку мальчика костлявыми пальцами с коричневыми длинными ногтями. Ветер ворвался в комнату, облизывая стены и подоконники кабинета, проникая в шкафы и в парты, скользя по потолку и двери.- Я хочу, чтобы вы высосали его всего!– закричала ведьма.Мишка надел куртку, нацепил поверх нее портфель и стал высматривать Даньку. Он обязательно должен был ждать его, не мог же он уйти без него? Мишка поглядел по сторонам и, не найдя друга, вышел на крыльцо, на котором тоже никого не было. «Неужели он ушел домой вот так просто, бросив меня с этой ведьмой?» - подумал Мишка.Дверь открылась, и на улицу вышел Димка Медведев.- Ты чего тут стоишь, хлюпик? Дарья Николаевна обидела, слезки свои вытираешь? – засмеялся хулиган.- А ты чего, уже все?- Какое всё? Я что, должен после уроков горбатиться? Гажона твоего заставил! Пусть класс убирает!- Как Гажона? Так он там сейчас?- Конечно. Закрылись с училкой – пусть прибирается!В этот момент у Мишки внутри словно что-то оборвалось. Страх охватил мальчика. Он бросился в школу на помощь лучшему другу…Ворвавшийся в класс вихрь приблизился к ведьме и мальчику. Что-то ужасное и бесформенное порхнуло к ней и окутало доску. На несколько секунд показалось, что мерцающий и пульсирующий воздух принял очертания какого-то рогатого существа с коленями назад, который словно принюхивался к мальчику. Прозрачные конечности демона охватили Даньку и в тот же момент резко отпрянули от него, превращаясь в голубоватое облако, прилипшее к потолку. Страшный грубый голос преисподней захрипел откуда-то сверху:- Я не чувствую чистого разума…После этих слов ведьма напряглась, вглядываясь в лицо Даньки.- Но это невозможно! Он съел конфету! Может, его разум еще не успел очиститься?Облако сползло вниз и снова окутало мальчика.- Он дрожит, дура! Неужели ты не видишь, что он обманывает тебя?! – загромыхал низкий демонический голос.Ведьма прищурилась на лицо мальчика, губы Даньки дрожали, было даже слышно, как зубы стучат друг о друга. От страха он закрыл глаза и скривил в ужасе лицо.- Тва-а-а-а-арь! – заорала ведьма, ударив его по лицу, отчего мальчик упал на пол. – Как ты посмел?!В классе загудел вихрь, сотрясая шторы и поднимая парты и стулья в воздух.- Ты знаешь условия, Инга! – раздался голос демона.- Я найду тебе другого, прошу тебя, Зыды! Дай мне молодость. Я сегодня же тебе приведу сразу двух!- Нет, Инга! Я и так слишком долго пробыл тут. Я заберу тебя!- Нет! Прошу тебя, Зыды…Но вихрь уже врывался в дряхлое тело старухи, разрывая его и превращая в прах. Черные клубы пыли подняло к потолку, перекручивая и сминая побелку над учительским столом, послышался звук электрического треска и пронзительный высокий гул, а в следующий момент – темная сущность вылетела в окно, растворяясь в прозрачном городском воздухе.Все затихло. Мальчик лежал на полу, боясь даже пошевелиться. Несколько минут спустя послышался звук открывающейся двери, в класс входили Мишка и Оксана Сергеевна. Данька лежал на полу и дрожал.- Что тут происходит?! Что у вас за дурацкие споры, ребята? – помогая встать мальчику, ругалась Оксана Сергеевна. – Где Дарья Николаевна? Почему она не сдала ключ на вахту?Оксана Сергеевна подошла к окну и стала закрывать его, попутно ругая ребят за такое безрассудство. В это время Мишка посмотрел на заплаканного Даньку, который сквозь слезы улыбался и радовался ему. Не надо было ничего говорить - они поняли друг друга по взгляду. Мальчик разжал кулак, в котором лежала красная карамелька, которую он выбросил в мусорное ведро. Они обнялись, совершенно не слушая, что им говорит Оксана Сергеевна. Данька поднял свой портфель и вышел из класса. Им обоим что-то в след кричала учительница, но друзья не слушали этого. Взявшись за руки, они вышли на улицу, понимая, что сегодня была поставлена окончательная точка в деле о новой учительнице...Оксана Сергеевна сидела за столом и думала о том, куда же делась Дарья Николаевна? «Очень странно – ее верхняя одежда висит в учительской, телефон и сумка ее тоже на месте. Не мог же человек так просто взять и раствориться в воздухе? Или она вылезла в окно? Со второго этажа? Вряд ли… Что за бредовые мысли», - на глаза учительницы попалась синяя книжка, лежавшая на столе. Она взяла ее и открыла, углубившись в чтение того, что там было написано.Через несколько минут она встала, оглянулась по сторонам и, вложив книгу под мышку, покинула кабинет…

Ключевые слова: Учительница старуха демоны договор ученики ведьма авторская история

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