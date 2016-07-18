Ночевка

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:39 by

Зазвонил дверной звонок и Рита радостно побежала открывать дверь. Пришла ее одноклассница и по совместительству лучшая подруга Сонька. Этот день девочки долго ждали с нетерпением - родители Риты уехали в командировку на несколько суток и предоставили возможность им как следует повеселиться.С последним одноклассницы даже не думали затягивать. Они сразу же приступили к бурным дискуссиям и обсуждениям их общих подруг, одноклассников, мальчиков. Была даже предпринята попытка испечь шоколадный пирог, а в перерывах между этапами готовки они танцевали под громкую музыку. И все это периодически сопровождалось бурным хохотом.Когда торт был готов, десятиклассницы приступили к чаепитию. И тут Соня резко сказала:- Ты помнишь какой сегодня день?!!- И какой же?- Сегодня хэллоуин! Давай что-нибудь вытворим... Например, можно погадать или вызвать какого-нибудь духа. Как тебе? - Соня очень воодушевилась своей идеей.- Ты дурочка что ли? Какие еще гадания - заливисто засмеялась хозяйка квартиры.- Нууу, пожалуууйста, давай попробуем! Просто, ради веселья!Рита, недолго думая, все же согласилась. Когда еще выпадет возможность вытворить что-нибудь подобное? Девочки сразу приступили к поиску в интернете каких-либо интересных ритуалов. Но все казалось им либо скучным и не интересным, либо сложным.И все же Рита смогла найти кое-что интересное:- Сонь, а помнишь я тебе рассказывала про бабку с первого этажа?- Смутно… А что с ней?- Напомню… В общем, у нас на первом этаже живет вроде как ведьма… Когда мои родители купили здесь квартиру 20 лет назад, то уже тогда ходили слухи о ней. Соседи крайне не рекомендовали моим родителям с ней разговаривать, контактировать и тем более ссориться. Мне они тоже, кстати, запрещают это делать.- А как все поняли, что она ведьма то?...- Нууу, меня в такие подробности не посвящали. Но я знаю точно, что она дико странная. Я ее неоднократно видела в подъезде или рядом, когда она что-то шепотом зачитывала, делала странные жесты руками, и иногда мерзко хихикала. Некоторые соседи, которые все-таки поругались с ней, потом находили перед дверью мертвую кошку, кто-то крысу, и рядом с тушкой всегда было какое-то странное сооружение из палочек, похожее на знак или символ. После этого какая-нибудь неприятность с ними происходила.- Жуть...Я даже и не помню, что ты мне это рассказывала - тихо сказала немного испуганная Соня.- Так вот, я тебе это не просто так рассказываю. Я сейчас нашла на одном сайте кое-что интересное, ритуал - как запереть ведьму в доме. В общем, нам нужно от руки перерисовать вот эти символы, свернуть, сложить в какой-нибудь мешочек, положить туда лавровый лист, горсть песка и кусочки разбитого зеркала. Все это у меня есть, нужно только аккуратно разбить мое маленькое зеркальце.- А что дальше то?- Потом нам нужно спуститься на 1 этаж, и повесить на дверную ручку бабки этот самый мешочек. Благодаря мешочку бабка не сможет открыть свою входную дверь, так как на ней будет магическая защита - на последних словах девочка засмеялась, осознав какой бред она говорит.Всегда бойкая и самоуверенная Соня была немного обескуражена и взволнована. Хотя она сама и выступила инициатором сделать что-нибудь, связанное с потусторонним, но сейчас ее поглотил неясный и мутный страх. Какое-то предчувствие подсказывало ей не связываться со старушкой с первого этажа. Но она не хотела упасть лицом в грязь перед подружкой, с которой они нередко по-доброму соперничали, поэтому ей пришлось, согласиться на проведение ритуала.Подготовка к ритуалу не заняла много времени, и девочки с гордым и задиристым выражением лица тихо подошли к двери бабки и повесили мешочек.- А давай в дверь постучим и сразу проверим сможет она выйти или нет? - предложила Рита.-Нет, не надо, пойдем. Мне здесь неуютно.Но вопреки желанию подруги, Рита все-таки позвонила в звонок, и схватив подругу за руку, быстро убежала за угол. Но дверь так и не открылась.Поднявшись обратно в квартиру, девочки быстро забыли о своих проказах и погрузились в мир вкусняшек и фильмов, а потом сладко заснули.Утром, Соня быстро засобиралась домой, но обещала Рите опять прийти вечером с ночевкой. Спустя 5 минут, после того как она вышла из квартиры, телефон Риты зазвонил.-Чего тебе, клушка, забыла что-нибудь? - засмеялась девочка.- Рита… - сказала девочка взволнованным голосом - когда я выходила, то видела как старуха с той квартиры вылезала из своего окна на улицу… Она громко ругалась…- Ты шутишь?! - спросила Рита испуганным голосом, надеясь, что это шутка.- Нет!!! Когда она вылезла, то показала пальцем на меня и зашла в подъезд… Можешь выйти, убедиться, там до сих пор, наверное, стоит толпа зевак, - чуть ли не плача предложила Соня и отключила вызов.Когда Рита спустилась на первый этаж, то обнаружила что дверь старухи приоткрыта, и на ней больше не висит мешочек. А около подъезда действительно стояли некоторые жильцы дома и бурно обсуждали, что старуха поехала крышей, раз уже через окно выходит на улицу.Девочку охватила паника. Простая шутка перетекла в какой-то бред. Она даже особо и не верила раньше, что старуха с первого этажа какая-то там ведьма или что-то в этом духе.А вечером ей позвонила Соня и сказала, что не хочет приходить ночевать, якобы плохо себя чувствует. Но услышав, что у подруги случилась чуть ли не истерика, она все-таки согласилась прийти.Весь вечер подружки провели в напряжении, будто негласно ожидая чего-то. Конечно, они попытались расслабиться, но не очень успешно. И хоть они договорились не обсуждать странный и пугающий эпизод со старухой, но ближе к 12 ночи Соня не выдержала и спросила:- Ты бы могла в такое поверить, если бы это произошло с кем-то другим?- Не думаю. Я, вообще, не знаю как это комментировать. А вдруг это просто совпадение, может бабуся просто утром сошла с ума и решила, что надо выйти погулять в окошко. А наша проделка ни при чем.Не успела закончить говорить Рита, как в дверь позвонили. Девочки молча замерли, не зная, как реагировать. Звонок повторился еще два раза. И Рита, пересилив свой страх, пошла на кухню и на всякий случай взяла самый большой нож, а Соня аккуратно подошла к глазку.- Там никого нет!- Давай просто откроем дверь и посмотрим что там. У нас случалось такое, что пьяный сосед путал дверь и звонил к нам, а когда мы открывали, он уже на ступеньках спал.Рита открыла дверь и никого не обнаружила, и только через несколько секунд она увидела на придверном коврике труп какого-то кота, по всему телу бедного животного виднелись ожоги.- Закрой, закрой дверь! - в истерике закричала Соня.Девочки в страхе закрылись в комнате и стали ждать утра, без малейшей мысли про сон. Но сон все-таки одолел подружек и они вскоре задремали.Рита резко проснулась, почувствовав сильнейшую опасность. Через 2 секунды она сообразила в чем дело - с кухни валил дым, комнату охватило пламя. Девочки бросились к двери, чтобы выбежать на лестничную площадку и вызвать там пожарных. Но к их ужасу дверь не поддавалась, они просто без причины не могли ее открыть, обжигая руки о раскаленную ручку. В бессильных попытках отворить дверь, они упали в обморок от дыма.Обе подружки открыли глаза, на часах было два часа дня. Соня недоумевающе посмотрела на Риту, а потом на ее и свои руки - на них были сильные ожоги. Они непонимающе исследовали квартиру - ни малейшего намека на пожар или какое-либо мелкое возгорания. Все комнаты были в том же обычном виде, что и вчера.Оставшуюся часть дня они решили провести на улице, подальше от этого дома. Но когда они спустились на первый этаж, у выхода их встретила та самая бабуля с первого этажа, она ехидно посмеивалась и тихо повторяла сквозь смех “не шутите больше, не шутите больше”.Автор: kotikvsmetane.

Ключевые слова: Дверной звонок хэллоуин ведьма с первого этажа шутка страх обморок от дыма

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