Рассказ про подругу — случай из реальной жизни

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:27 by

Анфиса была лучшей подругой моей двоюродной сестры Насти. Активная, красивая, с отличным чувством юмора, она всегда пользовалась успехом, как среди сверстников, так и среди взрослых.Школьные учителя закрывали глаза на невыученные уроки и явно завышали оценки, от поклонников не было отбоя. Со стороны родителей девушке было дозволено намного больше, чем ее сверстникам.В общем, Анфисе все в жизни давалось как-то легко, без напряга. Настина мама, глядя на все это, говорила: «Девочку так балует жизнь. Только бы счёт не предъявила».Родители Анфисы были уверены, что их дочь – самая красивая и самая послушная девочка на свете. А дочь, в свою очередь, была уверена в том, что все ее шалости так и останутся для родителей тайной.Словом, так оно и было: подружки уже во всю бегали по дискотекам, бывало, пили пиво по вечерам. А как-то раз даже выкурили на троих пачку сигарет. Стоит ли говорить, что Настя с Маринкой получили дома ремня, а Анфиске, как обычно, все сошло с рук?Нет, в Насте говорила не зависть, когда она рассказывала мне эту историю. Она вообще по природе не завистливый человек. Но всегда, когда ее наказывали родители, она искренне недоумевала: почему так по-разному с ними обходится жизнь?Трое подруг совершают одни и те же поступки. Но Настюха с Маринкой всегда расплачиваются по полной, а Анфиске хоть бы хны.Так пролетела школьная пора. Настало время поступать в институт. Настасья поступила в экономический ВУЗ, Марина в институт иностранных языков на переводчика, а Анфиса пошла в медицинский, на врача.В отличие от подруг, она искренне считала себя взрослой. Ходила в ночные клубы, могла не ночевать дома, не скрывала от родителей, что курит. Словом, вела она себя несколько фривольно, в то время как Настасье с Мариной такого не позволяли.Рассказ — дело быстрое. Студенческие годы пролетели и сразу после окончания универа Анастасия вышла замуж за хорошего и порядочного парня. Марина тоже собиралась замуж, но чуть позже.А вот Анфиса все еще была одинока. Даже парня постоянного у нее не было. И это у Анфиски – первой красавицы района! На свадьбе невеста заметила в глазах подруги что-то вроде зависти. Девушка сидела тихо, в сторонке, и впервые в жизни была не в центре внимания. Насте даже стало жаль подругу.И вот спустя несколько месяцев после свадьбы моя двоюродная сестра внезапно начала болеть. Хорошая работа, любящий муж, собственная квартира – все у нее было. Но молодая и некогда здоровая девушка никак не могла встать на ноги после тяжелой ангины.Начальство уже начинало неодобрительно коситься в сторону Анастасии: мол, молодая, красивая, хороший специалист и не вылезает с больничных. После тяжелой формы ангины у девушки начались проблемы с сердцем, потом с почками и сосудами.Целые месяцы Настя проводила в больнице, сильно похудела, осунулась, изменилась в лице: из молодой и привлекательной женщины она буквально превратилась в старуху. Муж не находил себе места – таскал жену по самым лучшим клиникам города, устраивал ее к самым хорошим докторам.Но ни один из них так и не смог поставить диагноз и назначить лечение. А Настю уже стали посещать самые мрачные мысли…— Милая, — осторожно начал муж, присев на край больничной кровати. – Надеюсь ты не будешь на меня злиться? В общем, в нашем отделе работает одна женщина, она ведьма… ну или ясновидящая, экстрасенс, не знаю, как там правильно это у них называется.Короче, она попросила твое фото, хочет посмотреть. Ты не будешь против, если я ей его покажу? Мало ли… Вдруг поможет?— Это все полная чушь! – отмахнулась Настя. – не верю я во всю эту чепуху. В прочем, мне без разницы…У нее уже почти не было сил. Даже разговор с мужем дался ей очень тяжело. Да и сам он вызывал раздражение – весь такой здоровый, статный, красивый…Уже следующим вечером муж прибежал к Насте в больницу, находясь в сильном возмущении.— Дорогая, ты даже не представляешь, что я узнал! Та женщина из моего отдела… ну та самая ясновидящая, которая просила твое фото… Короче, она рассказала, что это не болезнь. Тебе сделали сильную порчу и если ее снять, ты поправишься!И еще, она сказала, что это сделала женщина, с которой вас связывает очень близкое общение. Может, это кто-то из подруг?Настя очень хорошо запомнила весь этот разговор, как и то, что он ее вообще никак не впечатлил. Она безумно хотела спать. Бесконечная череда болезней обессилила девушку настолько, что у нее совершенно не было желания искать виновника своих бед…— Понятно, — она безучастно кивала. А муж все не унимался:— Нет, ну вот кто это может быть?! Может тебе кто-то завидует? Ну ничего-ничего, я вычислю эту негодяйку! Ей все вернется сторицей, а ты обязательно поправишься!С этими словами муж уехал домой. Настя не придала его словам никакого значения. Она устала от этих болезней и больничных стен и мечтала только об одном – уснуть и не проснуться…Но буквально следующим утром девушка почувствовала себя намного лучше. Она с удовольствием позавтракала, чем сильно удивила своего лечащего врача и соседок по палате. Она еще не могла самостоятельно встать на ноги и пройтись по больничному коридору, но… когда пришел муж, его жена с улыбкой на лице разгадывала кроссворды.Впервые за долгое время она, наконец, улыбалась! Он чуть не заплакал от счастья! Уже через несколько дней Анастасию отпустили домой на выходные. А еще через неделю выписали из больницы – она полностью выздоровела. В день выписки сестра спросила мужа, про его рассказ о порче и какие-то там бумеранги…— Ну, помнишь мою коллегу – экстрасенса? Так вот, она помогла, сняла с тебя порчу – уклончиво ответил муж.Интересное совпадение: в переводе с греческого, имя Анастасия означает — воскресшая, бессмертная, возвращение к жизни.А дальше — страшный рассказ! В этот же вечер раздался звонок от Маринки: «Алло, Насть… Ты, наверное, еще не в курсе… Прости меня. Я до последнего не хотела тебе говорить… Анфиса умерла. Завтра хоронить будут…»Конечно, Настя пришла на похороны подруги. Анфиску в гробу она не узнала: из роскошной красотки она превратилась в древнюю старуху.— Она что, тяжело болела? – Настя вопросительно посмотрела на Марину.Муж с подругой поджали губы и потупили взгляд. А мать умершей причитала у гроба: «Как же так?! Ты была такая молодая, здоровая, такая красивая! Как такое могло случиться?! Наверное, кто-то сильно позавидовал и пожелал тебе зла!»Марина взяла подругу за руку и отвела в сторонку. — Насть, ты, наверное, не поверишь. Но тем человеком, который навел на тебя порчу и чуть не отправил на тот свет, была Анфиса.И когда коллега твоего мужа провела обряд по снятию порчи, наша подруга сгорела буквально за неделю. Резко заболело сердце, начали отказывать почки и печень, чуть позже отказали ноги – казалось, Марина и сама не верит собственным словам.— Нет, не может этого быть! Наша Анфиса?! Моя лучшая подруга?! Мы же общались с ней с самого детского сада! Я не верю! Неужели это правда?Тут подошел муж и подтвердил все, что сказала Марина. Так больно Насте не было еще никогда. Мысль о том, что ее лучшая подруга, которой она всегда гордилась и восхищалась, которой она верила, как себе и любила как родную сестру, вот так ее предала, была невыносима.Но еще страшнее была мысль о том, что Настя косвенно причастна к ее смерти. Разумеется, в глубине души она прекрасно понимала, что Анфиса сама виновата. Но жить одним только разумом не так просто, как кажется…«Девочку так балует жизнь. Только бы счет не предъявила» — вспылили в памяти пророческие слова Настиной мамы. В прочем, теперь всё встало на свои места. Вот только счёт ей предъявила не жизнь, а она сама… Грустный рассказ.Автор: Ерохина.

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