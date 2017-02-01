В тайне от мира. Глава 8. Новость

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:41

Андрей Гневуш Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:41 by

... Я думал, о чём мне хотел сказать 3037... Как внезапно уснул. Мне снился странный сон: я стою у могилы, на которой написано "Эрик Редлайн", остальное смутно вижу. Потом я кладу ручку в футляре, на которой что-то нацарапано, но я не мог разобрать, что именно, и вдруг резко падаю, будто меня ударяют.Я встал с кровати.– Странный сон... – посмотрел в окно. - Блин! Уже день.Я стрелой выбежал из дома к гаражу 3037 и на пути случайно толкнул гуляющую Еву.– Андре...– Некогда! Бегу!Лицо удивленной и немного злой Евы осталось позади, а я уже вбежал в пещеру и стоял около двери. Дверь открылась.– Входи. Ты опоздал.– Я это... - я вошел и увидел большую лабораторию. - Ого! Нам бы в школы такие лаборатории…– Это не имеет смысла, ты был приглашен не для осмотра моей лаборатории.– Да... Я отвлекся.– В твоих глазах есть красный фермент, для меня он представляет интерес, так что ложись.– Туда? - я указал на небольшую стальную "кроватку", над которой были непонятные приборы. - Ты серьезно?– Да, серьезно.Я лёг и сразу же почувствовал укол в шею.– Не паникуй, это снотв...Дальше я уже не слышал. Это был другой сон, будто разум покидает тело и парит во мраке, создавая образы по желанию. Но это было всего 10 секунд, после я проснулся.– И что? - я потер шею. - Узнал что-то?– Достаточно. И… я удивлён. Это катализатор развития живых организмов на уровне ДНК.– И... Это хорошо?– Неизвестно. Он растворяет всю органику и почти всю не органику.– То есть я могу умереть от этого?– Странно. Но нет, если бы мог – уже умер бы. В твоих генах стоит защита от его воздействия… Могу предположить, что это дело Создателей, для этого нужны высокие технологии. Я бы скопировал, на будущее… Но оно закодировано очень глубоко, ты модифицирован.– Спасибо, что объяснил… Я теперь могу идти спать дальше? Нужно обработать информацию, - слегка улыбнулся я.– Да, недолго.– Да... А, чуть не забыл: ты мне говорил, что что-то скажешь.– Подтверждаю. Я с этими тестами забыл.– Ии? Забыл?– Все что-то забывают, у кого есть интеллект.– Ты сам понемногу становишься органиком, - в шутку сказал я.– Ложь.– Ну ладно, что ты хотел мне сказать?– Да. Начнем с тех, кто вчера тебя поймал. Они называют себя "ангелы апокалипсиса" на вашем языке. Это надсекретная организация, созданная Создателями. Их цель - уничтожать все, что "мешает нормальному развитию живых существ и/или их понимания мира". В их склад входят представители разных рас, включая моих "братьев" номера 6 и номера 3039. В вооружение ангелов входят оружия, костюмы, кибернетика, изменение генома. Девушку, что тебя остановила, зовут Мильда, место рождения - город Нью-Йорк, планета Земля-47, была уговорена за убийство 1475 человек в городе. Взята в ангелы. Но... Что она делает здесь? Так, дальше.– Подожди.– Да?– Сколько "Земель" есть?– 18627.– Ого. А это какая?– 142.– А что тогда Мильда здесь делает? Разве ангелы не на своих планетах действуют?– В том-то и дело, что да, а та земля очень далеко, и ле... Стоп, а ты откуда знаешь?– Догадался.– Хмм... Так, я продолжу. Прозвали "полубогом" за сильную жестокость, но к тебе она проявила милосердие, что тоже странно. В качестве любимого оружия - плазменные установки в руках, методом их отращивания на том же уровне ДНК и улучшения кожи, защиты от плазмы.– Мм... Можно вопрос?– Ты уже задал. Ответ: да, - будто в насмешку сказал он.– Почему она назвала меня "падшим"?– Потом... Точно! Это и есть ответ на вопрос, почему она здесь. Так, кто такие падшие... Это разумы, которые умирали один раз или больше. Считаются опасностью номер один из-за знаний. Ты стал падшим, когда тебя исцелила Амаяда, я её расспрашивал. И еще я хочу тебя познакомить с ц'нитальцами, - и я услышал у входа какое-то бормотание и клацанье зубов.- Э-эммм... - я растерялся, ведь передо мной стоял тот чётырехрукий, - привет?Он что-то поклацал и поклонился. Я поклонился в ответ. Он улыбнулся и начал о чем-то говорить с 3037-ым. Когда они закончили, инопланетянин ушел.– Андрей. Иди до Евы и жди меня у входа. Я сообщу Амаяде.– Что случилось?– Ангелы нашли нас, - вдруг лабораторию что-то встряхнуло, - быстрее!Я выбежал из пещеры и сразу побежал к Еве, снаряды летели, будто с неба. Я открыл дверь. Вовремя увидев, что Ева собирается дать мне по голове чем-то тяжелым, я присел.– Хватить меня бить уже!– Оу... Извини, я думала, что ты... - она покраснела, - извини.– Потом об этом поговорим, а теперь пошли.– Куда?Я взял её за руку и побежал.- Аай! Не так быстро, я не... - вдруг недалеко от неё разорвался снаряд. - Поняла, поняла, бегу.Падали снаряды, откуда-то началась стрельба. Я таскал Еву с собой до самой пещеры.– Это, такие, как ты? - спросила она.Я указал на 5 машин, таких же, как и "платформа" 3037:- Ого.- Ии?– Нет, я один. Это переделанные под ручное управление.– Что делается? - спросила Ева, и убрала свою руку.– Нападение, остальное позже узнаешь. Садитесь в ближайшую машину, - приказал нам кто-то.Мы с Евой сели. Внутри было иначе, чем в самом 3037-ом. Много места и были окна. Вдруг из динамиков послышался знакомый голос:– Они начали преследование. Будьте спокойны. Мы держим курс на заброшенный форпост ц'нитальцев.И я увидел 10 гигантских сухопутных крейсеров! Мне так показалось из-за того что он длинный, где-то метров 150-200, высокий, 80 метров, и много пушек. И 10 этих махин пёрли с нашей скоростью (250 км\ч). Начался обстрел с наших машин. Один крейсер взорвался, и уже они начали обстрел. Я наблюдал за своим другом 3037. Что-то взорвалось, и он пропал. В динамиках слышалось клацанье, и 3 машины свернули к 3037-ому.Мы были около морского берега, ехали в сторону леса. Мне тоже было немного не по себе. Но я верил, что они освободят 3037-ого. Мы приехали на пустырь. Когда вторая машина подъехала, мы начали опускаться на лифте. Когда мы приехали, нам открылось большое пространство. Машины немного подъехали, и лифт уехал обратно. Нас отвели по своим комнатах.

Ключевые слова: Крейсер страх ужас нападение бомбежка авторская история

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