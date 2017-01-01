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Творческие истории

Спи, дорогая

Вечер начинался как обычно. Уставший, прихожу домой с работы и занимаюсь привычными вещами. Вот только моей девушки почему-то в тот день не было дома.
- Как всегда, ушла к подругам, и меня не предупредила. – сказал я про себя, не дозвонившись до нее. Катюха вообще никогда не считала нужным информировать меня о каждом ее уходе из дома, да и меня не особо расспрашивала. А вот я волновался каждый раз. Но не в этот вечер. Я был невероятно спокоен. Может от того, что привык, а может от того, что меня уморил тяжелый одиннадцатичасовой рабочий день.
Я бросил бутылку с шампанским и букет роз на кухонный стол и поставил разогреваться пельмени. Время девять часов вечера. Всё хорошо, пусть она там отрывается со своими приятельницами, мне то что. Снова не берет трубку. Сижу, ем пельмени с майонезом и залипаю в любимую телевизионную передачу.
Десять часов вечера. Не знаю, чем заняться. Катя до сих пор не отвечает на звонки. Видать, хорошо они там разгулялись. Ну и подай им бог. Скачал себе новую стрелялку на компьютер, нашел, чем убить время.
Одиннадцать часов вечера. Оторвался от компьютера и позвонил Кате еще раз. «Абонент временно недоступен». Я понял, что мой абонент домой сегодня не явится, и пошел спать, потому что завтра снова на работу. Что ж, хорошо ей провести время.
Одиннадцать часов тридцать минут. Просыпаюсь от грохота закрывающейся входной двери. «Всё-таки явилась. Готовься к завтрашнему допросу», подумал я спросонья и отодвинулся к стенке. В коридоре послышались шаги, открылась дверь в мою комнату, и через пару мгновений ко мне прижалось теплое тело. Спи, дорогая, ни о чем не беспокойся, все в проядке.
Вдруг вспоминаю, что забыл вытащить из большой морозилки, которая стоит на балконе, свиные ребра, чтобы они к утру разморозились. Я снял с себя катькину руку и пошел туда. Включив свет на кухне, я увидел немного шокирующую картину: ручка балконной двери была измазана кровью. Я не помню, чтобы я где-то поранился, и на балкон я еще не ходил. И как я этого сразу не заметил? «Опять порезалась, когда готовила себе еду. Вот ничего ей нельзя в руки доверять», подумал я, и зашел на балкон.
Мои ноги подкосились, волосы встали дыбом, к горлу пристал ком, а на лице застыла гримаса ужаса, когда я открыл крышку морозильной камеры. В ней, поджав ноги, сидела моя девушка, с ножом в руках и испуганным взглядом.
- Катя? Катя!
Я тряс ее со всей силы, но без толку. Она была мертва.
- Боже мой, как же… почему… что же это… что произошло? В квартиру влез грабитель? От кого она здесь пряталась?
И тут я опешил. Если Катя здесь, то кто же тогда…
- Миша, ты идешь спать?
Меня охватил ужас. От страха я не мог пошевелиться. Голос, раздавшийся из спальни, принадлежал моей девушке.
- Миша, почему ты не отвечаешь? Я же тебя зову! - ласково протянуло что-то, что находилось в спальне.
Я вжался в угол, панически трясясь.
- не хочу… не хочу… за что?.. почему?.. - монотонно бубнил я про себя. У меня просто не укладывалось в голове всё происходящее со мной. Хотелось закричать, позвать на помощь, но я боялся выдавить хоть один звук.
- Миша, я начинаю сердиться! Иди ко мне! – то, что притворялось Катей, повысило тон.
- Господи, господи, что ему от меня нужно? – дрожащим голосом прошептал я.
- МИША!!! ИДИ КО МНЕ!!! – заревело нечто демоническим голосом и раздало оглушительный рык
Затем послышался топот такой силы и скорости, что попадали банки с полок. Моя реакция меня не подвела, и я спрятался в единственном доступном в данной ситуации месте – морозильной камере.
Как только я закрыл за собой крышку, топот вплотную приблизился ко мне, морозильник затрясло со страшной силой, а затем снова раздался рык. Я выхватил у своей мертвой девушки нож и сжал его в руках что есть силы, хоть и понимал всю бессмысленность этого. Я знаю, что существо ждет, пока я выйду. Но я не дам ему осуществить его замысел. Лучше замерзнуть здесь, рядом со своей любимой. Теперь я знаю, почему она не брала трубку, знаю, почему спряталась здесь. Теперь настал и мой черед. Скоро мы встретимся. Существо уже скребется снаружи. Спи, дорогая… ни о чем не беспокойся… все в порядке…
А потом крышка открылась, а там оказались Катя со своими подругами и сказали, что пошутили, а мертвой Катей была точно скопированная кукла. После этого мне пришлось валялся неделю с температурой, красить поседевшие волосы, отстирывать трусы (и отмывать морозилку по той же причине), а с Катей мы расстались.
Конец.

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:35
Сегодня, 06:35 by TrainsawПросмотров: 6Комментарии: 0
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Ключевые слова: Вечер ожидание демон морозилка шутка

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