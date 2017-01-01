Проклятая флэшка

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:49

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Stasogyg Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:48 by

«Невозможно кого-то напугать, если ты не способен бояться сам» - Автор.Камера включается. Оператор находится перед открытой дверь в какое-то помещение( скорее всего, квартиру многоэтажного дома). Перед камерой появляется паренёк лет двадцати и начинает рассказывать:- Меня зовут Игорь. Мой близкий друг не отвечал на телефонные звонки и SMS уже больше недели. Я решил навестить его и узнать, в чём дело.Он поворачивается к двери и входит в квартиру. Камера переходит в режим ночной съёмки. Оператор обо что-то спотыкается. Под ногами лежит мешок с какими-то вещами. Идём дальше. Парень продолжает :- Лампочек нет – они разбиты… Окна завешены чёрной тканью. Открывать их смысла нет, на улице сейчас уже темно. Вы не подумайте, ребята, я дружу ещё со своей головой. Выехали к другу после обеда, но очень долго не могли найти нужный подъезд. Его просто НЕ БЫЛО! А появился он только с наступлением темноты. Чёрт его знает… Может мне только кажется… Оу! В одной из комнат горит экран монитора. Пойдём, посмотрим, что там такое.Камера приближается к экрану. Игорь водит курсором по последнему открытому документу и читает. Спустя несколько минут он поворачивается к оператору. В глазах, прежде пылавших огнём отваги и озорства, поселился страх и ужас.- Боже мой…- Что там, мужик? – спрашивает оператор.Собравшись с силами ( даже при ночной съёмке видно, как парню непросто) он начинает читать вслух:«Пятнадцатое августа. Две тысячи … год. Никогда раньше не писал и не вёл дневников. В последнее время вдруг захотелось рассказать кому-нибудь о том, как прошёл мой день, какие беды со мной приключились и тд. Устал я, устал. Сегодня поругался с однокурсником на блошином рынке( мы там нередко скупаем старые монеты, значки и антиквариат). Предметом спора стала флэшка на 8 гигабайт. Мужик отдавал её совсем задёшево. Говорил, что стащил её с работы, она отформатирована и тому подобное. Грех не взять! То же самое подумал и мой друг. В итоге, использованную, потрёпанную флэшку друг купил по цене новой. Торговец сказал:- Кто предложит больше денег – тому я её и продам.Я долго обижался на друга. Обругав его, пошёл на остановку, подождал свой автобус и поехал домой.Семнадцатое августа. Две тысячи … год. Утром меня разбудили громкие удары в дверь. Что-то бормоча про «идиотов, не умеющих пользоваться дверным звонком» прошёлся до прихожей и открыл. Разозлился ещё больше. На лестничной клетке не было никого. Хотя подождите. Посмотрев вниз, я подобрал ту самую флэшку, из-за которой поругался с товарищем. Интересное дело. Зашёл в квартиру, заварил кофе, воткнул флэху в USB разъём компьютера… И немного удивился. Она была всё так-же пуста, как и говорил торгаш. Но почему, отдав немалые деньги за неё, друг просто положил флэшку под дверь и ушёл? Надо прогуляться до него.Восемнадцатое августа. Две тысячи … год. Друга дома не оказалось. Странно, очень странно. Он один из самых крепких домоседов, которых я когда-либо знал. А тут – раз, и пропал. Наверно, уехал к родственникам в Приморье, о котором столько рассказывал. Дьявол… С компьютером творится что-то странное. Он включается сам по себе, даже если шнур отсоединён от розетки! Да и сам экран напрягает зрение. Постоянные мельтешения. Вообще, изначально я писал этот дневник в рукописном варианте. На бумаге. Кто-то пишет дневник за меня…»Игорь посмотрел на лежащие поверх клавиатуры исписанные корявым почерком листки. По спине пробежал противный холодок. Кашлянув, парень читал:«Двадцатое августа. Две тысячи … год. По дому витают чёрные тени. Я их совсем не боюсь, но переживаю за вещи. При дневном свете тени яростно крушат всё, что попадается им на пути. Они могут проходить сквозь стены, мебель… Сквозь меня… И при всём этом, тени никогда не приближаются к мерцающему экрану. НИКОГДА.Двадцать чёрт знает какое число. На кухне всю ночь гремела посуда. Плескалась в раковинах вода. По совету какого-то типа в балахоне, что вещал из телевизора, я расставил в углах комнат чашки с солью. На утро, я заметил, что соль в чашах почернела. Что бы это могло значить? Ответа нет никакого.Очередной день. Обои на рабочем столе меняются сами по себе. И постоянно там изображаются зверские, кровавые сцены насилия и убийства. Отвратительно. С тех пор, как я заколотил окна чёрной тканью и разбил все лампочки, тени перестали буйствовать. Но их стало больше. НАМНОГО БОЛЬШЕ. Тот же самый экстрасенс, что посоветовал мне расставить чаши , дал и в этот раз очень полезный совет. По его указанию я вымазал нож в чёрной соли и начал резать тени. Теперь их нет, но время от времени, они продолжают являться в мой дом. по одиночке…»Парень закончил читать. Вновь повернулся к оператору.- Мы должны бежать…От шкафа, стоящего в углу, к столу прилетел листок, сложенный самолётиком. Игорь трясущимися руками развернул его.«Никуда вы не уйдёте.»Листы, сложенные на столе, разлетелись в разные стороны. Клавиатура сама по себе начала набирать текст. На экране появились слова:«Поздно… Уже слишком поздно… ОБЕРНИТЕСЬ…»Медленно, камера повернулась к выходу из комнаты. В дверном проёме, в темноте, горели пламенем и яростью два глаза…На этом запись обрывается. Позже, соседи сверху услышат шум борьбы и истошные вопли. Приехавшие на место сотрудники полиции сразу же вызовут людей «посерьёзнее». Представители ФСБ вынесут из квартиры два накрытых простынями тела и один металлический ящик, который постоянно вздрагивал, когда его несли.***Где-то, далеко, в Сибири. Одна из секретных баз ФСБ.- Доброе утро, Дмитрий Витальевич.- Здравствуй Лёха.- Как там у наших «западных» коллег обстоят дела? Известно что-то об SCP?Пожевав губами, вспоминая последние новости, Алексей ответил:- На объекте пока спокойно. Посторонних звуков существо не издаёт.- Что там по нашему прототипу?- Пройдёмте со мной, по дороге всё расскажу.Они пошли по длинным, белым коридорам со множеством дверей. Изредка им попадались другие сотрудники.- Наш объект – типичный одержимый демоном. Заражение произошло через проклятый флэш-носитель. Пока что пребывает в спокойном состоянии. Дальнейшее изучение вполне возможно.- Отлично.Мужчины оказались перед большими металлическими дверями.- ОН здесь?- Так точно.- Показывай.Зашипели пневматические створки. Дверь бесшумно открылась, уйдя вверх. Агенты подошли к одиноко стоящему металлически-стеклянному кокону, посреди большого зала. Дмитрий Витальевич провёл ладонью по запотевшему стеклу. Внутри покоился вылитый мертвец. С одной лишь только разницей – мёртвые не способны смотреть вам прямо в глаза при постоянной подаче жидкого азота. Внутри покоилась самая настоящая частица зла.- Впечатляет… Бесспорно. Так, слушайте мой приказ: «При любой вспышке агрессивной активности – немедленно уничтожить.». Всё ясно?- Так точно.- Выполняйте.***«Не стоит играть со злом. Оно всегда выигрывает. По СВОИМ правилам.»

Ключевые слова: Флэшка проклятье демон

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