Дракон

Летяга Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:57 by

Была себе страна. Ничего так, нормальная, в меру богатая (для некоторых), в меру бедная (для основной массы населения). Но ничуть не хуже других. Ну естественно, на правительство все жаловались.Куда ж без этого?Жаловались тихо, потому что царь больно грозным был. Но беда не в царе, не в бедности, и даже не в дорогах. Повадился в те края дракон. Злобный такой, прожорливый, наглый, одним словом, чудище поганое.Прилетал, стада пожирал, поля сжигал, людей пугал, короче вел себя, как последняя скотина. И никакой управы на него не было. Все богатыри, как назло, как раз в этом столетии перевелись. Вот давеча вроде были, а сегодня всё – нету, одни офисные сотрудники. А дракон шалит и никого не боится.Собрались как-то мужики на развалинах очередной разоренной деревни, и стали думать, что же делать – нельзя так дальше жить.Сами ничего не придумали, позвали мудрую женщину.- Как нам от дракона избавиться?- Тю! Что тут избавляться – выкуп ему в зубы - и отстанет.Ну, мужики обрадовались. Как прилетел дракон в следующий раз – на разговор его позвали.- Выкуп, - говорят, - возьми, и больше к нам не летай.Дракон за ухом почесал и спрашивает:- А какой выкуп?Мужики покумекали-покумекали, что у них самое ценное, и прикатили ему бочку лучшего самогона – сам дед Митрофан гнал – чистый, как слеза.Понюхал дракон, скривился.- Не пью я такую гадость, - вино ему, видишь ли, столетней выдержки подавай, вот же змей поганый.Уговаривали его мужики, уговаривали, как-то так получилось – распили бочку, за здоровье драконово выпили, за мамашу его, за попутный ветер под крыло, за хорошую посадку. Туда-сюда – кончилась бочка.Сами нализались да еще и дракона напоили.А пьяный зверь еще хуже, чем трезвый. Таким огнем дышит – спасения нет. С мельницей подрался, стадо коров сожрал, потом по полю валяться начал – всю пшеницу вымял.И захрапел на три дня. Хотели мужики к нему спящему подкрасться, чтобы порешить окаянного, да тот так храпел, что земля ходуном ходила, никто ближе, чем на сто шагов, приблизиться не смог.Пошли мужики к мудрой женщине за новым советом. Так, мол, и так.А она им:- Тю! Кто ж огнедышащего дракона огненной водой поит? Вы вообще в своем-то уме? Ему покой и питание нужны, а не пьянки ваши.- Так что нам делать? Какой ему выкуп тогда предложить?- Да сделайте, как в старину, по традиции. Самую красивую девку в жертву ему отдайте.- А на что она ему? – спрашивают.- А я почем знаю? Может, сожрет, а может?.. Нет, скорей, сожрет.- Ну, дык, где ж мы такую дуру найдем, которая согласиться, чтоб ею закусили?И стали спорить чью жену-сестру-дочь чудовищу отдать?- У тебя Мариша самая красивая, - говорят одному, - вот ее и потащим дракону.- Да куда моей Марише до твоей Ариши!Спорили-ругались, уже и до драки дошло. Но опять мудрая женщина встряла.- Эх, мужичье, ничего-то вы не можете без меня. Идите с богом, а я коммуникации налажу, модную тенденцию начну, реклама, пиар, маркетинг…- Чего?- Да ничего! Ждите. Будет вам завтра очередь из желающих идти к дракону.Мужики по домам разошлись, а мудрая женщина дощечку нашла, объявление написала и к березе прибила у колодца.Утром бабы к колодцу за водой потянулись. Глядят – дощечка висит, и написано чего-то. Одна другой сказала, другая – третьей, так и разнеслась весть по всей округе. Читать-то не умеют, а от любопытства уж невмоготу. Что ж там такое написано?Собралась толпа, оторвали дощечку от березы. Побежали к мудрой женщине. Прочитай, да прочитай. Та поартачилась для приличия – и неохота и некогда, а потом бабы ей дом вымели, еды наготовили, еще гостинцев нанесли, и дала она себя уговорить.- Ну? Что ж там написано-то?Надела мудрая пенсне на нос, стала читать:«Зажиточный дракон приглашает в свое логово самую прекрасную девушку. Меркантильных, жадных, с накладной грудью, недостаточно симпатичных и склонных к худобе просьба не беспокоить. О себе: дракон.Р. S. Во избежание обмана, для определения по-настоящему самой прекрасной через три дня в полдень будет проведен конкурс «Мисс Огонь на деревне 1254»Бабы сразу загорелись, по домам разбежались, в сундуках рыться – наряды на конкурс подбирать. А то как же? Состоятельному дракону понравиться – это тебе не пятки на печке чесать, не каждая может.Слух широко разошелся, собрались красны девицы со всех деревень и городов, даже сама царевна пожаловала. Правда, бабы ее сразу на смех подняли, мол, куда это ты со своим сорок четвертым размером в красавицы лезешь? Разве ж можно так себя запускать? Нужно переходить на здоровый образ жизни, готовкой хотя бы заняться, во вкуснус-клуб записаться. Сыроедение тоже хорошо помогает – ну когда сыры головками хряцаешь.Ты сначала отъешься хотя бы до пятьдесят второго, а потом соревнуйся. Не посмотрели что царевна. Ведь в борьбе за личное счастье происхождение и связи не в счет.Короче говоря, создала мудрая женщина ажиотаж. Предложение обеспечила, теперь нужно и о спросе позаботиться. Пошла к тому месту, где самое большое стадо паслось. Пастуха отправила, а сама сидит, ждет.Прилетел дракон, корову поджарил, сел ест, как у себя дома. Без комплексов. Да и какие комплексы у огнедышащего чудовища?Мудрая поближе подобралась, как бы невзначай, разговор начинает:- Привет. Ну что, бабу уже себе нашел?Дракон голову от еды поднял:- Какую бабу?«Ооо, – думает мудрая, - как тут все запущено».- Как какую?! Я думала, ты приличный дракон – с определенной целью к нам шастаешь, деревни разоряешь, стада уничтожаешь. Думала ты, как предки твои, бабу ищешь.- Да, нет… Я просто пожрать…- О времена! О нравы! Современное поколение забыло традиции предков. В былые времена гордый род драконов охотился на свободе на диких благородных оленей, на недосягаемых горных баранов! – начала женщина, а дракон слушал, аж рот отрыл. - Жирный домашний скот считался вредной и невкусной пищей. Лишь больные и старые питались коровами и овцами. И только с одной единственной целью мог древний дракон прилететь к человеческому жилью – чтобы добыть драгоценнейшее сокровище – наипрекраснейшую дочь человеческую!- А баба причем?..Долго ли кошки плодятся? Долго ли мудрой женщине дракона уговаривать? В общем, вправила она ему мозги, как надо, вернее, как только хорошая баба вправить может.Улетел дракон задумчивый, даже корову не доел. В пещере у себя спать, как обычно, не завалился, а стал древние драконьи книги читать. О предках. О традициях. О похищенных красавицах. Проникся.Через три дня явился на конкурс – сокровище выбирать.Прилетел, а там народа полно – суетятся, пищат что-то, снуют туда-сюда, как мурашки. Стал устраиваться. Сядет дальше – ничего не видать. Сядет ближе – шея затекает сверху вниз на все смотреть. А внизу на поляне не понять, что происходит: музыка играет, фигурки бегают, народ хлопает.Мудрая женщина к дракону подошла и говорит:- Ну? Выбирай по итогам первого этапа самую лучшую.Дракон заволновался. Не разглядел он толком ничего. Помотал головой и в первую попавшуюся пальцем ткнул:- Вот эта – самая прекрасная!Первая попавшаяся приосанилась, брюхо втянула, усы подкрутила.- Ты че?! Это ж староста наш – Петрович!- Да мне с такого ракурсу мужика от бабы сложно отличить, а не то что самую красивую красавицу выбрать!- Так ракурс поменяй! Как-то же твои предки выбирали. И что-то случая, когда дракон Петровича предпочитал, в легендах не значится.Ну, дракон тогда человеком обратился – так удобней смотреть. Бабы сразу заахали, мужики посмурнели. А дракон оказался очень даже ничего, симпатичным мужчиной, а что красный плащ да прям на голое тело – так это его совсем не портило, даже наоборот. А в человеческих модах разбираться не обязан.И пошли тут конкурсы.- Ты, - мудрая говорит, - как понравится тебе баба, большой палец вверх поднимай, как не понравится – вниз.Конкурс купальников начался. Повыходили барышни в одних только панталонах и рубашках до колен. Красотища!- Не тот ты палец поднимаешь! – ругается мудрая. – Хоть плащом прикройся!- Ну так посмотри, какие животики аппетитные! Какие складочки очаровательные!- Самую упитанную выбирает? – шепчет староста мудрой на ухо. – Чтобы сожрать?- Да нет, просто вкус у него такой… Отличный, кстати, вкус.- Попы какие!.. Такую на крыло посадишь – и чувствуется, что существенную добычу домой несешь! А вот эту, - на царевну показывает, - сразу убирайте, она мне всю спину костями своими исколет!Царевну и выперли. Уехала она домой несолоно хлебавши. Потом говорили, комплекс у нее развился, впала в депрессию, на этой почве новомодной какой-то болезнью заболела – орексия называется. Кушала и кушала. Сначала хорошенькая стала, потом красивая, потом не очень, потом ходить уже не могла. А всё в зеркало смотрится и думает, что худая.Тем временем остались в претендентках только самые упитанные и красивые. И начался интеллектуальный конкурс. Стала мудрая вопросы задавать:- Что на свете всего быстрее?- Мысль! Мысль! – кричат наперебой красавицы.Дракон удивляется:- Какая мысль? Нервный импульс движется со скоростью 250 км/час, а скорость света в вакууме 299 792 458 м/с! Свет явно быстрее!Глянули все девушки на него как-то недобро.- Что на свете всего жирнее? – снова мудрая спрашивает.- Земля! Земля! – кричат конкурсантки. Заучили вопросики.- Да не земля это, - возмущается дракон, - а растительное масло! 99,9% жирности!Еще более недобро на него посмотрели, да так, что дракон голову в плечи втянул.- Может сам чего спросишь? – предлагают.- Ну… - дракон в затылке почесал. – Что вы думаете о философии Платона?- Кого-на?- Или о поэзии Гомера?- Это когда слова в рифму? Да мы поэзию не очень…- Ну вообще-то, Гомер не в рифму писал. И что, даже с драматургией Софокла не знакомы?- Отстань, окаянный! Специально, что ли, бедных девушек огорчаешь? – кричат претендентки. – Мы к нему всей душой! Доверились! А он вопросы неудобные спрашивать!- Да где ж вас, дур таких понабирали?! Приведи кого из вас домой – и поговорить не о чем. Что с такой делать? Разве что съесть… А я ведь дискуссии всякие люблю.Обиделись девки. Кричат, дракона хвостатой скотиной обзывают. А мудрая на все это смотрит, и думает «Такая скотина нужна самой…» Растолкала она баб, протиснулась к дракону, схватила за веревочки от плаща.- Вот вижу – говорит, - какая баба тебе нужна! Красивая.Дракон кивает.- Умная.Снова кивает.- Не костлявая.- Да. Упитанная баба, если нервы будет мотать, ее хоть сожрать можно. А если худая, то и тут никакого удовольствия.- Так он нас хочет съесть?! – конкурсанткам дошла наконец вся неоднозначность положения, завизжали они, заохали, разбежались.- Смелая, - продолжает мудрая.- Ага…- Короче, такая, как я. Ты как предпочитаешь, быстро и вкусно или долго и счастливо?Дракон глазами захлопал. Не поймет, чего от него хотят.- Быстро и вкусно…- А вот и фиг тебе! Долго и счастливо будешь жить! Со мной!Не удался тот конкурс. Нехороший осадок у девок от него остался. С какой стороны ни посмотри: и самой красивой не выбрали, а если б даже выбрали, то сожрать хотели. А улетела с драконом ни кто иная, как организатор всего этого - мудрая женщина.И совершенно тут непонятно, то ли она сама себя объявила первой красавицей, то ли невиданный альтруизм проявила и стала жертвой ради свой страны. Споры до сих пор идут. Где-то мудрой памятник поставили, а где-то аферисткой называют.Но, так или этак, а дракон в тех краях больше не появлялся. Люди зажили спокойно, стабильно, хоть и не сказать, что процветали, потому что и без дракона проблем хватило.Царскую дочку от болезни той вылечили, три года психологи с пиар-менеджерами новую моду внедряли – на худых. Не приживалась та странная мода, но после переломили-таки придворные мудрецы общественное сопротивление, и сидят девки по деревням на диетах новомодных. Одна только мудрая женщина плевать на них хотела.А дракон? Дракон в вольном небе летает, на диких зверей охотится, как в старину. А после всех трудов несет добычу домой любимой мудрой женщине. И знает дракон, что никуда от своего «долго и счастливо» не денется.Ведь мудрая, в меру упитанная женщина усмирит любого дракона.Автор: Владислав Скрипач.

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