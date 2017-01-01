Рассказ охранника

Летяга Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:32 by

Эту историю мне рассказал коллега, с которым вместе работаем в охранной компании, охраняем сейчас небольшой завод в пригороде. История эта пугающая и заслуживает внимания. Далее повествование будет с его слов.Тогда, после армии, моя карьера неожиданно начала развиваться, из обычного охранника 24-часового магазинчика для алкашей я попал в хорошую охранную фирму. Там меня заметили, карьера пошла в гору, и в один прекрасный момент я стал работать у очень богатой женщины.Стоит рассказать о самой женщине - Валентине. 44 года, выглядит для своих лет просто превосходно! Если бы я не знал, то дал бы ей при встрече от силы 29 лет! Жила одна, без детей, мужа. Может, они и были у нее, но охрана и обслуживающий персонал не знали таких подробностей.Жила она в крупном особняке (которой мы и охраняли) на окраине города, в почти элитном поселке. И она очень переживала за себя и свое имущество, поэтому наняла несколько охранников. В одну смену работали сразу пятеро человек.Была она владелицей крупного модельного агентства. Да-да, именно в такие агентства приходят окрыленные мечтами красивые и несовершеннолетние девочки (реже мальчики), мечтающие стать известными на весь мир и высокооплачиваемыми топ-моделями. Однако не у всех получается.Так вот, когда богатенькие родители приводили своих детенышей, Валентина обещала золотые горы и невероятный успех, ведь “Ваша девочка так прекрасна, у нее есть все задатки! Нужно только ее всему научить, и я готова вам в этом помочь”. Но так она говорила, только чтобы родители отдавали крупные суммы. Почти всех “моделей” Валентина за глаза называла жирными и мерзкими поросятами с тугими кошельками.Ты спросишь, откуда я все это знаю? Так ты даже не представляешь, какие там все сплетники! Помимо нас, на постоянной основе работали три уборщицы, одна кухарка, садовник. Они почти все подробности рассказывали мужикам с охраны! В том числе с кем и когда она спала.Сама дамочка была нервная. Нет не так! Она была очень-очень нервная и зашуганная. Лично я неоднократно замечал ее странное поведение. Бывало, она ходила вечером перед окнами и заламывала себе руки, или как будто бы разговаривала с кем-то, но я точно знал, что в комнате она одна. Очень часто вообще спала со включенным светом. В каждую мою ночную смену она как минимум один раз нажимала ночью тревожную кнопку, для того чтобы вооруженная охрана пришла к ней на помощь. Но когда охранники прибегали, то находили ее одну в комнате и очень перепуганную.Что-то ее действительно очень пугало… Пацаны с охраны сами и не знали, в чем дело. Другие сотрудники не хотели разговаривать на эту тему. Но при всех своих странностях это не мешало быть ей высокомерной и недоброжелательной с персоналом.Спустя два месяца моей работы ситуация стала накаляться. Валентина стала выбегать с криками “помогите” ночью на улицу. Иногда она просила какого-нибудь охранника находиться ночью перед дверьми ее спальни. Когда выпадала моя смена и дежурство около спальни, я слышал, как она кричит во сне: “Пожалуйста, уйди, прошу тебя, уйди! - или просто - Не надо, не надо, не надо...”Но мне, честно говоря, было наплевать на эти странности. Платили очень хорошо, я тогда даже на тачку нормальную накопил. А то, что у бабы крыша поехала - это не мое дело, главное, чтобы платили исправно.Спустя еще пару месяцев мадам начали находить по утрам спящей в ванной. И странность была в том, что Валентина была вся в тине! То есть она лежала в ванной, наполовину заполненной грязью. Только где она эту грязь брала, непонятно! Во дворе ночью ее не видели, дома горшков с растениями не было. И самое странное - от ванной шли грязевые следы ног и исчезали перед входной дверью. И ножка такая маленькая… Точно не Валькин 42…Тогда Валентина совсем поплохела: с внешних 29 лет она стала соответствовать своему паспортному возрасту, лицо осунулось, появились морщины и темные круги под глазами.После этих случаев некоторые начали увольняться, волнения были сильные. Я прям чувствовал в воздухе страх.Но мне было безумно интересно, что за фигня там происходит? Судя по всему, больше всех знала повариха, потому что она здесь работает дольше всех. Но она от меня отмахивалась и на вопросы не отвечала.И тут я узнаю, что она увольняется через два дня. А меня любопытство распирает!!! Понимаю, что нельзя упускать последний шанс. Ну и купил я ей большую упаковку каких-то дорогих конфет и розу, преподнес презентик, пока Валентина на работе.Не выдержала такой романтической атаки повариха Лена и говорит: “Ты присаживайся, я нам сейчас кофе сделаю. Только говорим шепотом. И не дай бог кто-то узнает, что я тебе сказала, я тебя из-под земли достану!”Она поставила напитки и приступила к рассказу почти шепотом:“Ты же знаешь, что Валька наша модельное агентство держит? В основном там все из обеспеченных семей. Но есть и очень бедные девочки. Как правило, таких само агентство находит. Совершает выездные кастинги в училища, в детдома, чтобы найти очень-очень красивых девочек…То, что я тебе расскажу дальше, мне рассказала личная помощница Валентины, потому что она тогда часто бывала в этом доме и мы с ней немного подружились. Сплетница еще та! Потом уволилась.Заприметила она в детдоме одну девочку 17 летнюю - Катеньку. Сущий ангел. Она начала сниматься, участвовать в каких-то местечковых показах. Была нарасхват!Понравилась она очень одному полубандиту-полубизнесмену из нашего города, приехал к Валентине, показал на фотку Кати и сказал - хочу ее. Хочет якобы для фотосессии в Париже. Но ты же понимаешь, в чем там дело-то было… И Валентина это поняла, и бандит понял что Валентина все поняла. Но крупная сумма денег решила все вопросы.Когда Катя вернулась из “Парижа”, на нее смотреть было больно… Отсутствующей взгляд, иногда дрожащие губы, на руках наблюдались синяки.Валентина, видимо, поняла масштабы своего поступка, забеспокоилась за свою репутацию, и сразу дала понять бандиту, что это был первый и последний раз.Но через месяц он опять пришел к ней и сказал, что “хочет заключить контракт на неделю, на пользование услугами фотомодели Екатерины Б.”. Сумма опять же предлагалась немаленькая. Жадность Валентины победила.После того, как Валентина озвучила предложение Кате, последняя в истерике начала отказываться. Вот тогда эта с..ка и начала перекрывать ей кислород, сняла с нее все заказы и поставила перед фактом - либо она едет на “фотосессию” с ним, либо она вылетает с модельного агентства, сразу съезжает с квартиры, которую ей предоставило агентство по исполнению 18 лет, и платит крупную неустойку согласно пункту контракта.Судя по всему, неустойка была соразмерна всем накоплениям этой бедной девочки. Переезжать ей было некуда, все знакомые еще находились в детдоме, родственников не было. Она потом несколько дней слезно умоляла Валентину изменить решение. Но бесполезно.Потом эту девочку нашли в озере, всю в тине, а в руке она сжимала визитку Валентины. Видимо, не выдержала она страданий и утопилась.Потом проверка жесткая была, но никаких нарушений у модельного агентства и причастности Валентины к этому делу обнаружено не было. Вот после этого случая и начались странности с нашей хозяйкой”.Признаться, я был в шоке. История, ужасающая до омерзения. Я просто представил положение и состояние души этой девочки… У меня друг близкий из детдома, он рассказывал многое о своей жизни...Я в тот же день даже в интернет полез, искать информацию по этому делу. К моему ужасу, я нашел не одну подобную новость: “В озере на окраине города было найдено тело Екатерины Б., по предварительным данным, было совершено самоубийство”.К своему стыду, несмотря на отвращение к Валентине и стыд, я не спешил увольняться. Деньги на тот момент были важнее. Иногда успокаивал себя, а вдруг это просто сплетни и девочка по каким-то другим причинам покончила с собой?Но работать там мне суждено было недолго. В один пасмурный день мой коллега обнаружил труп Валентины. Так как была моя смена, то до приезда полиции и скорой я посмотрел на тело женщины - она лежала в ванной, ее тело было покрыто вонючей тиной, рот был приоткрыт, и из него тоже как будто бы вытекала эта мерзкая грязь… Смотрели по камерам потом - никто не заходил в дом, никто не выходил. В ванную комнату заходила только Валентина.С тех пор я стараюсь не работать в домах у людей, только на предприятиях. А то мало ли какие скелеты в шкафу можно обнаружить.

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