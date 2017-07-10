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Истории из жизни

Холодный дом

Я никогда не считал свою жену Татьяну суеверной женщиной. И тем более странно было слышать от неё эту мистическую историю, от которой по коже пробегают мурашки. Но я верю ей, и решил поделиться услышанным. Далее повествование будет идти от лица Татьяны…

Вообще, мне не очень хотелось снимать этот холодный дом. Но цена за аренду была невысокой, а на улице в то время ещё стояла ранняя осень, и мы не догадывались, что зимой в жилье будет холодно, несмотря на печное отопление.

Мой первый муж Саша работал участковым и часто не бывал дома. Мы с нашим двухлетним сыном Агваном оставались одни.

Решение жить отдельно от родителей назрело давно, и мы как-то быстро, через знакомых, нашли этот вариант. Это был обыкновенный старый дом с высокими потолками, постройки примерно 8-летней давности. Он находился в пригороде города Улан-Удэ, в микрорайоне Солдатский.

Практически сразу после переезда мы стали неважно себя чувствовать: без причины болела голова или повышалось давление, хотя раньше таких недомоганий у нас не было.

Хозяйка, показывая нам дом, говорила, что раньше здесь жила молодая семья, а до них ещё одни молодожёны. И все они постоянно ругались, а одна пара даже развелась. Не знаю, зачем она сказала об этом, ведь ей это было невыгодно. Наверное, считала своим долгом быть честной. Мы как-то не обратили должного внимания на её слова, хотя уже тогда эта история могла бы закончиться, не начавшись.

В одну комнату хозяйка запретила заходить, так как там хранились старые вещи, и вход в неё был заставлен шкафом. Позже я одним глазком заглядывала туда, там всё было захламлено тюками и мебелью. Ещё в доме был зал и небольшая спальня, где мы часто спали вместе с сыном.

В какой-то момент я начала замечать странные вещи. Агван стал вести себя беспокойно. Он мог резко и неожиданно заплакать, находясь один в зале. А когда я забегала туда, зарёванный показывал на потолок. Но там не было ничего необычного. Говорят, что маленькие дети могут видеть потусторонние силы. Может быть, и мой сын видел их?

По ночам в «запретной» комнате постоянно падали вещи, слышались непонятные шорохи. Возможно, это происходило из-за беспорядка и мышей, но всё равно становилось как-то жутковато. И в доме всегда было холодно, как бы я ни топила печь.

Вскоре у Агвана начались припадки, он терял сознание и судорожно трясся. Нас положили в больницу на две недели. Врачи не выявили никаких патологий и не смогли поставить точный диагноз. Объяснили всё плохой экологией и неважным питанием, хотя сына я кормила хорошо. Как любая мать, очень тогда перепугалась. Выписавшись, мы стали планировать переезд. Все появившиеся проблемы я уже связывала со странным домом. Но самое страшное случилось чуть позже…

Как-то утром я резко проснулась от чувства, что меня душат. Хотела повернуться к сыну, но не могла пошевелиться, как будто была парализована. Перед собой я увидела женщину, она сидела на мне и хохотала. Видела я её не чётко, но всё происходящее было реально. Затем она щёлкнула мне по зубам пальцем, и я почувствовала ледяной холод во всем теле. Волевым усилием я повернулась, и женщина исчезла.

Вы можете мне не верить, сказать, что таких историй тысячи, но готова поклясться, что щелчок был настоящим.

Вскоре мы уехали из негостеприимного холодного дома и больше даже близко к нему не подходили.

Автор: Александр.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:44
Сегодня, 07:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 353Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Холодный дом запретная комната призрак женщины ребёнок странности

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Комментарии

#1 написал: Доктор Ник
Сегодня, 10:16
+1
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Комментариев: 129
Интересно было бы побывать в этом доме,присмотреться к деталям и походить по ближайшим окрестностям.Про историю места,где стоит дом ни чего не известно(может раньше было кладбище,может захоронения,шли бои,может древние капища и т.д.)?
Зарегистрирован: 10.07.2017
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