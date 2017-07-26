Заброшенный дом

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:05

Arhip Просмотров: 93 Комментарии: 7 +6 Сегодня, 08:05 by

Возле моего дома стоял небольшой трехэтажный дом. Стены каменные, а перекрытия и лестница деревянные. Из-за аварийного состояния жильцов из него выселили, а власти так и не могли решить, что с ним делать - ремонтировать или сносить. И дом стоял заброшенным. Двери черного и парадного входов и окна на первом этаже были заколочены.А жильцы, уезжая, как правило оставляют всякие ненужные им вещи. И вот мы, пацаны лет 12-14, решили помародерить.Отломали доски с двери и проникли в дом. Начали с чердака, а потом постепенно продвигались вниз, обследуя все квартиры. Нашли много полезного для пацанов хлама, типа сломанных часов или граммофона. Дошли до подвала. А там тьма кромешная. Решили разойтись по домам и взять фонари, заодно и хлам отнести, на радость родителям.Через полчаса собрались снова, кто-то с фонарями, у кого-то конструкция типа "батарейка с лампочкой", а пара пацанов сделала факелы из палок и тряпок, пропитанных какой-то горючей жидкостью, найденной в том же доме.Спустились в подвал и видим - в противоположной от входа стороне клубится белый туман. От стены до стены, от входа до потолка. Да такой густой, что свет фонарей его не пробивает. Подошли поближе. И тут либо освещение такую шутку сыграло, но нам показалось, что туман в нашу сторону двигаться начал. Все отскочили на пару шагов. Все, кроме одного, назовем его Вася.Он был или слишком храбрым, или слишком глупым. Вася взял и засунул руку по локоть в туман. И тут уже явственно туман обвил его руку и пополз по ней вверх. И по полу язык тумана начал подбираться к ногам. При этом по руке у Васи начали бегать искры, как от статического электричества. Потом искры перекинулись на голову. Волосы у Васи встали дыбом и искрят. А мы в каком-то ступоре стоим и смотрим на это. Зрелище, конечно, было...Сюрреалистическое, что-ли - Вася, окутываемый постепенно туманом, и с Огнями Святого Эльма на руке и голове.В какой-то момент я вышел из ступора, подбежал к Васе, схватил за руку и пытаюсь оттащить. А у него все мышцы напряжены, он стоит как статуй, я его с места сдвинуть не могу. А искры у него по другой руке побежали, перекинулись уже на мою, а потом мне на голову. Больно не было. Скорее, наверное, даже приятно, легкое покалывание по коже, щекотно немного.И тут остальные пацаны очнулись. Один сунул в туман факел, факел зашипел и начал дымить еще сильнее. А я в тот же момент сумел Васю выдернуть, вдвоем с ним на пол грохнулись.А туман прямо на глазах стал таять и за несколько секунд полностью исчез.Причем страшно никому не было. Жутко - да, не по себе - да, но не страшно. И состояние какого-то оцепенения было- смотришь, все понимаешь но ничего сделать не можешь. А Вася потом утверждал, что что-то его в тумане схватило и держало. Ну, не знаю. Меня бы так схватило - я бы вырывался и орал на весь дом.Что это было, так до сих пор и не могу предположить.Еще раз довелось мне наведаться в тот дом, но никакого тумана больше не увидел. Была, правда. неприятная история там, после которой я месяц заикался и даже теперь, спустя много лет, не могу переносить вонь птомаина. Но тут уже ничего мистического нет.А дом простоял заброшенным еще лет 10, после чего его все же отремонтировали. Теперь там контора какая-то.

Ключевые слова: Заброшенный дом подвал туман факел

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