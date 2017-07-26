Заброшенный дом

Заброшенный домВозле моего дома стоял небольшой трехэтажный дом. Стены каменные, а перекрытия и лестница деревянные. Из-за аварийного состояния жильцов из него выселили, а власти так и не могли решить, что с ним делать - ремонтировать или сносить. И дом стоял заброшенным. Двери черного и парадного входов и окна на первом этаже были заколочены.
А жильцы, уезжая, как правило оставляют всякие ненужные им вещи. И вот мы, пацаны лет 12-14, решили помародерить.
Отломали доски с двери и проникли в дом. Начали с чердака, а потом постепенно продвигались вниз, обследуя все квартиры. Нашли много полезного для пацанов хлама, типа сломанных часов или граммофона. Дошли до подвала. А там тьма кромешная. Решили разойтись по домам и взять фонари, заодно и хлам отнести, на радость родителям.
Через полчаса собрались снова, кто-то с фонарями, у кого-то конструкция типа "батарейка с лампочкой", а пара пацанов сделала факелы из палок и тряпок, пропитанных какой-то горючей жидкостью, найденной в том же доме.
Спустились в подвал и видим - в противоположной от входа стороне клубится белый туман. От стены до стены, от входа до потолка. Да такой густой, что свет фонарей его не пробивает. Подошли поближе. И тут либо освещение такую шутку сыграло, но нам показалось, что туман в нашу сторону двигаться начал. Все отскочили на пару шагов. Все, кроме одного, назовем его Вася.
Он был или слишком храбрым, или слишком глупым. Вася взял и засунул руку по локоть в туман. И тут уже явственно туман обвил его руку и пополз по ней вверх. И по полу язык тумана начал подбираться к ногам. При этом по руке у Васи начали бегать искры, как от статического электричества. Потом искры перекинулись на голову. Волосы у Васи встали дыбом и искрят. А мы в каком-то ступоре стоим и смотрим на это. Зрелище, конечно, было...Сюрреалистическое, что-ли - Вася, окутываемый постепенно туманом, и с Огнями Святого Эльма на руке и голове.
В какой-то момент я вышел из ступора, подбежал к Васе, схватил за руку и пытаюсь оттащить. А у него все мышцы напряжены, он стоит как статуй, я его с места сдвинуть не могу. А искры у него по другой руке побежали, перекинулись уже на мою, а потом мне на голову. Больно не было. Скорее, наверное, даже приятно, легкое покалывание по коже, щекотно немного.
И тут остальные пацаны очнулись. Один сунул в туман факел, факел зашипел и начал дымить еще сильнее. А я в тот же момент сумел Васю выдернуть, вдвоем с ним на пол грохнулись.
А туман прямо на глазах стал таять и за несколько секунд полностью исчез.
Причем страшно никому не было. Жутко - да, не по себе - да, но не страшно. И состояние какого-то оцепенения было- смотришь, все понимаешь но ничего сделать не можешь. А Вася потом утверждал, что что-то его в тумане схватило и держало. Ну, не знаю. Меня бы так схватило - я бы вырывался и орал на весь дом.
Что это было, так до сих пор и не могу предположить.
Еще раз довелось мне наведаться в тот дом, но никакого тумана больше не увидел. Была, правда. неприятная история там, после которой я месяц заикался и даже теперь, спустя много лет, не могу переносить вонь птомаина. Но тут уже ничего мистического нет.
А дом простоял заброшенным еще лет 10, после чего его все же отремонтировали. Теперь там контора какая-то.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:05
Сегодня, 08:05 by ArhipПросмотров: 93Комментарии: 7
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