Рядовой сотрудник

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lynx Просмотров: 65 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 11:28 by

Я – типичный рядовой сотрудник, среднестатистическая мышь в нескончаемом улье офисов, кабинетов, складов и заводов. Незаметная, серая, но я вношу большую лепту в огромную пирамиду конструктора, где без малейшей мизерной детальки вся конструкция рухнула бы к чертям.Да, я говорю о самых низах. Там, где труд приравнивается к безделью и не считается равным тем, кто находится выше. Клерки, уборщики, охранники, официанты, продавцы, консультанты – где они? Они внизу огромной мировой башни, давятся ботинками тех, кто находится на порядок выше. Миловидные лица с холеными ручками считают себя началом, хотя они – конец всей этой гнусной истории. Демоны, которые любят забираться повыше, ведь с вершины всегда видно больше.А что я? В этот раз я сижу в холодном закутке вонючей автомойки и размышляю о вечном, размахивая трудовой книжкой, изображая веер… Кстати, список прошлых работодателей в ней мог бы быть таким большим, что вряд ли поместился на таким маленьких страничках. Мне не холодно, я вообще не чувствую холода или жары, да и лица у меня нет. Как бы это сказать… я один из Безликих – тех, кто выполняет всю грязную работу. Мы, в своем роде, чистильщики или просто подсадные утки с бомбой замедленного действия внутри…В прошлый раз, помнится, я был секретарем, точнее, секретаршей. Такой маленькой и наивной девчушкой, курносой, со светлыми вьющимися волосами и голубыми глазами. Да, вкус у меня точно есть, и с образом я тогда не ошибся.Я работал в компании по продаже пластиковых окон, офис которой находился в самом центре, на последнем этаже, а мой небольшой кабинет являлся мансардой, откуда был прекрасный вид на весь город. Великолепный восход и закат – все хорошее, что было в этой работе. Остальное так себе, но я не воспринимаю эмоции и если бы был человеком, реальной девушкой, то мои вечера наверняка коротались бы слезами в подушку.А все потому, что за бархатной кожей моей начальницы скрывалась личина мерзкого демона. Да, эта хищница постепенно применяла ко мне различные эмоциональные пытки, в надежде сломать защитное поле и высосать всю энергию. Но, поскольку мне чужды человеческие чувства, я постоянно рискую быть раскрытым, потому приходится действовать быстро.Как я уже говорил, Безликие – всего лишь инструмент, взрывной механизм. Так вот, когда настает тот самый момент, мы испускаем Проклятое дыхание, которое расползается едкой отравой и уничтожает вредителей. Если бы люди могли видеть параллельный мир, то мы бы предстали перед ними огромными мрачными сгустками с тонкими и костлявыми руками, с которых свисает вязкая черная смола, а тот самый, смертельный для демонов, выдох показался бы клубом ядовитого зеленого облака, змейками расползающегося по разным углам.Демоны тоже не видят нас, потому что мы не имеем лица, чувств, энергетического поля. Нас нельзя ощутить, из нас нечего выпить, но можно понять, что перед тобой не сопливая девочка, а Безликий – пустой и холодный, как сама Тьма. И в этой всей нашей серости и мрачности огромный плюс.И вот, когда доза смертельного яда была выпущена, я беленькой женской рукой написал заявление об уходе под злорадную ухмылку директрисы, которая яростно выдрала листок, как только я поставил подпись.Дело сделано. Я встал, опустив глаза и засеменил к выходу, хлюпая носом – как подобает доведенной до ручки сотруднице.Наверное, вы ожидали кровавого месива и гневного возмездия, торжества справедливости в луже крови и превращение монстра, бьющегося в предсмертной агонии? Ох уж эти предрассудки. Это реальный мир, а не кусок кадра из голливудского фильма ужасов. Все куда прозаичней.Мы накладываем проклятие, которое носим в себе, как маги накладывают порчу, сглаз и тому подобное. Оно действует постепенно, но всегда достигает своей цели. А схема наша избита и проста (даже на примере моей горемычной секретарши), со стороны обычного людского глаза это выглядит невезением, крахом, неудачей, злым роком для компании.После моего ухода демон будет искать новую жертву, а пока идет подбор, структура компании разрушается: ломается техника, идут массовые увольнения, редеет клиентура, отказы по сотрудничеству, болезни, несчастные случаи… Снежный ком будет нарастать, пока не достигнет пика, и уже на этом самом пике моя бывшая начальница сгорает от рака. Да, все как-то по-человечески и без лишней мясорубки. Попав под Проклятое дыхание, демон не может выбраться и погибает мучительно, испытывая всю человеческую боль. Они же играют в притворство людьми, так почему бы и не задохнуться в собственной игре? Если бы я знал чувства, я сказал бы, что это звучит забавно.Если людям повезет, и большинство сотрудников не являются рассадником демонов, то компания не разрушится полностью, а лишь очистится от мусора, а если же нет – муравейник нечисти вытравится одним махом, оставив после себя забытые руины или пустые помещения, которые тут же арендуют другие. Все просто.Но люди часто ведут себя странно, постоянно возвращаются к местам зачистки, проводят свои обряды, винят во всех бедах старые кладбища, ведьм и призраков, хотя у последних есть доля своей причастности ко всему этому. Они похожи на маразматичных бабок, которые не могут достучаться до ЖКХ, поликлиники и прочих инстанций, потому идут брюзжать в полицию на соседа-наркомана, например. Так и здесь. Некоторые призраки оседают в местах старых захоронений, не желая что-то менять, а любое движение против них ведет к последствиям. Куда привидению против демона? Потому искать преступников долго не приходится, у нас везде есть свои «стукачи».Зачем мы это делаем? Добро и зло должны сосуществовать в равновесии, а зло любит выходить за рамки. Жадность до светлых человеческих душ, жажда энергии, постоянный голод – это не дает покоя демонам. Воришка, убийца, предатель - как семечка подсолнуха на один зуб, а то ли дело невинная душа…В современном мире старые методы продажи-покупки душ уже не дают результатов, с испорченных людей не возьмешь много, ведь они стали более жестоки, а это значит, что питаться на них демонам нечем. Потому и нижний мир стал изобретательнее – демоны легко вживаются в роль людей, живут их жизнью, скрывают свое обличие, питаясь жертвами и высасывая из них жизнь, как пауки уничтожают мух.Просто с боем этих клещей не вытащить, приходится использовать другие методы, тогда на помощь и приходим мы – Безликие. И хоть мы не из верхнего мира ангелов, хранителей и прочих, мы простые работники, но мы держим эту пирамиду мира с самых низов, чтобы она вконец не разрушилась.Да. Я типичный рядовой сотрудник. Серый и безликий, я ни разу не был на слуху, у меня нет грамоты за мои заслуги, и хоть мой стаж исчисляется сотнями лет, я держу в руках новенькую трудовую книжку, в которой красуется одна единственная запись из отдела кадров автомойки.И сегодня, когда на утреннее собрание приедет генеральный директор и группа мастеров, я подойду к кабинету и сделаю свой глубокий вдох…

Ключевые слова: Работа сотрудник проклятие демоны безликие авторская история

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