Город на море. История

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Вчера, 19:42

Причина: Стилистика автора частично сохранена

Kornelius Hadson Просмотров: 74 Комментарии: 2 +4 Вчера, 19:28 by

Данная история написана по мотивам одноименного стиха Эдгара Аллана По.Я шел вдоль старой линии поездов. Кто знает, сколько лет или десятилетий не работает эта линия. Кругом был тихий лес, возвышались до безумия красивые горы. Природа Норвегии - это еще одно чудо света. Меня раздирали мысли что, вдруг, в глубине гор нет того, что я ищу. Но я должен был знать, я дал обещание Саре, что проделаю весь путь из Нью-Йорка в Норвегию и найду тот город, который скрыт от людского взора. И как только я дал обещание, она умерла. Врачи изо всех сил старались не дать ей умереть. Но рак легких оказался сильнее. У Сары были точные координаты нахождения этого города. Я, конечно, не особо верил старым книгам и легендам, но это было ее последнее желание и я должен его исполнить.Передо мной появилась небольшая заброшенная станция. Солнце было высоко в небе. Стены станции были покрыты растениями, и уже скоро здание превратится в часть природы. Зайдя на то, что когда-то было невысокой платформой, я достал сигарету и закурил её. Со станции открывается удивительный вид на долину с высоты гор, реку и старый высокий мост, который я перешёл ранее. Виднелся старый заброшенный храм. Он стоит тут один среди гор и леса уже давно, значит я близко. Это место удивительно. Здесь царит тишина, одиночество. Мысли все глубже заходят в голову. Теперь я один, как город, смерть взяла вверх в моей судьбе, она себе воздвигла трон, где город, призрачный как сон, стоящий в уединение среди гор. Я затушил сигарету. Зайдя в здания, я понял, что оно не большое внутри, с пристройкой под запчасти. На столе я увидел газету, датированную 1967 годом. Строительство линии поездов закрыто. Начальник компании заявил, что строить дорогу дальше нет смысла, ибо за пределами горы Трех Рогов в заливе Фьорд, нет ничего что могло бы представлять интерес для компании. Говорят, что работа приостановлена из-за непонятных событий, происходивших во время работ. Так, дойдя до конца пути железной дороги, мне придется идти через лес, лезть в горы. Слава богу, что я взял рюкзак и в нем есть снаряжение. Повезло еще, что не зима.Я шел дальше. Когда я подошел к концу пути, передо мной была большая скала. Посмотрев по сторонам, я увидел маленькую тропинку, которая вела в обход скалы. Я спустился по тропинке, и она вывела меня на небольшое поле. Я подходил все ближе к горе Трех Рогов. Идя по лесу, я достал фотографию своей жены. Она была еще молода, фотография со свадьбы. У нас не было ни детей, ни близких. Изгои, нашедшие друг друга. Я шел уже полчаса, я забрался на гору и шел по отвесной дороге. Обрыв вниз был высотой не менее километра. Река была уже широкая. Значит близко море. Выходя из-за поворота, я посмотрел направо и моё сердце заколотилось. Передо мной стоял он, город. Он был невероятно красив. Стояли высокие башни из камня и небольшие дома, где раньше жили придворные. Они стояли неподвижно, скрытые от взора за скалами. И море, вид с города открывался на бескрайнее море. И очень странно, что не было ветра. На такой высоте нет даже ни малейшего дуновения. Водная гладь стоит и не двигается, как зеркало в ночной комнате. Солнце скрылось за тучи. Город стал мрачным. Спускаясь вниз, я чувствовал дух, царящий в городе. Дух смерти. Тоска и мрак пропитывали эти стены. Здания, уже разрушившиеся от времени, были заложниками своих теней, и свет сюда почти не попадал. Когда я шел по неровным улицами, идущими то вверх, то резко вниз, я часто замечал, что в уголке глаза что-то мелькает. Зайдя в дом, я наступил в лужу. Город был пропитан сыростью. В доме была так темно, что мне пришлось ходить с фонарем. Выйдя на крышу, я осмотрел город. В центре стояла самая высокая башня. Вся эта картина напоминала мне художество Ван Гога ,,Звездная ночь". Вот я его и нашел. Теперь жена может спать спокойно. Но что теперь делать?-Они не спаслись!- я резко обернулся, что-то прошептало мне прямо в ухо. Меня пробила дрожь.-Кто здесь? - спросил я, оглядывая пространство.-Ты не уйдешь....боль....страх....- что-то продолжало мне шептать, раздаваясь эхом в моей голове. Вдруг я увидел, что по углам улиц бегают тени. Сердце было готово вылететь из моей груди. Я побежал прямо к башне в центре города. Я вбежал в большую дверь башни. Внутри все было в старинных рисунках и орнаменте средних веков. Так темно....где же мой фонарь? Как вдруг что-то повалило меня на пол. Я почувствовал сильное жжение на спине. В глазах начало слепить белым светом. Я попытался встать, но опять упал. У меня начались видения. Я видел людей, много людей, они бегут с выражением ужаса на лице. Город накрывает сильнейшей волной. Столько смертей. Этот город состоит из костей, людей унесло в небытие. Когда меня отпустило от видений. Я побежал прочь из этого места. Но когда я добежал до тропинки, по которой пришел, но там я увидел лишь стену. Дороги назад не было. Паника накрыла меня.Прошла неделя. Тени каждый день наводят на меня видения о моей жене. Я больше не могу! Я хочу умереть, у меня нет сил, я не ел уже неделю, но воды тут много. Эти тени - люди, которые тут погибли, они вечно будут скитаться по этим улицам и стенам. Это ад!Я лежал на крыше башни не далеко от центра. Как вдруг все начало трястись. Я встал и посмотрел по сторонам, оно снова здесь. Вода. Она снова шевелится. Меня накрыли сильнейшие порывы ветра. Я еле стоял на ногах, когда волны начали закрывать сначала нижние дома, затем что выше. В небе пробился сильный луч света, как бы давая мне в последний раз насладиться им. Город уходил под воду, извергся ад. И мир поклонится ему!

Ключевые слова: Авторская история город смерть тени голоса

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