Город на море. История

Город на море. ИсторияДанная история написана по мотивам одноименного стиха Эдгара Аллана По.
Я шел вдоль старой линии поездов. Кто знает, сколько лет или десятилетий не работает эта линия. Кругом был тихий лес, возвышались до безумия красивые горы. Природа Норвегии - это еще одно чудо света. Меня раздирали мысли что, вдруг, в глубине гор нет того, что я ищу. Но я должен был знать, я дал обещание Саре, что проделаю весь путь из Нью-Йорка в Норвегию и найду тот город, который скрыт от людского взора. И как только я дал обещание, она умерла. Врачи изо всех сил старались не дать ей умереть. Но рак легких оказался сильнее. У Сары были точные координаты нахождения этого города. Я, конечно, не особо верил старым книгам и легендам, но это было ее последнее желание и я должен его исполнить.
Передо мной появилась небольшая заброшенная станция. Солнце было высоко в небе. Стены станции были покрыты растениями, и уже скоро здание превратится в часть природы. Зайдя на то, что когда-то было невысокой платформой, я достал сигарету и закурил её. Со станции открывается удивительный вид на долину с высоты гор, реку и старый высокий мост, который я перешёл ранее. Виднелся старый заброшенный храм. Он стоит тут один среди гор и леса уже давно, значит я близко. Это место удивительно. Здесь царит тишина, одиночество. Мысли все глубже заходят в голову. Теперь я один, как город, смерть взяла вверх в моей судьбе, она себе воздвигла трон, где город, призрачный как сон, стоящий в уединение среди гор. Я затушил сигарету. Зайдя в здания, я понял, что оно не большое внутри, с пристройкой под запчасти. На столе я увидел газету, датированную 1967 годом. Строительство линии поездов закрыто. Начальник компании заявил, что строить дорогу дальше нет смысла, ибо за пределами горы Трех Рогов в заливе Фьорд, нет ничего что могло бы представлять интерес для компании. Говорят, что работа приостановлена из-за непонятных событий, происходивших во время работ. Так, дойдя до конца пути железной дороги, мне придется идти через лес, лезть в горы. Слава богу, что я взял рюкзак и в нем есть снаряжение. Повезло еще, что не зима.
Я шел дальше. Когда я подошел к концу пути, передо мной была большая скала. Посмотрев по сторонам, я увидел маленькую тропинку, которая вела в обход скалы. Я спустился по тропинке, и она вывела меня на небольшое поле. Я подходил все ближе к горе Трех Рогов. Идя по лесу, я достал фотографию своей жены. Она была еще молода, фотография со свадьбы. У нас не было ни детей, ни близких. Изгои, нашедшие друг друга. Я шел уже полчаса, я забрался на гору и шел по отвесной дороге. Обрыв вниз был высотой не менее километра. Река была уже широкая. Значит близко море. Выходя из-за поворота, я посмотрел направо и моё сердце заколотилось. Передо мной стоял он, город. Он был невероятно красив. Стояли высокие башни из камня и небольшие дома, где раньше жили придворные. Они стояли неподвижно, скрытые от взора за скалами. И море, вид с города открывался на бескрайнее море. И очень странно, что не было ветра. На такой высоте нет даже ни малейшего дуновения. Водная гладь стоит и не двигается, как зеркало в ночной комнате. Солнце скрылось за тучи. Город стал мрачным. Спускаясь вниз, я чувствовал дух, царящий в городе. Дух смерти. Тоска и мрак пропитывали эти стены. Здания, уже разрушившиеся от времени, были заложниками своих теней, и свет сюда почти не попадал. Когда я шел по неровным улицами, идущими то вверх, то резко вниз, я часто замечал, что в уголке глаза что-то мелькает. Зайдя в дом, я наступил в лужу. Город был пропитан сыростью. В доме была так темно, что мне пришлось ходить с фонарем. Выйдя на крышу, я осмотрел город. В центре стояла самая высокая башня. Вся эта картина напоминала мне художество Ван Гога ,,Звездная ночь". Вот я его и нашел. Теперь жена может спать спокойно. Но что теперь делать?
-Они не спаслись!- я резко обернулся, что-то прошептало мне прямо в ухо. Меня пробила дрожь.
-Кто здесь? - спросил я, оглядывая пространство.
-Ты не уйдешь....боль....страх....- что-то продолжало мне шептать, раздаваясь эхом в моей голове. Вдруг я увидел, что по углам улиц бегают тени. Сердце было готово вылететь из моей груди. Я побежал прямо к башне в центре города. Я вбежал в большую дверь башни. Внутри все было в старинных рисунках и орнаменте средних веков. Так темно....где же мой фонарь? Как вдруг что-то повалило меня на пол. Я почувствовал сильное жжение на спине. В глазах начало слепить белым светом. Я попытался встать, но опять упал. У меня начались видения. Я видел людей, много людей, они бегут с выражением ужаса на лице. Город накрывает сильнейшей волной. Столько смертей. Этот город состоит из костей, людей унесло в небытие. Когда меня отпустило от видений. Я побежал прочь из этого места. Но когда я добежал до тропинки, по которой пришел, но там я увидел лишь стену. Дороги назад не было. Паника накрыла меня.
Прошла неделя. Тени каждый день наводят на меня видения о моей жене. Я больше не могу! Я хочу умереть, у меня нет сил, я не ел уже неделю, но воды тут много. Эти тени - люди, которые тут погибли, они вечно будут скитаться по этим улицам и стенам. Это ад!
Я лежал на крыше башни не далеко от центра. Как вдруг все начало трястись. Я встал и посмотрел по сторонам, оно снова здесь. Вода. Она снова шевелится. Меня накрыли сильнейшие порывы ветра. Я еле стоял на ногах, когда волны начали закрывать сначала нижние дома, затем что выше. В небе пробился сильный луч света, как бы давая мне в последний раз насладиться им. Город уходил под воду, извергся ад. И мир поклонится ему!
Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Вчера, 19:42
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Вчера, 19:28 by Kornelius HadsonПросмотров: 74Комментарии: 2
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