Зомби на лестнице

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

ZenaOgneva Просмотров: 60 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:18 by

- Посмотри в глазок! - прошептал Стасик с бледным напряженным лицом.Младший братишка был похож на привидение.Я снисходительно махнул рукой малявке, чтобы он подобрался ближе и прижал указательный палец ко рту. Медленно и осторожно отодвинул листик дверного глазка в сторону. И замер, с трудом повернув голову назад.- Тихо! - беззвучно одними губами произнес я, сделав страшные глаза малышу. Сердце тревожно билось и замерло, словно маленькая птичка в кустах с подбитым крылом при виде кошки. За нашей мощной железной дверью вереницей плелись на верхние этажи мертвяки.Стасик замер на месте. Старший брат всегда казался ему сильным и надежным, теперь смертельно боялся, и это было очень страшно. Малышу почудился запах горелых спичек. Так всегда случалось, когда Стасик сильно боялся. С того самого события. Вечером, после садика, когда мама была занята стиркой, а старший брат занимался уроками, Стасик забрался на стул за кухонными спичками из бежевого шкафчика с резными деревянными ручками.Тогда ему впервые ремнем досталось от Макса за то, что поджег ком белья, собранного мамиными стараниями в деревню. А потом брат строгим голосом долго-долго говорил с ним, пока Стасик плакал.Подождав, когда зомби исчезнут с лестничной площадки, поднявшись на следующий этаж, я опустошенно опустился на топчанчик рядом с дверью. Мысли лихорадочно крутились: у нас заканчивалась еда. Хватит на 2-3 дня или, если растянуть, на неделю, но у Саньки, моего друга с шестого этажа, все шкафчики забиты полуфабрикатами и крупами. Он сутками напролет любил играть в танчики и просто забывал, когда в последний раз спал или ел. И был слишком ленив, чтобы часто ходить в магазин.- Малыш, - я обратился к восьмилетнему братику, - ты оставайся здесь, никому не открывай, даже мне, если заметишь, что я странный. Я схожу к Саньке, а потом вернусь за тобой. Все понял?- Да, - Стасик поднял глаза, в которых стояли непролитые слезы. Что ж, события последних дней были слишком сильным потрясением для младшеклассника, любящего мороженое и Марио.Зомби ушли наверх. Я осторожно приоткрыл дверь, придерживая, чтобы не скрипнула. Потом осмелился чуть шире, готовый в любой момент захлопнуть обратно, хотя в глазок было ясно видно, что было чисто. Я прихватил бейсбольную металлическую биту и осторожно тронулся вслед за зомби. Малыш закрыл за мной дверь. Я оглянулся напоследок и махнул на прощание рукой. Если со мной что-нибудь случится, Стасик умрет с голода. Я обязан был выжить, и так и собирался сделать.Рыкающие звуки на два этажа сверху заставляли меня внутренне дрожать. Но я шел, преодолевая страх. Боясь даже включить фонарик. Случайный свет мог привлечь ко мне внимание. А темнота таила угрозу, но я каждый раз нырял в ее глубину. "Скорее бы это закончилось!" Я вздохнул про себя. Мне показалось, с нижних этажей донесся какой-то шум. "Неужели зомби?" - я похолодел. Теперь я отрезан. Пути назад нет. Да, несомненно этот рваный шлепающий шаг - зомби! Мои чувства обострились, и я почувствовал вонь, которая неслась от трупов снизу. Черт! Я готов был себя обругать последними словами. Зачем я пошел наверх?!"Быстрее!" - поторапливал я мысленно идущих на два этажа выше мертвецов. "А вдруг они остановятся?!"- эта мысль пронзила мое сердце, как острый кинжал. Нет, лучше не думать об этом, а идти. Мне казалось, от меня пошел запах страха, а вдруг они почуят мой страх и ринутся? Я стиснул биту сильнее.Наконец, я увидел шестой этаж и желтую дверь моего друга Сашки, фаната компьютерных стрелялок, вечно в белой футболке с надписью "Трактор- чемпион" и желтыми упаковками чипсов в карманах. Я сжал губы, сглотнул и ринулся к квартире. Сейчас! Все или ничего!Макс затарабанил в дверь.- Санька, открой! Это Макс!Макс стал долбить двери ногой и руками изо всех сил, так что дверь гулко ходила под его ударами, и шум стоял на весь подъезд. Зомби зарычали и ломанулись с верхних и нижних этажей прямо к Максу. Теперь считанные секунды оставались до того, как Макса сожрут живьем.- Санька!!! Открой!! Это я Макс!!! - отчаянно кричал Макс, штурмуя толстую желтую дверь без ручки.Испуганный Санька прибежал и открыл дверь. На ходу возмущенно воскликнув:- Ты чего долбишься в мою дверь!Макс влетел в квартиру. Зомби кубарем неслись к двери Сашкиной квартиры. Один из них ворвался вслед за Максом и вцепился в него. Тут Сашка опомнился и закрыл дверь на замок.Я пытался удерживать за плечи зомби подростка. Он был ниже меня, и я мог с ним справиться. Я придвинул зомби к стене и ударил его об стену. Голова зомби мотнулась и ударилась о стенку. Сашка снял куртку с вешалки и окутал голову оскаленного со светящими голубыми глазами подростка.- Придержи, - обратился я к Сашке.Саня стал удерживать зомби у стены. Я освободил руки и подобрал упавшую биту. Размахнулся и несколько раз ударил зомби по макушке. Зомби затих. Все было покончено. Вместе с Сашей мы поднесли мертвого мальчика к окошку и выкинули его на улицу. Я так устал, что сел на пол и тяжело дышал. Санька, глядя на меня, опустился рядом, так же тяжело дыша. Я улыбнулся ему. На сегодня мои испытания закончились. Осталось позвонить Стасику и успокоить его.

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