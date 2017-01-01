Церковь мертвых

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:08

Причина: Стилистика автора сохранена

Шарлотта Корде Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:08 by

Машина медленно двигалась по запорошенной снегом дороге. На ней не было ни следа: чувствовалось, что этой дорогой пользуются редко.Куда ни глянь, видны были только заснеженные сопки да лес.В прошлом здесь, видно, бушевали пожары, и среди живых сосен то и дело можно было заметить мрачные черные остовы сгоревших деревьев. Одно из них буквально нависало над дорогой, и когда автомобиль поравнялся с ним, то с дерева слетела целая стая ворон, и, хрипло крича, улетела прочь.Лида, сидящая на переднем сиденье,поморщилась.-Терпеть не могу этих птиц!- сказала она.-Что?- Варька наконец-то оторвалась от своего ненаглядного Артема и взглянула на нее.-Терпеть не могу ворон, говорю.Влад, сидевший за рулем, пожал плечами.-А по мне-птицы как птицы. -сказал он.Еще до того, как он договорил, парочка на заднем сиденье опять принялась миловаться.Лида почувствовала себя рассерженной. Она не могла понять, как вообще дала Варьке уговорить себя поехать."Поедем, будет здорово, отдохнешь, да и Влад классный парень"-ныла подруга, пока Лида не согласилась.Конечно, дорога оказалась длинной, заняться было нечем, Варвара-краса любовалась только своим парнем, а Влад оказался жутким занудой. Правда, Лида, как и любая женщина, чувствовала,что нравится ему. Но что толку, если все, на что он оказался способен, было испуганно зыркать на нее.-Так куда мы едем, в конце концов? -спросила она.Отозвался Артем.-Очень интересное место. Заброшенный сгоревший скит, рядом деревня. Очевидцы не раз наблюдали в этих местах паранормальную активность. Наблюдались голоса, призрачное свечение. Лично я даже не сомневаюсь, что с хорошей аппаратурой мы сможем там установить контакт с потусторонним миром.Лида кивнула.-Это место чем-то примечательно? -осведомилась она.-Точно неизвестно.-Пояснил вполголоса Артем. -Это место очень старое, что там произошло, неясно, но судя по всему- это именно то,что мы ищем.-Разве не лучше было бы поискать в городе? На старом кладбище, говорят, тоже есть проявления. Или вот рассказывали про старый мост на заброшенной дороге, где появляется призрачный грузовик...-Там все уже изрыто поперек. А здесь мы будем первыми.К тому же, если верна хоть половина того, что мне рассказывали, в скиту связь устойчивая.Возможно, это даже портал в потустороннее.Воцарилось молчание. Вскоре пассажиры увидели, что дорога раздваивается. Ржавый дорожный знак извещал их, что если повернуть направо, то они смогут попасть в деревню Шептуново. Налево была скверная грунтовая дорога, и когда Влад свернул на нее, автомобиль начало безбожно трясти. Вскоре дорога и вовсе исчезла, и теперь машина кое-как ползла по полю.Примерно через час Лида заметила в окне остовы домов, и вскоре они въехали в заброшенную деревню. Давно оставшиеся без хозяев дома жалостно взирали на них дырами окон и дверей, прогнившие крыши там и тут провалились, и только печные трубы еще поднимались к небу, а огороды заросли сухим бурьяном. Судя по всему, здесь очень давно никто не жил. Посередине деревни они увидели то, что Артем называл "скит".Это было на удивление большое двухэтажное сооружение, обнесенное чем-то вроде крепостной стены. Судя по всему, здесь некогда тоже бушевал пожар, все здание почернело от копоти.-Приехали. Дальше не проехать, пойдем пешком.Влад остановил машину. Медленно все четверо охотников за привидениями вылезли из автомобиля. Лида с интересом рассматривала строение. Артем двинулся к воротам, и она пошла за ним следом. По-видимому, вход некогда защищали решетка и мощные ворота, но теперь о них напоминали только несколько ржавых прутьев, торчащих из стены. Артем, единственный, кто здесь уже бывал, решительно двинулся во двор.Чем ближе они подходили к самому зданию, тем более угрюмым оно казалось.-Входите, не бойтесь. Пол крепкий.Двое парней, а за ними и девушки, вошли.-Что здесь было?-Спросила Лида. -Пожар? Поэтому монастырь бросили?Артем неопределенно пожал плечами.-Мы спросим об этом у духов.Пока парни расставляли нехитрую аппаратуру, состоявшую из видеокамер, датчиков температуры и пары приемников, Лида решилась пройти вглубь дома. Крыши давно уже не было, и внутри было светло. Тем не менее, девушке показалось, что стало темнее. Вдруг что-то зашевелилось рядом с ней, и она едва не вскрикнула. Хрипло каркая, большая ворона пролетела рядом, едва не коснувшись ее щеки, и вылетела из окна.Морщась от омерзения, Лида вернулась к остальным.-Тебе холодно?- спросила Варя, деловито взглянув на нее. -Это хороший знак. Вероятно, рядом привидение, оно вытягивает энергию из воздуха.Повозившись некоторое время,они все установили и решили, что теперь можно и уезжать.-А ночевать мы где будем? -капризно спросила Варя.-Надеюсь, не в палатках?-Нет,нет.- Утешил ее Артем. -Тут рядом деревня, мы снимем там домик.Вскоре усталые и промерзшие искатели приключений уже сидели в крохотной придорожной забегаловке и с удовольствием поедали горячие позы. Подкрепившись, они отправились на поиски ночлега. В деревне, конечно, не было гостиницы, но, немного поспрашивав, компания договорилась кое-как с глухой, но хитрой на вид бабкой по имени баба Фая, и сняли у нее комнату.Комната оказалась крохотной, с неизменным ковром на стене и двумя кроватями. В соседней комнате баба Фая, включив телевизор на полную мощь, смотрела "Пусть говорят". Вдобавок здесь стоял довольно неприятный затхлый запах, и Лида, поморщившись, решила до вечера погулять на свежем воздухе. Влад пробормотал, что ему нужно проверить записи, а Артем и Варя, выйдя на улицу, уже усиленно целовались за углом, так что девушка отправилась гулять одна.- В церковь пошла, голубушка? - спросила баба Фая, когда Лида проходила через кухню. - У нас хорошая церковь, новенькая. Отец Трофим, дай ему Бог здоровья, отремонтировал, починил.Церковь Лиду ничуть не интересовала, но она только кивнула головой и вышла.Деревня Шептуново оказалась крохотной, не разгуляешься. Забегаловка у дороги, магазин с кривой вывеской, да не больше сотни домишек. И то некоторые из них, судя по всему, были брошены, и лишь некоторые подавали признаки жизни. Над всей этой нищетой гордо возвышалась небольшая, но отлично и по-современному отремонтированная церквушка, выстроенная в псевдостаринном стиле, с позолоченным куполом.Видимо, там скоро должна была начаться служба, потому что какие-то женщины в платках, часто крестясь, подходили к ней. Мимо Лиды прошел красивый молодой священник, к которому прихожанки обратились с подобострастными приветствиями. Девушка быстро прошла прочь.У магазина она задержалась, думая, не купить ли что-нибудь. В эту минуту к ней подошел какой-то пьяница, дыша перегаром.- А кто это у нас такой красивый? - спросил он.Девушка брезгливо поморщилась и хотела обойти его стороной, но пьяница широко раскинул руки, не давая ей пройти, потянулся к ней слюнявым ртом. Вскрикнув от омерзения, она старалась его оттолкнуть, но пьяный уцепился за ее куртку.- Васька, ты что это себе позволяешь?! - раздался вдруг оклик сзади. - А ну, пошел вон!В ту же минуту пальцы пьяницы разжались.- Да я что?! - испуганно сказал он. - Я ничего!- То-то! А теперь проваливай!Пьяница, пошатываясь, ринулся наутек.Девушка обернулась и увидела своего спасителя. И как только занесло такого павлина в эту убогую деревушку?!Перед ней стоял мужчина лет тридцати пяти на вид. На нем было безукоризненно хорошо сидящее пальто, судя по всему, очень дорогое, на пальце - крупный перстень. Выглядел он так, словно только что сошел с обложки модного журнала. Светлая кожа, большие карие глаза, аккуратно подстриженная борода придавали ему очень впечатляющий вид. Он был как-то опасно красив, точно герой женского романа...Только тут до Лиды дошло, что она неприлично долго пялится на незнакомца.- Спасибо! - сказала она с несколько принужденным смехом. - Вы меня выручили!- Не стоит благодарности, милая барышня, - мужчина серьезно ей поклонился. - Позвольте подвезти вас?Лида заметила, что позади них стоит роскошный автомобиль.- Не стоит! - ответила она беспечно. - Эта деревенька такая маленькая, что ее всю можно пройти за пять минут.- Но я предлагаю подвезти вас вовсе не в эту деревню!- Куда же?- Ко мне домой. Я спас вас и в благодарность требую, чтобы вы со мной поужинали.Манеры у мужчины были несколько старомодными и контрастировали с его современным обликом, но девушке это неожиданно понравилось.- Если вы меня не боитесь, - мягко прибавил он.Лида терпеть не могла, когда ее подозревали в трусости. К тому же ее терзало любопытство, кто этот загадочный богач. Решив, что в случае чего она сможет дать отпор, она решительно направилась к автомобилю. Мужчина поспешил галантно распахнуть перед нею дверь. Оказалось, что за рулем сидит шофер, а не он сам - новое доказательство его богатства.- А мы ведь с вами не познакомились, - сказала девушка. - Меня зовут Лида.- Восхитительное имя и непростительная небрежность с моей стороны! - сказал ее спутник. - Мое имя... э-э-э... Никита.- Вы кто, новый русский?- Что? - Никита рассмеялся. - Нет, что вы. Я старый. В некотором роде - очень старый русский...- А что вы делаете в деревне?- Видите ли, здесь неподалеку у меня строится коттедж...Лида разочарованно кивнула головой. Что ж, застройщики и сюда добрались. Никакой тайны нет. Наверное, скоро и в этих местах вырастет какой-нибудь убогий микрорайон с одинаковыми коттеджами. Почему-то при мысли о том, что исчезнет мрачная романтика этого места, она почувствовала горечь.Через некоторое время машина остановилась. Было уже темно. Наверное, Варя, Артем и Влад ее уже хватились. А, пусть. Не умрут от беспокойства. Лида было подумала им позвонить, но, вытащив телефон из кармана, увидела, как и следовало ожидать, что сети нет.Им открыл привратник.- Добрый день, Никита Романович! - сказал он.Спутник Лидии вылез из машины и точно так же раскрыл перед ней дверцу машины, словно перед какой-нибудь киношной принцессой. Девушке это определенно нравилось, и она с горечью вспомнила, что Владу такое и в голову бы не пришло. Да вообще никому из ее знакомых."А может, он маньяк", - подумала она о своем новом знакомце, но отогнала эту мысль.В прихожей Никита так же учтиво снял с нее дешевенький пуховичок и отдал подоспевшему слуге. "Видно, у него куры денег не клюют. Какой-нибудь разбогатевший предприниматель", - думала Лида.Они прошли в большую гостиную, где уже был сервирован изысканный ужин на двоих. Лидия не стала спрашивать, откуда слуги знали, что их хозяин привезет гостью.За ужином они разговорились. Гостеприимный хозяин спросил у девушки, чем они занимаются. Лида ответила, что они заняты паранормальными изысканиями. Обычно такие фразы повергали неподготовленных людей в шок, но Никита (или Никита Романович, как его назвал привратник) только кивнул.- Вы, наверное, хотите побывать в старом скиту, - сказал он. - Там очень интересно.- Выглядит впечатляюще, - кивнула Лидия. - Но, к сожалению, нам не удалось выяснить, с чем это связано.- О, это очень интересная история.- Расскажете?- Если вам угодно... Видите ли, в этих местах довольно долго не было советской власти. Поэтому многие из тех, кто поддерживал старый режим, уехали сюда. В том числе некоторые титулованные особы. Большинство из них вскоре уехало за границу через Китай, но некоторые... не захотели расставаться с землей предков. Среди них был некий князь Измайлов. Князь был не совсем обычным человеком, он, как и вы,очень интересовался потусторонним миром... Впрочем, до революции это было очень популярно в Петербурге. Итак, князь остался в этих местах, с ним остались верные ему люди. Через некоторое время в этих местах объявился проповедник, некий старец Иона - так он себя называл. Он говорил, что власть большевиков -безбожная и предвещает скорый конец мира. Он был... э-э-э... довольно красноречив и сумел найти немало сторонников. В том числе и князь Измайлов... заинтересовался его учением. По совету старца Ионы был выстроен укрепленный скит, где они надеялись спастись в трудную минуту. Но в двадцатых годах и сюда добралась власть красных...Тогда проповеди Ионы стали еще исступленнее. Он говорил, что это конец мира, что красные - это демоны, и спастись можно только, если уйти из этого мира... Ему все поверили, - при этих словах Никита сжал кулаки. - Он говорил, что если сделать так, как он говорит, то перед ними откроются врата рая.Однажды к скиту пришли представители новой власти. Они хотели установить здесь свои порядки. При их приближении жители сразу же заперлись в скиту, а затем старец закричал, что нужно сжечься внутри, чтобы их не смогли осквернить демоны... По его совету осажденные сами подожгли свой скит.Лида вздоргнула.- Представители красных сначала кричали, ругались. Потом начали уговаривать, чтобы пощадили хоть детей, выпустили их. Но все тщетно. Скит запылал... Но в последний миг князь Измайлов обернулся и не увидел среди погибающих самого старца Ионы... Это показалось ему странным. Его привратник сказал ему, что старец незаметно протиснулся через толпу... Князь пошел следом. И что же он увидел?! Иона удирал через потайную дверь в стене, трусливо удирал! Он уговорил всех умереть, а сам - бежал...- Каков подлец, - с чувством произнесла Лида.- Вот, вот! - оживился Никита. - Князь не мог этого вытерпеть. В бешенстве он погнался за старцем, чтобы остановить его, но тот неожиданно пырнул его кинжалом... Князь умер.- А старец?! Сбежал?!- Нет, на него упала горящая балка - он слишком долго медлил...- Надо же, - тихо произнесла Лида. - Какая жуткая история. А откуда вы все это знаете, если не секрет? Ведь никто не мог видеть, что именно происходило внутри...- Видите ли, - Никита холодно улыбнулся. - Я в некотором роде вам сродни: тоже говорю с мертвыми.- А что за методы вы используете? - оживилась Лида. - ФЭГ? Автоматическое письмо? Или вы медиум?- Просто говорю, - Никита помолчал, затем, без всякой связи, вдруг сказал. - Знаете, а вы красавица.Лидия замерла. Но мужчина уже встал, упругой кошачьей походкой подошел к ней и, наклонившись, дерзко поцеловал в губы. На мгновение Лиде стало нехорошо, затем она почувствовала удовольствие и внезапно поняла, что очень замерзла, хотя в камине рядом горел огонь. А затем у нее внезапно потемнело в глазах, и она упала без сознания.Очнулась девушка не так скоро. Рядом с ней назойливо мяукала кошка. Лида досадливо поморщилась, затем открыла глаза. Напротив нее висел вытертый ковер с оленями. В комнате пахло чем-то кислым. Она рывком села на кровати и тут же убедилась, что лежит на кровати в той самой комнате, которую они сняли накануне.Что же, все это был сон? Девушка сердито покачала головой и поморщилась от боли. Кое-как она поднялась, чувствуя себя совершенно разбитой, и услышала голоса на кухне. Судя по всему, там ругались.- Ей мне тута ненадобно! - сердито орала баба Фая, не выбирая выражений.- Никакая она... - отвечали ей.Лида вышла в кухню, и спорщики смолкли. Перед нею стояла хозяйка дома баба Фая, Варя и Артем. Злобно фыркнув, старуха вышла.- Что происходит? - спросила Лида.- Ты нас напугала, - коротко хохотнул Артем. - Куда-то пропала в незнакомой деревне на всю ночь. А потом приехала машина, какой-то мужчина вынес тебя, положил на кровать и уехал, ничего не объясняя. Варька чуть не померла от переживаний. А баба Фая теперь о тебе низкого мнения.- Предупреждать надо! - сердито сказала Варя. - И где ты так напилась, прямо мертвецки?- В гостях была, - устало ответила Лида.Голова болела нещадно, ни спорить, ни думать о произошедшем ей не хотелось.- Ладно, - сказал Артем примирительно. - С кем не бывает. Нашлась и ладно. Давайте теперь съездим и проверим записи по скиту.Они и съездили. Оказалось, что за время их отсутствия камеры и диктофоны наснимали массу материала, и теперь весь его нужно было просмотреть и обработать, дабы стереть посторонние шумы.Парни и Варя занялись этим, между тем как Лида, сославшись на головную боль, вышла. Сама не зная как, она оказалась возле церкви. Похоже, там шла служба, и девушка, удивляясь сама себе, зашла. Небольшая церквушка была полна прихожан.Молодой священник в нарядном облачении приветливо улыбнулся, увидев ее, и продолжил читать проповедь. Его звучный и красивый голос разносился под сводами. В нем было что-то необыкновенно притягательное.- В этот последний час мира, когда Господь ниспосылает нам испытания ,- говорил он, - мы, как верные христиане, должны быть готовы к тому, чтобы выполнить Его святую волю. Вы видите: всюду разврат и ужас. Настали последние времена. Антихрист уже восстал и готов ниспровергнуть нас в бездну ада (прихожанки начали рыдать вполголоса). Безбожные власти давно уже служат этому врагу божьему. Но не пугайтесь, чада мои! Ибо я знаю способ спастись и немедленно вознестись в рай...Лида вздохнула и тихонько вышла из храма. Она не была верующей, и все это интересовало ее мало.Она медленно шла по улице, когда рядом с ней остановился знакомый автомобиль. На сей раз Никита был за рулем сам.Он робко ей улыбнулся.- Простите, - сказал он. - Я очень боялся, что вы уедете, и я больше вас не увижу.Девушка помолчала.- Вчера вам стало нехорошо, - умоляющим голосом продолжал ее вчерашний знакомец. - Я растерялся, счел за лучшее увезти вас к друзьям... Вы ведь не сердитесь?Лида продожала молчать.- Пожалуйста, - Никита уже почти умолял. - Я хотел бы вам все объяснить. Помните, вы вчера интересовались, как я узнал, что произошло в скиту? Хотите, я покажу вам все?Лида оживилась. В конце концов, ничего плохого ей он не сделал. Почему бы не встретиться еще раз? Кивнув головой, она села в машину.В это время в домике бабы Фаи кипела работа. Артем и Влад прослушивали записи "белого шума" в надежде уловить что-то вроде голосов, а Варя смотрела видеозапись.- О! - Артем поднял руку. - Наконец-то что-то!"Выглядит впечатляюще", - произнес голос, смешиваясь с каким-то отдаленным завыванием и свистом.- Вот это да! - Варя оторвалась от своего дела и подбежала к ним. - У нас есть контакт! Осталось понять, что они хотят до нас донести.- Тут еще есть!"Расскажете?" - произнес голос, а затем с чувством добавил: "Какой подлец! А старец?! Сбежал?!".- Слушай! - заорал внезапно Влад. - Так это ж Лидкин голос!- И правда! Всего лишь... - Варя выглядела очень разочарованной.Но Влад что-то обдумывал.- Слушайте, - наконец сказал он неуверенно. - Так это она что же, вчера в скит ездила? А зачем? Чтобы запись испортить?- Странно, - согласился Артем. - А сейчас она где?Стол был все также накрыт на двоих. Горели свечи, играла тихая музыка.- Как романтично! - Лидия улыбнулась, и Никита ответил ей улыбкой.Они уселись за стол, и Никита теперь осыпал ее любезностями и необычайными, очень цветистыми комплиментами. Совершенно точно, что он был вылитый герой дамского романа - красивый и романтичный, богатый, умный...- Очень вкусно, - сказала Лида вежливо. - Это курица?- Рад, что вам нравится.Никита незаметно пододвинулся к ней, улыбаясь. Лида расслабилась и томно ему улыбалась, думая, что сегодня ночью что-то непременно произойдет. Жаль, что камин давал мало тепла, в комнате так холодно...- Лида! Лида! Лида! - кричали откуда-то голоса.Внезапно она вздрогнула и очнулась. Эти голоса не снились ей - ее звали откуда-то снизу. Девушка встала и подошла к окну.Внизу стояли трое ее друзей, которые при виде нее разразились отчаянными воплями.- Лида! Лида! - кричали они. -Оглянись! Ты в опасности!Внезапно порыв ледяного ветра дунул ей прямо в лицо. Лидия вздрогнула и окончательно проснулась.Окно исчезло. Она стояла у пустого оконного проема, а вокруг были закопченные стены. Крыши не было, и луна ярко освещала все вокруг. Девушка в панике обернулась и в немом ужасе уставилась на стол. Она увидела ветхий стол, на котором красовалась ржавая миска, и в этой миске лежала распотрошенная, но неощипанная, большая ворона.Внезапно Лиду затошнило, она выплюнула что-то на ладонь и с диким ужасом увидела комок черных перьев...Когда приступ тошноты прошел, она подняла голову и услышала шаги своих друзей, спешивших ей на помощь. Но шагов того, кого она боялась увидеть, девушка не услышала. У него была такая тихая, почти кошачья походка...Никита Романович стоял прямо перед ней. Вместо его изящного костюма на нем были обгорелые лохмотья, и лунный свет играл на ручке кинжала, торчавшего у него из груди, и проскальзывал сквозь дыру в его черепе.- Как жаль, мадемуазель! - осклабился князь. - Что вам не подошло мое предложение! До революции я бы предложил вам съездить в Париж, но, чем богаты, тому и рады!Лида услышала дикий крик и с удивлением через некоторое время поняла, что кричит она сама.Трое друзей, вбежавших по лестнице, замерли в немом ужасе.- В чем дело, господа? - насмешливо обернулся к ним Никита Романович. - Вы же всегда мечтали о такой минуте. Хотели поговорить. Ну же. Спрашивайте. Как же вы смешны с вашими камерами и диктофонами. Привидения детям не игрушка! Хотели увидеть мертвеца? Смотрите!Он дико захохотал и плавно, не касаясь земли, проплыл мимо них и исчез в углу.- Стой! - вдруг заорал Влад.- Что?! - Никита Романович вернулся. - Ты смеешь звать меня, сопляк?!- Я не сопляк, - твердо ответил Влад. - Я знаю таких, как вы. Вы - проклятые мертвецы. Судя по тому, что вы все еще здесь, а не отправились в потустороннее, вас что-то держит здесь, в мире смертных. Что именно?!Князь задергался, но затем произнес.- Что же? Старец Иона. У нас остались кое-какие счеты. Но он скрывается. Он дьявольски хитер и ловко прячется, и я не могу понять, под какой именно личиной. Он где-то неподалеку, он тоже не может отходить далеко. Найдете его - тогда увидим.И с этими словами князь растаял в воздухе окончательно.Медленно четверо друзей пошли вниз. Лида почувствовала, как ее всю трясет. Внезапно она почувствовала, как чья-то сильная рука поддержала ее. Это был Влад.У входа в дом стоял мертвый привратник и смотрел на них пустыми глазами, не выражающими ничего. Он медленно двинулся к ним, но Влад оттолкнул его и повел всю компанию к машине. Обернувшись, Варя завизжала. Лида оглянулась тоже и в ужасе увидела, как отовсюду выходят бледные фигуры и движутся к ним. Их было не меньше сотни.Вся компания бросилась к машине. Едва они захлопнули двери, как мертвые окружили их. Лида с ужасом смотрела на мертвую женщину, которая тащила за руки двух детей и с ничего не выражающим видом пыталась пробиться в машину прямо перед ней. За ней толпились еще и еще покойники. Лида заметила даже мертвую кошку, которая с угрожающим шипением вскочила на капот.Машина начала раскачиваться. Варя громко завизжала.- Прочь! - закричал Влад и принялся лихорадочно заводить двигатель. - Прочь, проклятые! Нет у вас такого права - трогать живых! Мы вас не звали!Вдруг машина дернулась и поехала, толпа расступилась, и они помчались вперед. Обернувшись, Лида увидела немую и бледную толпу, тающую в тумане.- Что...что будем делать?! - простонала Варя, когда они уже мчались во мраке.- Уедем, - мрачно буркнул Артем. - Они все привязаны к этому месту. Сможем выехать из круга - гнаться они не смогут...- А деревня?- Какая деревня?- В которой мы были, - ответил Влад. - До нее-то мертвые могут добраться.- Ну и что?- А то, - ответил Влад. - Не дело это - бежать и бросить ее на растерзание. К тому же, ты видел? Там, среди мертвых, были женщины и дети...- Да мне-то что?! -взвизгнул Артем.- Нужно их освободить, - пояснил Влад серьезно.- Да плевать мне... - начал было Артем.- Давайте сделаем это, - сказала вдруг Лида, молчавшая все это время.Все удивленно оглянулись на нее.- Нам нужно найти старца Иону, который их всех погубил. Но где же он может прятаться? Он может быть чем угодно - туманом, старым пнем...- Старец... -пробормотала Варя. - Так еще называли Распутина - "старец", хотя он был не такой уж старый...- Повтори, что ты сказала?!- Я говорю, Распутин... Влад! - крикнула Лида. - Поворачивай в деревню! Я кое-что вспомнила!Деревня была на удивление тиха и безлюдна. Никого не было ни на улицах, ни одно окно не светилось.- К церкви! - крикнула Лида.Вскоре они оказались возле церкви и увидели все немногочисленное население Шептуново внутри и возле дверей. Издалека слышался звучный серебристый голос.- Братья и сестры! - говорил он. - Не убоюсь погибели в жизни временной, но убоюсь вечной погибели! Антихрист и отец его диавол уже алчут нашей погибели, точно хищные волки, желая сожрать нас! Оставим ли мы на погибель наши семьи, наших беззащитных детей?!Из толпы раздались рыдания женщин.- Нет! - торжествующе закричал отец Трофим. - Не страшитесь кратковременного страдания земного, ибо оно отворит вам врата рая...В эту минуту машина четырех друзей остановилась возле входа.- Вот они! - торжествующе завопил пастырь. - Вот они, слуги антихриста! Не давайте им коснуться вас и положить на вас печать диаволову! Запирайте двери и поджигайте!Несколько мужчин тут же принялись поливать стены церви бензином, а остальные устремились к дверям, загоняя голосящую толпу, преимущественно состоящую из женщин, детей и стариков, внутрь.- Стой! - крикнула Лида, выскакивая. - Стой, Иона! Стой!Раздался дикий хохот, и из-под их машины по-паучьему вылез мертвый Никита Романович.Толпа взвыла от ужаса. Между тем, из тумана, обступающего со всех сторон церковь, начали выступать бледные фигуры.- Братья и сестры! - дико завопил отец Трофим, он же Иона. - Вы же видите! Это слуги антихриста! Не пускайте их внутрь, поджигайте! А главное - ко мне не пускайте! И-и-и! - завизжал он вдруг, точно свинья, которую режут.Но толпа буквально онемела от страха.Сверху что-то захлопало, и прямо на алтарь тяжело опустился Никита Романович и схватил визжащего пастыря.- Люди! Что же вы делаете?! - отчаянно заголосил старец. - Живого мертвые хватают! Помогите!- Ты мертв! - ответил ему со злобной ухмылкой князь Измайлов. - Ты только притворяешься живым!Отовсюду протискивались мертвецы, и живые сторонились, не смея пошевелиться. Внезапно князь наклонился и хищно оторвал кусок облачения священника. Это послужило сигналом, и тут же все мертвецы молча ринулись на старца, срывая с него сначала одежду, а затем и плоть, и только дикие вопли терзаемого нарушали жуткую тишину.Затем, наконец, мертвецы остановились, и бывший отец Трофим, дрожа, поднялся на ноги. Теперь он был таким же бледным и мертвым, как и все прочие.- Мадемуазель! - князь иронически поклонился, отыскав в толпе взглядом Лидию. - Мне очень жаль, что вы не приняли мое приглашение. Честно говоря, если бы я встретил вас лет сто назад, влюбился бы, не раздумывая, как мальчишка. Вы так красивы. Но я покидаю вас в хороших руках... Впрочем, быть может, вы передумаете? В Париж я вас, боюсь, не смогу пригласить, но вот сейчас открываются ворота в загробный мир... Не пожелаете присоединиться?- Я не тороплюсь, - любезно ответила Лида.- Что ж, жаль. Ну, пошли, мешок костей!Уже некоторое время Лида видела, что один из углов церкви стал покачиваться, ей показалось, что он расплывается, как видят предметы близорукие, и как бы исчезает из нашей реальности. Сперва она подумала, что у нее что-то со зрением, но нет - все видели то же самое...Наклонившись, князь сграбастал старца Иону, точно какое-то тряпье, и двинулся в ту сторону. Миг - и он исчез. За ним туда же начали прыгать все остальные мертвые, исчезая прямо на глазах.Последней, с громким карканьем, пролетела ворона, по-прежнему в суповой миске, и тоже исчезла.***- Уф! - сказала Варя, когда они снова ехали в своей машине. Занимался рассвет. - Это был типичный ночной кошмар. Зато теперь мы прославимся. Все специалисты по паранормальным явлениям будут завидовать нам. Кому еще так везет? Хоть и страшновато было, но мы смогли не только наблюдать за открытием врат, но и вступили в непосредственный контакт как минимум с сотней привидений.- Это верно! - поддержал ее Артем. - Мы - богачи и знаменитости. Теперь до конца своих дней сможем кормиться от продажи наших записей и выступлений на телешоу...Внезапно Влад так резко остановил машину, что они все вскрикнули.Сперва всем показалось, что он рыдает, но нет, Влад смеялся.- Записей! - сказал он. - Записей! Да уж, хороши же эти наши записи... Десять часов белого шума и Лидкин голос! Кто-нибудь снимал на камеру, как портал открылся?! Ха-ха-ха!Некоторое время все молчали, потрясенные этим открытием.- Мы все равно можем рассказать... В деревне подтвердят... - нерешительно произнесла Варя.- Да кто поверит словам?! - с горечью произнес Артем.- Ничего, - сказала Лида решительно и краем глаза посмотрела на Влада, а не такой уж Влад и размазня. Как он тогда не струсил перед князем, а? - Мы возьмемся за другое дело и добудем доказательства. Теперь мы точно знаем, что все это реально, и знаем, что нужно быть осторожными. Найдем другой случай и все задокументируем. Так, что там у нас насчет проклятого моста?

Ключевые слова: Мертвецы призраки церковь князь авторская история

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