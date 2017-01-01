Демон, проходящий мимо

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 20:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Co6иРаТель ИсT0рий Просмотров: 54 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:06 by

- Давай быстрее! Ща появится кто-нибудь, и кирдык нам!- Не суетись, за шухером лучше следи.- Мля, слежу-слежу. Давай только поскорее.Два человека в темных одеждах стояли около одного из гаражей и пытались его взломать. Гаражные кооперативы находились за городом, поэтому опасаться людей было лишним. Да к тому же на улице была глубокая ночь, хотя и было не так уж темно. Летом так всегда, ночи светлые. В тишине раздался скрип отпираемой двери.- О, ништяк! Как Гошан и говорил - "Мазда"!- Давай, заводи уже!Один из угонщиков достал из-за пазухи отвертку и начал ковырять дверь машины, стоявшей в гараже. Второй же стоял и смотрел и, увлёкшись этим, перестал оглядываться по сторонам.- Так, так, так... И что же тут у нас? Преступление совершается! И это средь бела дня! Ой, то есть ночи...Насмешливый голос, раздавшийся со стороны входа в гараж, заставил обоих грабителей развернуться. Они увидели фигуру, закутанную в плащ, полы которого достигали земли. Лица разглядеть не удалось - было темно, а незнакомец стоял против света.- Слышь, ты кто такой? Ты хоть знаешь, кто босс наш? Гошана знаешь? Вали отсюда, пока мы тебе ребра не сломали!- В натуре! Ща я тебе монтировочкой чик - и в дамки! - вторил первому вору его подельник.- Ай, ай, ай... Как грубо. А я не терплю грубости в свою сторону.Руки незнакомца, до этого момента свободно висящие вдоль туловища, разошлись в стороны, и кисти его зажглись голубым огнем. Свет огня озарил лицо пришельца, и взору бандитов предстала ужасная картина. Зрачки незнакомца были вертикальными, как у кошек, кожа была темно-красного цвета, а жутковатый оскал острых зубов довершал эту сюрреалистичную картину.- О, Господи! - закричал один из грабителей.Воздух взметнулся, и вот незнакомец стоит уже рядом с ним. Когтистая рука, объятая голубым пламенем, схватила его за горло, а вертикальные зрачки посмотрели ему прямо в глаза.- Не поминай Господа всуе...Пальцы, державшие жертву железной хваткой, сомкнулись, и на землю упало горящее тело.- Не подходи, Демон! Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да при...Миг - и вот демон стоит около второго угонщика. Вор с оцепеневшим взглядом отшатнулся, а демон рассмеялся.- Ха-ха-ха-ха! Как же я люблю эти моменты! Глупые людишки! Думаете молитва вас спасет? А-ха-ха-ха!Из-под полы плаща демона плавно выскользнул длинный красный хвост с острым черным наконечником и пронзил угонщика прямо в лоб.Тело медленно осело на землю, а хвост так же плавно вернулся под плащ. Огонь в руках демона потух, и он, сунув руки в карманы своего одеяния, вышел на трассу и медленно побрел по дороге в сторону города, бормоча себе под нос:- Все-таки я погорячился... Надо было хотя бы руки им оторвать или ноги... Или, на худой конец, и то, и другое... Но не убивать же. Эх... Вспыльчивый я стал, старею... Все-таки уже девятьсот лет как-никак... Пора бы и о детях подумать. Хотя нет, не нагулялся я еще...Темнота уже отступала, на смену ночи приходило хмурое утро. На дороге никого не было, лишь старый демон в темном плаще брел в сторону города.

Ключевые слова: Демон магия огонь грабители кровь авторская история

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