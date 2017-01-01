Понравилось? да нет



Мусор

Новость отредактировал Mina Harker - Сегодня, 18:50

Причина: Изменен раздел.

Степан Фомин Просмотров: 54 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:48 by

- Саш, давай приберемся в квартире? - спросила Маша. - Родителям будет приятно, когда они вернутся!Сегодня был необычный день. Родители Маши и Саши ушли к знакомым отмечать чей-то день рождения. Брат с сестрой остались дома одни вплоть до позднего вечера.Маше 16, Саше 17. Обычные подростки. У Саши на уме друзья и развлечения. Маша любит тишину и чтобы везде был порядок. Но Сашу обычно трудно заставить убираться.- Маха, ну отстань ты уже. Мне лень. К тому же у меня сейчас важная переписка, не мешай. - с недовольством отвечал он сестре.- Что ж, в таком случае сама уберусь. Тогда и родителям скажу, что ты мне не помогал. - сказала Маша.Её брат часто сидел в социальных сетях. Но Машины аккаунты давно удалены, да и интернетом ей разрешают пользоваться не так часто.В квартире было достаточно грязно. Особенно сильно был запачкан пол. Было чувство, будто здесь недавно побывала группа шахтёров после смены. Было много мусора. Как после шумной вечеринки. Маше пришлось складывать всё в пакеты для мусора, а пол усиленно оттирать тряпкой. Она возилась пару часов. Одна. За всё это время Саша ей никак не помог. Тем временем мусора набралось аж целых девять пакетов. Когда она закончила убирать, то решила подойти к своему брату.- Не стыдно тебе? Я одна убираю нашу квартиру, а ты всё так и сидишь. Вон, сходи хотя бы мусор выброси. Я уже всё сделала, тебе его надо всего-то до мусорки донести. - негодовала Маша.- Окей. Если я вынесу, ты отстанешь? - Саше не нравилась вся эта ситуация.- Да. Пакетов много, они стоят там. - Маша указала в сторону входной двери.Саша ухватился за них, хотел было нести, но они оказались тяжелее, чем он думал. Он не смог их поднять!- Ты туда кирпичей что ли положила? Я их даже поднять не могу! - негодовал Саша.- Ну вынеси в пару заходов. Ты не можешь их поднять, так я тем более. - устало ответила Маша.Саша понёс пакеты, тем временем Маша закрыла дверь и легла на диванчик и стала смотреть телевизор. Только сейчас она задумалась что как-то долго нет родителей. Они, вроде бы, обещали вернуться до полуночи, но уже почти два часа. "Ну ладно, пусть задерживаются. Всё-таки взрослые люди, к тому же и мы не маленькие". - подумала Маша.Через пару минут раздался звонок в дверь. Маша вздрогнула. Подумав, что это либо брат, либо родители, она пошла открывать. Она уже поднесла руку к замку, но решила на всякий случай посмотреть в глазок. Там действительно стоял Саша. Он продолжал звонить. Это раздражало её.- Да открываю я уже, перестань звонить. - сказала Маша.Но он не переставал.- Хватит уже, а! Тупые у тебя шуточки! - выругалась Маша.Она снова посмотрела в глазок. Её брат всё так же стоял. Маша уже сделала один поворот замка, но что-то её остановило. Эта ситуация была довольно жуткой. Саша стоял как оловянный солдатик и продолжал звонить. Что-то Машу смущало, но она не могла понять, что именно.- Саааш, ну не смешно уже. Перестань, пожалуйста... - протянула она.И тут до неё дошло, что было не так. Саша стоял ровно, с опущенными руками. Но звонок разрывался... Как он мог звонить, не подняв руку? У Маши зашевелились волосы. Она отпрянула от двери и осела на пол.Минут через 20 звонок утих. Маша ринулась к мобильному и стала звонить родителям. Их телефоны остались дома. Она вспомнила, что у брата до сих пор включен компьютер, и она может попробовать написать кому-то из его знакомых. Она села за стол и развернула вкладку браузера. В диалогах висели десятки непрочитанных сообщений. Причем, как оказалось, ещё с утра. "Как это понимать? Он же сказал, у него важная переписка. Что вообще всё это значит?" - мысли крутились у Маши в голове.Сообщения были примерно одного содержания: "Почему ты не перезвонил? Где ты? Почему ты не отвечаешь? Мы же договорились встретиться".Вдруг Маша услышала какую-то песню. Пел детский хор. Это было очень жутко. Пели как будто в другой комнате. Она побежала в зал, чтобы выключить телевизор.Телевизор был выключен. Хор тем временем продолжал петь. Маша не выдержала, открыла входную дверь и шагнула в подъезд.Кто-то из соседей услышал ночью крики и вызвал полицию. Приехали все, кто только мог. Некоторым потребовалась скорая помощь. Также прибыл психолог. Никто в подъезде, да и во всём доме, уже не спал, несмотря на то, что было 3 часа ночи.- Если честно, в моей практике это первый подобный случай. - сказал следователь.- Я уже беседовал с четой Кругловых по этому поводу. Я давно посоветовал им поместить их дочь в стационар. - заявил психиатр. - Но они тешились надеждой, что всё не так уж и плохо.Какой-то мужчина подошёл к Михал Иванычу, следователю, и спросил, что же на самом деле произошло.- Пока точно неизвестно, что происходило в самой квартире. Но на данный момент у меня на руках дело из четырех трупов. Может и больше, сейчас устанавливаем. - ответил Михал Иваныч.- У Марии Кругловой, девочки из 31-ой, психическое расстройство. Если точнее, у неё запущенная шизофрения. - добавил психиатр. - В таких случаях пациенты испытывают визуальные и слуховые галлюцинации.- Михал Иваныч! Михал Иваныч! Нашли! - кричал оперативник. - Нашли телефон.Речь шла о телефоне Маши. Следователя интересовал раздел "Галерея". Он думал, что это поможет ходу следствия.С помощью фотографий в итоге смогли восстановить события того страшного дня...Утром местный канал уже приступит к созданию репортажа:"Сегодня ночью наш город потрясло страшное преступление. Погибла семья из четырёх человек. Невольной убийцей стала девушка Мария, младший ребёнок. У неё был день рождения - исполнялось 17 лет. Год назад у неё установили тяжелую форму шизофрении. Накануне праздника она должна была принять очередную дозу транквилизаторов, но в суматохе все про это забыли. В итоге во время застолья у неё началось обострение, в ходе которого она убила родителей и брата. После этого она продолжала отмечать праздник в присутствии трупов, активно делая фотографии. Вечером Мария расчленила тела, убрала останки в пакеты и выкинула их в окно. Пол отмыла. Через некоторое время ей стало хуже, и она выбросилась в окно сама. Эта история заставила многих людей задуматься о своём окружении. Будьте осторожны. Теперь к другим новостям..."

Ключевые слова: Брат и сестра шизофрения уборка мусор ночь праздник авторская история

Другие, подобные истории: