Заглянуть за грань

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 14:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Loyd Просмотров: 64 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 14:03 by

Всё началось с совершенно не связанных между собой происшествий. Сначала полиция обнаружила квартиру-притон с пятью наркоманскими трупами, как они думали по началу. Позже выяснилось, что погибшие не имеют отношения к «торчкам», они вообще не были замечены ни в чём противозаконном. Глаза у всех были вымазаны какой-то серой жидкостью, которая жутко воняла тухлятиной. Такая же жидкость была обнаружена в стеклянной банке на журнальном столике.Примерно в это же время на городском кладбище проводилась эксгумация тела мужчины с целью взятия образцов для определения родственных связей. В одной из семей резко встал вопрос о наследстве огромного состояния, на которое претендовали невесть откуда появившиеся родственники покойного. Всё бы ничего, но у мертвеца не было глаз. Нет, они не были вырезаны, просто глазную жидкость кто-то умело выкачал при помощи шприца.Родственники подняли «великий вой», который просочился во все газетные издания и интернет. Реакцией общества были массовые запросы на эксгумацию родных, лежащих на этом кладбище. Администрации города пришлось уступить требованиям населения.Как выяснилось, практически у всех покойников отсутствовали глаза. Наконец кому-то из полиции пришло в голову сравнить анализ жидкости из притона с глазной жидкостью покойных. Она оказалась практически идентична за исключением того, что в жидкость из притона была добавлена земля. Анализ показал, что это не местная почва, а скорее, смесь разных грунтов.Подняли архивы города, сделали запрос в МВД. Оказывается, подобные трупы с измазанными глазами уже находили в разных городах, но всё списывали на передоз. Больше никаких сведений найти не удалось. Дело начали «спускать на тормозах», кому охота возиться с «висяком».Неожиданно пришло письмо из Республиканской Психиатрической Клиники. В нём сообщалось, что в одной из палат содержится девушка, обнаруженная живой на месте массовой гибели «наркоманов» два года назад. Её глаза так же были измазаны серой жидкостью.Из её невнятного бормотания удалось выяснить, что глазная жидкость - хорошо налаженный оккультный бизнес. Специально подготовленные люди изымают её у покойников на сорок первый день после смерти. Вскрытие могил и обратное захоронение маскируется так профессионально, что даже на фото, сделанном ранее невозможно определить нарушение целостности могилы. Глазная жидкость смешивается в определённой пропорции с землёй с разных святых и проклятых мест планеты.Если всё сделано правильно, то через некоторое время после её нанесения, можно увидеть мир мёртвых глазами мертвеца, то есть заглянуть за грань. Многие, независимо от того, что увидели, не выдерживают и умирают на месте, другие сходят с ума, а некоторые полностью меняют жизнь.Ощущения, приходящие во время созерцания иного мира, непередаваемы и грандиозны. Даже под страхом возможной смерти посвящённые в процесс люди не хотят отказываться от просмотра того, что происходит за гранью, и платят большие деньги.После этого допроса девушку куда-то увезли, а дело официально закрыли, засекретив все документы. Кто занимается подобным бизнесом - осталось неизвестным.Но однажды на одном из деревенских кладбищ, находящемся далеко за городом, пьяный сторож, недавно получивший столь вакантное место, спустил псов на маячившие у могил фигуры. Они бросились бежать. Одна из фигур замешкалась у забора, и собаки её серьёзно погрызли.На следующее утро на работу не вышел учитель истории одной из городских школ. Его изорванное собаками тело было обнаружено в собственной квартире. Смерть наступила от большой кровопотери. А на банковском счету историка оказалась приличная сумма, никак не соответствовавшая его профессии.Во время обыска был обнаружен скан древнего манускрипта, в котором описывался рецепт, о котором упоминала девушка. Внизу документа стояла плохо различимая подпись «Ronve».Как позже выяснилось из ряда источников, Ronve - один из трёх демонов, передающих тайные знания колдунам и магам, специализирующимся на силах тьмы. По городу поползли нехорошие слухи, начались волнения. Ситуацию тут же взяла под контроль Генеральная Прокуратура. Делу был дан новый ход, только теперь оно переросло в разряд расследований деятельности сект. Кто-то из подозреваемых загремел на нары, кто-то пропал без вести, кто-то погиб при не выясненных обстоятельствах.Но, как бы то ни было, это не принесло никаких результатов. И по сей день то тут, то там находят тела с измазанными серой жидкостью глазами. Желающих заглянуть за грань меньше не становится.

Ключевые слова: Могила труп кладбище глаза авторская история

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