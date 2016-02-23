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Бумага и перо

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:45

foxnik Просмотров: 67 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 11:42 by

Мокро. Темные улицы города сплошь промокли под гнетущим нудным дождем. Лужи стекались по переулкам, лазали в пустые клумбы, лились ручейками по длинным темным дорогам.Всплеск. Артем мчался на работу, шлепая грубыми кожаными сапогами по мокрым улочкам, звеня застежками широкого чемоданчика. Погода не самая приятная, говоря откровенно, да и время позднее, но этот парень крутится как белка в колесе. Двадцать лет, немного худощав, темнеющие светлые волосы, мешки под глазами. Вроде бы обычный житель города Лувров -столицы крупной европейской страны.Отвлечемся. Что же тут необычного? Почему я пишу волшебный роман в грустном сером пристанище больных душ? Ну, так обратим внимание на других людей на многолюдной улочке.По ней идут два незамысловатых человека, один был явно старше, одет в широкий черный плащ, его лицо украшала короткая черная и густая борода, а в волосах уже мельком пробивалась седина. Второй младше, рыжий юноша, очень бледный, щеки покрыты веснушками, одет он в какое-то подобие пончо темно-зеленого цвета и с рыжими полосками.Они шли друг за другом, непринужденно обсуждая что-то, однако мотив их был вовсе не в прогулке. Эти двое отслеживали странноватую женщину азиатской внешности, она была гораздо бледнее парня, а ее губы покрыты слоем яркой красной помады.Мир сменил краски, время остановилось, и без того серая улочка совсем замерла. Азиатка повернулась, посмотрев на парочку, лицо ее сильно преобразилось: вместо аккуратного ротика красовалась длинная зубастая улыбка до ушей, черные волосы стали двигаться, нарушая законы физики, а глаза полностью почернели.- Учитель и ученик, видимо, у Клана совсем мозги пересохли, - сказала зубастая девушка, но парочка все еще стояла, не отрывая от нее своего внимания. - Что молчите? Язык отсох?- Давай, - скомандовал учитель, и юноша, сбросив пончо, обнажил крупный арсенал разнообразных мешочков, висящих у него на ремешках.Стоило им показаться, как они струёю хлынули в зубастую бестию. Сталкиваясь с ней, мешочки взрывались разными цветами, оставляя густой туман, из которого громко разносились крики демоницы.Учитель неторопливо приблизился к эпицентру взрывов.- Хватит, - сказал мужчина, и взрывы прекратились.Туман растворился, и перед ним предстала потрепанная фигура, окровавленная черной кровью.- Аард Бастия Тоун, вы обвиняетесь в массовом убийстве членов Клана и массовым разбоям среди обычных жителей. Советую сдаться, либо вы будете уничтожены. Мразь, гадкое человекоподобное отродье, охотящееся как крыса.- Я уже это слышал, Артем!Артем ожил и щелкнул пальцами, чемоданчик открылся, увеличиваясь в размерах. Парень щелкнул еще раз, и уже большой чемодан, влетев в бестию, проглотил ее, вернувшись, как бумеранг, в руки хозяину, возвращаясь в прежний размер. Артем, задумчиво постояв, решил уже отправиться сдавать её.- Компактно, - заметил рыжий парнишка.- Чего стоишь? Неси уже! - вскрикнул учитель, отвесив подзатыльник Артему.Парень знал, что с этими ребятами шутить не надо, на волшебной стороне Луврова их, охотников, почитают чуть ли не как божеств, а он всего лишь простой курьер, служивший в бумажном отделе Клана, поэтому не повиноваться было нельзя.Бумажный отдел кишел старичками, важными толстыми боссами и худощавыми противными менеджерами. Все напоминало офис простых немагических смертных: всюду текла работа, все постоянно ругаются, а Артему отвешивают нагоняи то из одного угла, то из другого, какой уж там карьерный рост.Чемоданчики с темными существами курьеры клали на ленту, как в аэропорту, которая отправляла их в хранилище.Сдав, он расписался и отправился к своему новому начальнику Эдди - человеку огромному как Джбба-Хатт. Он вечно сидит на своем троне за широким столом, который прогибался от тяжести бумаг, лежащих на нем в огромном количестве.- А, вот и ты, моя главная улиточка, - сказал Эдди с насмешкой. - Рад тебя видеть, хоть и забыл твое имя, дружок. Если уж быть честным, терпеть я вас не могу, лентяи. Только и ждете нашей смерти, думаете, что займете места, а вот фиг вам. Я и после смерти правлю балом. Усек, салага?- Да, сэр.- Итак... - сказал он, взял со стола дело Артема и немного почитал его. - Ну, в целом, оценивать твою работу по принесению чемоданчиков было бы глупо, да и твоя высокая оценка в академии магических искусств, будь уверен, меня совсем не касается. На твою работу может сгодиться даже тупоголовый осел, и работать он бы стал не хуже тебя, но раз такое дело, то тебе, лоботрясу, я работать разрешаю под своим началом.Артема устроили быстро, ему достался небольшой столик и стул, а еще куча бумажной работы. Хотя, смею вас уверить, Артем -вовсе не бездарность, а образцовый ученик академии, но по глупости или же по желанию (что одно и то же) выбрал науку, которую ценили в магическом мире не особо. Все-таки ему, магистру по изучению магических животных, не повезло только в том, что они давно попрятались из-за вредных производств магов, поэтому он был скинут на одну полку к ненужным юристам по магическим правам, бухгалтерам и экономистам по волшебной экономике, которых и списывают в такие конторы. Не взирая на все это, магозоологи обладали огромными познаниями, а их предшественники приручали удивительных тварей, которые давали им многие возможности. Артем это прекрасно знал, он прошел долгий путь обучения и практик, поэтому ему плохо верилось, что при выходе из академии его ждет только два пути — быть нищим отшельником или же офисным клерком (а выбрал он второе).Со временем его работа превращалась в рутину, покрытую бумажной работой и редкими выходами за сбором темных тварей. Со временем поимок Аард - новых сильных темных существ - больше не случалось. Конечно, армия темных была побеждена многие годы назад, что, в принципе, и сложило магическое общество в единое государство, но многие, как и Артем, вполне понимали, что возрождение их было вопросом времени. Все-таки темный лорд так и не был уничтожен полностью, судя по рассказам из учебника магической истории.Однажды Артема повысили, в его обязанности теперь входило разбирать всякие дела с охотниками и подписывать различные бумажки, мол, они ломают кости темным тварям не просто так, а в знак большой любви и привязанности.В отделе его зауважали, он два месяца работал, не покладая рук. Стал работником месяца с отлично сортированными газетками, но на самом деле это вранье.В один день он застал босса на улице, лицо его было красное как помидор. Глаза поникшие, а его массивный живот очень уменьшился в размерах.- Выпьем? - сказал он без лишних объяснений.Артем согласился.В баре было не так людно. Захватив две кружки пива, они сели за дальний столик.- Понимаешь, жизнь странная штука. Раньше я был лучшим боевым волшебником всех семи Кланов, участвовал в настоящих боях, а когда мы намылили морду этому... выродку, то возвели меня как героя. Дали офис слабоумных молодняков, а вот не стоило этого делать было. Как видишь, я стал на несколько десятков размеров больше, а из заклинаний я максимум могу притянуть табуретку для моей массивной задницы, - босс впервые заговорил с Артемом так открыто. - А теперь еще жена, та еще сучка. Ты представляешь, она бросила меня из-за того, что я не иду в бизнес. Да какой же бизнес в магическом мире?! Я не чертов кошелек.- Да, я, кажется, вас понял, - сказал смущенно Артем.- Да ну, парень, поговорим по-мужски, а не как подчиненный с хозяином. Не стесняйся. Что ты думаешь насчет жены? - спросил он.- Эм... Ну, я думаю, что... она поступила неправильно.- Вот это по-нашему. Никогда не говори слишком смело с тем, кто тебя главнее. Правильно! - сказал босс, улыбаясь и чокнувшись с Атемом кружками с крепким медовым пивом.С градусами алкоголя они разговорились. Оказалось, что у них было много общего, а они так и не поняли это за месяцы совместной работы. Так Артем и получил повышение.В один день Артему поступило задание помочь старому охотнику Шраму, он захотел купить себе домик в новом районе, а бумажные циферки наводят на него смуту.В отделах Клана есть несколько способов переместиться быстро и безопасно: это телепорт, рукохват и некое подобие вертолета, но на винте крепились гигантские перья птицеподобного дракона - Василиска. Однако Артем не знал, что рукохват - это самое жуткое изобретение Клана. Оно представляет собой дверь, войдя в которую, человек попадает в маленькую кабинку. Мага схватывают сотни рук из стен и разрывают на части, а в другом месте, точно в такой же двери, руки эти части собирают.Войдя в длинный коридор с дверьми, парень вошел в одну из них, попав в темноту такую, что даже стен было не видно. Вдруг рука схватила Артема за плечо, другая схватилась за коленку, и еще сотни рук тянулись к другим частям тела.Очнулся Артем уже собранный, тонко подметив, что все-таки стоило посмотреть инструкцию к этой штуке, но потом он вспомнил, что печатал их два месяца, и успокоился.Он оказался в небольшом, но богатом поселке. Выйдя из телепортационного центра, он увидел большие яркие и длинные коттеджи с 7-8 этажами, больше напоминавшие многоэтажки. На лавочке его уже ждал Шрам - широкоплечий, старый мужчина с длинным шрамом на лице, который шел прямо вдоль его надбровных дуг.- Артем Сокольник?- Да, это я, - ответил Артем, улыбаясь во все тридцать два зуба и пытаясь смахивать на немагических менеджеров по продажам. - Ну что, приступим.Составление магических документов очень отличается от их подписи. Для создания какого-либо соглашения создается особая телепатическая связь между всеми людьми, которые в нем задействованы, после чего очень они мысленно обговаривают абсолютно все детали. Только после этого нужный документ появляется из воздуха. Нарушение магического соглашения любой важности может привести к смерти.Шрам, Артем и продавец говорили много, обсуждали все, начиная с того, как долго Шрам будет жить в доме, заканчивая темами вроде: «Сколько котят одного цвета могут находиться в доме одновременно, не вредя фен-шую помещения?», но прелесть телепатии в очень быстром обмене мыслей, поэтому сделки занимали мало времени.Старый маг был доволен работой Артема, ведь теперь он с уверенностью может разлечься на диване в своем доме, однако уже через неделю Артему поступил новый звонок.

Ключевые слова: Магия магический мир работа отдел авторская история

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