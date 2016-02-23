Бумага и перо

Бумага и пероМокро. Темные улицы города сплошь промокли под гнетущим нудным дождем. Лужи стекались по переулкам, лазали в пустые клумбы, лились ручейками по длинным темным дорогам.
Всплеск. Артем мчался на работу, шлепая грубыми кожаными сапогами по мокрым улочкам, звеня застежками широкого чемоданчика. Погода не самая приятная, говоря откровенно, да и время позднее, но этот парень крутится как белка в колесе. Двадцать лет, немного худощав, темнеющие светлые волосы, мешки под глазами. Вроде бы обычный житель города Лувров -
столицы крупной европейской страны.
Отвлечемся. Что же тут необычного? Почему я пишу волшебный роман в грустном сером пристанище больных душ? Ну, так обратим внимание на других людей на многолюдной улочке.
По ней идут два незамысловатых человека, один был явно старше, одет в широкий черный плащ, его лицо украшала короткая черная и густая борода, а в волосах уже мельком пробивалась седина. Второй младше, рыжий юноша, очень бледный, щеки покрыты веснушками, одет он в какое-то подобие пончо темно-зеленого цвета и с рыжими полосками.
Они шли друг за другом, непринужденно обсуждая что-то, однако мотив их был вовсе не в прогулке. Эти двое отслеживали странноватую женщину азиатской внешности, она была гораздо бледнее парня, а ее губы покрыты слоем яркой красной помады.
Мир сменил краски, время остановилось, и без того серая улочка совсем замерла. Азиатка повернулась, посмотрев на парочку, лицо ее сильно преобразилось: вместо аккуратного ротика красовалась длинная зубастая улыбка до ушей, черные волосы стали двигаться, нарушая законы физики, а глаза полностью почернели.
- Учитель и ученик, видимо, у Клана совсем мозги пересохли, - сказала зубастая девушка, но парочка все еще стояла, не отрывая от нее своего внимания. - Что молчите? Язык отсох?
- Давай, - скомандовал учитель, и юноша, сбросив пончо, обнажил крупный арсенал разнообразных мешочков, висящих у него на ремешках.
Стоило им показаться, как они струёю хлынули в зубастую бестию. Сталкиваясь с ней, мешочки взрывались разными цветами, оставляя густой туман, из которого громко разносились крики демоницы.
Учитель неторопливо приблизился к эпицентру взрывов.
- Хватит, - сказал мужчина, и взрывы прекратились.
Туман растворился, и перед ним предстала потрепанная фигура, окровавленная черной кровью.
- Аард Бастия Тоун, вы обвиняетесь в массовом убийстве членов Клана и массовым разбоям среди обычных жителей. Советую сдаться, либо вы будете уничтожены. Мразь, гадкое человекоподобное отродье, охотящееся как крыса.
- Я уже это слышал, Артем!
Артем ожил и щелкнул пальцами, чемоданчик открылся, увеличиваясь в размерах. Парень щелкнул еще раз, и уже большой чемодан, влетев в бестию, проглотил ее, вернувшись, как бумеранг, в руки хозяину, возвращаясь в прежний размер. Артем, задумчиво постояв, решил уже отправиться сдавать её.
- Компактно, - заметил рыжий парнишка.
- Чего стоишь? Неси уже! - вскрикнул учитель, отвесив подзатыльник Артему.
Парень знал, что с этими ребятами шутить не надо, на волшебной стороне Луврова их, охотников, почитают чуть ли не как божеств, а он всего лишь простой курьер, служивший в бумажном отделе Клана, поэтому не повиноваться было нельзя.
Бумажный отдел кишел старичками, важными толстыми боссами и худощавыми противными менеджерами. Все напоминало офис простых немагических смертных: всюду текла работа, все постоянно ругаются, а Артему отвешивают нагоняи то из одного угла, то из другого, какой уж там карьерный рост.
Чемоданчики с темными существами курьеры клали на ленту, как в аэропорту, которая отправляла их в хранилище.
Сдав, он расписался и отправился к своему новому начальнику Эдди - человеку огромному как Джбба-Хатт. Он вечно сидит на своем троне за широким столом, который прогибался от тяжести бумаг, лежащих на нем в огромном количестве.
- А, вот и ты, моя главная улиточка, - сказал Эдди с насмешкой. - Рад тебя видеть, хоть и забыл твое имя, дружок. Если уж быть честным, терпеть я вас не могу, лентяи. Только и ждете нашей смерти, думаете, что займете места, а вот фиг вам. Я и после смерти правлю балом. Усек, салага?
- Да, сэр.
- Итак... - сказал он, взял со стола дело Артема и немного почитал его. - Ну, в целом, оценивать твою работу по принесению чемоданчиков было бы глупо, да и твоя высокая оценка в академии магических искусств, будь уверен, меня совсем не касается. На твою работу может сгодиться даже тупоголовый осел, и работать он бы стал не хуже тебя, но раз такое дело, то тебе, лоботрясу, я работать разрешаю под своим началом.
Артема устроили быстро, ему достался небольшой столик и стул, а еще куча бумажной работы. Хотя, смею вас уверить, Артем -
вовсе не бездарность, а образцовый ученик академии, но по глупости или же по желанию (что одно и то же) выбрал науку, которую ценили в магическом мире не особо. Все-таки ему, магистру по изучению магических животных, не повезло только в том, что они давно попрятались из-за вредных производств магов, поэтому он был скинут на одну полку к ненужным юристам по магическим правам, бухгалтерам и экономистам по волшебной экономике, которых и списывают в такие конторы. Не взирая на все это, магозоологи обладали огромными познаниями, а их предшественники приручали удивительных тварей, которые давали им многие возможности. Артем это прекрасно знал, он прошел долгий путь обучения и практик, поэтому ему плохо верилось, что при выходе из академии его ждет только два пути — быть нищим отшельником или же офисным клерком (а выбрал он второе).
Со временем его работа превращалась в рутину, покрытую бумажной работой и редкими выходами за сбором темных тварей. Со временем поимок Аард - новых сильных темных существ - больше не случалось. Конечно, армия темных была побеждена многие годы назад, что, в принципе, и сложило магическое общество в единое государство, но многие, как и Артем, вполне понимали, что возрождение их было вопросом времени. Все-таки темный лорд так и не был уничтожен полностью, судя по рассказам из учебника магической истории.
Однажды Артема повысили, в его обязанности теперь входило разбирать всякие дела с охотниками и подписывать различные бумажки, мол, они ломают кости темным тварям не просто так, а в знак большой любви и привязанности.
В отделе его зауважали, он два месяца работал, не покладая рук. Стал работником месяца с отлично сортированными газетками, но на самом деле это вранье.
В один день он застал босса на улице, лицо его было красное как помидор. Глаза поникшие, а его массивный живот очень уменьшился в размерах.
- Выпьем? - сказал он без лишних объяснений.
Артем согласился.
В баре было не так людно. Захватив две кружки пива, они сели за дальний столик.
- Понимаешь, жизнь странная штука. Раньше я был лучшим боевым волшебником всех семи Кланов, участвовал в настоящих боях, а когда мы намылили морду этому... выродку, то возвели меня как героя. Дали офис слабоумных молодняков, а вот не стоило этого делать было. Как видишь, я стал на несколько десятков размеров больше, а из заклинаний я максимум могу притянуть табуретку для моей массивной задницы, - босс впервые заговорил с Артемом так открыто. - А теперь еще жена, та еще сучка. Ты представляешь, она бросила меня из-за того, что я не иду в бизнес. Да какой же бизнес в магическом мире?! Я не чертов кошелек.
- Да, я, кажется, вас понял, - сказал смущенно Артем.
- Да ну, парень, поговорим по-мужски, а не как подчиненный с хозяином. Не стесняйся. Что ты думаешь насчет жены? - спросил он.
- Эм... Ну, я думаю, что... она поступила неправильно.
- Вот это по-нашему. Никогда не говори слишком смело с тем, кто тебя главнее. Правильно! - сказал босс, улыбаясь и чокнувшись с Атемом кружками с крепким медовым пивом.
С градусами алкоголя они разговорились. Оказалось, что у них было много общего, а они так и не поняли это за месяцы совместной работы. Так Артем и получил повышение.
В один день Артему поступило задание помочь старому охотнику Шраму, он захотел купить себе домик в новом районе, а бумажные циферки наводят на него смуту.
В отделах Клана есть несколько способов переместиться быстро и безопасно: это телепорт, рукохват и некое подобие вертолета, но на винте крепились гигантские перья птицеподобного дракона - Василиска. Однако Артем не знал, что рукохват - это самое жуткое изобретение Клана. Оно представляет собой дверь, войдя в которую, человек попадает в маленькую кабинку. Мага схватывают сотни рук из стен и разрывают на части, а в другом месте, точно в такой же двери, руки эти части собирают.
Войдя в длинный коридор с дверьми, парень вошел в одну из них, попав в темноту такую, что даже стен было не видно. Вдруг рука схватила Артема за плечо, другая схватилась за коленку, и еще сотни рук тянулись к другим частям тела.
Очнулся Артем уже собранный, тонко подметив, что все-таки стоило посмотреть инструкцию к этой штуке, но потом он вспомнил, что печатал их два месяца, и успокоился.
Он оказался в небольшом, но богатом поселке. Выйдя из телепортационного центра, он увидел большие яркие и длинные коттеджи с 7-8 этажами, больше напоминавшие многоэтажки. На лавочке его уже ждал Шрам - широкоплечий, старый мужчина с длинным шрамом на лице, который шел прямо вдоль его надбровных дуг.
- Артем Сокольник?
- Да, это я, - ответил Артем, улыбаясь во все тридцать два зуба и пытаясь смахивать на немагических менеджеров по продажам. - Ну что, приступим.
Составление магических документов очень отличается от их подписи. Для создания какого-либо соглашения создается особая телепатическая связь между всеми людьми, которые в нем задействованы, после чего очень они мысленно обговаривают абсолютно все детали. Только после этого нужный документ появляется из воздуха. Нарушение магического соглашения любой важности может привести к смерти.
Шрам, Артем и продавец говорили много, обсуждали все, начиная с того, как долго Шрам будет жить в доме, заканчивая темами вроде: «Сколько котят одного цвета могут находиться в доме одновременно, не вредя фен-шую помещения?», но прелесть телепатии в очень быстром обмене мыслей, поэтому сделки занимали мало времени.
Старый маг был доволен работой Артема, ведь теперь он с уверенностью может разлечься на диване в своем доме, однако уже через неделю Артему поступил новый звонок.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:42 by foxnikПросмотров: 67Комментарии: 2
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