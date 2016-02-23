Поместье черных ветвей. Часть 1

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:07

Причина: Стилистика автора сохранена

Марк Крам Просмотров: 89 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:07 by

Письмо, которое я получил незадолго до появления в Даркпорте, должен признаться, привело меня в некоторое изумление.В этом городишке не было никого из тех, кого бы я мог посчитать знакомым. Да и о своем появлении прежде нигде не оглашал, оставляя это в секрете. Местные жители, живущие в маленьких домишках из соломенной крыши, казались мне какими-то закрытыми и пугливыми, словно скрывая от всех приезжих и проходимцев свои тайны, наотрез отказываясь ими делиться. Но, как оказалось позднее, я выяснил, что у них был один зловещий секрет, от одного упоминания о котором приводило людей в неимоверный ужас. Старожилы рассказали мне о местных поверьях и преданиях, сводящиеся к одному единственному месту, куда не смеют приближаться жители окрестности Даркпорта.Поместье Боуэлов, чей мрачный особняк стоит на краю утеса окружённый лесным забором. Его еще называют «Поместье черных ветвей» из-за черных массивных деревьев, чьи древние корни глубоко вросли в землю, полностью закрепившись на ее участке. Об этом месте ходило много дурных легенд, половина из которых были настолько безумны и неправдоподобны, что я просто отказывался в них поверить. После всего того, что мне рассказали старожилы, я опасался больше за семью Боуэлов, репутация коих считалась настолько грязной, что многие могли пойти на них с огнем, дабы прекратить, по их словам, темные злодеяния, что творил Найджел Боуэл и его предки. Жестокие убийства, таинственные исчезновения людей, которых впоследствии некоторого времени видели в лесах Даркпорта, недалеко от поместья, в виде мерзких человекообразных существ, именуемых упырями. Все эти богомерзкие выходки приписали одному человеку – колдуну Найджелу Боуэлу.Я решил наведаться в поместье и развеять мифы и проклятия, так крепко укоренившиеся в душах каждого жителя Даркпорта. Письмо, обнаруженное в моем доме, из текста которого выказывалось почтение и доброжелательное приглашение на ужин, стало еще одной причиной моего визита в особняк Боуэлов. Я взял письмо с собой и положил его на заднее сидение машины.Стояла чудесная погода. Словно благоприятствуя моей поездке, на чистом небе сверкало солнце, ярко освещавшее мне путь. Но продолжалось это недолго. Когда я углубился в лес – в темную глухую чащу, где ветви огромных черных деревьев, сомкнув густые листья, не пропускают солнечные лучи – автомобиль окружил мрак. Видимость стала плохой, и я заметно сбавил скорость, чтобы случайно не врезаться в одно из толстых стволов жутких растений, вид которых я так и не смог определить. Кругом было пустынно. Проезжая по кочкам и ухабам, создавалось впечатление, что этой дорогой не пользовались уже несколько лет.Об этих местах местные поселенцы разжигали жуткие слухи, и, признаться, мне не в чем было их упрекать. Глядя на столь мрачный пейзаж с корявыми старыми деревьями, густые кроны которых служили неким защитным слоем от внешнего мира и света, создавалось неприятное впечатление безнадежности и неминуемой опасности. Словно нечто притаилось за одним из уродливых стволов, готовое в любой момент напасть на ничего не подозревающего путника и утащить в глубины темного леса. Мифы о существах, якобы обитавших в здешних окрестностях, мог оказаться простым воображением, сыгравшим злую шутку в подходящем для этого месте, но у меня не было ни единого желания проверять достоверность таких слухов. Я хотел, как можно скорее добраться до поместья Боуэлов.Свернув на узкую тропу, ответвлённую от основной дороги, я понял, что у цели, когда впереди показались открытые ржавые ворота.Въехав во двор, первым делом обнаружил неухоженный сад, заросший сорняками. Выйдя из машины, взор устремился на деревянный двухэтажный дом с черепичной крышей, за которым тянулись овощные грядки. По левую сторону от дома стоял старый амбар, сгнившая крыша которого была готова вот-вот обрушиться. Глядя на безлюдье и запустение, казалось, будто здесь уже давно никто не живет.В окне второго этажа поместья я заметил темный силуэт мужчины, который, не пытаясь спрятаться, неподвижно стоял, выжидающе прожигая меня взглядом.Я постучал в дверь и стук эхом разнесся по дому.Послышался звук отодвигающихся засовов, и дверь осторожно открылась. Из нее показалась маленькая старушка в черном платье, поверх которого был накинут белый фартук. Ее голову прикрывал серый платок, из-под которого пробивались седые волосы. Лицо выглядело неестественно белым, как у мертвеца. На вид ей можно было дать лет восемьдесят.– Здравствуйте, я по приглашению Найджела Боуэла. Я получил от него письмо и...– Здесь нет таких, – грубо отрезала старушка.Ее глаза немигающие уставились куда-то в пол, словно не замечали меня.– Уходи отсюда. Уходи, пока он не увидел тебя, – тревожно заговорила она.– Элоиз, кто там? – отдалено из-за двери раздался твердый мужской голос.– Денни Хэррсон, – крикнул я в сторону дверного проема.Минутная пауза, после которой голос произнес:– Элоиз, впусти его.Костлявый палец старушки указал следовать за ней. Войдя в прихожую, я обнаружил жуткий беспорядок. На полу валялись листки бумаги с начертанными на них диковинными рисунками. В углу лежала скомканная грязная одежда. Красный ковер, постеленный на полу, был измазан в каких-то пятнах. Однако при всем этом положении, я не мог не заметить, как дом мистера Боуэла буквально пестрил разнообразным антиквариатом. Рядом с поворотной лестницей, что находилась чуть дальше по коридору от прихожей, стоял индийский сундук, обтянутый кожей буйвола. В одной из открытых комнат, мимо которых мы проходили, я обнаружил на столике старинную шкатулку из разноцветных камней, сделанную не позднее восемнадцатого века. Мельком я заметил какую-то каменную глыбу, стоявшую в центре комнаты, напоминающую статую, но не успел как следует ее рассмотреть.Я обратил внимание на множество висящих по обе стороны стены картин, которые говорили о жильцах, обитавших здесь за много лет назад: от самого первого Боуэла, построившего этот дом, и вплоть до нынешнего его владельца.– Меня зовут Элоиз Берген, – следуя по коридору, представилась старушка. – Я служу гувернанткой и камердинером в этом доме. Все возникнувшие вопросы вы можете задать лично мне, – в ее голосе звучала отстраненность, словно она сама не понимала, о чем говорит.«Эта старуха сумасшедшая», подумал я.Когда мы вошли на кухню, за столом уже сидел мужчина, одетый в помятый фрак. Черные неухоженные волосы, в которых прослеживалась некоторая рано наступившая седина, говорили о его наплевательском отношении к своей внешности, однако уродом его назвать было нельзя. Лицо украшала козлиная бородка. Руки опирались на длинную трость. Такая же мертвенно-бледная кожа, как и у его гувернантки, которая несколько минут назад напугала меня своим странным поведением. Худое лицо в старческих морщинах.– Мистер Хэррсон! – воскликнул незнакомец, с трудом вставая со своего насиженного места, при этом всем телом опираясь на трость. – Рад вас видеть! Очень рад! Я был уверен, что вы откликнетесь на мое приглашение. Позвольте представиться – Найджел Боуэл, – сказал он, протягивая мне руку.Коснувшись его ладони, я неожиданно почувствовал жуткий холод, отчего едва сумел подавить крик. Кажется, этот холодок отчасти перешел на мое тело, и даже когда мы перестали жать друг другу руки, я все еще не мог отделаться от этого мерзкого ощущения.«Словно покойник», - возникла жуткая мысль.Старушка, что стояла в стороне, что-то бормотала себе под нос, но я так и не расслышал слов.– Элоиз, хватит болтать! Налей нам вина! – крикнул Найджел, присаживаясь на стул. Я разместился по другую сторону квадратного стола, покрытого запачканной пленкой.Когда старушка удалилась, Боуэл тихо прошептал:– Не обращайте внимание на беспорядок. В последнее время я подхватил какую-то болезнь и постоянно чувствую слабость. После этих лживых слухов вся прислуга ушла и теперь со мной только Элоиз. Вы ведь слышали этих беспробудных пьяниц и проклятых пустословов, что так нещадно порочат имя моей семьи грязными слухами и пустыми сплетнями. Они приписывают мне деяния, которые я не совершал.– Однако новости уже распространились по всей окрестности Даркпорта.– Интересно устроено: ложь всегда была привлекательней правды. Ведь лучше поверить в красочную историю лжи, чем услышать обычную серую правду, которая и без того не нужна людям.– Мистер Боуэл, почему вы прислали это письмо мне? – поинтересовался я.В комнату незаметно вошла старушка с подносом в руках, на котором стояло два бокала с вином, красным, как сама кровь. Элоиз подала бокал Найджелу, который незамедлительно поспешил отведать напитка, что как, казалось, придавал ему сил для беседы.– Вы приехали сюда отнюдь не из-за чудесного пейзажа, ведь так? – задал он вопрос.– Не знаю, что заставило меня переехать в этот захолустный городишко, возможно, сюда меня привели родственные корни. Мой дед жил здесь и оставил мне в наследство дом, что удивительно, ведь я никогда о нем не слышал, да и мой отец не упоминал о его имени, словно оно находилось в нашей семье под большим запретом.Я поднес бокал вина к губам и ощутил одурманивающий аромат напитка. Сделав небольшой глоток, я почувствовал, как тепло разливается по всему телу и расслабился.– Ваш отец жил здесь, когда еще был ребенком и не раз заходил ко мне в гости с вашим дедушкой, с которым мы в то время дружили. Нас обоих объединяло стремление к утерянным знаниям давно забытых и похороненных древностью веков. Мы с Чарльзом много путешествовали, побывали в самых отдаленных уголках Европы и Африки. Мы тогда были очень молоды и неугомонны, словно одержимы какой-то безумной идеей, завладевшей нами обоими. Все свое состояние я тратил на сборку оккультных материалов, во многом помогавших нам в изучении символов и манускриптов, что мы не раз находили в странствиях по миру. Вот это, – мистер Боуэл указал пальцем на стену, – я добыл у Индонезийского племени «Кхалькулу».Я поднял голову наверх, куда указывал Найджел и заметил, что прямо надо мной, на стене, висела какая-то странная деревянная маска с вырезными на ней мистическими символами и знаками. Жуткая улыбка, напоминающая оскал бабуина, произвела на меня очень сильное впечатление. Я пересел на другой стул, чтобы не находится под навесом этого пугающего существа.– Индонезийцы именуют его «Башша-Агг». Это божество удачи. Местные поверья говорят, что эта маска оберегает дом от злых духов и привидений.– Глядя на эту маску, я вижу причину появления этих призраков, о которых вы говорите.Мистер Боуэл улыбнулся.– Поверьте, мистер Хэррсон, в этом доме есть вещи и похуже безобидной маски. За столько лет туманных поисков и бесполезных открытий я навидался такого, что нормальный человек счел бы безумным, однако я был не только свидетелем, но и принимал в некоторых вещах непосредственное участие. Ведь не все племена, как вы наверняка считаете, безобидные и адекватные. Как я уже говорил, я узрел многие тайны этого мира, но вряд ли захотел бы увидеть их вновь. Видел все грязные и потаенные углы человечества, что очень хорошо спрятаны. Если бы ваш дедушка был жив, мистер Хэррсон, будучи ребенком вы бы услышали от него не мало историй на ночь, – смеясь произнес Найджел, отпивая из бокала.– Мне бы хотелось о нем как можно больше узнать. Все-таки он мой родственник и жил здесь. Вы столько лет с ним общались и, должно быть, хорошо знали его?– Чарльз был единственным, кто понимал меня, остальные называли нас сумасшедшими глупцами и сочиняли истории, одну из которых вам уже довелось услышать. А знаете что, я предлагаю вам пожить в моем скромном поместье несколько дней. Я расскажу вам все, что знаю о Чарльзе и покажу то, что привез из дальних странствий. Вам это понравится.Что двигало мной – любопытство или нечто иное? В тот момент я особо не задумывался, но без колебаний согласился. Мистер Боуэл оказался не таким уж и страшным, как его описывали в городе. Обычный пожилой мужчина, что относился к дурацким слухам с усталой насмешкой.День прошел удивительно быстро. И я не заметил, как неуклонно начала наступать ночь. На самочувствии сказалась долгая поездка по ухабистым дорогам. Элоиз проводила меня в просторную гостевую комнату на втором этаже. Кровать, прикроватная тумбочка, кажется, сохранившийся еще с колониальных времен старый тяжелый шкаф, и два стула с деревянными подлокотниками, позволяли назвать эту комнату вполне уютной для ночлега.Я долго не мог уснуть, и до слуха постоянно доносился протяжный вой, раздававшийся со стороны леса. Раскрыв ставни и впуская в комнату бледный лунный свет, я всматривался в кромешную тьму, но во дворе никого не обнаружил.Неожиданно за моей спиной раздался противный скрип, отчего я вздрогнул. Повернувшись на звук, обнаружил слегка приоткрытую дверь. Странно, ведь я помню, что закрывал ее на ключ. Не то чтобы я не доверял мистеру Боуэлу, просто так мне было куда удобней и безопасней, чем сейчас. Сложилось дурное, какое-то совершенно безумное ощущение, словно за мной наблюдают.Я подошел к двери и, убедившись, что по ту сторону никого нет, закрыл ее. Но это нисколько не ослабило напряжения, которое никак не желало покидать меня. Оно усилилось с пришедшей в голову мыслью, и теперь почему-то начало казаться, что за дверью кто-то стоит и смотрит, как бы сквозь нее, прямо на меня. Я вытер пот, образовавшийся на лбу, и с неимоверным трудом заставил себя отогнать ненужные мысли, вызванные наверняка обилием происшествий... Кажется, я и сам стал заражаться этой людской суеверной чумой.Собравшись уж было ложиться спать, я повернулся к кровати и вдруг замер на месте, заметив, как в левом углу комнаты, во мраке, сидело какое-то маленькое страшилище. У существа были изогнутые рога и мерзкая, ухмыляющаяся пасть, из которой торчали два больших клыка, сзади спадала черная грива, а жесткие брови были сомкнуты в гневе, вместо глаз два черных провала. Всмотревшись получше, я, наконец, понял, что это очередная зловещая маска, какую привез Найджел из своих долгих путешествий. Ночью они казались еще более пугающе, наверно, потому что темнота искажала очертания дьявольской маски, придавая ей реалистичность. Я нервно сглотнул, пытаясь прийти в себя от только что увиденного. Неужели он действительно думает, что эти чертовы маски приносят пользу и добро? От одного их вида кровь стынет в жилах и становится невыносимо дурно. Я даже притронуться к этой твари боялся, опасаясь, что она тут же сойдет со стены и накинется на меня. Какие еще сюрпризы нужно ожидать, ведь, если мне не изменяет память, Найджел говорил, что здесь есть вещи и пострашнее каких-то глупых масок.Глядя на зловеще улыбающуюся рожу, в голове невольно представилась картина того, что делали те племена, какие обряды и изуверства они совершали ради поклонения проклятой маски, которую по заблуждениям своим считали божеством. Мистер Боуэл был прав, и мир только снаружи кажется таким замечательным и нормальным, ведь никто не задумывался, что самые грязные, темные и извращенные его пороки прячутся далеко от нас. Но что если когда-нибудь все перевернется с ног на голову, и вот уже горстки нормальных людей будут прятаться в норах подобном крысам, а безумцы в открытую совершать жестокие поступки и нечеловеческие ритуалы, объясняя это велением какого-нибудь кровавого божества свыше. Не это ли будет считаться достойным концом для всего живого окружающего нас мира, стремительно сгоревшего в пучине хаоса и разврата?Зачем мой дед принимал участие в этих странных экспедициях по миру? Что они искали и нашли ли?Я принял решение на время отбросить тревожащие мысли и попытаться уснуть. Крадущимся шагом я направился к висящей на стене маске. Затем осторожно взял ее в руки, ощутив, как по телу пробегают мурашки, и с гримасой отвращения кинул ее в дальний конец тумбочки.Лишь в середине ночи сумел погрузиться в сон, не обращая внимание на вой, что изредка раздавался со стороны окна.Продолжение следует...

Ключевые слова: Мифы колдовство родственники смерть авторская история

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