Ключи от мира

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:19

Причина: Изменен раздел

Mr bygimem Просмотров: 14 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:18 by

Здравствуй, неведомый читатель! Если ты понимаешь этот язык, значит мне повезло, и отправленное неведомо куда сообщение не затерялось на просторах Всемирной Паутины. То, что здесь написано, скорее всего, покажется тебе странным, даже противоестественным — но увы, я могу лишь надеяться, что ты не воспримешь мои слова, как троллинг, крипоту или бред очередного психа. Те, кто разбираются в теме, могут бить себя ладонью по лицу, пока не окосеют — я всё равно расскажу о том, что мне удалось узнать. Понятия не имею, куда попадёт эта история, поэтому в ней не будет ни форматирования, ни изображений — только стандартные символы.Полагаю, тебе доводилось слышать о нетсталкерах, тёмных углах Интернета, файлах смерти и прочей подобной ерунде — иначе вряд ли этот текст вообще оказался бы в твоих руках. Так вот, знай — всё, что рассказывают про таинственные компьютерные штуковины, никогда не было правдой. Реальность намного сложнее, ужаснее и величественнее, чем могут вообразить все эти авторы. И, если что, сразу предупрежу — я не какой-то там Просвещённый Нео, способный дать ответ на любой вопрос. Меня до сих пор поражает и восхищает увиденное, и я не имею ни малейшего представления о происходящем — только знаю, как в общих чертах выглядит исследованный мною кусочек сети. Даже о его масштабах мне ничего не известно. Ладно, хватит предисловий — не хочу, чтобы у тебя уже сейчас пропал интерес к чтению.Есть обычный, доступный каждому Интернет с бложиками, анекдотами и проном. Нетсталкеры назвали его «уровнем D». Потом, по их классификации, идёт «уровень C» — всё то, для чего необходимы программы вроде Тора, и прочий секретный контент, который открывается лишь ищущему его намеренно. Дальше, соответственно, всё становится чудесатее и чудесатее вплоть до «уровня A», мистичного чуть более, чем полностью, и некоего Тихого Дома, который прячется в самом низу. Оттуда, согласно легенде, никто не может вернуться, потому что предел человеческих возможностей находится уже на «уровне B». Заверяю — это не имеет почти никакого отношения к реальному положению дел. Уровней не пять и не шесть, а как минимум два десятка — потом я перестал их различать и сбился со счёта. Уф. Постараюсь как-то рассказать о них, чтобы было понятно — мне очень важно, чтобы у тебя получилось разобраться в этой системе и, если получится, исправить допущенные мной неточности. К чёрту буквы, мне всегда было проще обзывать их цифрами — причём римскими, чтобы не потерять в общей куче арабских чисел.Общедоступные страницы, которые легко находятся любым поисковиком. Думаю, про это ты знаешь гораздо лучше меня — я никогда не был завсегдатаем популярных сайтов, не читал мировые новости, даже почту завёл исключительно ради тех гадов, которым позарез нужна регистрация. Тут рыбы нет — разве что очистки с барского стола, на которые все молятся, как на Тайную Истину.На этом ярусе живут разные ссылки, которые открываются только при наличии особых возможностей. Я имею в виду i2p, Gopher, инвайты, админские страницы и всё в таком роде. В принципе, здесь тоже нет ничего сверхъестественного, хотя сама информация, безусловно, представляет некоторый интерес. Я имею в виду, что лично мне уже всё равно, насколько элитный контент там хранится — видал и покруче.Этот уровень я назвал системным, потому что большая его часть состоит из спецстраниц, которые нужны для работы сети, но никак себя не проявляют. Ну, как системные файлы любой большой программы, которые трогать вообще никогда не надо, и даже админу доступ к ним закрыт. Пожалуй, провайдерских полномочий таки бывает достаточно, но далеко не всегда.А вот с этого момента надо держаться крепче. Кое-где в Интернете есть места, где он соприкасается с другими сетями — в основном правительственными и всякими ФБР. Ну, про конкретно ФБР не знаю, но если тебе что-то говорят такие аббревиатуры, как RCT, NGLEE или Y72, то ты понимаешь, о чём я. В точках их пересечения с Интернетом стоят системы защиты, по сравнению с которыми запароленный десятизначным словом архив выглядит птичьей кормушкой. Но существуют и, скажем так, мёртвые сети, которые больше никем не используются — как древние города, занесённые песком и поросшие травой, но всё же не сгинувшие окончательно. Я пробирался через нечто под названием Gwayin — это какие-то иероглифы, не знаю их смысла. Если коротко, то на первый взгляд оно было похоже на склад каких-то людей в чёрном — непонятные досье, отчёты и прочее. Из этого 99 % — документы полувековой давности о каких-то торговых сделках на довольно скромные суммы и прочая ерунда. Ни НЛО, ни тайных заговоров, ни компромата — одним словом, так себе добыча. Будь они на первом уровне, все бы мимо проходили, не вру. А вот оставшийся процент… Там были некие чертежи, смахивающие на простенькие ЭВМ, но какие-то странные. Например, как тебе электрическая схема, частью которой является миска с яблочным пюре? Ещё нашлись инструкции к ним, примерно такой же степени упоротости, вроде того, что перед включением этого прибора миску требовалось разбить чем-то тяжёлым, и чем сильнее удар — тем лучше. Думаю, ты понимаешь, к чему я клоню, да? Ради интереса я собрал эту хрень, переходник к ней, сделал всё, как надо… И вышел на следующий уровень. Если что — все чертежи ещё там, только что специально проверил. Сразу предупреждаю — в центр отмеченного квадратом узла переходника ничего не втыкай, а то угробишь и себя, и комп, и соседей.Сюда, как я теперь понимаю, можно забраться и другим путём — только для этого нужна машинерия, которая сейчас (начало 2014-го года) есть только в самых навороченных лабораториях, и то в виде прототипов. Может быть, к тому моменту, как ты это читаешь, кварковые компьютеры уже устареют и этот уровень станет продолжением второго или даже первого, но пока что всё обстоит, по-моему. Здесь находятся экспериментальные сайты, основанные на совершенно неведомых мне протоколах и всяких троичных системах. Пока у тебя нет подходящего оборудования, даже не пытайся туда сунуться — простое железо, к которому я привык, вообще не воспримет это, как информацию. Мне думается, что на заре компьютерной эры человечество экспериментировало с разными вариантами, но выбрало двоичный код и всё остальное. Это как кембрийский взрыв миллионы лет назад, когда океаны были доверху забиты корявыми существами, из которых лишь единицы смогли дожить до наших дней. А тут, выходит, тупиковые ветви эволюции компьютеров не исчезли полностью и постепенно доводятся до ума вдали от любопытных глаз. Не знаю, так это или нет, но очень хочу узнать правду. В общем, на этих сайтах полно интересных вещей по теме альтернативной вычислительной техники, но у меня от них мозг плавится. Ты уже примерно знаешь, что откроется взору, поэтому тебе должно быть полегче. Почти всё необходимое для перехода ещё глубже можешь собрать самостоятельно — я так делал, благо руки растут из нужного места. Кое-что на кухне изготовить вряд ли получится, но чёрный рынок всегда поможет — второй уровень, если что. Как приладить ко всему этому те странные инструменты для попадания на пятый, надеюсь, разберёшься — без них, к сожалению, ничего не выйдет. Ну, у меня не вышло — хотя я теперь не уверен, что для выхода в сеть вообще необходим компьютер.Отсюда как раз начинается мистика. Далеко не все сети физически пересекаются с Интернетом, многие вообще ограничены двумя или тремя компьютерами. Тем не менее, каким-то образом можно попасть даже туда. Должно быть, всё дело в каких-то квантовых эффектах, но для меня это китайская грамота. С другой стороны, зачем тогда яйцеголовым скрывать от простого народа достижения в этих областях? С практической точки зрения это было бы очень логично — информационная безопасность, как-никак.Тебе, наверное, приходилось слышать о том, как странно себя ведут элементарные частицы? Мол, в прошлое могут попасть, находятся в нескольких местах сразу, реагируют на наблюдателя… Возможно, здешние сайты работают по этому же принципу. Или нет — я никогда не был силён в таких вещах, чтобы что-то утверждать. Короче, тут можно посмотреть то, что только должно быть создано — посты на форумах, трейлеры фильмов из будущего, итоги 2027-го года и так далее, и тому подобное. Не знаю, как это происходит, но за три года подобного нетсталкерства, насколько точно это слово передаёт такое занятие, повидал очень многое, в том числе вещи, которым затрудняюсь подобрать хоть сколько-то адекватное определение. В доказательство своих слов приведу три примера грядущих мемов, а ты уж думай, что хочешь. Первая — «Бутылку-то заберите!» с вирусных картинок. Это, кажется, из 2014-го. Вторая — «растущий дом» из рекламы автомобиля 2016-го, вернее, из пародии на неё. И, наверное, «Дяденька Авазалай» — книга, написанная где-то в 2038-м или 2039-м — на тот случай, если моё послание затеряется слишком надолго. Можешь проверить, сбудется это или нет — во всяком случае, я не знаю, что ещё могу сделать. Они хотя бы легко поддаются проверке. Да, так вот — эти несуществующие сайты ведут себя крайне странно. Знаешь шутку про полосу загрузки? Здесь всё ещё хлеще — страница откроется, только если совершать определённый «ритуал». Например, набрать ссылку вручную, а не копировать её. Или, скажем, моргать ровно два раза в секунду, пока сайт не догрузится целиком. Один раз пришлось использовать два монитора и две мыши сразу. Какой-то закономерности я не нашёл, но она определённо есть. Положись на интуицию, помедитируй как следует — тогда всё должно получиться. Тебе, скорее всего, придётся неоднократно улучшать компьютер, прикручивая к нему разные хреновины, которые в принципе не должны работать. Более подробные инструкции ты сможешь найти на некоторых сайтах этого и следующих уровней. Только не повторяй моих ошибок и не делай этого в одиночку — мне очень не хочется, чтобы с тобой произошло непоправимое.Если тебе вдруг удастся начать разговор с кем-то на тех сайтах, значит ты уже на этом уровне. По ряду причин я не имею права рассказывать, что тебя здесь ждёт, но, как видишь, я пока ещё жив и сохранил рассудок, поэтому и остальным тоже нечего бояться. Со временем привыкнешь, просто не обращай внимания на странности. Только запомни, что Ружерат — пусть эксцентричный, но очень надёжный товарищ, а у Онбенамуса нельзя ничего одалживать. И не ведись на спам — не знаю как, но он будет нарочно подстраиваться под твои тайные и явные желания, а потом в наш мир в очередной раз попробует проникнуть нечто жуткое. Надеюсь, у тебя тоже паранойя.Мне всё чаще кажется, что это не один ярус Интернета, а несколько, и всё зависит от точки зрения. Я имею в виду вообще всё. Есть здесь сайты, которые показывают мысли читателя — вроде как интерактивная игра, но есть и шпионские. Просто не думай о большой белой обезьяне. А многие страницы, например, выглядят по-разному в зависимости от наклона головы, какой бы у тебя ни был монитор. Как мне объяснили, они отражают альтернативные реальности нашего мира. Что-то подключилось к Интернету извне, или же он сам случайно на это наткнулся — понятия не имею, но мы больше не одни, и это факт. Представь — я общался со своими! Ну, пытался — однажды смог ненадолго наладить диалог, но в остальные разы собеседники постоянно сменялись друг другом. Полагаю, они были удивлены не меньше, чем я сам. Всё-таки тоже живые люди… Отсюда можно перепрыгнуть далеко вперёд, сразу через несколько уровней по моей системе, потому что она так и так перестаёт быть линейной.Надеюсь, ты крепко сидишь. В некоторых из параллельных миров космическая программа не была так быстро свёрнута. Да-да, всё именно так — если копнуть достаточно глубоко и лопата не сломается, то можно связаться с человеческими колониями на Марсе, Ганимеде и каких-то планетах, о которых я даже не подозревал. Наверное, плутоид Хель будет вскоре открыт и у нас, или даже уже назван другим именем — там обнаружатся огромные запасы льда и сложной органики. Насчёт жизни ничего не слышал, если честно, но как минимум три внеземных расы точно существуют — даже видео есть. Одна выглядит вполне по-земному, о других даже думать не хочу, прости. У меня жуткая фобия на таких существ, хоть я и знаю, что это глупо. Кстати, мельком видел вселенную, жители которой давно освоили такой же нетсталкинг и вовсю пользуются чужими открытиями. А ещё соцреклама, тысячи её! Сказать, что она изменила мою дальнейшую жизнь — ничего не сказать.Так я называю те параллельные миры, где Землю населяют вовсе не люди. Надеюсь, ты пройдёшь мимо них, или хотя бы подготовишь свою психику лучше меня. Напрасно даже надеяться, что разум обязан хоть в чём-то напоминать наш — обычно так и происходит, но всё же не всегда так везёт. Вряд ли ты поймёшь здешние тексты, но на картинки даже не смотри!Здесь живут призраки. Не только человеческие, не только бывшие в прошлом живыми и не только создающие свои подобия сайтов, но и сами являющиеся ими. Здесь моего словарного запаса действительно не хватает, потому что всё выглядит совсем не так. Это невозможно описать даже отдалённо близкими терминами. С веб-сайтами они имеют не больше общего, чем лошадь с яблоком, хотя они оба сделаны из одного материала. Не задерживайся и продолжай спуск, иначе может произойти всё что угодно.Когда начнёшь чувствовать, что картинка на экране перестаёт быть просто набором пикселей и в буквальном смысле срастается с реальностью — знай, что ты уже здесь. Какие-то похожие эффекты наверняка были заметны и раньше, но только сейчас начали проявляться в полную силу. Это как во сне — ты не сможешь наверняка определить, где кончается нормальный мир и начинается абсурд, если не будешь готовиться к этому заранее. Поищи что-то про осознанные сновидения, потренируйся, и только потом двигайся дальше — иначе есть немалый риск сойти с ума. Лично мне в некотором смысле повезло — я с самого начала был немного не от мира сего, поэтому воспринял такой поворот довольно спокойно.Я бы назвал это путешествием по чужим снам. Знаешь, если долго сидеть за компьютером, он рано или поздно начинает всюду мерещиться. Иногда бывает так, что всю ночь отлаживаешь программу, а потом просыпаешься. На двенадцатом уровне её вполне реально найти, если знать, где и как искать. Рассказывать не буду, потому что если сюда попадёшь, то уже по-любому начнёшь всё понимать.То, что находится дальше сна. Если ты сюда заглянешь и увидишь что-то, что покажется опасным — немедленно выключай компьютер, хаб, вообще всё! Даже телефон! Техника и файлы-убийцы здесь совершенно не при чём, главная угроза — это твоё собственное воображение и ещё кое-что, скрытое в глубинах человеческого подсознания.Хочешь увидеть план дома Баскервиллей и поговорить с Шерлоком Холмсом? Тебе сюда. На этом уровне расположены вымышленные реальности, которые обрели собственную жизнь. В некоторых из них тоже есть Интернет или его подобие — надо только забраться достаточно далеко и не терять внимания, потому что любые законы нашего мира здесь перестают действовать окончательно.Здесь нахожусь я. Дорога домой ушла из-под ног, и я по собственной глупости застрял чёрт-те знает где. Надеюсь, что ты сможешь до меня добраться и отведёшь обратно. Пожалуйста. Надеюсь, эту бутылку выбросит к нужному берегу — отсюда я не могу как следует прицелиться.

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