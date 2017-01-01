Ночь несбывшихся

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:34

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Большая часть городских жителей наивно полагает, что после заката солнца лес затихает, будто засыпая. И даже не подозревает о своих глубоких заблуждениях. Просто с наступлением темноты звуки зелёного массива меняют свою тональность, становятся совершенно другими: весёлое посвистывание ветра в ветвях деревьев сменяется на тревожный скрежет, беззаботный щебет различных пичуг умолкает, и ему на смену приходят странные шорохи, подозрительные скрипы, плач-хохот далёкой совы и злорадное уханье филина, если, конечно, биом местности характерен для среды обитания представителей данного вида птичьего мира.Жизнь в лесу продолжается и глубокой ночью. Только по другим правилам и законам. Загадочно-малоизвестным и скорее всего более жестоким, чем днём.Впрочем, этой ясной декабрьской ночью освещаемый светом яркой кругло-жёлтой луны лес был подозрительно молчалив и спокоен. Ничто не нарушало незримую песню безмятежной тишины мира, далёкого и непонятного обычному обывателю каменных джунглей больших городов.Но если бы Его Величество Случай каким-то неведомым образом забросил сейчас сюда одинокого путника, то тот бы почувствовал всю наигранность этой беззаботности. Обманчивое умиротворение таило в себе напряжение. Воздух был как будто наэлектризован. И уж совсем плохо пришлось бы страннику, забреди он в это время в самую чащу, на большую заснеженную поляну, где происходило странное и невиданное доселе собрание.В центре этой самой поляны ярко освещаемой спутником земли, отчего было светло почти как днём, стоял обросший и дряхлый с виду старец, облачённый в поношенный тулуп, явно великоватые ему рваные штаны, облезлые валенки, в сползающей ему на глаза шапке-ушанке. Вокруг него толпились и старательно внимали речам старика самые разнообразные существа: похожие на людей и не очень, своим видом и структурой схожие с родом человеческим и совсем не имеющие с ним ничего общего, все они, затаив дыхание, слушали пафосные призывы Хозяина этого леса.Закончив очередную гневную тираду, дед сделал многозначительную паузу, давая присутствующим осмыслить сказанное, хлебнул из фляжки, неизвестно откуда возникшей у него в руках и точно так же неизвестно куда исчезнувшей, и продолжил:— Ну так сколько, спрашивается, нам ещё всё это терпеть? Мало того, что нас объявили выдумкой, каждый из находящихся здесь с этим в большей или меньшей степени смирился, так из нас сделали посмешище! Просто-напросто перестали уважать! Взять хотя бы их так называемый кинематограф. Как можно бояться того, кого уже бесчётное количество раз убили, заморили, изничтожили, да они, да мы?От избытка чувств у старика перехватило дыхание. Снова откуда-то достав фляжку, он сделал большой глоток, тяжко выдохнул и уже более спокойно подвёл итог своих высказываний:— Это дело надо прекращать. Хватит над нами издеваться!— Ну и что же ты предлагаешь делать? — скрипучим голосом спросил скелетообразный человек в тёмном одеянии, чёрном плаще, поблекшей короне, так и норовящей соскользнуть с лысой черепообразной головы, и опирающийся на старый, изъеденный ржавчиной меч.— Нужно напомнить о себе, проявить себя! Показать, на что мы способны, продемонстрировать свою силу! — вновь начал входить в раж смутьян.— И как же нам это сделать? — скучающе произнесла лежащая на снегу девушка с совершенно обнаженным туловищем, миловидным лицом, длинными серебристого цвета волосами и рыбьим хвостом.Старец, почесав заросший подбородок, задумчиво посмотрел на девушку. Та же, нисколько не смущаясь его взгляда, всё так же продолжала лежать, одной рукой подперев голову, а другой рисуя на снегу непонятные абстрактные узоры.Помолчав полминуты и что-то обмозговав, дед сказал:— Чтобы они нас увидели, стали воспринимать как реальность, поняли наконец, что мы всё же существуем, людям для начала надо в нас поверить. А это задача очень непростая.— Это почему же? — прорычало всё покрытое густой свалявшейся шерстью двухметровое существо, похожее на огромного волка, только ходящего на двух лапах, с неестественно длинными когтями, острыми как лезвие бритвы зубами и фосфорицирующими злобными жёлтыми глазами. — Если очень постараться, то пусть даже на непродолжительное время можно стать материальным хотя бы для одного человека. И уже один будет верить. Главное — положить начало.— Нет, — печально покачал головой леший. — Это уже давно испробованный способ, и он не принёс ожидаемого результата. Предупреждая возможный вопрос, который у некоторых из вас может возникнуть, отвечаю: материализовавшись и тем самым потратив непростительно большое количество внутренней собственной энергии, выплеск которой человек прекрасно чувствует и испытывает при этом беспокойство, тревогу, страх и даже ужас, мы первым делом, даже сами того не осознавая, влияем на его физические рецепторы, нервные клетки, сердце, головной мозг. То есть человек может умереть из-за остановки его главнейшего жизнедеятельного органа или лишиться рассудка. Но даже если вышедшая энергия не повредит его физическому и психологическому здоровью, то об увиденном он распространяться всё равно не будет. Спросите почему? Да в лучшем случае, чтобы на него не бросали косые взгляды, ну а в худшем, чтобы не упекли. Забыл, как это у них называется, но это и не столь важно. В итоге получается, что силу мы тратим впустую, взамен не получая желаемого. Вывод таков, что следует идти другим путём. Я тут подумал и решил вот что. Если человеческий разум нас воспринимать отказывается, то, может, стоит копнуть чуть глубже? Попытаться воздействовать через более тонкую материю, а именно через душу? Ведь если…Раздавшийся вдруг громкий задорный хохот прервал рассуждения лешего. Все, как по команде, перевели взгляд на стоящего с стороне от остальных и откровенно веселящегося мужчину. Даже русалка оставила своё увлекательное занятие, недорисовав что-то, отдалённо смахивающее на замысловатый китайский иероглиф.Отсмеявшись и сообразив, что он привлёк к себе всеобщее ненужное ему внимание, мужчина заговорил:— Вы уж простите меня, не удержался. Право, неудобно получилось, но…Тут он замолчал, стараясь сдержать вновь рвущийся наружу смех.Весь сомн в наступившей тишине, нарушаемой лишь похрюкиванием старающегося успокоиться мужчины, терпеливо ждал в немом почтении.Наконец, полностью взяв себя в руки и оглядев собравшихся, он продолжил:— Ещё раз прошу прощения, не хотел мешать, ну уж так вышло. Вы продолжайте, а я, чтобы вас не отвлекать, пойду по делам своим.— Ну что вы, ваше появление нас совершенно не потревожило, и от лица всех присутствующих имею наглость просить вас остаться с нами до конца собрания, — подобострастно протараторил леший и повторил свой коронный номер с флягой. — Это была бы большая честь для всех нас. Мы тут обсуждаем несправедливость того, что люди нас в упор не замечают. Не верят они в нас, видите ли! И чтобы они в нас поверили, надо достучаться до их души!— Уважаемый владыка леса, я последние тысячелетия только этим и занимаюсь. И даже достиг в этом определённых успехов. Довольно неплохих, честно говоря. Без лишней скромности скажу, что очень многие в меня верят. Некоторые даже преклоняются. Но что мне это дало? Теперь я самый страшный злодей в галактике. Да что там галактика. Во вселенной! Мой бедный отец, не менее знаменитый в человеческих душах и сердцах, чем я, не стерпел такого невежества со стороны людей и отрёкся не только от них, но и от меня. И от всех нас вообще. А теперь извините, но я откланиваюсь. Дела, знаете ли. На одном заброшенном кладбище жертвоприношение в честь меня запланировано, любопытно будет посмотреть. А вы продолжайте без меня, желаю успехов.И горько усмехнувшись, мужчина исчез. Ушёл лишь одному ему известными путями.***На поляне царила давящая тягучая тишина. Но даже она не бывает вечной. Близился рассвет. Где-то неуверенно каркнула ворона. Леший вздохнул, допил то, что оставалось в фляге, и негромко спросил, даже скорее всего у самого себя:— А может, пусть лучше в нас и дальше не верят?И все лишь согласно кивнули...

Ключевые слова: Лес леший нечисть русалка собрание

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