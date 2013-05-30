История от бабушки

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:16

Cover Просмотров: 850 Комментарии: 3 +16 Вчера, 19:04 by

Доброго времени суток всем читающим. Решил я на днях посетить свою бабушку, которая живет достаточно далеко от меня. В общем, собрался и пришел, сели пить чай. Разговорились мы о том о сём, и решил я у нее спросить, а не случалось ли в ее жизни что-нибудь мистическое. На моё удивление ответ был положительным. Дальше пишу от слов бабушки...Тогда мне было лет 20, время было тяжелое, 60-е года. Жила только с мамой, папа с войны так и не вернулся. Жили худо, частенько не хватало на пропитание, да и на жизнь в целом. Жили у маминой сестры уже года 3 как, но сестра нашла себе нового "ухажера", и нам пришлось съехать, так как места было очень мало. Мамина сестра тогда поговорила со старыми знакомыми в одном из посёлков, и оказалось, что там домик один пустует. Хозяева того дома перебрались в город, а избу эту продавать гиблым делом было, так как находилась она практически на окраине посёлка, масштабом весьма мала была, и состояние у нее, мягко говоря, так себе было, а вот квартира в городе досталась им вроде как по наследству, вот они и бросили все. В общем, мы с мамой, недолго думая, поспешили в тот поселок, так как крыша над головой нужна была, а вариантов не было, да и, в конце концов, не такой уж и плохой домишка был.Уже на следующий день мы прибрались там, как смогли, и мне наш новый дом стал даже нравится. Мама начала хорошо общаться с остальными жителями посёлка и начала работать там дояркой. Да и вообще всем помогала по хозяйству за "вознаграждение" в несколько рублей. В общем, все у нас было неплохо.Но как-то ночью случилось что-то необъяснимое, что напугало меня до смерти. В общем, сплю я на животе и сквозь сон чувствую, что кто-то мне на спину то ли лёг, то ли сел. В общем, вес почувствовала. Сначала подумала, что это наш местный кот, который частенько ко многим в дома залезает, и не раз он и ко мне залезал, чтоб поспать со мной в тепле, но чувствую, что вес не кота, а чего-то явно побольше, аж дышать стало трудно. Никакого сна уже, естественно, не было. Я открыла глаза и медленно начала поворачивать голову, чтобы увидеть, что лежит на моей спине, и вот, когда я почти обернула голову и начинала что-то разглядывать, мне на ухо мерзким шепотом произнесли: "Не надо". После этого я замерла и начала читать молитву. Зажмурив глаза со всей силы, я читала одну и ту же молитву снова и снова. Вес был достаточно тяжелым, но спустя пару минут я начала чувствовать, что на моей спине уже никого нет или это просто спина онемела, да и от шока я не могла понять, есть на моей спине еще что-то или нет. В любом случае проверять я и не хотела. Спустя минут тридцать мне все-таки удалось уснуть. Я так и не решилась повернуть голову, да и пошевелиться вовсе. Наутро, как только я проснулась, я сразу рассказала обо всем матери. Мама у меня была очень суеверная, и мой рассказ ее шокировал. Она зашла в мою комнатушку и пару раз прочитала какую-то молитву и пошла на работу. На работе она расспрашивала всех о прошлых хозяевах. Чем они занимались, не было ли там колдуньи какой, да и вообще - кто они такие? Все говорили, что хорошая семья. Дочь, мать да отец. Все работали в поселке, были хорошими людьми. Вот, повезло им, в город перемахнули... Тогда мама решила, что все-таки мне это приснилось, но спать я легла все равно с ней. Спали мы обе нормально, ничего не происходило.В общем, шли дни, все было хорошо, и такое больше не повторялось. Мама обзавелась хорошей подругой, которая жила не так далеко от нас. Они вместе на работу ходили, вечерами вместе чай пили, болтали обо всем. И как-то раз, за очередным чаепитием у маминой подружки, мама решила вновь поднять эту тему и спросила у нее, мол, что за люди все-таки жили здесь до нас. Соседка отмахивалась и говорить об этом не хотела, но мама настаивала, и соседка рассказала.Оказывается, что женщина, которая там жила, любила выпить, и супруг ее чего только не делал, чтобы отучить, а она все равно пила. И как-то раз, когда супруг был на работе, она очень сильно напилась и кричала на дочку, якобы за то, что та разбила там что-то. Мать ударила дочь, и та заплакала и убежала в комнату. Чуть позже дочь уснула, а ее мама зашла к ней в комнату, взяла подушку и начала ее душить. После того, как дочь была уже мертва, мама якобы пришла в себя. Поняла, что натворила и побежала к ближайшей соседке за помощью, рассказала ей все. Они обе побежали к ним домой, чтоб дочери помочь, но было уже поздно. Собственно, дочь так и умерла от удушья. Ее супруг был в шоке. Дочурку они похоронили, после чего супруг собрался и куда-то уехал, а чуть позже и сама женщина уехала. Больше о них никто ничего не слышал. Жители посёлка решили об этом ничего не говорить, дабы не спугнуть тех, кто не был в курсе всего этого, поэтому говорили, что семья просто переехала в город.А я ведь спала на ее кровати, вот, видимо, она до сих пор кровать-то свою не покидает... Мы с мамой освятили дом, как только могли, кровать из дому вынесли и спали вместе на раздвинутом диванчике. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. В любом случае, после всех наших молитв и избавленной кровати ничего подобного я не испытывала. А фраза "не надо", видимо, была последней, что пыталась сказать та бедняга...

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