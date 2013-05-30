Свиное копытце

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

vasilina_apelsina Просмотров: 169 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:34 by

Сотрудники одного всеми известного зеленого банка в городе Н., в филиале № 133, все были как на подпор харизматичные, математики и финансисты. Коллектив молодой сплочённый, да еще и успешный, все показатели в норме, что не месяц - план перевыполняют, всем в пример ставят 133 филиал. Хотя территориально он на отшибе города Н.Так вот, работала в 133 филиале Леночка в должности старшего кассира. Все у нее четко организованно было, ни один ревизор докопаться не мог. А про недостачи или избытки, то и вовсе не было. «Деньги меня любят», - повторяла она.Осень, за окном ливень, грязь, холод. В банке ни единого клиента, время подходило к концу операционного дня. Леночка готовила свод дня, как неожиданно по операционному подоконнику и защитному стеклу раздалось постукивание ногтей. Лена вздрогнула, подняла голову. За стеклом стояла высокая молодая женщина. В черном пальто, шляпке с вуалью, из-под которой свисали белые локоны. Красивое светлое лицо с ярко-красными губами. Она обратилась с операцией на крупную сумму денег. Леночка принялась оформлять валютный вклад с конверсией на рубли. Дама в черном стояла и постукивала ногтями по подоконнику операционного окна кассы.Стук, стук, стук ногтями. Леночка подняла голову и посмотрела на клиентку. Обычно в такой момент идет контакт клиента и сотрудника. И клиент прекращает стучать. Но дама в черном еще интенсивней настукивала красными ногтями. Стук, стук … Клац, клац свиным копытцем по подоконнику. Лена смотрела на ее свиные копытца, которыми дамы пересчитывала купюры, делая это настолько ловко. Смотреть стало неприятно и неловко, она опустила взгляд и одновременно с этим почувствовала тошнотворный запах свиного сала. Ленчик снова взглянула на даму, та растянула ярко-красную улыбку. Повернулась и вышла.Операция валютного вклада с конверсией закончилась недостачей в сумму с шестью нолями. Было служебное расследование, взяты материал с камер наблюдения. Видео в кассе все размыто, и даму в черном видно только на входе и выходе из банка, согласно времени она пробыла минут 15 в банке.

Ключевые слова: Банк дама копытце авторская история

Другие, подобные истории: