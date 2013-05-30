Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Свиное копытце

Сотрудники одного всеми известного зеленого банка в городе Н., в филиале № 133, все были как на подпор харизматичные, математики и финансисты. Коллектив молодой сплочённый, да еще и успешный, все показатели в норме, что не месяц - план перевыполняют, всем в пример ставят 133 филиал. Хотя территориально он на отшибе города Н.
Так вот, работала в 133 филиале Леночка в должности старшего кассира. Все у нее четко организованно было, ни один ревизор докопаться не мог. А про недостачи или избытки, то и вовсе не было. «Деньги меня любят», - повторяла она.
Осень, за окном ливень, грязь, холод. В банке ни единого клиента, время подходило к концу операционного дня. Леночка готовила свод дня, как неожиданно по операционному подоконнику и защитному стеклу раздалось постукивание ногтей. Лена вздрогнула, подняла голову. За стеклом стояла высокая молодая женщина. В черном пальто, шляпке с вуалью, из-под которой свисали белые локоны. Красивое светлое лицо с ярко-красными губами. Она обратилась с операцией на крупную сумму денег. Леночка принялась оформлять валютный вклад с конверсией на рубли. Дама в черном стояла и постукивала ногтями по подоконнику операционного окна кассы.
Стук, стук, стук ногтями. Леночка подняла голову и посмотрела на клиентку. Обычно в такой момент идет контакт клиента и сотрудника. И клиент прекращает стучать. Но дама в черном еще интенсивней настукивала красными ногтями. Стук, стук … Клац, клац свиным копытцем по подоконнику. Лена смотрела на ее свиные копытца, которыми дамы пересчитывала купюры, делая это настолько ловко. Смотреть стало неприятно и неловко, она опустила взгляд и одновременно с этим почувствовала тошнотворный запах свиного сала. Ленчик снова взглянула на даму, та растянула ярко-красную улыбку. Повернулась и вышла.
Операция валютного вклада с конверсией закончилась недостачей в сумму с шестью нолями. Было служебное расследование, взяты материал с камер наблюдения. Видео в кассе все размыто, и даму в черном видно только на входе и выходе из банка, согласно времени она пробыла минут 15 в банке.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:34 by vasilina_apelsinaПросмотров: 169Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Банк дама копытце авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 306
Не понял. Что значит крупный вклад с конверсией на рубли? Ведь в этом случае кассир принимает от клиента сумму на вклад. Оформляется вклад на основании документа (паспорта) посетителя. По любому эту женщину можно было достать при любой форме ошибки, уж не говоря об афере.
Вклад без паспорта не оформляется.
Чувствуется сговор с целью овладеть большой суммой. Кассирша была заодно с той дамочкой. Глупая выдумка этих двух женщин. Ориентир был всего лишь на видеокамеру, остальное бестолковая затея, которая легко обычно вскрывается следователем средней руки.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.