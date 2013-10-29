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Истории из жизни

Бабушкины видения

Зимой моим любимым временем суток были сумерки. А все потому, что бабушка к этому времени заканчивала свои домашние хлопоты и, не включая в доме свет, садилась на диван и отдыхала. Это был своеобразный знак для меня, я присаживалась рядом и просила рассказать бабушку разные истории из ее детства и юности. В основном это были забавные приключения, но иногда были рассказы и про войну. Мистических историй было мало, может быть, из-за того, что бабушка не хотела меня пугать, а может, просто мало чего ей встречалось.
Со временем рассказы стираются из памяти, но одну историю я запомнила, о ней и напишу. От лица бабушки.

В то время жили мы в деревне. Однажды, когда мне было лет шесть-семь, я резко заболела. Поднялась температура, начался жар, но горло не болело, не было и насморка.
Помню, что с утра день был солнечный, а потом вдруг стало пасмурно. Пришла моя мать, посмотрела меня, потрогала лоб - он весь горячий, а я ее и спрашиваю: "Откуда такой туман на улице?". Мать посмотрела и говорит: "Да нет никакого тумана, день ясный".
Так я еще полежала какое-то время, а потом мать меня собрала, мы вышли на улицу и пошли в местную церковь.
И вот идем мы по деревне, а вокруг все в тумане и никого. Идем мы дальше по тропинке, и вдруг я вижу впереди мальчишку. Он идет нам навстречу, сам одет в рубаху, шаровары и на босу ногу, а в руке ветка рябины. Причем идет по моей стороне тропинки. Я почему-то не захотела, чтобы он рядом со мной проходил, поэтому обошла мать, чтобы она между ним и мной оказалась, и схватила ее за руку. Мальчишка прошел мимо, а я иду и все ему вслед оборачиваюсь. Мать спрашивает, чего это я все оглядываюсь, а я и говорю: "Да, мальчишка там". Он поглядела удивленно. "Нет там никого", - отвечает.

Дошли мы до церкви, вошли внутрь. Мать пошла к попу разговаривать, а я стою и стены разглядываю, а на стенах фрески. И гляжу - все шевелятся! И рожи у всех страшные-страшные. Корчатся, воют... аж жуть.
Тут подошел поп, накинул на меня сверху подол своей рясы и стал читать молитвы. Читал, читал, а когда закончил и снял накидку, я посмотрела на фрески, которые уже не корчились и были нормальными.
Вышли на улицу, а там солнце светит, тумана никакого нет, и я уже себя хорошо чувствую - ни жара, ни температуры. Так я и излечилась.

Вот такая история. Я не мастер литературного слога. Прошу простить, если что-то непонятно было, задавайте вопросы в противном случае.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:31
Вчера, 21:31 by SovushkaПросмотров: 1 157Комментарии: 4
+20

Ключевые слова: Бабушка видения церковь странный случай фреска авторская история

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Комментарии

#1 написал: ELEMAT
Вчера, 23:56
+1
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Публикаций: 19
Комментариев: 1 564
Очень интересно и необычно. С чего бы у ребёнка такие видения? Если порча, то кто же это осмелился с маленькой девочкой такое сотворить? И за что? Если предположить, что отравление какое-нибудь, то как оно наложением рясы на голову и молитвами снялось так быстро? Загадочное явление...
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#2 написал: Cottonmouth
Сегодня, 07:00
+1
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Комментариев: 649
Мог быть сглаз сильный. Маму маму в юности глазила её родная тётка. Так же заболела-температура сильная, жар до галлюцинаций.
За историю плюс
Зарегистрирован: 17.04.2013
  
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 07:37
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1814|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 238
Вот жуткая то история. А чего мамка в церковь ребенка потащила такого больного с температурой? На дом то попа привести нельзя было? Тем более вроде судя по рассказу все в шаговой доступности было. Можбыть енто и правда сглаз какой был. Я один раз на себе испытала. На работе цельный день все мимо меня ходили и все говорили как я хорошо сегодня выгляжу. К вечеру меня так скрутило, аж в глазах темно стало. И тошнота и головокружение и температура вроде даже поднялась. Я тогда совсем не понимала что енто такое. Но мне повезло. У меня тогда бабушка померла и я за неё 40 дней читала псалтырь и молитвы какие-то для новопреставленных. Так вот сразу они помогли почему то. Я сама обалдела. Ещё святой воды выпила с просфоркой и вообще мне хорошо стало. Не знаю, можбыть енто совпадение, но у меня было имеенно так.Может кто знающий прокомментирует?
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#4 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 09:56
0
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Репутация: (2397|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 127
Как-то очень быстро бабушку отпустило. Обычно если до таких глюков доходит, что даже изображения на стенах начинают рожи корчить, просто экспресс-отчитка от батюшки большого эффекта не производит. А тут, гляди-ка, помогло!
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
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