Бабушкины видения

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:31

Sovushka Просмотров: 1 157 Комментарии: 4 +20 Вчера, 21:31 by

Зимой моим любимым временем суток были сумерки. А все потому, что бабушка к этому времени заканчивала свои домашние хлопоты и, не включая в доме свет, садилась на диван и отдыхала. Это был своеобразный знак для меня, я присаживалась рядом и просила рассказать бабушку разные истории из ее детства и юности. В основном это были забавные приключения, но иногда были рассказы и про войну. Мистических историй было мало, может быть, из-за того, что бабушка не хотела меня пугать, а может, просто мало чего ей встречалось.Со временем рассказы стираются из памяти, но одну историю я запомнила, о ней и напишу. От лица бабушки.В то время жили мы в деревне. Однажды, когда мне было лет шесть-семь, я резко заболела. Поднялась температура, начался жар, но горло не болело, не было и насморка.Помню, что с утра день был солнечный, а потом вдруг стало пасмурно. Пришла моя мать, посмотрела меня, потрогала лоб - он весь горячий, а я ее и спрашиваю: "Откуда такой туман на улице?". Мать посмотрела и говорит: "Да нет никакого тумана, день ясный".Так я еще полежала какое-то время, а потом мать меня собрала, мы вышли на улицу и пошли в местную церковь.И вот идем мы по деревне, а вокруг все в тумане и никого. Идем мы дальше по тропинке, и вдруг я вижу впереди мальчишку. Он идет нам навстречу, сам одет в рубаху, шаровары и на босу ногу, а в руке ветка рябины. Причем идет по моей стороне тропинки. Я почему-то не захотела, чтобы он рядом со мной проходил, поэтому обошла мать, чтобы она между ним и мной оказалась, и схватила ее за руку. Мальчишка прошел мимо, а я иду и все ему вслед оборачиваюсь. Мать спрашивает, чего это я все оглядываюсь, а я и говорю: "Да, мальчишка там". Он поглядела удивленно. "Нет там никого", - отвечает.Дошли мы до церкви, вошли внутрь. Мать пошла к попу разговаривать, а я стою и стены разглядываю, а на стенах фрески. И гляжу - все шевелятся! И рожи у всех страшные-страшные. Корчатся, воют... аж жуть.Тут подошел поп, накинул на меня сверху подол своей рясы и стал читать молитвы. Читал, читал, а когда закончил и снял накидку, я посмотрела на фрески, которые уже не корчились и были нормальными.Вышли на улицу, а там солнце светит, тумана никакого нет, и я уже себя хорошо чувствую - ни жара, ни температуры. Так я и излечилась.Вот такая история. Я не мастер литературного слога. Прошу простить, если что-то непонятно было, задавайте вопросы в противном случае.

Ключевые слова: Бабушка видения церковь странный случай фреска авторская история

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