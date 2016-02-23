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Истории из жизни

Больничные истории. Часть третья

Вечера в больнице действительно располагают к долгим, задушевным беседам. Вот и мы с моей бабулей в палате, кажется, вспомнили и обсудили все на свете.

Вот снова от лица бабули.
Смотри свое здоровье смолоду, донька, ибо никому оно не надо, кроме тебя одной. Пришла болезнь, пришла Смертушка, иди сюды, тетя!
Заболела я по молодости рожей, да и пошла в поликлинику. Сижу в очереди, народу к хирургу тьма-тьмущая. Гляжу - идет моя знакомая. Поздоровкались.
- Что у тебя? - спрашивает.
- Да, вот, - и руку показываю.
- Идем отсюда, - говорит. - Тебе не сюды нужно.
И дала адрес одной бабулечки. Та меня и вылечила. А если б нож прикоснулся, пошла бы болезнь по всему телу, такая это зараза. Знахарка лечила меня льном: взяла волокно, красную шерстяную тряпицу и выжгла рожу за три раза, совсем. Больше у меня той напасти не было никогда. Окуривала ручку мою дымом со льна, шептала и спасла. А младенец ежели заболеет этой рожей, то врачи сами говорят, мол, ищите народные средства.

В советские времена была у нас на фабрике молодица, решила судьбу свою узнать, за родных спросить и поехала к Ванге. Та все сразу и сказала: "Ничто тебе не поможет, много врачей пройдешь, денег положишь, а уйдешь молодой". Так и случилось. В пятьдесят один год померла, бедняжка, а лечили, муж боролся, дети. До последнего.

А эту историю нам рассказала санитарочка, полы у нас мыла вечером, разговорились. Они с моей бабулей вместе в больнице лежали, так она ее добре знает.
В 120-ти километрах, под Киевом, есть один святой человек, людям помогает. Три года назад последний раз были, я туда раза четыре ездила, людей собирала и ехали. Всем помогал: онко, наркоманам, пьяницам, бездетным, инвалидам. Сам в первый визит наш был словно дуб могучий. Видно, что сильный целитель. На своих ножках от него уходили.
Один богатый приехал и в ноги упал, так просил, мол, если родит женка сына, то озолочу, все тут построю, ничего не пожалею. И ведь помог. Забеременела, родила малюка. Богач свое обещание выполнил, все устроил в этом месте.
А последний раз была, так уже сидит себе немощный старик, но людей принимает. Миссия у него такая - людям помогать. Всю силу свою и здоровье отдал. Сейчас не знаю, что с ним. Три года прошло.

И еще из бабулиных историй.
В селе у меня на родине то случилось: в соседях делили дети отцовскую хату. Ой, как делили. Брат сестру под ружье ставил, не уступал. Сестра принесла полный мешок угольев и в ноги ему кинула, уехала в другое село жить, но и сам в той хате недолго прожил. Наказал Бог.
Двое деточек у них с женкой народилось. Сами пошли до огороду, а детей дома оставили. Печь затопили, чтоб тем тепло спать было. Детские вещи меж печью и кроваткой запихнутые были, сушились, да и зачадили. И задохнулись малые.
Только пришли, а они лежат мертвые, будто спят. Пожалел батько гроши, хату, а сестра и прокляла, видать. Потом и сам уклался, быстро смерть за ним пришла.

Вот и все. Спасибо всем за внимание.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:36
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:36 by РАСМУСПросмотров: 664Комментарии: 6
+18

Ключевые слова: Ванга целитель смерть рожа спор авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:38
+1
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 158
Комментариев: 1 205
Смачно бабушкины истории написали, аж самой к вам туда подсесть захотелось и уши развесить)
Спасибо! Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 00:47
0
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Комментариев: 518
Раз от раза все интересней) последняя просто ужасная история, а вот про рожу слышала, что не просто заболевают такой гадостью, ее наводят пакостники всякие. Плюс конечно
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#3 написал: Snejnay
Сегодня, 00:59
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Репутация: (186|0)
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Комментариев: 194
А мне вторая история про дедушку лечащего в душу запала))) Низкий поклон таким людям. Плюс
Зарегистрирован: 14.10.2016
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 07:39
0
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Репутация: (1778|-2)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 209
Хорошие истории. Плюс. Рожу вызывает бета-гемолитический стрептококк. Заразное инфекционное заболевание. На дворе 21 век а врачи лечить и правда не умеют, только обострение снимают. Все правильно, все правильно...
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 08:09
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Комментариев: 765
Вот последняя история, просто жесть, детишек жаль, ведь ни в чем не виноваты. И про лекаря понравилась стори. В общем, интересно, плюс+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#6 написал: акжана
Сегодня, 08:53
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Все рассказы интересные, но особенно впечатлил случай, когда хату делили. Люди ради отцовского наследства готовы и ружье нацелить и проклясть, если что не так, будто это вопрос "жизни и смерти" не иначе.
От меня ПЛЮС!
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
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