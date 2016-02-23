Больничные истории. Часть третья

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:36

Причина: Стилистика автора сохранена

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Вечера в больнице действительно располагают к долгим, задушевным беседам. Вот и мы с моей бабулей в палате, кажется, вспомнили и обсудили все на свете.Вот снова от лица бабули.Смотри свое здоровье смолоду, донька, ибо никому оно не надо, кроме тебя одной. Пришла болезнь, пришла Смертушка, иди сюды, тетя!Заболела я по молодости рожей, да и пошла в поликлинику. Сижу в очереди, народу к хирургу тьма-тьмущая. Гляжу - идет моя знакомая. Поздоровкались.- Что у тебя? - спрашивает.- Да, вот, - и руку показываю.- Идем отсюда, - говорит. - Тебе не сюды нужно.И дала адрес одной бабулечки. Та меня и вылечила. А если б нож прикоснулся, пошла бы болезнь по всему телу, такая это зараза. Знахарка лечила меня льном: взяла волокно, красную шерстяную тряпицу и выжгла рожу за три раза, совсем. Больше у меня той напасти не было никогда. Окуривала ручку мою дымом со льна, шептала и спасла. А младенец ежели заболеет этой рожей, то врачи сами говорят, мол, ищите народные средства.В советские времена была у нас на фабрике молодица, решила судьбу свою узнать, за родных спросить и поехала к Ванге. Та все сразу и сказала: "Ничто тебе не поможет, много врачей пройдешь, денег положишь, а уйдешь молодой". Так и случилось. В пятьдесят один год померла, бедняжка, а лечили, муж боролся, дети. До последнего.А эту историю нам рассказала санитарочка, полы у нас мыла вечером, разговорились. Они с моей бабулей вместе в больнице лежали, так она ее добре знает.В 120-ти километрах, под Киевом, есть один святой человек, людям помогает. Три года назад последний раз были, я туда раза четыре ездила, людей собирала и ехали. Всем помогал: онко, наркоманам, пьяницам, бездетным, инвалидам. Сам в первый визит наш был словно дуб могучий. Видно, что сильный целитель. На своих ножках от него уходили.Один богатый приехал и в ноги упал, так просил, мол, если родит женка сына, то озолочу, все тут построю, ничего не пожалею. И ведь помог. Забеременела, родила малюка. Богач свое обещание выполнил, все устроил в этом месте.А последний раз была, так уже сидит себе немощный старик, но людей принимает. Миссия у него такая - людям помогать. Всю силу свою и здоровье отдал. Сейчас не знаю, что с ним. Три года прошло.И еще из бабулиных историй.В селе у меня на родине то случилось: в соседях делили дети отцовскую хату. Ой, как делили. Брат сестру под ружье ставил, не уступал. Сестра принесла полный мешок угольев и в ноги ему кинула, уехала в другое село жить, но и сам в той хате недолго прожил. Наказал Бог.Двое деточек у них с женкой народилось. Сами пошли до огороду, а детей дома оставили. Печь затопили, чтоб тем тепло спать было. Детские вещи меж печью и кроваткой запихнутые были, сушились, да и зачадили. И задохнулись малые.Только пришли, а они лежат мертвые, будто спят. Пожалел батько гроши, хату, а сестра и прокляла, видать. Потом и сам уклался, быстро смерть за ним пришла.Вот и все. Спасибо всем за внимание.

Ключевые слова: Ванга целитель смерть рожа спор авторская история

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