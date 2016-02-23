Больничные истории. Часть вторая

Больничные истории. Часть втораяРаз уж первая часть моим читателям понравилась, то осмелюсь написать продолжение моих больничных историй.
Рассказ от лица женщины, которая рассказала историю про телегу и сестру. Мы с ней в одной палате вдвоем остались и, чтобы время не тянулось, развлекали себя трепом. У нее ночами бессонница, вот и беседовали. Далее от первого лица.
Когда умерла моя свекровь, то это у меня в хате случилось. Собралась вся многочисленная родня, две невестки с мужьями, дочь ее приехала. Мать уже предчувствовала свой уход и хотела быть похороненной на родине, за пятьсот километров от нашего дома (мы ее по очереди доглядали). Я любила ее и обещала, если у меня уйдет, то отвезти в родные места, проводить по-человечески. Она долго болела язвой желудка, сама лечилась травами, но болезнь свое взяла.
В ночь, когда она еще в дому была, уже покойная, все ночевали здесь. Говорят, перед гробом все хорошее надо вспоминать о человеке, смеяться, шутить, слезьми не обливать. Все они слышат, дух в дому присутствует.
Полегли спать, а наутро младшая невестка и говорит: "Гляди, у мамки-то хустка (платок) набекрень", а сестра так серьезно-то ей и говорит: "Глашка, да ты что, не чуяла совсем? Мамко-то всех ночью обошла, за ноги щупала. И тебя, и Сашу, и всех, не успела укласться, родимая, вот и платок набекрень!".
Невестка побелела со страху, насилу откачали… Всерьез поверила.
Похоронили свекровь на родине, а потом во сне благодарила, что желание ее исполнили, упокоилась с миром.
А матка моя в муках уходила, бедная. Захворела на рак. Все не могла простить себе, что дочь ранее ее ушла (это та сестрица, что на возу мне приснилась).
В сенокос мать попросила ее помочь с сеном: "Седай ко мне, донька (на вершину воза с сеном)", а оттуда она упала на спину, и с тех пор пошла собираться у ней жидкость в животе. Спасали врачами, к бабке ездила, пожила еще. В год перед уходом поправилась, стала как кровь с молоком, но все равно ушла...
Мамка на саму себя обижена была за тот случай, за четыре месяца сгорела как свечка после дочкиного ухода. Вот так бывает.
Еще скажу тебе, донька, что люди разные бывают. Очень страшные глаза есть, не убережешься.
Мой брат корову продавал в другое село, а наутро покупатели пришли и говорят: "Ты дай нам хлеба, а то коровка ничего не ест". Дал, добрая душа, а у своей коровы молоко пропало, совсем. И ничего не сделали, закололи корову.
Да что там, у нас родственница такая есть, своя, почитай. Двоюродного брата женка. Мы ей деток не показываем, а то глазливая, страсть какая. Раз пришла, а у нас свинья поросилась, 16 поросяток быть должно. Огромная такая свинка, уже ж десяток родила. Та глянула, свинья на загородок бросилась и переломала себе спину, а поросята задушились, которые еще не родились. Пришлось убить свинью.
И потолки разбирают, чтоб такие уйти могли спокойно…
Была в деревне баба Маня одна. Все говорили, что в церкви пол головой разбила - так молилась. А как проклянет, в след плюнет, то вянет человек да уходит.
Тридцать год тому назад то было: было три подружки молодые, очень хорошо меж собой дружили. У одной свадьба была, и попадают молодые в ДТП. Умерла невеста на месте. Когда хоронили, родные меня просили за "таким" следить, что на похоронах бывает. Очень сторожат эти завязки с рук, ног, украсть норовят, приделывают всякое потом на них, порчу разную творят на кладбище.
Так одна подошла на кладбище и тыкает мне ножницами, говорит: "Те веревки, на которых гроб в яму спускали, на-ко разрежь да всем раздай", а я не дала тому зробиться, собрала за концы их, в яму скинула. А что она хотела? А я не знаю, не знаю, донька, только ничего хорошего.
Когда сама заболела тяжко, то оперировали пять раз меня. Мне моя сестра помогла сильно.
На второй день Пасхи выносят у нас плащаницу во время крестного хода в церкви. Так бабки, кто знает, столетние лезут под нее. Хорошо от болезни это помогает. Сестра и меня туды толкнула, под плащаницу, что в алтаре стоит.
Я на операцию ехала. Жива осталась, всю изрезали, а живу, донька. Все мои улеглись, а я живу.
А эту историю молодая девушка рассказала.
Похоронили друга молодого, было ему двадцать пять лет. Он по жизни костюмы официозные не носил, но какой там, старшее поколение решило его в пиджак да брюки облачить, рубашку белую.
Мы очень хорошо общались семьями, с женой его дружила.
Снится мне этот друг после похорон сразу, да и говорит: "Малая, ты чего? Знаешь же, не люблю я эту одежду. Что я тут как дурак. Давай мне спортивный мой костюм", сказал мне, где лежит, полку сказал, какой шкаф в спальне. Так я наутро пошла, родным говорю, мол, ничего не спрашивайте. Сама зашла в спальню к ним и нашла все, где он сказал. Прикопала потом на кладбище, в его могиле. Не снился больше, выполнила его просьбу.
И напоследок примета одна мной услышана.
Так случилось, что попал мой свекор в больницу. Стало плохо, давление упало, отправили в реанимацию. Сильно переживали за него, под аппарат его положили искусственной вентиляции легких, сам дышать не мог.
Пришли, стоим под дверью. Как помочь, не пускают туда. Занесть решили, чтобы хорошо за ним там смотрели. Поговорили с врачом, а потом хотели отблагодарить, а он отказался наотрез. Нельзя, говорит, мол, для вашего деда это плохо, пусть поправляется и на своих ногах домой возвращается. И с улыбкой пошел к себе. Что за примета такая?
Поделитесь своими мыслями по поводу этих историй. Спасибо за внимание.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:50
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 22:50 by РАСМУСПросмотров: 457Комментарии: 6
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