КошкожутьРасскажу вам две истории из жизни про то, как иногда людям приходится защищать животных от нёхов. Может, не очень истории и крипи, зато правда.
Первый раз это было ночью в полнолуние. Я проснулась от страшного змеиного шипения и увидела, что мой кот, спящий у меня всегда в ногах, стоит на постели, весь выгнувшись дугой и, прижав уши, как перед дракой, весь раздулся в холке. Шерсть у него вдоль хребта стоит дыбом, прямо как у дракончика, шипит на самых низких нотах своего голоса и отступает назад. Есть мнение, что кошки не умеют пятиться. Умеют, конечно, но в исключительных обстоятельствах.
Кот не отрывает взгляда от окна (за окном полная луна) и весь дрожит крупной дрожью.
Я знаю котов, я знаю, как они придумывают ради игры воображаемых друзей и воображаемых врагов, воображаемые опасности в ванной и так далее, но я знаю, как коты дерутся, я видела. Мой кот собирался драться с кем-то, превосходящим его силами, потому что сам он его боялся (прижатые уши, дрожь) и пытался напугать, показаться страшнее, чем есть, чтобы тот не напал. Но он готовился драться, драться с более сильным противником, готовясь быть разорванным, но не отступить. Я знаю котов, я знаю их страшные весенние бои. Это была не игра, у него так стучало его маленькое сердце, что это было видно и слышно. Я ничего не видела за окном, кроме луны. Мне не было страшно, я не чувствовала никакого присутствия кого-либо, но мне было страшно за моего кота.
Я вскочила, зажгла свет, зашторила окна. Он перестал горбиться и шипеть, сначала долго тупо сидел, не опуская шерсти на хребте и прислушиваясь в сторону штор, но когда я легла (свет мы не погасили), он залез под одеяло, прижался и так заснул. А он никогда не спит под одеялом.
Что или кого он видел за окном - я не знаю. Он был напуган по-настоящему. Я ничего не видела, не слышала, страшно мне не было.
Вторая история грустнее.
Второй мой кот, видевший нёха, умер. Это было ночью, все было тихо и мирно, включен телевизор и игрушка, чай и печенье, кот под боком.
Вдруг он обернулся на дверь и насторожился: навострил уши и сделал большие глаза. Я продолжала играть и одной рукой погладила его, что всё, мол, в порядке, а он следил за дверью, весь напряженный и заинтересованный (охотник).
Так продолжалось несколько минут, потом он привстал и потянулся вперед, как будто заглядывая за угол, как будто играя с кем-то, кто выглядывал и спрятался. А потом он диким прыжком, располосовав мне ногу, бросился в сторону, прочь от двери. С реактивной скоростью начал метаться по комнате, прячась под диван, в шкаф, сразу же вылетая оттуда, нигде не находя убежища. Он бросился на окно, явно намереваясь выпрыгнуть, но была осень, открытой форточки, которая у нас всегда открыта в теплое время года, не было. Тогда он взобрался по шторам наверх, под самый потолок (он никогда в жизни, никогда не лазил по шторам) и "притаился" там, в самом углу, под самым потолком, вцепившись в шторы. Все это время он страшно кричал, теми истошными человекоподобными голосами, которыми коты орут по весне. Как выдумка, это было бы пошло, но в жизни это получилось очень страшно: он как будто человеческим голосом кричал одно и то же: "Но-о-о-о, но-о-о-о, но-о-о-о". Это было страшно, потому что было очень похоже на "нет", и он не кричал ничего другого, кроме этого.
Прошу прощения за физиологические подробности, но они важны... Его прослабило от страха (как и человека бы). Он обоссал и обгадил шторы и все, что было внизу. Это нормально, это физиологическая реакция, она случается со всеми при сильном страхе (и при агонии).
Я попыталась отодрать его от штор, успокаивая, но это оказалось невозможным, так как он сопротивлялся словно черт и исполосовал мне все руки и грудь, поэтому мне пришлось оставить его там.
Так как страшно мне самой не было, то я побежала в коридор, схватила в холодильнике святую воду (привозят часто, я ее там держу) и... представьте себе сцену: растрепанный геймер в одних трусах против нечистой силы, стоит под шторой с орущим котом и обрызгивает наугад комнату из бутылки, вопя не хуже кота "Отче наш". И, знаете, помогло.
Скоро кот затих и позволил снять себя со шторы. Только это было бесполезно, я его не спасла. Через неделю он умер... без причины, а может, от пережитого стресса.
Люди часто так умирают после травмирующего события - не сразу, а через какое-то время, необходимое на угасание.
Опять же, я не видела того, кто напугал моего кота. Но я очень любила его и, поверьте, если б я знала, что это был за нёх, то я лично поймала бы его и своими руками прибила бы крестом потяжелее. Убила бы этого нёха, как он убил моего кота.
Источник.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:33
Вчера, 23:32 by alex.kuzmenko2017Просмотров: 418Комментарии: 4
Ключевые слова: Коты испуг шипение святая вода невидимка шторы луна