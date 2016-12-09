Кошкожуть

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:33

alex.kuzmenko2017 Просмотров: 418 Комментарии: 4 +13 Вчера, 23:32 by

Расскажу вам две истории из жизни про то, как иногда людям приходится защищать животных от нёхов. Может, не очень истории и крипи, зато правда.Первый раз это было ночью в полнолуние. Я проснулась от страшного змеиного шипения и увидела, что мой кот, спящий у меня всегда в ногах, стоит на постели, весь выгнувшись дугой и, прижав уши, как перед дракой, весь раздулся в холке. Шерсть у него вдоль хребта стоит дыбом, прямо как у дракончика, шипит на самых низких нотах своего голоса и отступает назад. Есть мнение, что кошки не умеют пятиться. Умеют, конечно, но в исключительных обстоятельствах.Кот не отрывает взгляда от окна (за окном полная луна) и весь дрожит крупной дрожью.Я знаю котов, я знаю, как они придумывают ради игры воображаемых друзей и воображаемых врагов, воображаемые опасности в ванной и так далее, но я знаю, как коты дерутся, я видела. Мой кот собирался драться с кем-то, превосходящим его силами, потому что сам он его боялся (прижатые уши, дрожь) и пытался напугать, показаться страшнее, чем есть, чтобы тот не напал. Но он готовился драться, драться с более сильным противником, готовясь быть разорванным, но не отступить. Я знаю котов, я знаю их страшные весенние бои. Это была не игра, у него так стучало его маленькое сердце, что это было видно и слышно. Я ничего не видела за окном, кроме луны. Мне не было страшно, я не чувствовала никакого присутствия кого-либо, но мне было страшно за моего кота.Я вскочила, зажгла свет, зашторила окна. Он перестал горбиться и шипеть, сначала долго тупо сидел, не опуская шерсти на хребте и прислушиваясь в сторону штор, но когда я легла (свет мы не погасили), он залез под одеяло, прижался и так заснул. А он никогда не спит под одеялом.Что или кого он видел за окном - я не знаю. Он был напуган по-настоящему. Я ничего не видела, не слышала, страшно мне не было.Вторая история грустнее.Второй мой кот, видевший нёха, умер. Это было ночью, все было тихо и мирно, включен телевизор и игрушка, чай и печенье, кот под боком.Вдруг он обернулся на дверь и насторожился: навострил уши и сделал большие глаза. Я продолжала играть и одной рукой погладила его, что всё, мол, в порядке, а он следил за дверью, весь напряженный и заинтересованный (охотник).Так продолжалось несколько минут, потом он привстал и потянулся вперед, как будто заглядывая за угол, как будто играя с кем-то, кто выглядывал и спрятался. А потом он диким прыжком, располосовав мне ногу, бросился в сторону, прочь от двери. С реактивной скоростью начал метаться по комнате, прячась под диван, в шкаф, сразу же вылетая оттуда, нигде не находя убежища. Он бросился на окно, явно намереваясь выпрыгнуть, но была осень, открытой форточки, которая у нас всегда открыта в теплое время года, не было. Тогда он взобрался по шторам наверх, под самый потолок (он никогда в жизни, никогда не лазил по шторам) и "притаился" там, в самом углу, под самым потолком, вцепившись в шторы. Все это время он страшно кричал, теми истошными человекоподобными голосами, которыми коты орут по весне. Как выдумка, это было бы пошло, но в жизни это получилось очень страшно: он как будто человеческим голосом кричал одно и то же: "Но-о-о-о, но-о-о-о, но-о-о-о". Это было страшно, потому что было очень похоже на "нет", и он не кричал ничего другого, кроме этого.Прошу прощения за физиологические подробности, но они важны... Его прослабило от страха (как и человека бы). Он обоссал и обгадил шторы и все, что было внизу. Это нормально, это физиологическая реакция, она случается со всеми при сильном страхе (и при агонии).Я попыталась отодрать его от штор, успокаивая, но это оказалось невозможным, так как он сопротивлялся словно черт и исполосовал мне все руки и грудь, поэтому мне пришлось оставить его там.Так как страшно мне самой не было, то я побежала в коридор, схватила в холодильнике святую воду (привозят часто, я ее там держу) и... представьте себе сцену: растрепанный геймер в одних трусах против нечистой силы, стоит под шторой с орущим котом и обрызгивает наугад комнату из бутылки, вопя не хуже кота "Отче наш". И, знаете, помогло.Скоро кот затих и позволил снять себя со шторы. Только это было бесполезно, я его не спасла. Через неделю он умер... без причины, а может, от пережитого стресса.Люди часто так умирают после травмирующего события - не сразу, а через какое-то время, необходимое на угасание.Опять же, я не видела того, кто напугал моего кота. Но я очень любила его и, поверьте, если б я знала, что это был за нёх, то я лично поймала бы его и своими руками прибила бы крестом потяжелее. Убила бы этого нёха, как он убил моего кота.

Ключевые слова: Коты испуг шипение святая вода невидимка шторы луна

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