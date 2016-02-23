Больничные истории

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:42

РАСМУС Просмотров: 570 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 17:42 by

Случилось так, что эту весну пришлось мне встречать в больнице, куда загремела я аж на три недели. Обострение легочного заболевания. За это время в палате моей сменилось немало народу, многие спустя неделю выписывались и уходили домой, на их место приходили другие. Люди в основном были пожилые, и из других палат пациенты заглядывали к нам поболтать.Первая моя соседка по койке, спустя пару дней пребывания в больнице, рассказывала, что в ее квартире неспокойно по ночам. Я тут же навострила уши и давай расспрашивать, что же она имела в виду. А вот что: ночью ее кто-то душит, приходит к ней в виде черного косматого чудовища, насилу удается отбиться. Ощущает бабуля его физически, наяву, борется с «демоном», скидывает его с кровати. Это существо показывается только ей, очень злится, когда в квартире еще кто-то остается на ночь. Потом в отместку разносит квартиру в пух и прах, а однажды среди ночи запулил камнем в кровать. Освящение квартиры православным священником результатов не принесло, существо продолжает орудовать раза три в месяц стабильно.Что это, сказать не могу, может, просто бабуля с приветом и ей кажется, но об этом история умалчивает. Могу добавить от себя, что бабуля в молодости не дура была выпить, мужа похоронила, дети живут отдельно. Сейчас вроде не пьет, диабет у нее, инфаркт был.Вторая история немного напоминает предыдущую. Это повествование от лица женщины сорока пяти лет, которая живет с дочерью в частном доме, вроде с психикой все в порядке. Вот что она рассказала:Когда мы купили этот частный дом двенадцать лет назад, мы даже не знали, с чем придется столкнуться. Дети еще малые были, десять и двенадцать лет. Дом просторный, у каждого своя комната. В моей спальне регулярно проявляло себя приведение женщины средних лет. Просто молча стояла она у кровати несколько минут. Думаю, что это потревоженный дух. Когда строили укрепления на Замковой горе (имитацию средневекового деревянного замка, который здесь существовал во времена литовского владычества, в настоящее время музейный комплекс), снимали верхний грунт там, где в давние времена располагалось церковное кладбище. Возможно, потревожили старые могилы. После освящения дома «черти» более себя не проявляли. А то ведь и вовсе жуть, смотрю в окно ночью, бессонница у меня, а там нечто заглядывает. Смотрит на меня среди ночи мужик некий.Затем на соседнюю койку, туда, где первая бабуля лежала, положили женщину сорока семи лет. Там и вовсе темный лес. Говорила, что она экстрасенс, раскладывала таро и грозила свести в могилу всех, кто ей дорогу перейдет, якобы за ней черт ходит. Мы решили, что мадам одержима.В один прекрасный день ее сдуло ветром в неизвестном направлении, просто сбежала с палаты и больше не появилась, никому ничего не объясняя. После того, как на эту же койку положили женщину с потекшей крышей, я решила, что кровать эта «заговоренная», ибо на нее иных не определяют, а я вроде как не в дурке лежу…Вот еще история. За долгое время пребывания в больнице познакомилась я с девушкой. До дома мне триста метров от больницы, а ей чуть дальше. Ну очень хотелось нам на ночь домой сбежать к мужьям, а в больнице все строго, в полдесятого закрывают отделение.Та моя знакомая договорилась с санитаркой, чтобы нас отпустили через другой вход. Неприметная такая дверь из подвала с торца здания. Что-то меня дернуло расспрашивать. Узнала, что когда больница только эту часть здания имела (потом пристроили еще одно крыло и другие здания во дворе), то тут был морг, в подвале, а сейчас там овощи хранят.Спустились на лифте. Запустила нас в подвал санитарка, а дальше, мол, идите сами, через коридор будет дверь, она всегда открыта, а там уж и улица.Подвал небольшой, время около одиннадцати, но неприятных мгновений мы испытали немало. Последние метры подвала мы бежали, не чуя ног, потому как железная дверь в помещение посреди подвала (длинного и полутемного коридора) ходила ходуном, а причин для этого вроде как не было. Больше сбегать домой мы не отважились. Возможно, просто надумали себе, но в дверь кто-то реально ломился с другой стороны, а кому там быть в такое время Если только кто-то, как и мы, хотел уйти, да попал не туда, дверь захлопнулась, так чего не позвал никого? Голосов-то мы не слышали, никто не кричал. В общем, история темная и непонятная.А эти две истории рассказали друг другу две бабули, собравшиеся в палате на посиделки. Рассказываю от их лица:Десять лет назад сильно я заболела, попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Отлежала неделю, улучшений никаких не стало, решили меня врачи в областной центр отправить. Закутала меня дочь в пуховый платок, погрузили в скорую и повезли. Я в бессознательном состоянии была, и было у меня видение: вижу свою руку, а на ней печень моя и пузырьки на ней, много пузырей.Привезли меня, в чувство привели и начали эндоскопическую процедуру, запустили зонд. Мне обезболили и заморозили все, говорить я не могла, но была в сознании и слышала, как медсестра говорит врачу: «Доктор, что это? Что за пузыри?». Камень у меня был в печени, девять миллиметров. Когда говорить смогла, врачу рассказала, что все это видела во сне (своем видении).У меня часто обмороки бывают, слабая я. Вот упала дома и вижу: приближается к кровати, где я лежу, некто черный, неясный и говорит мне громко: «Пойдем!». Я отказалась, а он вновь зовет, я снова не иду. В третий раз гаркнул: «Пошли!». Я мотаю головой, мол, не пойду с тобой, а сама крещусь и молитву читаю. Так он кому-то и говорит: «Уходим, она сильнее нас!», потом пропал.Еще сон мне снился. Вижу всех своих родных, которые умерли за последние годы, на возу с сеном. И отец мой с ними, он еще жив, правда, совсем старый - более девяноста лет ему. На возу лицом ко мне сидит старшая моя сестра, ныне покойная. Я догоняю телегу, они уж поехали было. Берусь за край, влезть на воз хочу, а сестра мне в грудь ногой ударяет со всей силы, и я падаю на землю, боль ощущаю. А она мне кричит матом: «Пошла на...!». Видать, рано мне еще с ними ехать-то, пожить еще треба.Простите за сбивчивое изложение. Истории художественно не оформляла, записала так, как слышала от людей. Что касается соседней койки, это просто мое наблюдение, возможно, просто совпадение такое неприятное. Впечатления от подвала основаны на страхе (ночное время, байка о бывшем морге, тревога, что вдруг поймают в момент побега), но пока объяснений приемлемых у меня по этому поводу нет, дверь-то я своими глазами видела. Была бы признательна за конструктивную критику и анализ услышанных историй.

Ключевые слова: Больница видение морг операция авторская история

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