Дедушка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:49

Причина: Стилистика автора сохранена

Веснянка Просмотров: 803 Комментарии: 6 +18 Сегодня, 03:49 by

Не знаю почему, но я никогда не любила участок за нашим домом.Участок как участок, в форме прямоугольника и с яркой изумрудной травой. На его длинную сторону выходят окна двух трёхэтажных домов, а по ширине - торцы домиков из частного сектора. Деревья под окнами дома напротив, а по тропинке в погожие дни ребятня прибегают порезвиться и поиграть в футбол.Мне всегда нравилось смотреть на этот участок из окна, но не нравилось ходить туда. Такое чувство, будто потом возвращаешься из параллельного мира: вроде всё такое же, да только уже не такое. Короче, несколько минут прогулки за домом по довольно-таки живописному, хорошо освещённому месту - день насмарку. И неизвестно почему. Смотреть на него из окна - с удовольствием, сколько угодно, а вот пойти туда - ни за что.Последний раз мы пошли туда погожим летним днём с ребёнком, чтобы поиграть в футбол. Наследник ничего не чувствует, увлечённо гоняет мяч, светит солнце, а у меня снова то же чувство "телепортации" в другой мир. И, кажется, что если где и есть "край света", то чувствуется он точно так же.В доме напротив, на мансарде сосед, которого я прозвала "художником", курит в открытое окно с чашкой кофе. До бетонированной площадки перед частными домами можно дойти за минуту, с двух сторон проходят дороги... а всё равно ощущение "мёртвой зоны", какого-то другого мира. Не так страшно, но неуютно и неприятно.Наигрались, сели отдыхать. Разглядываю окна соседских квартир, там шторы, колеблющиеся на ветру. Вижу, как на кухне зажигается свет, и к окну подходит какой-то дедушка. Обычный дедушка: высокий, седой, волосы блестят в свете лампы, клетчатая красная рубашка. Дедушка здоровается со мной, я с ним. Он отходит от окна, выключает свет и уходит в комнату. Всё бы ничего, но вот только кухня была моя и никаких дедушек у меня нет. И никогда не было.Смотрю в окно ещё раз, но ничего отдалённо напоминающего человеческий силуэт там нет. Показаться никак не могло. Но кто же этот "прекрасный незнакомец", как он вообще мог прийти ко мне домой? И, главное, зачем? Только для того, чтобы поздороваться?Шло время, и это происшествие стало забываться. Но месяца два спустя, когда я выходила на площадку, наверху хлопнула входная дверь, и спустился тот же старик. Одетый всё также, на вид вполне материальный. Я настолько не ожидала увидеть его, что сказала ему: "Добрый вечер", хотя было семь часов утра. Старик невозмутимо ответил: "Добрый вечер", а потом пошёл дальше.Это становилось уже интересно. Наверху только один этаж и две квартиры, с соседями отношения были хорошие, и я решила пойти к ним, чтобы осторожно разузнать, кто это был.Как и следовало ожидать, никакого старичка никто не знал. В одной квартире жила молодая семья с двумя детьми, никаких престарелых родственников у них не было вообще, а в квартире напротив жила пожилая пара, и к ним тоже никакие старики не заходили. И вообще они ждали в гости детей с внуками, но у молодых свои дела...Со времён той истории прошло уже довольно много времени. Того никому не известного старичка я больше никогда не видела, так же, как и не нашла разгадку этой истории.Благодарю всех за внимание.

Ключевые слова: Квартира дома дед окно авторская история

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