Привет тебе из ада, тварь! Продолжение

Isadora Просмотров: 1 007 Комментарии: 7 +24 Вчера, 19:23 by

Мне вправду сложно писать о таком. Не знаю, насколько вы меня понимаете, но каждый раз переживаю тот страх.Началось всё со смерти брата, а продолжается уже долгие годы. Правда, временами всё тихо. Полгода, год, два - ничего не происходит, а потом играет новыми красками. Учитывая, что в моей семье все скептики и подобные вещи вызывают у них лишь раздражение, мол, хватит придумывать. Вернее вызывало раздражение до поры до времени.После того звонка и напоминания мне о моём брате, который якобы горит в аду, прошло полгода с лишним, когда произошел другой случай. Кстати, тогда моя подруга настаивала, чтоб я рассказала дома о том звонке. Я наотрез отказалась, уже знала, какая реакция меня ждет. Да и мы при родителях старались не открывать тему про брата, а уж тему про потустороннее - тем более. Я дома всех уверила, что всё прошло и я больше не "страдаю фантазиями".Дело было в сентябре. Я работала всё на той же работе, в том же офисе, та же подруга рядом. Позвонила моя одноклассница, с которой мы общались не так часто (раз в месяц, если повезет). Мы с ней очень дружили в школе. Но сейчас она искала меня только тогда, когда в беду попадёт или деньги в долг нужны. Как я и чувствовала, позвонила она, чтоб занять денег. Долги она всегда возвращала, поэтому и в этот раз я ей не отказала. Встретились, поболтали, отдала деньги, и разошлись. Через неделю она снова позвонила. Думала, либо ещё деньги нужны, либо вернуть хочет. А она позвонила, чтоб пригласить меня в гости:- Тут у меня двоюродная сестра приехала погостить. Я про тебя ей рассказывала, что хоть мы и редко общаемся, но ты всегда меня выручаешь. Она захотела с тобой познакомиться. Может придёшь к нам в субботу, и ей это на пользу пойдет. У неё совсем друзей не осталось, она, бедная, так натерпелась. При встрече расскажу, просто жуть. Так что скажешь?Сперва я отказалась. Заводить новых друзей или знакомых не по мне было. Да и вообще, я стала замкнутой (ввиду происходящего вокруг меня). Но одноклассница стала настаивать. На следующий день позвонила ей и сказала, что приду, и пусть она запасётся выпивкой.Через 3 дня, в субботу она заехала за мной, поехали к ней. По дороге она мне говорит:- Слушай, сестра у меня немного странноватая стала. Да что уж там, очень странноватая. Приехала две недели назад без предупреждения, говорит, пока у тебя побуду. А вещей с собой не прихватила. Прикинь, поставила меня перед фактом "я к тебе" и всё. Мне позвонила тётя, она, оказывается, в курсе. Говорит, что сестра после того случая стала замкнутой, агрессивной, и как бы тётя ни старалась её удержать, та ни в какую. Уходя просто сказала, что побудет у меня.- Что за случай? Что с ней?- Да её пытались изнасиловать. Трое. Представляешь? Но она убежала.- То есть как? Она убежала от троих целой и невредимой? Не тронули её?- Я не стала углубляться, тётя попросила при ней вообще об этом не говорить. Но да, ничего они ей сделать не смогли, или не успели. По крайней мере гинеколог сказала, что она всё ещё девственница. Как она оказалась там, как потом от них убежала и кто эти ребята - никто не знает. Мать написала заявление, но сестра отказалась дать показания. Видимо напугана. Но знаешь... напуганной она не выглядит. Иногда она так пристально смотрит на меня и ухмыляется, меня аж дрожь берёт.- А когда это произошло?- Да этой весной, в апреле.- Кошмар. Сколько ей?- Младше меня она, 19 ей. Да ладно, не хмурься, думаю, вы поладите. Ты же тоже странная.Приехали к ней, одноклассница вытащила ключи, чтоб дверь открыть, не успела. Дверь открыла её двоюродная сестра - Зарина. Открыла и молча стояла на пороге, смотрела на нас. Мы поздоровались с ней, а она повернулась спиной и пошла на кухню, а на наше "привет" ответила "ага". Одноклассница подмигнула мне, мол, не обращай внимания. Сели за стол, Зарина начала пристально на меня смотреть. На вопросы она отвечала коротко "угу, да, нет". У меня уже сдали нервы от её сверлящего взгляда, и я спросила, зачем она так внимательно на меня смотрит. А она:- Не думала, что ты согласишься.- На что?- Ну прийти. Пришлось пригласить тебя. Хотя думала, откажешься, а ты вот сидишь передо мной.Судя по выражению лица одноклассницы, мне одной её слова показались странными. Одноклассница улыбнулась и в шутку сказала:- Не пугай её, Зарина, она тебя впервые видит.Зарина, не отрывая от меня взгляда, пожала плечами, встала и ушла в другую комнату.- Ты куда?- Устала.Я одна молча сидела и наблюдала за этим. После того, как она ушла в другую комнату, одноклассница начала извиняться. Говорили мы полушепотом, чтоб та не услышала:- Слушай, извини, она порой ведет себя так, словно чужая. По ночам не спит, сидит одна в темноте, сама с собой разговаривает. Хоть бы телек включила, но нет. Сначала я боялась. Прикинь: выхожу в туалет, а из гостиной слышу голос. Это она сидит и без остановки что-то болтает.- Что говорит?- Да хрен знает, не понятно. Как только захожу, перестаёт болтать и тупо смотрит на меня.- Может психологу показать?- Тётя говорит, была она и у психолога, и у психиатра. Наотрез отказывается говорить. Сидит молчит, улыбается.- Странно. Может всё же поговорим с ней? Нельзя же так, совсем юная, вся жизнь впереди.- Через пару дней обратно отправлю, надоело уже. Я в свой дом приходить боюсь. Если я тебе кое-что скажу, ты не станешь смеяться?- Нет, конечно. А что?- Она иногда рычит.- В смысле?- Ну рычит, как собака. А когда спрашиваю, говорит, что ничего подобного не делала.- Мне всё это не нравится. То её изнасиловать хотели, а она сбежала. То эти, как ты говоришь, причуды. А теперь она на меня зырит и ухмыляется. Отвези ты её к тёте обратно и скажи, пусть в лечебницу её отвезут. Ей помощь нужна, а тут...Мы вдруг обе заметили, что Зарина стоит в дверях кухни и смотрит на нас. Стало неловко. Не знаю, что и сколько из сказанного она слышала, но улыбалась она очень неестественно. Подошла, села молча и опять зырит. Мне стало жутко, сказала, что мне пора. Встала, а она взяла меня за руку, посмотрела в глаза и говорит:- Ладно, извини. Останься, обещаю, будет весело. Мне одиноко.Я всё стояла и в голове мысли: "Да блин, я уйти хочу, не хочу я с тобой общаться". Но обратно села за стол. Одноклассница вытащила из холодильника вино, предложила перейти в гостиную:- Вы идите, я пока фрукты нарежу и приду. Бери бутылку. Зарина, а ты достань бокалы из того шкафчика.Та достала 3 бокала посмотрела на них и с ухмылкой говорит:- Со стеклом поосторожнее надо быть. Разобьется и порежет. Аж в глаз может воткнуться, нет, Алия?У меня глаза потихоньку начали лезть на лоб, а руки сильнее сжимать бутылку. Одноклассница не была в курсе, почему эти слова как нож в сердце для меня. Она просто помотала головой. А Зарина уже повернулась, пошла в гостиную и оттуда:- Алия, так ты идёшь или мне самой за тобой прийти?Медленно на ватных ногах пошла в гостиную, а она сидит, улыбается:- Ты сядь, что стоишь там? Я же тебя просто так не отпущу.- В смысле? - я заметила, что говорю писклявым голосом.- Хочешь, расскажу тебе историю?- В смысле?- У тебя заело? "В смысле, в смысле". Историю рассказать хочу. О маленькой девочке, у которой не было одного глаза. Ой, прости, вру. У неё глаза были на месте, а вот у её брата... - она замолчала и посмотрела на меня.Тут меня начало колошматить не по-детски. Я ринулась обратно на кухню. От страха я охрипла. Сказала однокласснице, что либо я схожу с ума, либо твоя сестра одержима, либо вы меня жестоко разыгрываете, либо это... не знаю, что это. Хотя я к тому времени уже знала, что это. Просто вот так открыто рассказывать налево-направо, согласитесь, неудачная идея.- Я ухожу. И ты уходи, не оставайся с ней. Отправь сестру к матери, пусть ею займутся. Эта дрянь издевается.Одноклассница с удивлением смотрела на мои метания туда-сюда, даже не успела ничего сказать, как я выбежала на лестничную площадку. Бежала, как ошпаренная. Поймала такси. Как только села, позвонила одноклассница, спрашивает, что случилось? Что не так? Не стала ей объяснять, ибо не поверит, да и она не знала, о чём эта тварь говорила. Снова попросила её отправить сестру к матери. Немедленно.Приехала домой, заперлась в комнате и заревела. То ли от страха, то ли от того, что напомнили о том кошмаре. Думаю, и то, и другое.На следующий день позвонила однокласснице сама. Мне было стыдно, что оставила её так (да ещё и с ней) и ушла без объяснений. Она взяла трубку сразу, сказала, что ей даже не пришлось тёте звонить или отвозить сестру. Зарина на следующий день сама вернулась домой. С такой же ухмылкой поблагодарила её за всё - за веселье, за новую подругу, за то, что приютила, и уехала.Сейчас мы с этой одноклассницей не общаемся. Так вышло. Она уехала учиться во Францию в прошлом году, связь оборвалась.Порой, вспоминая, думаю, что зря убежала. Убегать, отрицать не помогает. Может мне стоило выяснить, что же от меня хотят? Говорить легко, но когда стоишь лицом к лицу, страх парализует и адекватно мыслить невозможно.Я не прошу вас верить мне. Я лишь рада, что тут нашла способ хоть кому-нибудь рассказать свою историю и при этом не быть изгоем за свои странности. Молчание убивает изнутри, особенно когда сама не можешь найти разумное объяснение, как бы ни старалась.

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