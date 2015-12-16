Прощение, или Цветы с кладбища

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Snejnay Просмотров: 1 214 Комментарии: 31 +15 Сегодня, 11:36 by

С детства я была странной девочкой. Странной остаюсь и сейчас. Ибо в моем характере нет зависти, злобы. И как говорила моя бабушка, Царство ей Небесное, что я обладала редким качеством прощать. То есть никогда не завидовала с детства: резинкам в волосах, купленным джинсам и т.д., а впоследствии машинам, квартирам и т.д. Мне, наоборот, было радостно, что у моей подруги появилась красивая вещь - радостно восторгалась - тебе клево и супер, ты красотка и т.д. Или умничка ты - сделала это, я тобой горжусь. Когда были неблаговидные поступки и сплетни в мой адрес - я пыталась оправдать людей, что толкнуло их на те или иные поступки. Оправдывала, впоследствии прекращала общение, дабы не вводить в очередной раз в искушение, но при их бедах первая приходила на помощь и искренне помогала реально, а не словами утешения.А теперь сама история. Была у меня подруга. В силу моего переезда в другой город с ней общаюсь редко и по телефону. Так вот, подругу я очень любила, было у нас много чего с ней. Когда она скандалила с дочерью - дочь часто приходила ко мне. Ибо я считала - пусть лучше у меня ночует, чем Бог знает, где шляется. Каждое день рождения подруги, каждый праздник мы были вместе. В один из дней мне предложили в одной компании возглавить бухгалтерию. Все бы ничего, но ко мне прикипела жена директора, которая делилась и бедами, и радостью именно со мной. Ах, да, забыла упомянуть - подружка моя умело разруливала любую ситуацию, которая могла возникнуть у людей. Будем говорить - исповедовала культ Вуду. Когда-то она закончила институт иностранных языков и прошла многолетнюю практику в разных странах, в том числе и в Африке. Оттуда она и привезла свое увлечение.С доброй душой я посоветовала жене директора обратиться к своей подруге. На тот момент она ей помогла. Проделанные ее работы стоили всегда своих денег, да и жена директора была щедрой женщиной. Сам же директор ко мне тоже относился по доброму - и на какой-то момент мне показалось, что у него возникло нечто большее, чем симпатия. Внешне как бы это не проявлялось, но очень сильно чувствовалось.То я сижу в офисе допоздна, делаю отчеты, и он задержится под каким-то предлогом, а потом предложит ненавязчиво отвезти, так как позднее время. В обеденное время стал обедать с сотрудниками в офисной кухне, хотя прежде ездил обедать домой.В тот момент в душе я приняла решение уйти, ибо мне было внутренне некомфортно - с одной стороны, жена, которая мне стала близка, и с другой стороны, знаки, на которые я не давала повода, кроме добросовестного исполнения обязанностей. Апогеем стало мое день рождения, когда он мне перед коллективом подарил 101 красную розу как одному из лучших сотрудников. Но 101 красную розу дарят женщинам, к которым неравнодушны.Поговорить я с ним прямо не решалась, было морально тяжело решиться на такой шаг, скорее, не хотела услышать предложений и каких-то признаний. Но через неделю написала заявление.Все это время директор молчал - собственно, и отпустил меня нормально, по-человечески - как раз тут и переезд обозначился, можно сказать, вовремя, и я обосновала свой уход именно этим.Так вот, в один из ночей у меня был самолет. Летела, чтобы посмотреть что и как перед окончательным отъездом. Выхожу на площадку, а моя лучшая подруга с женой директора лепестки цветов по лестнице от моего входа рассыпают. Надо ли думать, что кладбищенских цветов? Я им говорю:- Рано мне еще туда. Путь цветами устлать решили?Выражение лица подруги и жены директора было очень неоднозначным. Пойманные с поличным. Я поспешила в тот момент в машину, ибо не до них было - мне в перспективе открывалась новая жизнь, новая работа, новые возможности. Да и внутри я их оправдала. Бедная женщина, имеющая двух детей, почуяв неладное, обратилась за помощью, подруга, обрадовавшись большой сумме, не смогла устоять - тут у нее ремонт, плюс дачный недострой, больная мать и сложная дочь подросток. В общем, отмахнувшись как всегда - попросила в церкви прощения у Бога их поступку. Поставила им свечи и заказала молитвы во здравие и забыла о них.Именно потому, что я им пожелала добра искренне и простила, не пристала ко мне та дрянь, которую они мне сделали. Прошло около двух лет. Я к тому времени сменила телефон, место жительства, и вдруг раздался звонок. Звонок моей подруги, которая выпросила номер у общих знакомых для того, чтобы попросить прощения. Отчаянно в трубку первое что прозвучало:- Прости! Прости меня, пожалуйста.Я ей:- Я давно тебя простила.Она:- Мне было важным, чтобы ты это услышала и поняла, что я покаялась перед тобой.В общем, череду событий жизни ее описывать не буду - в итоге некогда непьющая женщина упала на дно и начала спиваться. Я бы списала бы на совесть ее увлечение алкоголем. Но вот жизненные обстоятельства, которые цепляли одно за другое, наталкивали меня на другие мысли. "И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим" - мы прощаем, прощают сверху нас и оберегают.После нашего с ней разговора - она как пробудилась, скинула камень с души. Алкоголь более не употребляет, дочь вышла замуж - родила внука. Маме более 90 лет.P.S. Я не призываю к словам, лучшее наказание - это прощение, хотя по фактам всегда так получается. Не хочу призывать к доброте, каждый сам выбирает свой путь. Но именно плюс уравновешивает минус. И только добротой нужно отвечать на те поступки, которые у нас порой не укладываются в голове. А там, сверху, всегда вынесут свою оценку тому или иному нашему поступку. И покаяние, и прощение всегда имеют силу, если они искренние.На этом история вся.

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