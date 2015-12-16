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Истории из жизни

Прощение, или Цветы с кладбища

С детства я была странной девочкой. Странной остаюсь и сейчас. Ибо в моем характере нет зависти, злобы. И как говорила моя бабушка, Царство ей Небесное, что я обладала редким качеством прощать. То есть никогда не завидовала с детства: резинкам в волосах, купленным джинсам и т.д., а впоследствии машинам, квартирам и т.д. Мне, наоборот, было радостно, что у моей подруги появилась красивая вещь - радостно восторгалась - тебе клево и супер, ты красотка и т.д. Или умничка ты - сделала это, я тобой горжусь. Когда были неблаговидные поступки и сплетни в мой адрес - я пыталась оправдать людей, что толкнуло их на те или иные поступки. Оправдывала, впоследствии прекращала общение, дабы не вводить в очередной раз в искушение, но при их бедах первая приходила на помощь и искренне помогала реально, а не словами утешения.
А теперь сама история. Была у меня подруга. В силу моего переезда в другой город с ней общаюсь редко и по телефону. Так вот, подругу я очень любила, было у нас много чего с ней. Когда она скандалила с дочерью - дочь часто приходила ко мне. Ибо я считала - пусть лучше у меня ночует, чем Бог знает, где шляется. Каждое день рождения подруги, каждый праздник мы были вместе. В один из дней мне предложили в одной компании возглавить бухгалтерию. Все бы ничего, но ко мне прикипела жена директора, которая делилась и бедами, и радостью именно со мной. Ах, да, забыла упомянуть - подружка моя умело разруливала любую ситуацию, которая могла возникнуть у людей. Будем говорить - исповедовала культ Вуду. Когда-то она закончила институт иностранных языков и прошла многолетнюю практику в разных странах, в том числе и в Африке. Оттуда она и привезла свое увлечение.
С доброй душой я посоветовала жене директора обратиться к своей подруге. На тот момент она ей помогла. Проделанные ее работы стоили всегда своих денег, да и жена директора была щедрой женщиной. Сам же директор ко мне тоже относился по доброму - и на какой-то момент мне показалось, что у него возникло нечто большее, чем симпатия. Внешне как бы это не проявлялось, но очень сильно чувствовалось.
То я сижу в офисе допоздна, делаю отчеты, и он задержится под каким-то предлогом, а потом предложит ненавязчиво отвезти, так как позднее время. В обеденное время стал обедать с сотрудниками в офисной кухне, хотя прежде ездил обедать домой.
В тот момент в душе я приняла решение уйти, ибо мне было внутренне некомфортно - с одной стороны, жена, которая мне стала близка, и с другой стороны, знаки, на которые я не давала повода, кроме добросовестного исполнения обязанностей. Апогеем стало мое день рождения, когда он мне перед коллективом подарил 101 красную розу как одному из лучших сотрудников. Но 101 красную розу дарят женщинам, к которым неравнодушны.
Поговорить я с ним прямо не решалась, было морально тяжело решиться на такой шаг, скорее, не хотела услышать предложений и каких-то признаний. Но через неделю написала заявление.
Все это время директор молчал - собственно, и отпустил меня нормально, по-человечески - как раз тут и переезд обозначился, можно сказать, вовремя, и я обосновала свой уход именно этим.
Так вот, в один из ночей у меня был самолет. Летела, чтобы посмотреть что и как перед окончательным отъездом. Выхожу на площадку, а моя лучшая подруга с женой директора лепестки цветов по лестнице от моего входа рассыпают. Надо ли думать, что кладбищенских цветов? Я им говорю:
- Рано мне еще туда. Путь цветами устлать решили?
Выражение лица подруги и жены директора было очень неоднозначным. Пойманные с поличным. Я поспешила в тот момент в машину, ибо не до них было - мне в перспективе открывалась новая жизнь, новая работа, новые возможности. Да и внутри я их оправдала. Бедная женщина, имеющая двух детей, почуяв неладное, обратилась за помощью, подруга, обрадовавшись большой сумме, не смогла устоять - тут у нее ремонт, плюс дачный недострой, больная мать и сложная дочь подросток. В общем, отмахнувшись как всегда - попросила в церкви прощения у Бога их поступку. Поставила им свечи и заказала молитвы во здравие и забыла о них.
Именно потому, что я им пожелала добра искренне и простила, не пристала ко мне та дрянь, которую они мне сделали. Прошло около двух лет. Я к тому времени сменила телефон, место жительства, и вдруг раздался звонок. Звонок моей подруги, которая выпросила номер у общих знакомых для того, чтобы попросить прощения. Отчаянно в трубку первое что прозвучало:
- Прости! Прости меня, пожалуйста.
Я ей:
- Я давно тебя простила.
Она:
- Мне было важным, чтобы ты это услышала и поняла, что я покаялась перед тобой.
В общем, череду событий жизни ее описывать не буду - в итоге некогда непьющая женщина упала на дно и начала спиваться. Я бы списала бы на совесть ее увлечение алкоголем. Но вот жизненные обстоятельства, которые цепляли одно за другое, наталкивали меня на другие мысли. "И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим" - мы прощаем, прощают сверху нас и оберегают.
После нашего с ней разговора - она как пробудилась, скинула камень с души. Алкоголь более не употребляет, дочь вышла замуж - родила внука. Маме более 90 лет.
P.S. Я не призываю к словам, лучшее наказание - это прощение, хотя по фактам всегда так получается. Не хочу призывать к доброте, каждый сам выбирает свой путь. Но именно плюс уравновешивает минус. И только добротой нужно отвечать на те поступки, которые у нас порой не укладываются в голове. А там, сверху, всегда вынесут свою оценку тому или иному нашему поступку. И покаяние, и прощение всегда имеют силу, если они искренние.
На этом история вся.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:36 by SnejnayПросмотров: 1 214Комментарии: 31
+15

Ключевые слова: Подруга работа начальник цветы прощение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Galadriell80
Сегодня, 12:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 192
Мой плюс первый. Прощайте, да прощены будете. +++++
Зарегистрирован: 16.12.2015
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 12:11
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (150|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 543
Но именно плюс уравновешивает минус. И только добротой нужно отвечать на те поступки, которые у нас порой не укладываются в голове. А там, сверху, всегда вынесут свою оценку тому или иному нашему поступку. И покаяние, и прощение всегда имеют силу, если они искренние.

Золотые слова! но как порой трудно бывает: мозгами понимаешь, что нужно простить, а внутри что-то не дает.
Видимо многим этот дар прощения приходит с возрастом (с мудростью), а немногим дается с рождения.
спасибо за историю! +
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (125|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 741
Сильная история. Молодец. Так и надо поступать, надо уметь прощать, хоть и не всегда получается. Мудрые поступки всегда идут в плюс. Рассказ и заслуживает плюс, много плюсов+++++++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#4 написал: lisa 123
Сегодня, 12:31
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 35
Апогеем стало мое день рождения,

Жирный минус в репутацию редактору!

когда он мне перед коллективом подарил 101 красную розу как одному из лучших сотрудников. Но 101 красную розу дарят женщинам, к которым неравнодушны.

Серьёзно?!)) впервые слышу, чесслово))
А теперь, собственно, по тексту. Не в обиду Автору, история хорошая, история интересная, описавшая часть жизни рассказчика, но не страшная и не мистическая. На мой взгляд, обычная ваниль про любовный треугольник со всеми вытекающими. Когда я работала в одной из редакций, мы такие песни в свет выпускали пачками в рубрике "блть, обидел, слёз не видел". Обычная жизненная мелодрама. Оставлю без оценки, дабы не выводить из равновесия Ваши плюсы, ну, и из уважения к доброте и личностным качествам Автора.
Зарегистрирован: 17.08.2011
#5 написал: Nadezhda9
Сегодня, 12:33
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 82
Да, это правда, когда искренне простишь и забудешь обиду, то наступает расплата у того, кто делал тебе плохое. До сих пор жалею, что простила, может так хоть человек нормальным был бы, а не инвалидом... за историю ++++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#6 написал: Talisha
Сегодня, 12:56
+1
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Комментариев: 1 585
Да, именно искреннее прощение - очень мудро! Правильная мораль, плюсую
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#7 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 13:34
+1
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Публикаций: 10
Комментариев: 625
Да, история хорошая, но..... Не будем ценичными: не для ЭТОГО сайта.... Вообще, такое ощущение в последнее время, что это сайт слезливых и ми-мишных историй...ИМХО
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#8 написал: evatanina
Сегодня, 13:34
+1
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Репутация: (500|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 339
Плюс. За светлую душу ещё много много плюсов. blush
Зарегистрирован: 22.07.2015
 
#9 написал: акжана
Сегодня, 13:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (555|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 656
Из-за обид мы оказываемся в замкнутом кругу агрессии и страдания. Мы постоянно чувствуем себя подавленными, страдают наши взаимоотношения с другими людьми, ухудшается ситуация на работе и дома.
Для того, чтобы двигаться дальше и быть счастливыми, надо уметь прощать.
Поучительная история. Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#10 написал: az.ecmb
Сегодня, 13:48
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1175|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 714
Двойственное впечатление. С одной стороны - "христианское всепрощение", с другой - потакание чёрным ритуалам. Да и подставлять жилетку для крокодильих слёз людям, вытершим до того об тебя ноги... По мне просто вычеркнуть их из жизни будет правильнее, раз уж не хочешь дать по шайбе тому, кто пришёл к тебе с мечом.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#11 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 13:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (768|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 625
А я ещё не понял, что надо было жене директора от ГГ? Она вроде уволилась и в другой город собралась? Не? И странный ритуал: лепестками роз дорогу стелить, прям как из фильма "Поездка в Америку". И вааще, с чего ГГ взяла, что розы с кладбища, на них написано было? (Представил, две взрослые тётки цветы по могилкам тырят))).
Ну и напоследок: дайте мне 100 тысяч взаймы, и простие мне долг))))
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#12 написал: Snejnay
Сегодня, 14:15
+1
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Репутация: (162|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 156
Цитата: alex.kuzmenko2017
А я ещё не понял, что надо было жене директора от ГГ? Она вроде уволилась и в другой город собралась? Не? И странный ритуал: лепестками роз дорогу стелить, прям как из фильма "Поездка в Америку". И вааще, с чего ГГ взяла, что розы с кладбища, на них написано было? (Представил, две взрослые тётки цветы по могилкам тырят))).
Ну и напоследок: дайте мне 100 тысяч взаймы, и простие мне долг))))

Видите ли я прекрасно знала какие ритуалы делала моя подруга. Как она брала цветы с кладбищ и что оставляла взамен на том же кладбище. Я ее принимала такой какая она есть. Конечно много в душе не одобряла. Поверьте с кладбищ не только цветы воруют, но еще и процессий похоронных ждут. Много там чего делают.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#13 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 14:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (768|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 625
Цитата: Snejnay
Цитата: alex.kuzmenko2017
А я ещё не понял, что надо было жене директора от ГГ? Она вроде уволилась и в другой город собралась? Не? И странный ритуал: лепестками роз дорогу стелить, прям как из фильма "Поездка в Америку". И вааще, с чего ГГ взяла, что розы с кладбища, на них написано было? (Представил, две взрослые тётки цветы по могилкам тырят))).
Ну и напоследок: дайте мне 100 тысяч взаймы, и простие мне долг))))

Видите ли я прекрасно знала какие ритуалы делала моя подруга. Как она брала цветы с кладбищ и что оставляла взамен на том же кладбище. Я ее принимала такой какая она есть. Конечно много в душе не одобряла. Поверьте с кладбищ не только цветы воруют, но еще и процессий похоронных ждут. Много там чего делают.

Таких друзей за одно место и в музей...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#14 написал: Snejnay
Сегодня, 14:25
+1
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Репутация: (162|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 156
Цитата: lisa
На мой взгляд, обычная ваниль про любовный треугольник со всеми вытекающими.

Не было треугольника. Просто часто бывает - что один себе что то придумал и в голову вбил. Помимо ревности у жены директора возникло чувство и неких дум что мне ее муж подарил квартиру в столице. Вот и решила извести - мне потом многое с покаянием и словами открылось . Когда люди в сомнениях и на эммоциях они на многое готовы.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#15 написал: КИМ
Сегодня, 14:28
+4
Онлайн
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Публикаций: 44
Комментариев: 5 143
Боюсь,что церковное прощение не то чтобы не помогло,а имело результат лишь для автора. Как вечернее омовение в дУше,где ритуально смываются дневные проблемы и грязь.
.
Будем говорить - исповедовала культ Вуду. Когда-то она закончила институт иностранных языков и прошла многолетнюю практику в разных странах, в том числе и в Африке. Оттуда она и привезла свое увлечение.

То то и оно,что увлечение. Сколько лет она провела в Африке? А жрецом,либо Бокором, не становится каждый встречный белый,закончив курсы.
Насмотревшись заморских,да и наших киношек,где каждый,за здорово живёшь протыкает кукол и режет петухов,наивные люди уверовали,что это как чихнуть.Главное правильно петуха зарезать или в нужное место иглу воткнуть,произнеся какую -нить чепуху.
И всё,враги мрут пачками,скандальную соседку корёжит от болей,а коварный любовник лишается того чем любил. Кто верит?
А вот зашибать деньгу на легковерии,у нас любят и умеют. Впрочем,неважно.
История не имеет в своём составе мистики,лишь житейские и любовные коллизии.Также некую склонность подруги к алкоголизму и самокопанию. Ещё надо подметить,вспоминая все публикации,что у автора очень разносторонняя и насыщенная жизнь.
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#16 написал: Snejnay
Сегодня, 14:36
+1
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Репутация: (162|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 156
Цитата: Nadezhda9
Да, это правда, когда искренне простишь и забудешь обиду, то наступает расплата у того, кто делал тебе плохое. До сих пор жалею, что простила, может так хоть человек нормальным был бы, а не инвалидом... за историю ++++++++++

В свое время моя свекровь любимому сыну говорила - Ребенок не от тебя. Муж мой в таких метаниях был сложно представить. Уже после развода который был с ее руки спустя время она зашла в мой дом и когда увидела как я живу. Первое что сказала " Жаль что развелись, тут много чего делить есть" - Прошло время и эта женщина умирала на руках нелюбимой снохи. Похороны поминки и прочее были так же на моих плечах. Жизнь тусует колоду очень причудливо.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#17 написал: Калина74
Сегодня, 14:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (77|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 396
Идея хорошая и правильная, но история не интересная, к тому же написана скверно. Поддерживаю мнение, что сайт переполнен ванилью, и повторяю, что под неё уже пора открывать один большой раздел или вообще переименовывать сайт в "Хорошие и добрые женские истории"
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#18 написал: Snejnay
Сегодня, 14:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (162|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 156
Galadriell80
Pmaria
Ksenya078
lisa 123
Nadezhda9
Talisha
alex.kuzmenko2017
evatanina
акжана
az.ecmb
Спасибо за комментарии blush

КИМ
То то и оно,что увлечение. Сколько лет она провела в Африке?
Около шести лет. Да она резала правильно вы подметили и петухов,и куриц, и кролов. Увлечением это сложно назвать - это было и есть часть ее жизни. А человек она очень интересный в совершенстве знает множество языков, диалектов.

Цитата: Калина74
Идея хорошая и правильная, но история не интересная, к тому же написана скверно. Поддерживаю мнение, что сайт переполнен ванилью, и повторяю, что под неё уже пора открывать один большой раздел или вообще переименовывать сайт в "Хорошие и добрые женские истории"

Бывают и промахи в историях , не все коту масленница ) - Возможно я не правильно донесла и раскрыла историю - такое бывает.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#19 написал: ELEMAT
Сегодня, 15:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1366|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 545
Тема обид для меня актуальна. Мне кажется, только единицы могут вот так, как Автор, прощать. Это, можно сказать, дар.
Обида очень разрушительна, поэтому избавляться от неё - дело первостепенное. Но... не каждый раз получается, к сожалению. А последствия непрощённых обид могут быть тяжёлыми.
Что касается специалистов в области вуду, КИМ, думаю, прав. То есть днём с огнём едва ли найдёшь по-настоящему знающего.
Но в общем история понравилась.
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#20 написал: КИМ
Сегодня, 15:19
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Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 44
Комментариев: 5 143
Цитата: Snejnay
Около шести лет. Да она резала правильно вы подметили и петухов,и куриц, и кролов. Увлечением это сложно назвать - это было и есть часть ее жизни. А человек она очень интересный в совершенстве знает множество языков, диалектов.

Что не делает её Гаитянским колдуном. Она режет животных,призывая тёмных африканских богов,дабы заработать денюжку на пропитание.То есть это суровый Африканский колдун,не ведающий страха и не жалеющий из-за бабла даже лучшую подругу.Она постоянно подпитывает себя и умножает силу,путём посещения кладбищ и уменьшения поголовья домашней скотины. И,вдруг,после замусоривания подъезда лепестками кладбищенской флоры и посещения Вами Храма,что-то в ней ломается. Она резко начинает бухать и как распоследняя истинная христианка,на жизненном изломе,звонит и слёзно просит её простить...
Я так и не понял,история о чём? О силе прощения? О силе наказания после прощения? Об междусобойных откатах между Христом и Lwa?
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#21 написал: Исет
Сегодня, 15:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 604
[quote=КИМ][/quote]
Соглашусь с Вами.

От себя добавлю, что в жизни не встречала таких высоконравственных людей, готовых на прощение всех и вся, еще и на помощь злопыхателям своим. "Величайшее почтение, Королева в восхищении!" (с) Главное, не забывать об этом говорить...
Зарегистрирован: 31.08.2012
  
#22 написал: marlin
Сегодня, 15:37
+2
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Репутация: (571|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 635
Не увидел изливание души в этой истории и каких - то соплей тем более. Для меня тут мистика в том, что за все придётся отвечать, и в том, что бывают же добрые люди)) Я бы так не смог наверное, когда тебе бьют по правой щеке, подставлять левую. Да и не всегда это нужно делать. Иногда даже нужно самому дать затрещину, чтобы вразумить и отвести от большего греха человека. Разные ситуации бывают. Но я бы бил по всей харе и сразу в ответ:) И поговорка - Не рой могилу другому, сам в нее и попадешь, работает лучше всякой магии. Чем не мистика? Плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
  
#23 написал: Snejnay
Сегодня, 15:41
+1
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Репутация: (162|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 156
Цитата: КИМ
Цитата: Snejnay
Около шести лет. Да она резала правильно вы подметили и петухов,и куриц, и кролов. Увлечением это сложно назвать - это было и есть часть ее жизни. А человек она очень интересный в совершенстве знает множество языков, диалектов.

Что не делает её Гаитянским колдуном. Она режет животных,призывая тёмных африканских богов,дабы заработать денюжку на пропитание.То есть это суровый Африканский колдун,не ведающий страха и не жалеющий из-за бабла даже лучшую подругу.Она постоянно подпитывает себя и умножает силу,путём посещения кладбищ и уменьшения поголовья домашней скотины. И,вдруг,после замусоривания подъезда лепестками кладбищенской флоры и посещения Вами Храма,что-то в ней ломается. Она резко начинает бухать и как распоследняя истинная христианка,на жизненном изломе,звонит и слёзно просит её простить...
Я так и не понял,история о чём? О силе прощения? О силе наказания после прощения? Об междусобойных откатах между Христом и Lwa?

По мне так если человек не желает зла и к нему приходят с темнотой своих деяний то эти деяния против делающих и оборачиваются. В данном случае не нужно расплескиваться на ответные действия, сыпать в след проклятия, нужно уметь в любой ситуации оставаться человеком - я уже написала что выше разберутся какому Сеньке какая шапка. Дело ведь не в том что я посетила храм, дело в искренном прощении человека. Насчет скепсиса вашего в ее способностях - разубеждать не стану. Да деньги она на этом зарабатывала и зарабатывает, но надо сказать при всем этом, у нее действительно многое удавалось. И поклонение ее Богам языческим было очень серьезным. Каждый день она в порядок приводила алтарь и делала жертвы. Не обязательно кровавые - это могли быть фрукты, те-же цветы, жертвенное вино - выращивала она все сама. Сама выращивала - сама жертвовала.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#24 написал: Karl Georglin
Сегодня, 15:48
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Публикаций: 1
Комментариев: 98
Надо бы на радио Радонеж заслать, пусть радуются доказательству что те кто не бегает по церквям после мучительной смерти будут отправлены любящим "отцом" в ад где их будут пытать целую вечность во славу всепрощающего "отца".
Цитата: Nadezhda9
Да, это правда, когда искренне простишь и забудешь обиду, то наступает расплата у того, кто делал тебе плохое. До сих пор жалею, что простила, может так хоть человек нормальным был бы, а не инвалидом...

Свят-свят-святой Иоанн Грозный, так всего-то нужно простить воров что обокрали массы, киданули миллионы лохов и загнали на свои заводы батрачить за африканскую зарплату при французских ценах? Как же круто что есть такой чит-код, ты их прощаешь за то что ты полубомж, а они сразу становятся инвалидами, полюбят самогон, будут перед всей страной раскаиваться и подохнут как собаки. А все пролетарии пересядут на БМВ и сразу икра, колбаса, все сразу будет. (штопает носки, ищет кеды, разбивает копилку и бежит в церковь)
Зарегистрирован: 25.10.2016
#25 написал: Snejnay
Сегодня, 15:54
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Репутация: (162|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 156
Karl Georglin очень много примеров когда дети этих воров заканчивали очень плохо в полной нищите. На каждого вора, новый вор приходит .
Зарегистрирован: 14.10.2016
#26 написал: КИМ
Сегодня, 15:55
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Комментариев: 5 143
Цитата: Snejnay
Каждый день она в порядок приводила алтарь и делала жертвы.

Простите,а кто предки Вашей подруги? Ведь посредством алтаря связываются с миром духов,а именно предков,которые за жертвы будут помогать во всех жизненных коллизиях.В том числе в связи с личным Лоа. Не отвечаю за дословную цитату,но как-то так. Или достаточно закончить иняз и всё? Все Африканские божества у ваших ног,без учёта того,что в предках числятся христиане,а они как бэ по другим вопросам...
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#27 написал: marlin
Сегодня, 15:59
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Комментариев: 635
Факт в том ещё, что гады и паразиты, во всех их проявлениях, порой думают, что их плохое не коснётся. Так же и воры, бандиты, колдуны. С виду думаешь, что все у них вроде хорошо то... Но это не так)) У кого-то детей не может быть, у кого даун родился. Чей то отец, мать, брат, сын погиб в аварии. Рак к жене привязался. А сам гад этот жив и здоров. Но ему от этого не легче. И парадокс в том, что он своей тупой башкой не понимает почему с ним так происходит. И продолжает быть таким же, а порой становится ещё злее ко всем, загоняя себя больше в пропасть.
Зарегистрирован: 29.01.2016
  
#28 написал: Eifersucht
Сегодня, 16:23
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 259
Мне понравилось про плюс и минус. Точно так. Мистика истории в том, что прощение вносит баланс и избавляет от всех проблем в жизни. ++++++++++
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#29 написал: Snejnay
Сегодня, 16:26
+1
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Репутация: (162|0)
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Комментариев: 156
Цитата: КИМ
Цитата: Snejnay
Каждый день она в порядок приводила алтарь и делала жертвы.

Простите,а кто предки Вашей подруги? Ведь посредством алтаря связываются с миром духов,а именно предков,которые за жертвы будут помогать во всех жизненных коллизиях.В том числе в связи с личным Лоа. Не отвечаю за дословную цитату,но как-то так. Или достаточно закончить иняз и всё? Все Африканские божества у ваших ног,без учёта того,что в предках числятся христиане,а они как бэ по другим вопросам...

Бабушка ее была знахаркой с темной энергетикой. Любила людям плохое делать - не буду греха таить. Это все что я знаю. Веру можно поменять - христианин может стать язычником, иудеем поиняв гиюр, принять ислам. Касательно меня так я как в песне Ляписа Трубицкого " Я верю" - верю во всех богов и признаю многобожие.

Цитата: marlin
Факт в том ещё, что гады и паразиты, во всех их проявлениях, порой думают, что их плохое не коснётся. Так же и воры, бандиты, колдуны. С виду думаешь, что все у них вроде хорошо то... Но это не так)) У кого-то детей не может быть, у кого даун родился. Чей то отец, мать, брат, сын погиб в аварии. Рак к жене привязался. А сам гад этот жив и здоров. Но ему от этого не легче. И парадокс в том, что он своей тупой башкой не понимает почему с ним так происходит. И продолжает быть таким же, а порой становится ещё злее ко всем, загоняя себя больше в пропасть.

Полностью с вами согласна.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#30 написал: Eulalia
Сегодня, 17:41
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Репутация: (3|0)
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Комментариев: 123
вы святая smile людям,чистыми душой и необремененным тёмными мыслями, в т ч и обидами,завистью, легче и проще живется. Искренне хочу так же прощать, и чтобы груза в душе не оставалось, не получается(
Зарегистрирован: 11.05.2014

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