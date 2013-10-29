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Истории из жизни

История бомжа Андрея Глинского

История реальная, повествующая о некоторых моментах из жизни человека, на данный момент имеющего статус бомжа, но бывшего когда-то совершенно успешным москвичом, с хорошей жилплощадью, статусными родителями и красивой древней фамилией, свидетельствующей о принадлежности его предков к княжескому роду (в заголовке фамилия несколько изменена).
Бомжом он стал по всем известной схеме: подставили партнеры по бизнесу, попросили взять вину на себя, чтобы обойтись "малой кровью", гарантируя при этом полную поддержку и материальную компенсацию по выходу из мест лишения свободы. Ну, не стоит писать о том, что на свободу он вышел, имея при себе лишь чистую совесть. Лишился всего, в том числе и квартиры в Москве. Пытался начать жизнь с чистого листа, но обиды на несправедливую судьбу так захлестнули, что начал пить. После долгих скитаний, немного определился в жизни, нашел работу круглосуточным сторожем, за копейки, бесплатные обеды и маленький уголок в бытовке-вагончике, в промзоне. Условия его устраивали, а еще больше они устраивали его хозяина, который за минимальную оплату нашел круглосуточного работника, поэтому Андрейке позволялось иногда злоупотреблять. Со временем злоупотребление приняло совсем уж серьезную форму, но начальник, жалея понравившегося всему коллективу и обиженного судьбой человека, не выгонял его.
Как-то пришел Андрей к моему коллеге, который подкармливал его и отдавал свои старые вещи. Совершенно трезвый, что вызвало много вопросов у знакомого. И вот, что рассказал ему Андрей. Теперь от его лица, так будет удобно.

"Начальник отказался мне платить, потому что работу я свою практически не выполнял. Но не выгонял меня из вагончика, и даже кормил. Я пил пока у меня было немного денег, потом пока друзья давали в долг, потом начал просить милостыню по электричкам и тоже пропивал. Но, в один прекрасный момент, кончились все ресурсы, решил завязать. Не пил неделю. Ломало, трясло, но выжил и думал, что совсем отпустило. И вот сижу я днем в своей каморке, напротив телевизор, рядом с телевизором кресло. Отвернулся за сигаретой, поворачиваюсь, а в кресле мужчина. Ухоженный, холеный, ботинки блестят как зеркало, пальто черное, дорогое. Внешне очень похож на Ивана Урганта, курит так надменно. Я его спрашиваю: "Ты как сюда попал?" А он мне отвечает: "А ты что, видишь меня?" и уже в сторону "Эй, ребята, он меня видит!". И тут началось нечто невообразимое. Мимо меня стали идти какие-то люди. Они входили сквозь дверь и выходили сквозь окно. И каждый хихикал так мерзко, показывал на меня пальцем и говорил: "Ага, видишь нас!" Это были и мужчины и тетки и бабки старые. Я сидел и боялся пошевелиться. А "Ургант" говорит: "Мы следим за тобой, Андрейка!"
И вдруг все исчезло, раз, и нет никого. Я обрадовался, думаю, ну надо ж такому привидеться, но на всякий случай пошел проверить, закрыты ли дверь и окно. Дверь была закрыта, окно тоже, но за окном, на дереве сидели они, все те люди, которые сейчас прошли мимо моих глаз. И они так же хихикали и говорили смеясь: "Он видит, он нас видит!" Я не выдержал и выбежал из вагончика, подбегаю к дереву, начинаю кричать им, чтобы убирались, а они, смеясь, начали кидать в меня ветки с дерева. Я забежал в вагончик, схватил телефон и побежал оттуда прочь. Отбежав немного, звоню другу и прошу его забрать меня и определить в больницу, ибо предполагаю, что не все в порядке с психикой, дала-таки сбой. Договорились встретиться на железнодорожной пригородной платформе. Я прибежал туда, вижу в толпе друга, пытаюсь к нему подойти, но мне на пути попадается бабка с авоськой на колесиках. Я пытаюсь ее обойти, а она не дает, я в сторону и она туда же. Пришлось взять ее за плечи и отодвинуть: "Мать, чего ты под ногами то вертишься, обойти никак не дашь". Подхожу к другу, а он мне: "Что это за телодвижения у тебя?" Я говорю, что, мол, бабка под ноги попала, не обойти - не объехать. А он мне: "Какая бабка?" Поворачиваюсь, бабка стоит, смотрит на меня ехидно. Я другу на нее показываю, вот же она. А он у виска крутит: "Андрюха, ты чего? Какая бабка?" Поворачиваюсь на нее, а она: "Видишь меня?" и кричать: "Он видит, он видит!" И тут из толпы на меня люди начали пальцем показывать и опять те же слова со смешком ехидным: "Видит, видит!" Я пытаюсь от них отбиться, бегу, другу кричу: "Бегом, за мной, прячься от них!" Но друг, видя, что я совсем не в себе, испугался и убежал от меня.
Отчаялся я, присел на платформе, стал думать, что делать дальше. Уже наступал вечер, начало смеркаться. И решил я вернуться к себе в вагончик. Пришел, вроде все тихо. Нет никого. Сел, стал смотреть телевизор. И тут стук в дверь и одновременно в окно. Посмотрел я в окно, а там "Ургант" улыбается и говорит, что сегодня ночью придут за тобой, Андрей, жди нас. Начал метаться я по комнатке, а в окно вижу, что уже собирается народ на дереве. И тут попадается мне на глаза обрывок из журнала, а там изображение Богородицы. Схватил я этот обрывок, на колени упал и давай орать, молитв не знаю, но так, своими словами, прошу защитить меня. И как только закончу кричать, так нечисть эта к окнам подлетает и стучится. Начинаю просить защиты у Богородицы, так отлетают они от окна и со стороны наблюдают.
Не помню сколько времени прошло, только вижу я у себя в комнате женщину, красивая, в платке стоит и говорит мне : "А зачем, Андрей я помогать тебе буду? Ты ведешь себя плохо, пьешь, жизнь свою не ценишь, молитв не знаешь, ни в Бога, ни в черта не веришь. Уж определяйся в жизни, что тебе нужно" И исчезла. Стал я клятвенно уверять, что исправлюсь, что найду в себе силы выйти из алкогольной зависимости. А как определиться? С чем? Я так понял, либо к черту, либо к Богу мне дорога. Те, кто за окном меня пугали, поэтому стал я уверять, что если только закончится все это благополучно, то пойду в церковь, попробую молиться, только дайте мне шанс!
Долго я кричал и плакал, не заметил, как утро настало. И светло так сразу, и никакого "Урганта". Ну, думаю, привидится же спьяну. Конечно, никуда я не пошел, завалился спать. Вроде все спокойно, проспал до вечера. Вечером опять у телевизора место занял. Сначала все хорошо было, но потом опять "Ургант" пришел. Сидит, курит. Красивый, модный, ботинки начищенные опять до блеска. Вспомнил я, что он реагировал тогда, когда узнал, что я его вижу, и решил сидеть тихо, не показывать, что вижу что-либо. Три дня этот "Ургант" так сидел, наблюдал за мной, я упорно делал вид, что смотрю телевизор. На четвертый день исчез «Ургант». Я к тому времени сходил в церковь, попытался узнать все правила верующих. Сейчас пока все спокойно, не пью совсем, пока и не тянет. Дал обет трезвости сам себе перед иконами.
На этом Андрей рассказ закончил. Можно было бы закончить и эту историю, но она имела продолжение.
Так сказать, вторая часть известного балета:
Андрей не пил долго, почти год, но говорил, что все время искушает его судьба на стаканчик. Однажды искусила-таки. Было это ровно через год после первых чертовых посещений. Сорвался Андрей, и пил неделю, шлялся неизвестно по каким бомжатникам. И однажды возвращаясь ночью домой, попал под поезд. Это произошло в 04:00-05:00 утра, а мой коллега ехал на работу к 08:00 утра и увидел Андрея лежащего в кустах. Он был жив, но без сознания. Был разорван правый бок и виднелись внутренние органы, все в земле и траве. Коллега вызвал скорую, те приехали, но стали брезговать взять грязного и пьяного бомжа в машину. Пришлось устроить скандал, на что санитары, уверяя, что жить бедолаге осталось несколько минут и надо вызывать не их, а труповозку, предложили коллеге самому перетащить Андрея на носилки. Тот не отказался и при помощи проходящего мимо мужчины попытался переложить Андрея с земли на носилки. И тут Андрей пришел в себя и говорит: «Мне дали последний шанс, пожалуйста, у меня в вагончике я спрятал деньги, год их копил, мне очень надо в Ивановскую область в монастырь, я копил для этого, но сорвался, стал пить, сбереги мои деньги, а я знаю, что выживу теперь». Уезжая, фельдшер со скорой дал свои ориентиры и сказал, что Андрей не жилец, очень большая кровопотеря, разрыв печени и плюс ко всему заражение организма из-за попавшей внутрь земли. Однако, провели операцию, после которой Андрей, на удивление быстро пошел на поправку. У него почти не было температуры, которая обычно держится у послеоперационников, врачи называли это выздоровление не иначе как чудом, уверяя, что с такими травмами погибают почти сразу. Вскоре его выписали. Что с ним было на этот раз, и кто ему дал еще один шанс Андрей не распространялся. Мои коллеги еще какое-то время подкрепляли его продуктами и лекарствами и, когда он полностью окреп, проводили его в монастырь в Ивановской области, где живет прозорливый старец. Андрей сейчас находится в этом монастыре. Уже полгода. Пока о его судьбе неизвестно ничего, но мои коллеги ездят туда иногда, и в недалеком будущем планируют поездку и если будет что-либо известно, то обязательно напишу.

P.S: Не пытайтесь заподозрить в прочитанном религиозную пропаганду. Знаю, что истории, в которых фигурируют такие темы как монастырь, молитвы и Бог – подвергаются подобным нападкам. Изложила все, как было. Я верю в то, во что я верю. А во что верят другие мне не важно. Лишь бы ЛЮДЬМИ оставались при этом)))

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:36
Сегодня, 05:36 by Madam PapillonПросмотров: 1 766Комментарии: 19
+36

Ключевые слова: Белая горячка бомж Андрей монастырь неопознанное явление авторская история

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Комментарии

#1 написал: ELEMAT
Сегодня, 07:05
+7
Группа: Посетители
Репутация: (1356|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 539
Хорошая история, очень понравилась. Все под Богом ходим...
Автору спасибо и плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#2 написал: lisa 123
Сегодня, 08:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
- Зааааяяяяц!!! Ты меня слыыыышииишь???
- Да слышу, слышу!
Очень уж занимательная история.
Зарегистрирован: 17.08.2011
#3 написал: Стаська
Сегодня, 08:55
+8
Группа: Посетители
Репутация: (126|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 295
Спасибо, автор, что поделились! Возможно кто-то, прочитав сию историю, задумается и бросит пить, да и просто задумается...как я, например. Это хорошо, когда есть такие люди, которые не ленятся, пишут и делятся!
Зарегистрирован: 13.04.2016
#4 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 09:42
+4
Группа: Посетители
Репутация: (767|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 618
Вот я так и знал: не простой человек этот Ургант laughing .
.. А так история поучительная для некоторого слоя населения
..
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#5 написал: Elinor
Сегодня, 10:15
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Страсти то какие) Крепкие нервы, однако, у этого Андрея) Если бы мне, не дай бог, привиделась такая компания я бы умерла от страха)
Зарегистрирован: 29.08.2016
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:51
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 247
Delirium tremens с люцидными окнами. Ничего особенного. Человек дошёл до ручки, монастырь в этом случае шанс остаться в живых.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 11:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 405
Поучительная история, хоршо еще, что только люди привиделись, а на черти страшные) но и так досталось бедному. +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 11:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (146|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 526
уууу как интересно!!!!!!!!!!!!!!!
++++++++++++++++++
спасибо, Автор!
ждем новостей
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#9 написал: Santussa
Сегодня, 11:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 43
Спасибо за историю) Хорошо изложена, легко читается и всё происходящее живо представляется. И дай Бог, чтобы у Андрея всё хорошо сложилось.
Зарегистрирован: 13.01.2015
#10 написал: Talisha
Сегодня, 11:59
+3
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Публикаций: 32
Комментариев: 1 569
Пусть у Андрея все будет хорошо. Лучше к Богу, это правда, идти, а религия значения не имеет. Жуткая история.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#11 написал: Ингеборга
Сегодня, 12:05
+4
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 444
Ужас какой - покалеченному человеку была нужна срочная медицинская помощь, а медики ждали, когда он скончается и не хотели на носилки положить! Странно, ведь у них перчатки есть, а души нет, получается. И ведь это не единичный случай!
А сколько таких мертвецов вокруг нас! Вы внимательно только приглядитесь! Вроде бы живые: ходят, едят, даже улыбаются. Такая вот обычная жизнь.
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
#12 написал: marlin
Сегодня, 12:49
0
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Репутация: (562|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 630
Андрей побывал в гостях у Вечернего Урганта:) В общем хорошо, что бросил пить, пока его друг "Познер" не пришёл. Хорошая история, и конец. Но я хочу верить, что это только начало. Начало новой жизни Андрея.
Зарегистрирован: 29.01.2016
  
#13 написал: Долгопят
Сегодня, 13:43
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 082
Мне ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ понравилось!!! ПЛЮС!!!

я слежу за тобой...
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#14 написал: Snejnay
Сегодня, 14:57
0
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Репутация: (154|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 145
История действительно поучительная. В том что он видел что-то, сомнений нет. Не важно к какому Богу он пришел, и как пришел - но он пришел к Богу. Дай Бог ему не оступиться и оставаться на светлом пути. К автору вопрос - Принял ли Андрей постриг? Или пока ходит в послушниках? +
Зарегистрирован: 14.10.2016
#15 написал: Karl Georglin
Сегодня, 17:26
-1
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 82
А чего здесь заподозрить-то?
Если они всегда лгут, то кто им еще верит? Хотя... В совке верили коммунистам что б*га нету, теперь попам что есть, а зад как был голый, так и остался.
С таким же успехом можно мазать кое-чем ворота по всей улице - не трогайте, я и мои друзья верим в это. (и что с того что кого-то раздражает?)
С чего бы верить в такие истории если правословие даже "самое великое чудо"("восхождение огня") придумало для лохов, т.е. это тупо развод? А кто не верит - ату его. Если бы "Мерседесы" делал хоть Сатана, то попы все равно бы на них ездили, выдумав что мол, они берут так грехи на себя, ежеминутно молясь и читая святые тексты. Если до того за.мусорили этим бедным бабкам мозги что где-то за клубом проявились "лики" на стене и бабки на коленях лобызали их, как какие-то вкусные мощи. "Лики" эти образовались там неспроста... алкаши туда ходили, так сказать, когда набухаются, ну и стены всегда были политы. Это просто преступление, даже с детского сада пихают это в детей. Да будь оно хоть тринадцать раз правдой, все равно противно станет когда оно везде. Попы и коммунисты стоят друг друга, такие же лжецы и подлецы. Просто тогда одни были сильней, а сейчас другие, но это не мешает им крепко дружить. Да и не особо мешало.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#16 написал: Madam Papillon
Сегодня, 17:28
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Комментариев: 39
Спасибо всем за добрые комментарии к истории)))

Цитата: Snejnay
К автору вопрос - Принял ли Андрей постриг? Или пока ходит в послушниках? +


Нет, постриг Андрей не принял и, насколько я знаю, цели у него такой не было. Он был взят в монастырь на правах работника. Я спрошу о его делах в субботу у коллеги, который иногда держит с Андреем связь, и обязательно сообщу.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#17 написал: Nadezhda9
Сегодня, 19:07
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Комментариев: 80
++++++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#18 написал: Калина74
Сегодня, 19:47
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Комментариев: 394
Ну вообще-то это очевидные симптомы белой горячки, которая может наступить и через неделю "передержки". И почему-то ведь людям в таком состоянии мерещатся всяческие инфернальные образы, частенько даже конкретно ч-ти с рогами. Считаю, что да, это своего рода предупреждение от "него", что утащит в конце концов. Умные люди после таких приступов завязывают и поднимаются, слабенькие - вскоре очень плохо заканчивают. Знаю несколько примеров из жизни. За историю, конечно, большой плюс. Спасибо!
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#19 написал: Ksenya078
Сегодня, 20:02
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Да, вот уж история, прям каждую строчку с удовольствием прочитала! Не думаю, что у него были галлюцинации, скорее всего лярвы приходили, питаться его энергией, как же это страшно, Боже упаси! Дай Бог, чтоб у него сложилось все отлично, молитвы помогают (иногда). Плюсище, Авто+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
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