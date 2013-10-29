История бомжа Андрея Глинского

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:36

Madam Papillon Просмотров: 1 766 Комментарии: 19 +36 Сегодня, 05:36 by

История реальная, повествующая о некоторых моментах из жизни человека, на данный момент имеющего статус бомжа, но бывшего когда-то совершенно успешным москвичом, с хорошей жилплощадью, статусными родителями и красивой древней фамилией, свидетельствующей о принадлежности его предков к княжескому роду (в заголовке фамилия несколько изменена).Бомжом он стал по всем известной схеме: подставили партнеры по бизнесу, попросили взять вину на себя, чтобы обойтись "малой кровью", гарантируя при этом полную поддержку и материальную компенсацию по выходу из мест лишения свободы. Ну, не стоит писать о том, что на свободу он вышел, имея при себе лишь чистую совесть. Лишился всего, в том числе и квартиры в Москве. Пытался начать жизнь с чистого листа, но обиды на несправедливую судьбу так захлестнули, что начал пить. После долгих скитаний, немного определился в жизни, нашел работу круглосуточным сторожем, за копейки, бесплатные обеды и маленький уголок в бытовке-вагончике, в промзоне. Условия его устраивали, а еще больше они устраивали его хозяина, который за минимальную оплату нашел круглосуточного работника, поэтому Андрейке позволялось иногда злоупотреблять. Со временем злоупотребление приняло совсем уж серьезную форму, но начальник, жалея понравившегося всему коллективу и обиженного судьбой человека, не выгонял его.Как-то пришел Андрей к моему коллеге, который подкармливал его и отдавал свои старые вещи. Совершенно трезвый, что вызвало много вопросов у знакомого. И вот, что рассказал ему Андрей. Теперь от его лица, так будет удобно."Начальник отказался мне платить, потому что работу я свою практически не выполнял. Но не выгонял меня из вагончика, и даже кормил. Я пил пока у меня было немного денег, потом пока друзья давали в долг, потом начал просить милостыню по электричкам и тоже пропивал. Но, в один прекрасный момент, кончились все ресурсы, решил завязать. Не пил неделю. Ломало, трясло, но выжил и думал, что совсем отпустило. И вот сижу я днем в своей каморке, напротив телевизор, рядом с телевизором кресло. Отвернулся за сигаретой, поворачиваюсь, а в кресле мужчина. Ухоженный, холеный, ботинки блестят как зеркало, пальто черное, дорогое. Внешне очень похож на Ивана Урганта, курит так надменно. Я его спрашиваю: "Ты как сюда попал?" А он мне отвечает: "А ты что, видишь меня?" и уже в сторону "Эй, ребята, он меня видит!". И тут началось нечто невообразимое. Мимо меня стали идти какие-то люди. Они входили сквозь дверь и выходили сквозь окно. И каждый хихикал так мерзко, показывал на меня пальцем и говорил: "Ага, видишь нас!" Это были и мужчины и тетки и бабки старые. Я сидел и боялся пошевелиться. А "Ургант" говорит: "Мы следим за тобой, Андрейка!"И вдруг все исчезло, раз, и нет никого. Я обрадовался, думаю, ну надо ж такому привидеться, но на всякий случай пошел проверить, закрыты ли дверь и окно. Дверь была закрыта, окно тоже, но за окном, на дереве сидели они, все те люди, которые сейчас прошли мимо моих глаз. И они так же хихикали и говорили смеясь: "Он видит, он нас видит!" Я не выдержал и выбежал из вагончика, подбегаю к дереву, начинаю кричать им, чтобы убирались, а они, смеясь, начали кидать в меня ветки с дерева. Я забежал в вагончик, схватил телефон и побежал оттуда прочь. Отбежав немного, звоню другу и прошу его забрать меня и определить в больницу, ибо предполагаю, что не все в порядке с психикой, дала-таки сбой. Договорились встретиться на железнодорожной пригородной платформе. Я прибежал туда, вижу в толпе друга, пытаюсь к нему подойти, но мне на пути попадается бабка с авоськой на колесиках. Я пытаюсь ее обойти, а она не дает, я в сторону и она туда же. Пришлось взять ее за плечи и отодвинуть: "Мать, чего ты под ногами то вертишься, обойти никак не дашь". Подхожу к другу, а он мне: "Что это за телодвижения у тебя?" Я говорю, что, мол, бабка под ноги попала, не обойти - не объехать. А он мне: "Какая бабка?" Поворачиваюсь, бабка стоит, смотрит на меня ехидно. Я другу на нее показываю, вот же она. А он у виска крутит: "Андрюха, ты чего? Какая бабка?" Поворачиваюсь на нее, а она: "Видишь меня?" и кричать: "Он видит, он видит!" И тут из толпы на меня люди начали пальцем показывать и опять те же слова со смешком ехидным: "Видит, видит!" Я пытаюсь от них отбиться, бегу, другу кричу: "Бегом, за мной, прячься от них!" Но друг, видя, что я совсем не в себе, испугался и убежал от меня.Отчаялся я, присел на платформе, стал думать, что делать дальше. Уже наступал вечер, начало смеркаться. И решил я вернуться к себе в вагончик. Пришел, вроде все тихо. Нет никого. Сел, стал смотреть телевизор. И тут стук в дверь и одновременно в окно. Посмотрел я в окно, а там "Ургант" улыбается и говорит, что сегодня ночью придут за тобой, Андрей, жди нас. Начал метаться я по комнатке, а в окно вижу, что уже собирается народ на дереве. И тут попадается мне на глаза обрывок из журнала, а там изображение Богородицы. Схватил я этот обрывок, на колени упал и давай орать, молитв не знаю, но так, своими словами, прошу защитить меня. И как только закончу кричать, так нечисть эта к окнам подлетает и стучится. Начинаю просить защиты у Богородицы, так отлетают они от окна и со стороны наблюдают.Не помню сколько времени прошло, только вижу я у себя в комнате женщину, красивая, в платке стоит и говорит мне : "А зачем, Андрей я помогать тебе буду? Ты ведешь себя плохо, пьешь, жизнь свою не ценишь, молитв не знаешь, ни в Бога, ни в черта не веришь. Уж определяйся в жизни, что тебе нужно" И исчезла. Стал я клятвенно уверять, что исправлюсь, что найду в себе силы выйти из алкогольной зависимости. А как определиться? С чем? Я так понял, либо к черту, либо к Богу мне дорога. Те, кто за окном меня пугали, поэтому стал я уверять, что если только закончится все это благополучно, то пойду в церковь, попробую молиться, только дайте мне шанс!Долго я кричал и плакал, не заметил, как утро настало. И светло так сразу, и никакого "Урганта". Ну, думаю, привидится же спьяну. Конечно, никуда я не пошел, завалился спать. Вроде все спокойно, проспал до вечера. Вечером опять у телевизора место занял. Сначала все хорошо было, но потом опять "Ургант" пришел. Сидит, курит. Красивый, модный, ботинки начищенные опять до блеска. Вспомнил я, что он реагировал тогда, когда узнал, что я его вижу, и решил сидеть тихо, не показывать, что вижу что-либо. Три дня этот "Ургант" так сидел, наблюдал за мной, я упорно делал вид, что смотрю телевизор. На четвертый день исчез «Ургант». Я к тому времени сходил в церковь, попытался узнать все правила верующих. Сейчас пока все спокойно, не пью совсем, пока и не тянет. Дал обет трезвости сам себе перед иконами.На этом Андрей рассказ закончил. Можно было бы закончить и эту историю, но она имела продолжение.Так сказать, вторая часть известного балета:Андрей не пил долго, почти год, но говорил, что все время искушает его судьба на стаканчик. Однажды искусила-таки. Было это ровно через год после первых чертовых посещений. Сорвался Андрей, и пил неделю, шлялся неизвестно по каким бомжатникам. И однажды возвращаясь ночью домой, попал под поезд. Это произошло в 04:00-05:00 утра, а мой коллега ехал на работу к 08:00 утра и увидел Андрея лежащего в кустах. Он был жив, но без сознания. Был разорван правый бок и виднелись внутренние органы, все в земле и траве. Коллега вызвал скорую, те приехали, но стали брезговать взять грязного и пьяного бомжа в машину. Пришлось устроить скандал, на что санитары, уверяя, что жить бедолаге осталось несколько минут и надо вызывать не их, а труповозку, предложили коллеге самому перетащить Андрея на носилки. Тот не отказался и при помощи проходящего мимо мужчины попытался переложить Андрея с земли на носилки. И тут Андрей пришел в себя и говорит: «Мне дали последний шанс, пожалуйста, у меня в вагончике я спрятал деньги, год их копил, мне очень надо в Ивановскую область в монастырь, я копил для этого, но сорвался, стал пить, сбереги мои деньги, а я знаю, что выживу теперь». Уезжая, фельдшер со скорой дал свои ориентиры и сказал, что Андрей не жилец, очень большая кровопотеря, разрыв печени и плюс ко всему заражение организма из-за попавшей внутрь земли. Однако, провели операцию, после которой Андрей, на удивление быстро пошел на поправку. У него почти не было температуры, которая обычно держится у послеоперационников, врачи называли это выздоровление не иначе как чудом, уверяя, что с такими травмами погибают почти сразу. Вскоре его выписали. Что с ним было на этот раз, и кто ему дал еще один шанс Андрей не распространялся. Мои коллеги еще какое-то время подкрепляли его продуктами и лекарствами и, когда он полностью окреп, проводили его в монастырь в Ивановской области, где живет прозорливый старец. Андрей сейчас находится в этом монастыре. Уже полгода. Пока о его судьбе неизвестно ничего, но мои коллеги ездят туда иногда, и в недалеком будущем планируют поездку и если будет что-либо известно, то обязательно напишу.P.S: Не пытайтесь заподозрить в прочитанном религиозную пропаганду. Знаю, что истории, в которых фигурируют такие темы как монастырь, молитвы и Бог – подвергаются подобным нападкам. Изложила все, как было. Я верю в то, во что я верю. А во что верят другие мне не важно. Лишь бы ЛЮДЬМИ оставались при этом)))

Ключевые слова: Белая горячка бомж Андрей монастырь неопознанное явление авторская история

Другие, подобные истории: