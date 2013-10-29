Прогулка домой

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

White_Rabbit Просмотров: 739 Комментарии: 11 +15 Сегодня, 07:41 by

Однажды я возвращался домой со дня рождения своего друга, ему исполнилось 25, хороший повод для того, чтобы развлечься как следует. Против не был никто – вино лилось рекой, музыка не прекращала играть ни на минуту, танцы будоражили кровь и придавали жизни смысл. Вот бы это никогда не кончалось, подумал я. На самом деле я и не помню уже, что я тогда подумал, но скорее всего так и было. Но всё имеет свойство заканчиваться – алкоголь, терпение соседей и даже выносливость моих друзей, казавшаяся бесконечной. Настало время прощаться. Я жил дальше всех, в соседнем микрорайоне, поэтому чаще всего, по окончанию таких вечеринок, я либо уезжал домой на такси, либо оставался на ночь у кого-нибудь из друзей. В этот раз всё было иначе. Пьяный разум хотел прогулок, я учёл его желания. Сопротивления по этому поводу со стороны друзей я не встретил, так как их собственное сопротивление было сломлено алкоголем и едой. Кое-как я вынудил именинника встать с кровати и закрыть за мной дверь, он плохо соображал и в итоге без каких-либо вопросов сделал то, о чём я попросил. Я отправился в путь.Я не пожалел о том, что решил идти пешком – на улице стояла чудесная погода – во дворе витал стойкий запах сирени, росшей неподалёку. Затем он сменился ароматом рощи, который доносился до меня благодаря ласковому летнему ветерку. Я был в чудеснейшем расположении духа – напевал песни, крепко засевшие в голову, по-дурацки приплясывал и считал ямки на асфальте, который будто проминался под моими ногами. Быть может, так и было, ведь этот асфальт укладывали в самый подходящий для этого период – в январский снегопад, так что ничего удивительного я в этом не заметил. Спустя некоторое время, пронесшееся для меня со скоростью ветра, я добрался до окраины своего микрорайона. Посмотрел на время – 2:15. Неплохо, добрался даже быстрее, чем ожидал. Вспомнив про телефон, я решил позвонить своему приятелю, жившему неподалёку. Благо он ведет ночной образ жизни и я мог не боясь звонить ему. Пока шли гудки, я блуждал глазами по окнам дома, стоящего по правую руку от меня. Происходившее дальше с лёгкостью можно назвать картиной какого-нибудь сюрреалиста, но никак не реальностью. Обо всём по порядку.В окне пятого этажа я увидел человека, который сидел на подоконнике. Видно, сидеть для него было слишком скучным занятием, и он решил на этот самый подоконник встать, при этом вперив свой, как мне показалось (а впоследствии и выяснилось) безумный взгляд в меня. Я пребывал в недоумении. “Он что, драки хочет? Тогда для этого ему нужно спуститься!”- подумал я. Похоже, что он меня прекрасно понял. Выпрыгнув из окна, этот ловкач хватается за водосточную трубу и, скользя по ней с ужасным грохотом, оказывается на уровне моих глаз, в метрах 20 от меня. Я шокирован. Дальше - больше. В окне, из которого только что выпрыгнул любитель водосточных труб, появляется его брат-близнец! Это стало очевидно не только из-за его внешности, но и из-за поступка, который он совершил – прыгнул вслед за своим проклятым братцем! Быть может, они решили повторить кое-что из репертуара бродячих циркачей, приехавших в наш городок двумя днями ранее. Но этот, второй, похоже, смотрел выступление невнимательно, так как приземлился на землю рядом с домом, где обычно сажают деревца или кустики жители дома. Кто-то скажет: ”здорово, он же приземлился, значит, он тоже неплох!”. Да, здорово, только в том случае, когда приземляешься на ноги. Парень перепутал землю с водой и показал десятибалльный прыжок, стоивший ему жизни. Как я тогда подумал. Оказалось, что трюк был не в прыжке, а в его последствии. Это самое чудо смогло подняться на ноги, причем с такой ловкостью и прытью, будто не он только что влетел головой в землю с пятого этажа. Насчёт головы – выглядела она так себе, в основе своей из-за того, что она была в крови. Добавило красок то, что звезда этого шоу медленно, но уверенно шла в моём направлении, видимо, чтобы дать автограф. Я был обескуражен, но нашел в себе силы для того, чтобы стремглав умчаться прочь.Прошло немало времени с тех пор, но я до сих пор не могу дать себе ответ на простой вопрос – явь это или сон? Приятель, которому я звонил в начале этого представления братьев-акробатов, сказал, что слышал в трубке громкий звук, будто “я забор ломал”. Дом этот обходил стороной и заодно бросил пить – так, на всякий случай.

Ключевые слова: Ночь странности прогулка ночью авторская история

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