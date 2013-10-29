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Истории из жизни

Прогулка домой

Однажды я возвращался домой со дня рождения своего друга, ему исполнилось 25, хороший повод для того, чтобы развлечься как следует. Против не был никто – вино лилось рекой, музыка не прекращала играть ни на минуту, танцы будоражили кровь и придавали жизни смысл. Вот бы это никогда не кончалось, подумал я. На самом деле я и не помню уже, что я тогда подумал, но скорее всего так и было. Но всё имеет свойство заканчиваться – алкоголь, терпение соседей и даже выносливость моих друзей, казавшаяся бесконечной. Настало время прощаться. Я жил дальше всех, в соседнем микрорайоне, поэтому чаще всего, по окончанию таких вечеринок, я либо уезжал домой на такси, либо оставался на ночь у кого-нибудь из друзей. В этот раз всё было иначе. Пьяный разум хотел прогулок, я учёл его желания. Сопротивления по этому поводу со стороны друзей я не встретил, так как их собственное сопротивление было сломлено алкоголем и едой. Кое-как я вынудил именинника встать с кровати и закрыть за мной дверь, он плохо соображал и в итоге без каких-либо вопросов сделал то, о чём я попросил. Я отправился в путь.

Я не пожалел о том, что решил идти пешком – на улице стояла чудесная погода – во дворе витал стойкий запах сирени, росшей неподалёку. Затем он сменился ароматом рощи, который доносился до меня благодаря ласковому летнему ветерку. Я был в чудеснейшем расположении духа – напевал песни, крепко засевшие в голову, по-дурацки приплясывал и считал ямки на асфальте, который будто проминался под моими ногами. Быть может, так и было, ведь этот асфальт укладывали в самый подходящий для этого период – в январский снегопад, так что ничего удивительного я в этом не заметил. Спустя некоторое время, пронесшееся для меня со скоростью ветра, я добрался до окраины своего микрорайона. Посмотрел на время – 2:15. Неплохо, добрался даже быстрее, чем ожидал. Вспомнив про телефон, я решил позвонить своему приятелю, жившему неподалёку. Благо он ведет ночной образ жизни и я мог не боясь звонить ему. Пока шли гудки, я блуждал глазами по окнам дома, стоящего по правую руку от меня. Происходившее дальше с лёгкостью можно назвать картиной какого-нибудь сюрреалиста, но никак не реальностью. Обо всём по порядку.

В окне пятого этажа я увидел человека, который сидел на подоконнике. Видно, сидеть для него было слишком скучным занятием, и он решил на этот самый подоконник встать, при этом вперив свой, как мне показалось (а впоследствии и выяснилось) безумный взгляд в меня. Я пребывал в недоумении. “Он что, драки хочет? Тогда для этого ему нужно спуститься!”- подумал я. Похоже, что он меня прекрасно понял. Выпрыгнув из окна, этот ловкач хватается за водосточную трубу и, скользя по ней с ужасным грохотом, оказывается на уровне моих глаз, в метрах 20 от меня. Я шокирован. Дальше - больше. В окне, из которого только что выпрыгнул любитель водосточных труб, появляется его брат-близнец! Это стало очевидно не только из-за его внешности, но и из-за поступка, который он совершил – прыгнул вслед за своим проклятым братцем! Быть может, они решили повторить кое-что из репертуара бродячих циркачей, приехавших в наш городок двумя днями ранее. Но этот, второй, похоже, смотрел выступление невнимательно, так как приземлился на землю рядом с домом, где обычно сажают деревца или кустики жители дома. Кто-то скажет: ”здорово, он же приземлился, значит, он тоже неплох!”. Да, здорово, только в том случае, когда приземляешься на ноги. Парень перепутал землю с водой и показал десятибалльный прыжок, стоивший ему жизни. Как я тогда подумал. Оказалось, что трюк был не в прыжке, а в его последствии. Это самое чудо смогло подняться на ноги, причем с такой ловкостью и прытью, будто не он только что влетел головой в землю с пятого этажа. Насчёт головы – выглядела она так себе, в основе своей из-за того, что она была в крови. Добавило красок то, что звезда этого шоу медленно, но уверенно шла в моём направлении, видимо, чтобы дать автограф. Я был обескуражен, но нашел в себе силы для того, чтобы стремглав умчаться прочь.

Прошло немало времени с тех пор, но я до сих пор не могу дать себе ответ на простой вопрос – явь это или сон? Приятель, которому я звонил в начале этого представления братьев-акробатов, сказал, что слышал в трубке громкий звук, будто “я забор ломал”. Дом этот обходил стороной и заодно бросил пить – так, на всякий случай.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:41
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:41 by White_RabbitПросмотров: 739Комментарии: 11
+15

Ключевые слова: Ночь странности прогулка ночью авторская история

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Комментарии

#1 написал: ELEMAT
Сегодня, 08:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1349|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 533
Очень странно!
Но вот правильно сделал, что пить бросил.
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 09:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (139|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 506
заодно бросил пить

только за одно это уже плюсов не жалко
а братья-акробаты - галюны. или сущности, которые не видимы трезвому глазу.
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#3 написал: PUFIK
Сегодня, 10:46
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1115|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 654
заодно бросил пить – так, на всякий случай.

От это правильно!

Кстати, в тему: у на во дворе, в соседнем доме, живет семья (муж, жена) предпенсионного возраста. Мужик пьет, баба работает. Каждый раз, когда она уходит на работу, закрывает его в квартире, чтоб не умотал никуда и не нахрюкался. Но когда трубы горят, не остановят ни жена, ни дверь, ни второй этаж. Поэтому мужичок, только жена за порог, сразу несется на балкон, а оттуда ныряет в газон. Встает, отряхивается и радостно бежит за бутылкой.

Может быть в Вашем случае было нечто подобное? Мужички спьяну не подрасчитали что 5 этаж. В одном алкоголь открыл способности эквилибриста-каскадера, а другому заклинил опорно-двигательный аппарат, поэтому повторить фокус товарища не получилось)))
Ведь если у него голова была в крови, это говорит о том, что он человек. Иногда люди падают в большой высоты и остаются живы.
В любом случае, история меня впечатлила, поэтому ставлю плюс.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#4 написал: lidia1
Сегодня, 10:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 558
История интересная и странная. Возможно, тот каскадёр умер, придя домой. Смерть с отсрочкой. Такое бывает.
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#5 написал: умница
Сегодня, 11:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (315|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 283
Интересная история, жалко что автор в момент этой истории был в состоянии алкогольного опьянения, а вообще чего только не бывает в нашей жизни, поэтому поставила плюс+
Зарегистрирован: 29.12.2014
#6 написал: marlin
Сегодня, 11:16
0
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Репутация: (549|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 616
"Он что драки хочет?" Больше всего рассмешило)). Но коментс...
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#7 написал: ана аю
Сегодня, 12:01
+3
Онлайн
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Репутация: (505|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 835
Они легко взлетали
В заоблачные дали,
На радуге качались,
Держась за край небес,
И были акробаты
Бесстрашны, как солдаты,
Давали представленья
За чистый интерес!

Плюс!
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
#8 написал: az.ecmb
Сегодня, 12:04
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1135|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 703
...и заодно бросил пить – так, на всякий случай


Стишок вспомнился (про водку):
Было три, а стало пять — всё равно берём опять!
Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу — нам и десять по плечу,
Ну, а если будет больше — то получится как в Польше!
Ну, а если — двадцать пять — Зимний снова будем брать!
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#9 написал: Долгопят
Сегодня, 12:11
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 075
Роскошная история, ржала как никогда!! Автор, вы уникальный рассказчик!! Конечно ПЛЮС! фото братьев в комментах убило. yaaah Спасибо!!!!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#10 написал: devilltotheday
Сегодня, 12:14
+1
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Репутация: (235|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 417
Два брата-акробата, циркача
Спустились вниз, с горячего плеча
За водкой в магазин спешили те
Поэтому спускались по трубе,
Но у второго дрогнула рука
Задребезжала тяжкая труба
Стремглав, летя он рухнул в палисад
Встал, отряхнулся, начал ковылять.
Мораль сей грустной басни такова-
Запомни эти ценные слова:
Нажрался, коль не выходи в окно
А лифтом пользуйся, как все уже давно....
Плюс за смешную историю)
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#11 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 12:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 742
Цитата: ана аю



Интересно поглядеть на реакцию человека, который увидет с похмелья столь приятные морды лица.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
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