Страх

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Выжая квыса Просмотров: 130 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:02 by

Наверное, стоит начать с того, что сам факт моего появления на 4stor носит несколько мистический оттенок. Два месяца увлеченно читала истории и периодически ломала голову - как же я вышла на этот ресурс? Специально ничего подобного не искала, никто почитать не советовал... А сегодня вспомнила. Дочитала, в обратном порядке, до той истории, с которой все начиналось и вспомнила. Это поисковик, по одному ему ведомой логике, выдал ссылку на историю из жизни, в названии которой были мои ключевые слова. Историю я, конечно, прочитала, поделилась с единомышленниками, повозмущались, посмеялись, и я собралась написать комментарий, скорее, отповедь. Но, здраво поразмыслив, решила ознакомиться с содержанием сайта получше, а то как-то негоже со своим уставом в чужой, скажем, огород... И втянулась. Настолько, что решила поделиться и своими историями. Они коротенькие и простенькие, но для меня имеют значение ввиду своей исключительности.Первая история требует пояснений, иначе трудно будет понять - что же в ней такого невероятного? Дело в том, что лет с четырех, как только научилась более-менее внятно излагать свои мысли, я стала донимать родных рассказами о том, что кто-то стоит в затененной комнате, двигается в темноте, да и на свету по полу бегает. Кто и как выглядит - толком сказать не могла. И когда количественное перешло в качественное, или родители устали отмахиваться от моей болтовни, меня взяли да и отвели к окулисту. Как оказалось, совсем не зря - мне диагностировали врожденный астигматизм. Это значит, что я вижу тени у двухмерных предметов, несуществующее движение, вспышки, искры и прочие артефакты. Врач сказал, что у меня просто особенные глазки и бояться этого не нужно. С тем и живу, если вижу боковым зрением что-то "неучтенное" - просто поворачиваю голову и ищу, что стало причиной появления артефакта. Вздрагиваю иногда, но не больше.А теперь, наконец, первая история. Случилось это более двадцати лет назад. Я, тогда молодая мама, в чистенькой, светленькой, капитально отремонтированной по последнему тогдашнему слову двухкомнатной квартирке мыла посуду. Проводила мужа на работу, покормила сына, умыла, уложила спать и пристроилась к мойке. Было уже часов девять утра - погожий день из последних зимних дней, когда "..мороз и солнце..." Словом, мою посуду, стоя к входу в кухню спиной-полубоком, встать прямо перед мойкой не дает радиатор, и вдруг краем глаза замечаю в арке. С полметра "ростом", как из дыма от резины, силуэт. В залитом светом коридорчике, на углу, практически рядом... Успеваю совершенно идиотски подумать, что это не может быть мой сын - он ведь еще не ходит. И меня охватывает страх, нет, не так - ужас, всепоглощающий, физически ощутимый, лишающий рассудка... Чувство неизбежной, необоримой, какой-то невозможной, чуждой опасности. О том, чтобы повернуться больше и рассмотреть, я даже не подумала. Не могу передать словами то, что я чувствовала в тот момент - ни до, ни, слава Богу, после я никогда не испытывала такого страха. Надеюсь, что и не испытаю. Спас меня материнский инстинкт - мысль, что нечто подобное может находиться рядом с моим ребенком, и чтопреграждает мне путь в комнату к сыну, тоже была ужасной. Как я пробежала мимочерез арку по коридору и потом через большую комнату в спальню, я не помню - осознала себя уже над кроваткой сына, задыхающейся, с колотящимся сердцем. Мой малыш сладко спал, потрогала носик-ручки - теплые, щечки розовые, ровно дышит. Меня немного отпустило. Посмотрела на кота, не менее сладко спящего на нашей с мужем кровати - отпустило еще немного... Потом пришла мысль, что надо в кухню идти - воду закрыть. Растолкала кота, откуда-то из памяти всплыло, что коты такие дела чувствуют и защищают... Так и отправились на разведку - впереди несколько удивленный внеплановым вторым завтраком кот, следом я. В коридоре ничего, кроме солнечного света не было, кот беспокойства не проявлял, и я как-то быстренько себя уговорила, что мне померещилось, артефакт это. Да, все правильно... Вот только... если бы не этот страх...

Ключевые слова: Зрение особенность нечто ребёнок страх авторская история

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