Зеркало

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 11:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Menta Cor Просмотров: 1 688 Комментарии: 15 +6 Вчера, 11:59 by

История произошла со мной, когда мне было 22 года, в то время я учился в солидном университете в другом городе, жил в общежитие, и все меня устраивало. По счастливой случайности, мне подвернулась неплохая работенка, которая позволила снять свою собственную квартиру. К этому вопросу я подошел обстоятельно, проверял множество вариантов и все-таки остановился на одном.Неплохая квартира рядом с метро, доброжелательный хозяин, в общем-то - что нужно. Заселившись в квартиру, я впервые почувствовал себя по-настоящему взрослым, доволен был как слон. Единственным несущественным недостатком был шкаф-купе с зеркалом во всю дверь, он располагался справа от кровати. Сплю я обычно на боку, получалось, что каждую ночь, перед тем как уснуть, я смотрел на самого себя в темноте. Такое себе удовольствие, многое надумываешь, но постепенно свыкся, если бы не одна ночь.Это был вполне обычный будний день, придя из университета, я сделал все свои дела и принялся смотреть новый сезон “Ходячих”. Уже была глубокая ночь, когда закончил, осознал, что завтра к первой паре, отправился спать. За окном ярко светила луна, я лег в кровать, как обычно, повернулся на бок.Хотел вообще не открывать глаза и просто уснуть, но, знаете, это чувство, когда появляется ощущение страха и любопытства, и я открыл глаза. Нет, никаких монстров не было, просто мое отражение, и всё. Через зеркало я осмотрел комнату и решил уже закрыть глаза, но случайно обратил внимание на свое отражение. Мне казалось, что оно улыбается, я запаниковал, попытался встать, но с ужасом понял, что не могу пошевелиться. Тем временем мое отражение улыбалось уже дикой, пугающей улыбкой. У меня проступил холодный пот, я не мог поверить, что это происходит со мной.Дальше было хуже, я увидел, как у этого существа в зеркале задергались, а потом и вовсе закатились глаза, так что остался лишь белок. Резким движением оно сбросило одеяло, под ним было мое тело, только усеянное порезами и язвами, из ран сочилась жидкость, цвет в темноте я не мог понять. Моё сердце пыталось выскочить из груди, все, что я мог издавать, нелепый писк, скорее, даже мычание. Существо в зеркале медленно поднималось, выпрямившись во весь рост, прерывистыми шагами оно направилось в мою сторону. Такого страха не испытывал никогда в жизни, сердце билось где-то в голове, я ничего не мог сделать, а закрыть глаза - значит, стать еще более беспомощным. Существо приблизилось к зеркалу полностью, приложив руку к невидимой преграде. Оно резко открыло свою пасть настолько, что подбородок буквально повис на уровне шеи, по щекам пошли разрывы, из его пасти показался длинный язык, которым оно провело по зеркалу. Я потерял сознание.Очнулся ранним утром, в подробностях помня ночь, я резко вскочил, стараясь не смотреть по сторонам, оделся и выбежал из дома. Приехал к другу, отдышавшись, рассказал ему все, что помнил. Послушав мою историю, он сказал, что, скорее всего, у меня был сонный паралич и передал мне планшет с википедией.В целом эта статья меня немного успокоила, я ведь насмотрелся “Ходячих”, да и устаю сильно, вот и словил галюнов. Но один я все равно побоялся возвращаться в квартиру, друг поехал со мной. Мы зашли, все было нормально, кроме беспорядка, оставленного мной утром. Я прошел в свою спальню и с опаской посмотрел на зеркало.Далее произошло то, что заставило меня и моего друга резко собрать вещи и больше никогда не возвращаться в эту квартиру. Я заметил жирное пятно на зеркале, оттянув кофту, попытался стереть его, но оно не поддавалось. И тут я с ужасом понял, что оно с обратной стороны.

Ключевые слова: Сонный паралич ужас существо отражение авторская история

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