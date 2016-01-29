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Истории из жизни

Зеркало

История произошла со мной, когда мне было 22 года, в то время я учился в солидном университете в другом городе, жил в общежитие, и все меня устраивало. По счастливой случайности, мне подвернулась неплохая работенка, которая позволила снять свою собственную квартиру. К этому вопросу я подошел обстоятельно, проверял множество вариантов и все-таки остановился на одном.
Неплохая квартира рядом с метро, доброжелательный хозяин, в общем-то - что нужно. Заселившись в квартиру, я впервые почувствовал себя по-настоящему взрослым, доволен был как слон. Единственным несущественным недостатком был шкаф-купе с зеркалом во всю дверь, он располагался справа от кровати. Сплю я обычно на боку, получалось, что каждую ночь, перед тем как уснуть, я смотрел на самого себя в темноте. Такое себе удовольствие, многое надумываешь, но постепенно свыкся, если бы не одна ночь.
Это был вполне обычный будний день, придя из университета, я сделал все свои дела и принялся смотреть новый сезон “Ходячих”. Уже была глубокая ночь, когда закончил, осознал, что завтра к первой паре, отправился спать. За окном ярко светила луна, я лег в кровать, как обычно, повернулся на бок.
Хотел вообще не открывать глаза и просто уснуть, но, знаете, это чувство, когда появляется ощущение страха и любопытства, и я открыл глаза. Нет, никаких монстров не было, просто мое отражение, и всё. Через зеркало я осмотрел комнату и решил уже закрыть глаза, но случайно обратил внимание на свое отражение. Мне казалось, что оно улыбается, я запаниковал, попытался встать, но с ужасом понял, что не могу пошевелиться. Тем временем мое отражение улыбалось уже дикой, пугающей улыбкой. У меня проступил холодный пот, я не мог поверить, что это происходит со мной.
Дальше было хуже, я увидел, как у этого существа в зеркале задергались, а потом и вовсе закатились глаза, так что остался лишь белок. Резким движением оно сбросило одеяло, под ним было мое тело, только усеянное порезами и язвами, из ран сочилась жидкость, цвет в темноте я не мог понять. Моё сердце пыталось выскочить из груди, все, что я мог издавать, нелепый писк, скорее, даже мычание. Существо в зеркале медленно поднималось, выпрямившись во весь рост, прерывистыми шагами оно направилось в мою сторону. Такого страха не испытывал никогда в жизни, сердце билось где-то в голове, я ничего не мог сделать, а закрыть глаза - значит, стать еще более беспомощным. Существо приблизилось к зеркалу полностью, приложив руку к невидимой преграде. Оно резко открыло свою пасть настолько, что подбородок буквально повис на уровне шеи, по щекам пошли разрывы, из его пасти показался длинный язык, которым оно провело по зеркалу. Я потерял сознание.
Очнулся ранним утром, в подробностях помня ночь, я резко вскочил, стараясь не смотреть по сторонам, оделся и выбежал из дома. Приехал к другу, отдышавшись, рассказал ему все, что помнил. Послушав мою историю, он сказал, что, скорее всего, у меня был сонный паралич и передал мне планшет с википедией.
В целом эта статья меня немного успокоила, я ведь насмотрелся “Ходячих”, да и устаю сильно, вот и словил галюнов. Но один я все равно побоялся возвращаться в квартиру, друг поехал со мной. Мы зашли, все было нормально, кроме беспорядка, оставленного мной утром. Я прошел в свою спальню и с опаской посмотрел на зеркало.
Далее произошло то, что заставило меня и моего друга резко собрать вещи и больше никогда не возвращаться в эту квартиру. Я заметил жирное пятно на зеркале, оттянув кофту, попытался стереть его, но оно не поддавалось. И тут я с ужасом понял, что оно с обратной стороны.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 11:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 11:59 by Menta CorПросмотров: 1 688Комментарии: 15
+6

Ключевые слова: Сонный паралич ужас существо отражение авторская история

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Комментарии

#1 написал: marlin
Вчера, 12:10
+5
Группа: Посетители
Репутация: (517|-2)
Публикаций: 6
Комментариев: 585
Тоже стали "ходячим", бегущим, или несущимся из квартиры сверкая пятками smile Досмотрелись кинцо. А вообще очень творчество чуется.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#2 написал: vasilina_apelsina
Вчера, 12:17
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1398|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 1 602
Даже не знаю... все больше на страшилку похоже
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#3 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 12:27
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (2322|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 092
Ох! Про порванный рот было в песне Юрия Шевчука в фильме "Зеркала". Прямо вот так и было... И про отпечаток с обратно стороны тоже. Так что рассказ по мотивам...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#4 написал: акжана
Вчера, 12:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (497|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 612
Вот смотреть допоздна не надо про мертвецов, а то не такое померещиться.
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#5 написал: Стешка
Вчера, 13:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 50
У меня тоже после "ходячих" веселые сны снятся)))) верю автору, но это просто усталость.
Зарегистрирован: 11.11.2013
#6 написал: Великий Инквизитор
Вчера, 13:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 26
Больше после полуночи в зеркало смотрите,но сразу и на приём к экзарцисту сразу не забудьте записаться! Существо в зеркале ещё слабовато было,но уже пыталось подселиться! Хорошо,что ушли оттуда! А квартиру чистить нужно!
Зарегистрирован: 14.01.2017
#7 написал: Forgotten Doll
Вчера, 13:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 55
На самом деле очень даже верится в историю, и да, действительно похоже на сонный паралич, привидится может всякое, а порой и куда хуже. Единственная неясность связана с пятном. Вы могли обратить на него внимание только после случившегося, ранее просто не заметить. И то, что вы не смогли оттереть его, совсем не означает, что ему надо находится по ту сторону ))
Зарегистрирован: 4.08.2015
#8 написал: Великий Инквизитор
Вчера, 14:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 26
Что касается паралича! Было у меня такое и тоже с зеркалом в квартиру вытащил!Купил шкаф тоже,а потом пришлось помучиться,пока тварь с него не выманили!
Зарегистрирован: 14.01.2017
#9 написал: Ksenya078
Вчера, 15:20
0
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Репутация: (120|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 710
Вполне может такое произойти, как-то стремновато спать напротив зеркала, занавесить его хоть надо было, может, не являлся бы такой монстр. В общем, интересная стори, от меня плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#10 написал: Гюльнара
Вчера, 17:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 29
Ничего себе так страшилка (особенно задел за душу эпизод с лизанием зеркала), но на плюсик не тянет.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#11 написал: Talisha
Вчера, 17:09
+1
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Репутация: (571|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 535
Ну спать напротив зеркала - это вообще экстрим. А уж в темноте себя там рассматривать... Вообще нельзя в темноте смотреться в зеркало. Но вообще история на творческую сильно похожа.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#12 написал: Долгопят
Вчера, 18:54
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 063
НУ , во- первых, если отражение лыбится , а основного персонажа парализовало- просто закрой глаза. Нет зрителей- нет представления.
Во- вторых, почему пятно "жирное"? Индейка фаршированная билась об стекло?Или страшное отражение съело перед визитом к Вам луковые кольца в масле? Не понятно... Смотрите лучше "Теорию большого взрыва"... оно как то по-спокойнее будет...
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#13 написал: Вареньевна
Вчера, 19:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 59
Новая квартира, страшилка на ночь, испорченная амальгама... Привет кошмар. Но читать было интересно, посему плюс)
Зарегистрирован: 4.02.2017
#14 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (751|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 595
А мне почему-то мультик про "Крошку-Енота" вспомнился.... Помните: "От улыбкиии стало всем светлеееей...".......

...."В зеркале, бывает, Мы видим то, что Мы есть и в Нас есть на самом деле..." ... Не помню, кто сказал...
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#15 написал: ПинкиПай
Вчера, 22:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 181
Как-то раз смотрела я ночью через ноут в наушниках "Ходячих". Как сейчас помню, был момент, когда герою нужно было залезть рукой в живот к мертвецу, чтобы проверить, нет ли там останков отбившейся от группы девочки. Как раз после этой напряженной сцены, решила немного передохнуть, и сделать чай. Кто же знал, что на пути моего следования на кухню, кот срыгнул большущую шерстяную сосиску. Невозможно передать ту гамму эмоций, которую я испытала наступив босой ногой в полной темноте в котий подарочек. И, главное, умом ведь должна была понимать, что неоткуда в моём доме взяться зомбическим кишкам, размазанным по полу, но весь ум куда-то испарился...
Зарегистрирован: 9.08.2012
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