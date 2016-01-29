Ползущий из мрака

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 10:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Shura_Baranikov Просмотров: 1 339 Комментарии: 14 +20 Вчера, 10:23 by

Эта загадочная история произошла с моим братом Денисом еще в юности. Денис жил тогда еще в селе.Наступило долгожданное летнее время; пора каникул и беззаботного скитания по деревне. С наступлением лета деревенские жители обычно ждут своих гостей из города, и июнь ассоциируется у них с приездом внуков. А для наших героев, Дениса и его двух друзей Саньки и Димона, лето обещало поток молоденьких 10-классниц из Москвы, приехавших погостить у бабушки и позагорать на зеленых лугах.Каждое лето, на территории сельского клуба, под открытым небом, проводились дискотеки. Туда мог попасть каждый – вход на территорию клуба не ограничивался.Местный ДК был не совсем обычный: это была старая Усадьба Снежковых, постройки начала 20-века, с огромной территорией. Гостей усадьбы встречали высокие, резные металлические ворота, за которыми открывалась широкая, светлая аллея из столетних лип. Аллея выводила к фасаду усадьбы, где расходилась двумя дорожками вокруг здания. Во внутренней части двора находился прекрасный сквер с дивными ирисами и красивым, каменным фонтаном. Если кто из вас смотрел фильм «Особняк Красная роза» Крэйга Бэксли , то будет легче представить эту полуготическую красоту; усадьба в точности напоминает дом из фильма. За сквером начиналась лесная круча, спускающая нас к реке по огромной каменной лестнице, с античными колоннами и вазонами по бокам. Одним словом, красота здесь просто неописуемая, в особенности летом.И вот, как-то в один из вечеров, Денис с двумя своими товарищами праздно шатались перед дискотекой по территории бывшей усадьбы. Дело шло к сумеркам. Ребята спустились по каменной лестнице к реке и решили немного посидеть у воды.- Слушай, Ден. Может, костер разожжем? – весело предложил Саня.- Да не, щас уж девчонки подтягиваться начнут, а ты костром своим провоняешь.Денис с веселым смехом ткнул друга рукой в плечо.- Давай лучше искупаемся, - говорит Димка.- Я туда не полезу, – Саня в знак протеста отошел от воды подальше. – Речка уже холодная, да к тому же я одет на дискотеку.Санек и вправду был одет более нарядно, чем друзья: атласная красная рубашка, лакированные туфли, брюки.- Ну и ладно, как хотите, а я полез, – Димон с задором начал сбрасывать с себя майку и джинсы. – Пока никого нет, искупаюсь голым.- Погодь, я с тобой, – сказал Денис. И тоже разделся догола.- Не успеете обсохнуть, дурачки, – подтрунивал над ними Саня.- Ты ща у нас во всем своем наряде искупаешься, – закричали с веселым смехом ребята и начали тянуть его в сторону деревянного мостика, где был спуск в воду.Вокруг стояла безмолвная тишина вечернего леса. Ее изредка нарушали шум качающихся могучих вековых деревьев, стражей здешнего спокойствия, и восторженные крики веселых юнцов.- Давай первый, че ссышь? – Денис пытался столкнуть Димона в воду, на мостике завязалась борьба, и ребята с шумом и криками плюхнулись в воду. Санька остался наблюдать за ними с мостика.- Давай на тот берег, – предложил Димка.- Да ну, если только до середины, че там делать.Ширина реки была небольшой, метров тридцать. На противоположной стороне темнел чернотой лес, а берег представлял собой пологий склон, настолько крутой, что выбраться на него даже при сильном желании было бы трудно.- Да че ссышь-то? Туда-обратно, кто быстрее, – Димка, не дождавшись ответа, кролем поплыл на другую сторону и, взобравшись на выступающий из земли корень дерева, крикнул:- Давай, Ден, плыви, посидим здесь, Саня пусть там один кукует.Денис доплыл лишь до середины:- Хорош глумиться, погнали назад, скоро дискотека начнется.Денис успел доплыть назад до мостика, но Димону, видно, веселья показалось мало. Он попытался забраться на дерево, но в тщетной попытке, ломая ветки, с шумом свалился в воду.К этому времени сумерки совсем сгустились. Ветер усилился, как бывает перед резкой сменой погоды. Денис уже обсыхал, стоя на мостике.- Дим, хватит, плыви назад, еще обсохнуть нужно, до начала 15 минут осталось.- Да все, плыву, – Дима не спеша плыл назад, перебирая ногами по водной глади.Денис одевался, тем временем обсуждая с Сашкой что-то по школе. Они говорили то о предметах, то о девчонках, как неожиданно услышали негромкий шлепок по воде. Они бы не обратили на него внимания, если бы Димка неожиданно не исчез из виду. На том месте, где плыл их товарищ, оставалась безмятежная водная гладь.- Да нырнул, наверное, – отмахнулся Санек.Прошло секунд двадцать. За этот промежуток времени человек уже должен вынырнуть и, по-хорошему, доплыть до берега. Но было тихо. Только лес шелестел на другом берегу.- Димон! – тревожно крикнул Денис и собирался уже плыть на помощь, как вдруг Дима, резко вынырнув из воды, словно его кто-то оттуда вытолкнул, с истошным криком, бешено греб руками по воде в сторону берега.Он доплыл секунды за четыре. Ребята спешно помогли ему выбраться на мостик. Он сел и пытался отдышаться, затем попятился от края воды.- Что произошло, Дим? Что случилось? – Денис с недоумением уставился на ошарашенного друга.- Что это… Блин…Не знаю…там... – Дима в сильном испуге, глотая воздух, с трудом собирал слова в предложения. Но тут ребята увидели страшное, и слова были уже ни к чему. На другом берегу из воды выполз длинный, продолговатый силуэт. В сумерках леса невозможно было пристально разглядеть его, и от нахлынувшего, цепенящего кошмара глаз терял фокус. Нечто, огромного размера, поползло вверх по крутому склону, ломая на пути ветки и мелкие кустарники. Когда «оно» поднялось в лес, ребята услышали непонятное движение: на другом берегу, среди деревьев, что-то происходило, как будто это «нечто» было там не одно; словно «оно» кого-то встретило, и к ним спешил еще кто-то.Парни почувствовали, что сейчас случиться что-то еще более страшное. Схватив лежащего Диму, сломя голову они рванули вверх по каменной лестнице. Компания удирала в такой панике, что Денис, забыв обувь и сбивая голую ступню о камень, даже этого не заметил. Поднявшись наверх, Денису казалось, что он еще слышит этот страшный, зловещий хруст веток вдалеке. Денис опомнился, только когда они уже выбежали из ворот усадьбы.Еще долго никто не мог прийти в себя и поверить в увиденное. Все казалось нереальным, временным помешательством. Кода все трое оклемались, Денис с Сашей первым делом начали расспрашивать Димку, что произошло с ним в воде.- Я просто плыл, как вдруг меня что-то дернуло вниз, как будто вода провалилась подо мной. Я попытался сильным движением всплыть, но почувствовал неоднородную жижу, вокруг своих щиколоток. Как я ни старался всплыть, медленно, но верно шел ко дну, словно магнитом меня тянуло. В панике я начал биться. Я открыл глаза и попытался посмотреть вниз, но не увидел ничего кроме черной воды под собой. Я бился все сильней и чувствовал, что кончается кислород, как что-то слегка толкнуло меня вверх, и я тут же оказался на поверхности.Поверить в это – уму непостижимо. Чтобы в нашей речке случилось что-то подобное? Да не в жизнь. Но Саша с Денисом видели все своими глазами.Целое лето все трое обходили лес с речкой за километр. Да и в усадьбу, на дискотеку, ходить перестали.****Я сам часто прогуливаюсь по берегу той безымянной реки и подолгу смотрю на сказочно красивый лес на другом берегу. Может ли быть, что в нем обитает что-то зловещее или просто сказочное? Вполне. Но встречаться с ним я не готов, а тем более купаться по ночам.

Ключевые слова: Усадьба река друзья некто лес страх авторская история

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