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Истории из жизни

Скованный вечностью

Большую часть своего детства я прожил в деревне. Так как мои мама с папой были родом из этой деревни, то и практически все мои родственники всю жизнь прожили здесь. Каждое лето меня привозили сюда и сдавали на попечение бабушке ровно на три месяца. Частенько я гостил здесь и зимой, на новогодних праздниках.

Приезжая сюда, я любил проводить время со своим двоюродным братом Денисом. Хоть он и был (и остается, конечно же) старше меня на 9 лет, он всегда охотно занимался со мной; он меня и на гитаре играть научил, и Mortal Kombat на Sega я освоил с его помощью. А когда у меня возникали невзгоды с соседскими мальчишками, то он являлся бесспорным примером мужества для моего неокрепшего детского характера. К Денису часто приходили его друзья, и общение с ними меня гораздо больше увлекало, чем со сверстниками. От них можно было наслушаться правдивых историй о склеенных ими бабах и получить советов вдоволь на эту тему. Но, к сожалению, в силу моего малолетнего возраста Денис с друзьями не брали меня ни на дискотеки, ни в пеший тур по деревенским девчонкам. О том, какое веселье творилось во время их прогулок, я мог только догадываться.

И однажды во время одной из ночных прогулок случилась история, которая потрясла весь районный центр.

Рядом с нашей деревней было еще несколько сел. Самое ближайшее, село Турмасово, отделялось от нас густой рощей с зарослями американского клена и орешника. И если бы сельчане не сделали здесь однажды узенькую тропинку, то роща была бы вовсе непроходимой. В середине рощи располагалось действующее сельское кладбище. Между селами, через рощу, было две дороги; одна бежала извилистой тропинкой под сводом не пропускающих свет кронов, другая - напрямик через кресты, но гораздо сокращая путь.

Как-то в один из жарких июльских вечеров Денис и его друг Серега гуляли с двумя турмасовскими девчонками у нас. У Сереги на тот момент была постоянная девушка Ирина. Денис же «выгуливал» Иринкину подругу, Наташу. Ребята веселились: Денис играл песни под гитару, Серега разливал по пластиковым стаканам портвейн и как всегда не упускал возможность съязвить и подколоть любимых друзей. Один из таких подколов вылился в серьезную ссору между Серым и Иринкой; та, психанув, отправилась домой. Серега не побежал за ней, мол, пусть катится.

Сумерки уже сгустились. Ирина возвращалась домой на сильных эмоциях, обида ползла в сердце, а слезы выступали на глазах. Ее совсем не заботило, что идет она уже ночью, одна через пустырь, а впереди густая роща, где темень хоть глаз выколи. Где смелый человек даже днем бы прошел без того, чтоб передернуться. Но она спешила поскорей дойти до дома, на остальные предрассудки, видимо, было плевать. Наверное, именно поэтому она пошла короткой дорогой, через кладбище; быстрым шагом его можно было пересечь минут за пять, не больше.

Ирина шла мимо крестов, всхлипывая и утирая нос рукавом. Пройдя половину пути, она вдруг услышала позади себя семенящие шаги. Они звучали где–то далеко в начале кладбища и были легкими, похожими на стук лап небольшой собачки. Оборачиваться Ира не стала. «Что там может быть такого? Обычная собака. Да к тому же я уже почти пришла, вон калитка виднеется». Тем временем, мелкие семенящие шаги ускорились и уже почти начинали догонять. И чем ближе они приближались, тем сильнее становился их стук; теперь он уже стал похож на топот копыт. «Неужто корова или лошадь? Но что ей делать на кладбище? Да еще ночью?». Ирина ускорила шаг. Странное обстоятельство заставило ее занервничать и поспешить уйти с ночного кладбища. Она также продолжала свой путь, не оборачиваясь, как вдруг за ее спиной, метрах в двадцати, нечто невообразимо тяжелое ударило о землю с такой силой, что земля завибрировала под ногами, как от взрыва. Ирина, вскрикнув, попыталась бежать, но непобедимое человеческое любопытство вынудило ее обернуться и посмотреть, что произошло. То, что предстало ее взору, казалось немыслимым.

Непроизвольный крик неистового ужаса вырвался из ее горла. На расстоянии нескольких могил перед ней стояло гигантское человекоподобное существо высотой более двух метров. С головы его свисали длинные, ниже пояса, борода и волосы. Огромные руки и ноги производили впечатление нереальности этого существа. Его бледная кожа сквозь лесной мрак и лунный свет, казалось, излучала серебристо-пепельное свечение. Более страшным и зловещим был тот факт, что существо стояло с ног до головы в железных цепях, которые сковывали его сгорбленное тело; чудовищные ладони сжимали еще две цепи. От великана исходил звук, похожий на странное хрипение, которое можно было сравнить с тихим рычанием целой стаи собак.

Ирина, полностью потеряв контроль над происходящим, не помня себя принялась бежать с истошным воплем в сторону выхода. Существо сзади пустилось в погоню, страшно гремя коваными цепями и хрипя. Все, что слышала Ирина, это жуткий топот догоняющих ее нечеловеческих ног сквозь адскую какофонию псиного лая и металлического звона. Ее помутненный разум выплескивал крики о помощи, отчаянные вопли ужаса, а существо все приближалось; все сильнее становились демонические крики. Но вот до калитки уже рукой подать, совсем чуть–чуть, только дотянуться!

Ирина завернула за угол последней могилы перед выходом, краем глаза посмотрев, что происходит сзади. Адское существо было в метре от нее. Она увидела его сморщенное лицо, похожее на какую-то высушенную обезьянью маску. Блеск маленьких глаз походил на кошачий.

Ирина с силой ударила деревянную калитку и в то же мгновение почувствовала удар в спину. Она поняла, что существо ударило ее цепью, но удар был совсем не тяжелым, а больше походил на сильный электрический разряд. Девушка потеряла сознание…

Ира очнулась уже в больнице. Врачам и родным она поведала, что произошло с ней на кладбище ночью. На спине у Ирины врачи обнаружили длинный тонкий ожог. С ней долго работали психиатры, обнаружив у нее сильное помутнение рассудка. Ее лечащий врач заключил, что она действительно получила сильный удар электрического разряда, а страшные видения и галлюцинации вызваны пост-травматическим шоком.

Все это, конечно, может быть, и так, ведь мы не знаем, что произошло той ночью на самом деле; история пересказана со слов Ирины. Но остается странным, откуда на кладбище электрический ток такой величины, что оставил ожог во всю спину? А если девушка и забрела не туда в состоянии аффекта от предшествующей ссоры, то как тогда оказалась на кладбище?

Решайте уж сами.
Сегодня, 08:21 by Shura_BaranikovПросмотров: 1 801Комментарии: 24
+27

Ключевые слова: Кладбище девушка брат великан ночь роща цепь ожог существо ужас село деревня авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sweet_memory
Сегодня, 08:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 16
Электрический ток на кладбище? Не очень верится, но + в любом случае. wink
Зарегистрирован: 9.02.2017
#2 написал: Talisha
Сегодня, 08:40
+4
Группа: Посетители
Репутация: (561|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 522
Да, кладбищенские жители разные бывают, не стоит по ночам да ещё в расстроенных чувствам там ошиваться...
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#3 написал: Gatta_Black
Сегодня, 09:09
+5
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 210
Хм... Склоняюсь именно к версии психиатров. Ночью на кладбище, одна... А тут еще и оборванный кабель. Кстати, треск электричества напоминает цокот собачьих коготков, особенно издалека. А остальное дорисовала фантазия перепуганной девушки.
Но за историю плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2015
#4 написал: xana1996
Сегодня, 10:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 60
интересно , автору ставлю плюс open_mouth
Зарегистрирован: 5.06.2012
#5 написал: taniana1975
Сегодня, 10:35
+3
Группа: Посетители
Репутация: (50|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 340
Вот это да!))) Я думала, что Ирину пожуют dinozavr
Истории плюс++++
Зарегистрирован: 17.02.2016
 
#6 написал: marlin
Сегодня, 10:41
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (505|-2)
Публикаций: 6
Комментариев: 574
Почему-то не поверилось. Если только действительно было помутнение сознания, и все это привиделось, в следствии какого то непонятного происшествия, приключившегося по дороге. А так, извините, напоминает бой Милены и Мотарро, который как раз с кониными ногами, и копытами - из того самого мортала комбата от сега wink
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#7 написал: Вареньевна
Сегодня, 11:07
+2
Онлайн
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 46
Цитата: taniana1975
Вот это да!))) Я думала, что Ирину пожуют dinozavr
Истории плюс++++

Вот и у меня тоже. Истории плюс. Пишите, Шура, пишите smiley
Зарегистрирован: 4.02.2017
#8 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 11:17
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1049|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 679
На Урале существует придание, что Стенька Разин посадил на цепь великаншу сокровища стереч, и она ночами вылезает в цепях и воет.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#9 написал: PUFIK
Сегодня, 11:42
+1
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Публикаций: 20
Комментариев: 1 631
Цитата: Gatta_Black
Хм... Склоняюсь именно к версии психиатров. Ночью на кладбище, одна... А тут еще и оборванный кабель. Кстати, треск электричества напоминает цокот собачьих коготков, особенно издалека. А остальное дорисовала фантазия перепуганной девушки.

Я тоже склоняюсь к подобной версии. Уж слишком фантастическое видение. Но вообще история мне очень понравилась, написана хорошо. Особенно порадовало описание чудища, прямо класс! В Творческих бы поставила плюс. А если рассматривать вышеизложенную версию, то, получается, мистики в истории нет. Так что без оценки.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#10 написал: акжана
Сегодня, 12:03
+3
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Репутация: (489|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 599
Похоже на демоническое существо, которое каким -то образом гремя цепями вылезло из ада. Слабо вериться, но даже если допустить , что девушка видела нечто потустороннее, то возможно, что какая-нибудь нечисть , которая приняла устрашающий образ, чтобы напугать девушку. После такого моциона по кладбищу действительно не долго и умом тронуться. По ночам девушке одной по кладбищу ходить это конечно нечто
Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#11 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 12:11
+3
Группа: Авторы
Репутация: (1372|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 1 592
Цитата: Серебряная пуля
На Урале существует придание, что Стенька Разин посадил на цепь великаншу сокровища стереч, и она ночами вылезает в цепях и воет.

У нас в Западной Сибири тож такое придание есть
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#12 написал: Westa
Сегодня, 12:18
+12
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 90
Когда-то давно приходилось мне читать на одном сайте, уже много лет закрытом, подобную в чём-то историю..

Подробностей я не вспомню всех, но смысл заключался в том, что герой истории, находясь на берегу небольшого водоёма с друзьями-садоводами (дачный участок), отошёл за сухими ветками для костерка.. Вернувшись на место - место не узнал.. И вообще вдруг начал видеть окружающимй мир совершенно иным - густая изумрудная флора, размеры и обильность которой впечатляют, вместо прудика - огромное озеро или очень широкая река, необычные звуки вокруг..
В какой-то момент он на небольшом расстоянии видит двух фактически голых *человеко*подобных существ - детскую особь и взрослую женскую.. Лохматые, заросшие и грязные..
Они возятся в воде возле зарослей чуднОго вида растений.. Порыкивают друг на друга, издают какие-то отрывочные, громкие "гаркающие" звуки, со стороны это напоминало спор..

Не помню, каким образом, но автор той истории привлекает нечаянно внимание существ.. и зря, конечно, он это делает.. Потому что взрослое существо оглядывается на него, ощеривается, становится на четвереньки, и в этом положении быстро начинает двигаться по направлению к автору..
Он дико пугается этой картинки, вдруг чувствует резкий толчок по всему телу, и он открывает глаза на больничной койке в реанимации..

Оказывается, что там на берегу прудика, он то ли наступил в траве, то ли как, но нарвался на оборванную ЛЭП.. и ему вдарило, как говорится, "по самый не балУйся"..
Автор признавал, что, наверняка, это могла быть галлюцинация, в результате удара током, но одновременно указывал на предельную реалистичность и детальность того, что он видел, намекая, что, может быть, его сознание куда-то действительно "перекинуло" в тот момент..

Историю плюсую, было интересно..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#13 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 12:32
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1049|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 679
Цитата: vasilina_apelsina
Цитата: Серебряная пуля
На Урале существует придание, что Стенька Разин посадил на цепь великаншу сокровища стереч, и она ночами вылезает в цепях и воет.

У нас в Западной Сибири тож такое придание есть

Металоискатель на кладбище вовсе не эффективен...))))
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#14 написал: Snejnay
Сегодня, 12:50
+6
Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 112
Верю в историю и ставлю плюс. Во первых есть изначально правило ходить на кладбище до полудня - вернее до того момента, пока не станут хоронить мертвых. После соответственно похорон совсем нежелательно там бывать. Дело в том что часто к телам привязанны после смерти определенные энергетические оболочки которые медленно распадаются, так же ими могут подпитываться более сильные сущности из различных параллельных миров высасывая остатки жизненных сил. Забредая на кладбище в те часы, в которые эти сущности активизируются, человек может стать объектом таких нападок. Усугубит все если человек ослаблен - расстроен, в алкогольном опьянении и т.д.и т.п. У Ирины я так понимаю было и то и другое. Есть еще одно не писанное правило - чтобы не случилось, и чтобы не услышали не оборачиваться в таких случаях. Ирина к тому-же еще и обернулась. За что и получила удар - вернее отъем жизненной силы, энергии.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#15 написал: Веснянка
Сегодня, 13:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: (641|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 258
Интересная история. Только вот откуда на кладбище провод? Тем более, если он оборван, ток по нему проходить не будет. Наверное, его какая-то сущность "сгенерировала".
Плюс.
+++
Зарегистрирован: 30.01.2016
#16 написал: Pmariam
Сегодня, 13:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (116|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 457
в первую часть верится безоговорочно. после слов:
Серега не побежал за ней, мол, пусть катится.
вера куда-то исчезает
не известно под каким градусом была Ирина и КО. да и не известно какой фантазией обладает Ирина, чтобы привлечь к себе внимание того же Сереги.
кто же ее нашел и когда (история умалчивает) - тоже странно.
другое дело:
Ее лечащий врач заключил, что она действительно получила сильный удар электрического разряда, а страшные видения и галлюцинации вызваны пост-травматическим шоком.
- допускаю, что ее что-то стукнуло, и она в шоке попала в ИСС. Но вот что могло ее так ударить?
пока без оценки
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#17 написал: Asheera
Сегодня, 13:23
+2
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 127
Потрясающая история! Плюс конечно! Сергею, который девушку не проводил ночью, жирный минус, это не мужчина negative
Не знаю, правда или нет, сложно судить, возможно это и было реальное нападение потусторонней сущности, тут на сайте была похожая история, про кладбищенского сторожа, который ночью повстречал двух треугольно-образных высоких существ, которые, монотонно гудя и раскачиваясь, преследовали его до сторожки.
Мама мне много раз рассказывала случай из ее молодости: молодой парень из их компании на спор пошел ночью на кладбище, принести камень с одной могилы. Так и не вернулся. Компания решила, что парень струсил и сбежал, и разошлась по домам.
Парня нашли наутро на той самой могиле мертвым, остановка сердца. Что хочешь, то и думай, что там с ним произошло. Это случилось в г.Серпухов в 70е годы.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#18 написал: Karl Georglin
Сегодня, 13:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 54
"лавры" "в в Пукина" не дают покоя что-ли? Ну хоть не 90% графоманщины в тексте, а чуть более чем половина.
А колхозники потом не пошли разве туда следы смотреть? Гулялку чуть не замочила какая-то, как здесь обожают говорить, "н е х"(че это такое-то?), а родители забили... болт. Даже менты не поехали провода(ха-ха) искать? Покушение на мочилово и всем побоку?
Замусорили раздел "пукинисты" вовсе.
Автор, передай крестьянам что не все грибы можно кушать, а то видать жрут что найдут)))
Зарегистрирован: 25.10.2016
#19 написал: xaruda
Сегодня, 14:11
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (16|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 45
Цитата: Talisha
Да, кладбищенские жители разные бывают, не стоит по ночам да ещё в расстроенных чувствам там ошиваться...


После этого рассказа выражение" Не нужно бояться мертвых-бойтесь живых" теряет всякий смысл. Даже если бОльшая часть подобных историй выдумка, то остается малая часть правдивых. И вот к ним стоит прислушаться и убояться. Поостеречься то есть. Вообще наше урбанистическое неверие в существование иных форм жизни ну так смешно и самонадеянно.

Цитата: Gatta_Black
Хм... Склоняюсь именно к версии психиатров. Ночью на кладбище, одна... А тут еще и оборванный кабель. Кстати, треск электричества напоминает цокот собачьих коготков, особенно издалека. А остальное дорисовала фантазия перепуганной девушки.
Но за историю плюс.


Угу m0304 А еще круги на полях ежики вытоптали. Их [/s]ног[s] рук дело. Так ученые говорят. 463 Мы же им верим. 60 Пусть объяснение как всегда притянуто за уши и вызывает только недоумение и веселье - это не важно. Главное, что объяснение найдено! yeeeah Пусть даже самое убогое bita
Зарегистрирован: 24.01.2017
#20 написал: Минди
Сегодня, 14:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 368
Что ж так засандалило девченку то?! vau Ну , наукой будет. нечего одной ночами шарахаться. Непроводившему мальчику - сдыд и позор. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#21 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 15:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (747|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 584
Металлист-сатанист с электрошокером, не иначе. У страха глаза велики.....
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#22 написал: Asheera
Сегодня, 15:40
+1
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 127
Цитата: alex.kuzmenko2017
Металлист-сатанист с электрошокером, не иначе. У страха глаза велики.....


Ага, в спец-наряде прямиком с концерта Iron Maiden с басухой и усилителями... yeeeah
Зарегистрирован: 29.10.2016
#23 написал: Ksenya078
Сегодня, 18:30
0
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Репутация: (119|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 703
История интересная и слишком загадочная, это ж какой страх она пережила, бедная. Прочла на одном дыхании, Автору плюс+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#24 написал: Halet
Сегодня, 19:03
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 116
Может, это кто-то вроде "охранника" кладбища, типа за порядком и тишиной следит, а тут, ходят всякие, вот и надоело ему. Кто знает?

+++
Зарегистрирован: 13.06.2016
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