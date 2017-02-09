Скованный вечностью

Shura_Baranikov Просмотров: 1 801 Комментарии: 24 +27 Сегодня, 08:21 by

Большую часть своего детства я прожил в деревне. Так как мои мама с папой были родом из этой деревни, то и практически все мои родственники всю жизнь прожили здесь. Каждое лето меня привозили сюда и сдавали на попечение бабушке ровно на три месяца. Частенько я гостил здесь и зимой, на новогодних праздниках.Приезжая сюда, я любил проводить время со своим двоюродным братом Денисом. Хоть он и был (и остается, конечно же) старше меня на 9 лет, он всегда охотно занимался со мной; он меня и на гитаре играть научил, и Mortal Kombat на Sega я освоил с его помощью. А когда у меня возникали невзгоды с соседскими мальчишками, то он являлся бесспорным примером мужества для моего неокрепшего детского характера. К Денису часто приходили его друзья, и общение с ними меня гораздо больше увлекало, чем со сверстниками. От них можно было наслушаться правдивых историй о склеенных ими бабах и получить советов вдоволь на эту тему. Но, к сожалению, в силу моего малолетнего возраста Денис с друзьями не брали меня ни на дискотеки, ни в пеший тур по деревенским девчонкам. О том, какое веселье творилось во время их прогулок, я мог только догадываться.И однажды во время одной из ночных прогулок случилась история, которая потрясла весь районный центр.Рядом с нашей деревней было еще несколько сел. Самое ближайшее, село Турмасово, отделялось от нас густой рощей с зарослями американского клена и орешника. И если бы сельчане не сделали здесь однажды узенькую тропинку, то роща была бы вовсе непроходимой. В середине рощи располагалось действующее сельское кладбище. Между селами, через рощу, было две дороги; одна бежала извилистой тропинкой под сводом не пропускающих свет кронов, другая - напрямик через кресты, но гораздо сокращая путь.Как-то в один из жарких июльских вечеров Денис и его друг Серега гуляли с двумя турмасовскими девчонками у нас. У Сереги на тот момент была постоянная девушка Ирина. Денис же «выгуливал» Иринкину подругу, Наташу. Ребята веселились: Денис играл песни под гитару, Серега разливал по пластиковым стаканам портвейн и как всегда не упускал возможность съязвить и подколоть любимых друзей. Один из таких подколов вылился в серьезную ссору между Серым и Иринкой; та, психанув, отправилась домой. Серега не побежал за ней, мол, пусть катится.Сумерки уже сгустились. Ирина возвращалась домой на сильных эмоциях, обида ползла в сердце, а слезы выступали на глазах. Ее совсем не заботило, что идет она уже ночью, одна через пустырь, а впереди густая роща, где темень хоть глаз выколи. Где смелый человек даже днем бы прошел без того, чтоб передернуться. Но она спешила поскорей дойти до дома, на остальные предрассудки, видимо, было плевать. Наверное, именно поэтому она пошла короткой дорогой, через кладбище; быстрым шагом его можно было пересечь минут за пять, не больше.Ирина шла мимо крестов, всхлипывая и утирая нос рукавом. Пройдя половину пути, она вдруг услышала позади себя семенящие шаги. Они звучали где–то далеко в начале кладбища и были легкими, похожими на стук лап небольшой собачки. Оборачиваться Ира не стала. «Что там может быть такого? Обычная собака. Да к тому же я уже почти пришла, вон калитка виднеется». Тем временем, мелкие семенящие шаги ускорились и уже почти начинали догонять. И чем ближе они приближались, тем сильнее становился их стук; теперь он уже стал похож на топот копыт. «Неужто корова или лошадь? Но что ей делать на кладбище? Да еще ночью?». Ирина ускорила шаг. Странное обстоятельство заставило ее занервничать и поспешить уйти с ночного кладбища. Она также продолжала свой путь, не оборачиваясь, как вдруг за ее спиной, метрах в двадцати, нечто невообразимо тяжелое ударило о землю с такой силой, что земля завибрировала под ногами, как от взрыва. Ирина, вскрикнув, попыталась бежать, но непобедимое человеческое любопытство вынудило ее обернуться и посмотреть, что произошло. То, что предстало ее взору, казалось немыслимым.Непроизвольный крик неистового ужаса вырвался из ее горла. На расстоянии нескольких могил перед ней стояло гигантское человекоподобное существо высотой более двух метров. С головы его свисали длинные, ниже пояса, борода и волосы. Огромные руки и ноги производили впечатление нереальности этого существа. Его бледная кожа сквозь лесной мрак и лунный свет, казалось, излучала серебристо-пепельное свечение. Более страшным и зловещим был тот факт, что существо стояло с ног до головы в железных цепях, которые сковывали его сгорбленное тело; чудовищные ладони сжимали еще две цепи. От великана исходил звук, похожий на странное хрипение, которое можно было сравнить с тихим рычанием целой стаи собак.Ирина, полностью потеряв контроль над происходящим, не помня себя принялась бежать с истошным воплем в сторону выхода. Существо сзади пустилось в погоню, страшно гремя коваными цепями и хрипя. Все, что слышала Ирина, это жуткий топот догоняющих ее нечеловеческих ног сквозь адскую какофонию псиного лая и металлического звона. Ее помутненный разум выплескивал крики о помощи, отчаянные вопли ужаса, а существо все приближалось; все сильнее становились демонические крики. Но вот до калитки уже рукой подать, совсем чуть–чуть, только дотянуться!Ирина завернула за угол последней могилы перед выходом, краем глаза посмотрев, что происходит сзади. Адское существо было в метре от нее. Она увидела его сморщенное лицо, похожее на какую-то высушенную обезьянью маску. Блеск маленьких глаз походил на кошачий.Ирина с силой ударила деревянную калитку и в то же мгновение почувствовала удар в спину. Она поняла, что существо ударило ее цепью, но удар был совсем не тяжелым, а больше походил на сильный электрический разряд. Девушка потеряла сознание…Ира очнулась уже в больнице. Врачам и родным она поведала, что произошло с ней на кладбище ночью. На спине у Ирины врачи обнаружили длинный тонкий ожог. С ней долго работали психиатры, обнаружив у нее сильное помутнение рассудка. Ее лечащий врач заключил, что она действительно получила сильный удар электрического разряда, а страшные видения и галлюцинации вызваны пост-травматическим шоком.Все это, конечно, может быть, и так, ведь мы не знаем, что произошло той ночью на самом деле; история пересказана со слов Ирины. Но остается странным, откуда на кладбище электрический ток такой величины, что оставил ожог во всю спину? А если девушка и забрела не туда в состоянии аффекта от предшествующей ссоры, то как тогда оказалась на кладбище?Решайте уж сами.

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